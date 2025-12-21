Новини
Задържани са двама младежи за вандалския акт срещу офиса на партия "Възраждане"

Задържани са двама младежи за вандалския акт срещу офиса на партия "Възраждане"

21 Декември, 2025 14:41

Срещу тях е образувано досъдебно производство

Снимка: БГНЕС
Задържани са двама младежи за вандалския акт срещу офиса на "Възраждане" във Варна, съобщиха днес от дирекцията на МВР в крайморския град.

Витрината на помещението на офиса на партията беше счупена с камък в ранните часове вчера.

Задържаните са на 18 и на 21 години. До момента нямат криминални регистрации. Срещу тях е образувано досъдебно производство, пише БТА.


  • 1 Ясно

    33 14 Отговор
    Я, Джен-Зита и ППДераси са били очевидно, със съответното заплащане.

    Коментиран от #14, #19

    14:44 21.12.2025

  • 2 Вандалски акт срещу Възраждане

    29 12 Отговор
    Ако беше срещу ГЕРБ и ДПС или срещу ППДБ щяха да оврещят орталъците.

    14:45 21.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Петър

    18 10 Отговор
    Когато Арман Бабикян и Николай Хаджигенов хвърляха червена боя по посолството на САЩ в България, това беше израз на протест, а когато привържениците на "Възраждане" хвърляха червена боя по сградата на европейската комисия в София, това било вандализъм, така казаха по трите национални български мисирки(БНТ, БТВ и Нова телевизия)

    14:48 21.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Факт

    11 2 Отговор
    Какви са им мотивите?

    14:50 21.12.2025

  • 7 незнайко

    16 3 Отговор
    Е сега вече ще имат регистрация !!!

    14:51 21.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бат-Баян

    13 13 Отговор
    Заглавието ви е смущаващо.Какво щеше да ви коства,ако бяхте озаглавили статията:-Родната полиция е задържала двама младежи извършили благороден акт,срещу офис на вандалската партия,"Възраждане",в морската ни столица.
    Така не звучи ли по правдиво?

    Коментиран от #18

    14:54 21.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Факт

    16 5 Отговор
    В цял Свят младежите са против войната и капитала. Само в България всичко е на обратно.

    14:56 21.12.2025

  • 12 копейка евроцентова

    6 6 Отговор
    cвoбoдa зa пoлитичecкитe apecтaнти и зaтвopници!

    15:07 21.12.2025

  • 13 пешо

    8 5 Отговор
    младежите на тиквата

    15:09 21.12.2025

  • 14 Данъкоплатец

    5 10 Отговор

    До коментар #1 от "Ясно":

    Президентът да награди с ордени задържаните, като истински български патриоти! Копейкин и шайката му защо още не са в затвора???

    15:16 21.12.2025

  • 15 Анонимен

    10 9 Отговор
    Възраждане ще бъде първа политическа сила Герб във канала извън парламента!

    Коментиран от #31

    15:17 21.12.2025

  • 16 Ния

    6 4 Отговор
    Това са поданиците на Шиши и Боко .Само те го могат това и то перфектноТе за друго не стават.

    15:21 21.12.2025

  • 17 Румен

    4 7 Отговор
    Да се готвят другите двама. Тая мафиотска руска партия трябва да се бие всеки ден.

    15:21 21.12.2025

  • 18 Уточнение

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "Бат-Баян":

    Най - точно би било : задържаха двама лумпени от дружинката либералчета на бат баян !

    15:24 21.12.2025

  • 19 Бикът от Шри Ланка

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Ясно":

    Направих ти братче,питай майка си

    15:26 21.12.2025

  • 20 Знаем

    8 2 Отговор
    Турско - краварската власт ги е подкупила с някоя дозичка . Като дрогираните ултраси дето трошиха паметника на Съветската армия . Варненски метастази на софийските "локали" .

