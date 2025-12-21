Задържани са двама младежи за вандалския акт срещу офиса на партия "Възраждане"

Задържани са двама младежи за вандалския акт срещу офиса на "Възраждане" във Варна, съобщиха днес от дирекцията на МВР в крайморския град.
Витрината на помещението на офиса на партията беше счупена с камък в ранните часове вчера.
Задържаните са на 18 и на 21 години. До момента нямат криминални регистрации. Срещу тях е образувано досъдебно производство, пише БТА.
1 Ясно
14:44 21.12.2025
2 Вандалски акт срещу Възраждане
14:45 21.12.2025
4 Петър
14:48 21.12.2025
6 Факт
14:50 21.12.2025
7 незнайко
14:51 21.12.2025
9 Бат-Баян
Така не звучи ли по правдиво?
14:54 21.12.2025
11 Факт
14:56 21.12.2025
12 копейка евроцентова
15:07 21.12.2025
13 пешо
15:09 21.12.2025
14 Данъкоплатец
До коментар #1 от "Ясно":Президентът да награди с ордени задържаните, като истински български патриоти! Копейкин и шайката му защо още не са в затвора???
15:16 21.12.2025
15 Анонимен
15:17 21.12.2025
16 Ния
15:21 21.12.2025
17 Румен
15:21 21.12.2025
18 Уточнение
До коментар #9 от "Бат-Баян":Най - точно би било : задържаха двама лумпени от дружинката либералчета на бат баян !
15:24 21.12.2025
19 Бикът от Шри Ланка
До коментар #1 от "Ясно":Направих ти братче,питай майка си
15:26 21.12.2025
20 Знаем
15:27 21.12.2025
22 Копейки,
15:32 21.12.2025
23 Стамат Ставрев
15:33 21.12.2025
24 Евротлерист
До коментар #21 от "Бийте копейките":Накрая след боя обаче ге йовете от ПеПе ще пищят с фалцета на Кокорчо.
15:33 21.12.2025
25 гост
15:37 21.12.2025
26 опаааа...
Това не е вандалски акт, а ответна реакция заради липса на справедливост от страна на отговорните инаституции. "Вандалски акт", а какво означава понятието вандализъм, кога и как се определя от медиие, и наказуемо ли е? Когато привърженици и членове на "Възраждане" на 22.02.2025 г. влязоха в сблъсъци с полицията, хвърлиха червена боя, бомбички и яйца по фасадата, и запалиха входната врата на сградата на Европейската комисия (ЕК) това според българските медии не беше вандалски акт и наказани даже нямаше. Да не говорим за задържани престъпници.
15:38 21.12.2025
27 От какво ги е страх либералите
Аз чакам пак Денков да е пеДемиер отново. Поне да се вижда през деня обратната му резба, а не само през нощта.
Между другото, наистина в политиката има доста обратносексуални либерали. Може би ни ги назначават от Евросъюза такива, защото там тенденциите са в тая посока - жени и женствени мъже (Макрони, Урсули, Щолц, Мерц, Гайове всекви). Освен да си платят друго не могат.
15:39 21.12.2025
28 ДългоИме
15:41 21.12.2025
29 АГАТ а Кристи
15:43 21.12.2025
30 Варненски наркоси
Обаче останалата Варна е за Възраждане, само дето властта не иска избори а прави сглобки.
15:44 21.12.2025
31 България и българите мразят русия
До коментар #15 от "Анонимен":Израждане няма как да се качат по-нагоре от 4-тото място.Народа никога няма да гласува за руска партия,която застрашава националният интерес на България.Колкото и комунетата от БСП могат да станат първа политическа сила,толкова и тази руска партия,а видяхте БСП къде отече в канала.Готви се да си избираш нова партия,че Израждане скоро няма да ги има русоробски лaкей!
15:45 21.12.2025
32 Смех в блатото
Да видим кой ги защитава - той ще да е спонсорът.
15:46 21.12.2025
33 Смех в блатото
До коментар #31 от "България и българите мразят русия":Я излез навън по улиците да видиш как всички мразят Украйна и обичат Русия.
Ти си стоиш вкъщи и гледаш Цънцарова по Битивито. Те между другото казаха, че ще я пенсионират, че зрителите сменят канала като се появи в кадър и рекламите им няма кой да ги гледа.
15:49 21.12.2025