Протести против насилието над животните в София и Варна

Протести против насилието над животните ще се проведат днес в София и Варна.

В София демонстрацията започва в 14 часа пред Съдебната палата, а в морската столица протестът е от 11 часа на площад "Независимост".



Повод за протестите е случаят с бездомното кучето Мая, което беше прегазено в столичния квартал "Разсадника" от специализанта във Военномедицинска академия доктор Ненад Цоневски. Срещу него се води разследване за умишлено проявена жестокост към гръбначно животно. Цоневски е временно отстранен от работа и е на свобода срещу парична гаранция.



Протестиращите припомнят, че това е пореден случай на насилие срещу животно и настояват за строги наказания съгласно промените в Наказателния кодекс. До тях се стигна след демонстрации в цялата страна заради случая с Габриела Сашова и Красимир Георгиев от Перник, които са с повдигнати обвинения след мъчения на животни с цел материална облага.



"Исканията ни са основно да започне да се прилага Наказателния кодекс, тъй като след случая с Габриела и Красимир и протестите, които организирахме тогава - март и април месец, Народното събрание прие действително доста бързо завишени наказания за насилие и жестокост на животно. За съжаление, обаче, това, което виждаме, е, че няма никакъв превантивен ефект. Престъпленията продължават да се случват почти на дневна база и е много важно този Наказателен кодекс да започне да се прилага, за да може най-после да видим хора, които влизат в затвора след престъпления срещу животни, което съответно може да откаже някой друг потенциален престъпник да извърши такова престъпление", обясни Златин Младенски от организация "Мечо и приятели", който организира протеста срещу насилието на животни пред ВМА в четвъртък.