    15:27 21.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Копейки,

    1 7 Отговор
    Сами виждате на къде отиват нещата...

    15:32 21.12.2025

  • 23 Стамат Ставрев

    2 9 Отговор
    Всички копейки трябва да бъдат бити и изгонени от България.

    15:33 21.12.2025

  • 24 Евротлерист

    8 2 Отговор

    До коментар #21 от "Бийте копейките":

    Накрая след боя обаче ге йовете от ПеПе ще пищят с фалцета на Кокорчо.

    15:33 21.12.2025

  • 25 гост

    3 7 Отговор
    Тези младежи са за награда,не за съдене...най важното че не са промити като стадото на Възраждане...

    15:37 21.12.2025

  • 26 опаааа...

    3 7 Отговор
    "Задържани са двама младежи за вандалския акт срещу офиса на "Възраждане" във Варна.."

    Това не е вандалски акт, а ответна реакция заради липса на справедливост от страна на отговорните инаституции. "Вандалски акт", а какво означава понятието вандализъм, кога и как се определя от медиие, и наказуемо ли е? Когато привърженици и членове на "Възраждане" на 22.02.2025 г. влязоха в сблъсъци с полицията, хвърлиха червена боя, бомбички и яйца по фасадата, и запалиха входната врата на сградата на Европейската комисия (ЕК) това според българските медии не беше вандалски акт и наказани даже нямаше. Да не говорим за задържани престъпници.

    15:38 21.12.2025

  • 27 От какво ги е страх либералите

    5 0 Отговор
    Защо не вандалстват през деня, а тайно през нощта без достойнство - както винаги.

    Аз чакам пак Денков да е пеДемиер отново. Поне да се вижда през деня обратната му резба, а не само през нощта.

    Между другото, наистина в политиката има доста обратносексуални либерали. Може би ни ги назначават от Евросъюза такива, защото там тенденциите са в тая посока - жени и женствени мъже (Макрони, Урсули, Щолц, Мерц, Гайове всекви). Освен да си платят друго не могат.

    15:39 21.12.2025

  • 28 ДългоИме

    4 1 Отговор
    "Здравословно" ще е 1-2 вечери да поотъркат наровете в кауша!!! Здравостовно е!

    15:41 21.12.2025

  • 29 АГАТ а Кристи

    2 3 Отговор
    Всеки борец срещу "Разграждане" - национален герой !!!

    15:43 21.12.2025

  • 30 Варненски наркоси

    3 2 Отговор
    Като спре наркотрафикът за Украйна съвсем ще останат без работа безделниците във Варна. Явно имат нужда от пари, а Евроатлантиците си плащат добре за пияри и протести.

    Обаче останалата Варна е за Възраждане, само дето властта не иска избори а прави сглобки.

    15:44 21.12.2025

  • 31 България и българите мразят русия

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Анонимен":

    Израждане няма как да се качат по-нагоре от 4-тото място.Народа никога няма да гласува за руска партия,която застрашава националният интерес на България.Колкото и комунетата от БСП могат да станат първа политическа сила,толкова и тази руска партия,а видяхте БСП къде отече в канала.Готви се да си избираш нова партия,че Израждане скоро няма да ги има русоробски лaкей!

    Коментиран от #33

    15:45 21.12.2025

  • 32 Смех в блатото

    4 0 Отговор
    Сега въпросът е от ДПС, ПП, ДБ или ГЕРБ са платили на вандалите, как мислите?

    Да видим кой ги защитава - той ще да е спонсорът.

    15:46 21.12.2025

  • 33 Смех в блатото

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "България и българите мразят русия":

    Я излез навън по улиците да видиш как всички мразят Украйна и обичат Русия.

    Ти си стоиш вкъщи и гледаш Цънцарова по Битивито. Те между другото казаха, че ще я пенсионират, че зрителите сменят канала като се появи в кадър и рекламите им няма кой да ги гледа.

    15:49 21.12.2025

