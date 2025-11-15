Новини
Протести против насилието над животните в София и Варна

Протести против насилието над животните в София и Варна

15 Ноември, 2025 06:13, обновена 15 Ноември, 2025 06:16 501 16

Повод за недоволството е случаят с бездомното кучето Мая, което беше прегазено в столичния квартал "Разсадника"

Протести против насилието над животните в София и Варна - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Протести против насилието над животните ще се проведат днес в София и Варна.

В София демонстрацията започва в 14 часа пред Съдебната палата, а в морската столица протестът е от 11 часа на площад "Независимост".

Повод за протестите е случаят с бездомното кучето Мая, което беше прегазено в столичния квартал "Разсадника" от специализанта във Военномедицинска академия доктор Ненад Цоневски. Срещу него се води разследване за умишлено проявена жестокост към гръбначно животно. Цоневски е временно отстранен от работа и е на свобода срещу парична гаранция.

Протестиращите припомнят, че това е пореден случай на насилие срещу животно и настояват за строги наказания съгласно промените в Наказателния кодекс. До тях се стигна след демонстрации в цялата страна заради случая с Габриела Сашова и Красимир Георгиев от Перник, които са с повдигнати обвинения след мъчения на животни с цел материална облага.

"Исканията ни са основно да започне да се прилага Наказателния кодекс, тъй като след случая с Габриела и Красимир и протестите, които организирахме тогава - март и април месец, Народното събрание прие действително доста бързо завишени наказания за насилие и жестокост на животно. За съжаление, обаче, това, което виждаме, е, че няма никакъв превантивен ефект. Престъпленията продължават да се случват почти на дневна база и е много важно този Наказателен кодекс да започне да се прилага, за да може най-после да видим хора, които влизат в затвора след престъпления срещу животни, което съответно може да откаже някой друг потенциален престъпник да извърши такова престъпление", обясни Златин Младенски от организация "Мечо и приятели", който организира протеста срещу насилието на животни пред ВМА в четвъртък.


  • 1 Кучелюб

    18 1 Отговор
    Да издигнем паметник-мавзолей на кучето Мая !

    06:17 15.11.2025

  • 2 Т Живков

    10 1 Отговор
    Решението на проблема с комунисти,кучкари и м@нг@ли е м/у очите

    06:19 15.11.2025

  • 3 факти

    14 2 Отговор
    за прегазени хора протести няма-лудост

    06:25 15.11.2025

  • 4 вегитарианец

    14 2 Отговор
    моля затворете кланиците и спрете да ядете месо

    всеки ден се колят толкова много гръбачни животни

    вие за една градскаМАСТИЯ ревете

    06:28 15.11.2025

  • 5 Келешев

    6 2 Отговор
    Едно време с тъпкачите трепехме по дузина на ден. Сега се цивилизоваха гражданите-трепят се взаимно но кучета, котки и хейове са на пиедестал.

    06:29 15.11.2025

  • 6 да виСЕPАфоccтата жълтопавeтници

    8 3 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    06:29 15.11.2025

  • 7 да виЕБАфГЪЗЪТ

    5 2 Отговор
    значи паметници за градскиМАСТИ може а за прасета и овце паметници не може?

    06:30 15.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Трябва

    6 0 Отговор
    Да се изгонят от държавата твзи нпо та които организират тези глупави политики

    06:35 15.11.2025

  • 12 Хе!

    5 0 Отговор
    Само това лято в Карловско Пазарджишко убиха 40 000 офце, обвинени, че са заболели! Може и повече да са! На Крит или Кипър по точно тези дни си признаха, че за една година са убили 350 000 офце по същото обвинение! Стадото на Рибан е под домашен арест и го изхранват спонсори! Също обвинено в опасна болест, но не измира, а се сдобива с нови агнета! Дори да не е болно, ще го изколите за месоядна храна, както хиляди пръсета и козлета! Пълно лицемерие и велики коледни пости!

    06:40 15.11.2025

  • 13 кастроли

    4 0 Отговор
    А Протести против насилието над хората кога ще има?Животните ли са по-важни? Ето насилие над момиче в Хасково,което е удряно,дърпано за косата и отвлечено с автомобил. Всеки ден има побоища. Никой в държавните служби за защита на населението и в полицията не реагира навреме. Само животните са на преден план.Що за Държава имаме?!?!

    06:54 15.11.2025

  • 14 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    КУЧЕТА,ДА БЯХТЕ АКТИВНИ И ЗА ХОРАТА ИЗПАДНАЛИ В НЕДОИМЪК! А СЪБИРАТЕ ЛИ ФЕКАЛИИТЕ НА,,ЛЮБИМЦИТЕ,,СИ?

    06:55 15.11.2025

  • 15 Паднала маса

    4 1 Отговор
    Много лош материала, а само на 111 000кв/км

    06:55 15.11.2025

  • 16 Протестите, свързани с нарушаването на

    0 0 Отговор
    българското законодателство трябва да се обединят с цел постигане на резултат.Към настоящия момент държавата в лицето на община,полиция, прокуратура и съд не си върши работата.Наблюдаваме ежедневно избиване на хора по пътищата,безсмислена проява на жестокост към хора и животни,ужаси в домове за стари хора и това не само че продължава, но и се задълбочава.Само корупцията ли е причината или това, че не се държим като общество с общи интереси???!

    07:01 15.11.2025

