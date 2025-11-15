Новини
България »
Няма паламуд и сафрид: Черно море става дом за все повече нови обитатели от Средиземно море

15 Ноември, 2025 09:16 2 082 16

Чернокопът тази година е дефицит, затова е и по-скъп, заяви търговец. Очаква се разнообразието от средиземноморски гости да става все по-голямо.

Няма паламуд и сафрид: Черно море става дом за все повече нови обитатели от Средиземно море - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Характерните за есенно-зимния сезон пасажни риби в българската акватория на Черно море не се появиха тази година, предаде bTV.

Все по-топлият климат, военните действия и учения са причина в мрежите да няма сафрид, чернокоп и паламуд, отчитат от Изпълнителната агенция "Рибарство и аквакултури". На този фон морето ни се сдобива с обитатели, екзотични за нашите ширини.

Вместо паламуд и сафрид, Черно море става дом за все повече нови обитатели от Средиземно море, разказва Николай - четвърто поколение рибар.

"Хващаме ципури и ги връщаме обратно. Един колега хвана риба дявол. Почнаха и сини раци да се появяват, сардина... Големи риби, освен моруна, имали сме случаи от 150 кг. нагоре, обаче, ние ги връщаме обратно", каза кап. Николай Вангелов – собственик на риболовни кораби в Несебър.

Клиенти не липсват и на цацата.

"Най-голямата риба, която съм хващал я пуснахме преди, четири дни в морето. Бяла есетра 134 см. 120 – 130 кг. Сафридът днеска е хубав. Ето го, но тази година морето не дава", сподели Христо Петляков, рибар.

Променя се цялата синя система. Наблюдават се нови видове плактон, медузи, раци, скариди, риби – отчитат от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури:

"Т.нар. корейска скална риба, която много наподобява нашият скорпид. Има нови видове попчета, които са нехарактерни, рибата врана… Като цяло се наблюдава тенденция като т.нар. медитерианизация на Черно море", каза д-р Николай Георгиев – Изпълнителен директор на ИАРА – Бургас.

Екзотика обаче стават традиционните есенни риби, затова и цената им е по-високата.

"Чернокопът тази година е дефицит, затова е и по-скъп. Също така и сафрида. Има повече меджит. И той е вкусна рибка, морска и е на добра цена", заяви Кънчо Николов, търговец.

"Да, виждам, че е много малък избора на черноморска риба. А пък сме все пак на морето", каза клиентка.

Очаква се разнообразието от средиземноморски гости да става все по-голямо, независимо от шегите на морските вълци.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я не

    2 7 Отговор
    Лъж! Найш ли какъв паламуд имам? По голем от оригиналните!

    09:18 15.11.2025

  • 2 бушприт

    12 1 Отговор
    Няма сафрид и паламуд,но има теменушки с чушки.

    09:25 15.11.2025

  • 3 В съседна Турция

    17 1 Отговор
    Турските рибари обират рибата и въобще нямат забрани от ЕС или да пускат малките риби. Така изчезна и скумрията.

    09:26 15.11.2025

  • 4 бушприт

    9 0 Отговор
    Рибата стана най-скъпият продукт след сирената и маслото.

    Коментиран от #16

    09:35 15.11.2025

  • 5 лоза

    6 2 Отговор
    Бедните бабета и дядки си позволяват по едно хлебче и две морковченца.Беднотия до шия.

    09:37 15.11.2025

  • 6 10 ноември

    10 5 Отговор
    А банани има ли?

    Коментиран от #7

    09:42 15.11.2025

  • 7 Има

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "10 ноември":

    Един е в тебе ,не го ли усещаш

    09:54 15.11.2025

  • 8 барбуна е хубав пържен

    7 1 Отговор
    Ако малко се освободите от хипнозата на компа ви ,ще разберете ,че тази година е Мноого Дълбоко Бедна.Няма овошки ,няма гъби в планината и няма риба в черно море.Празника на ахтопол и царево го правиха с океанска замразена скумрия.от морето се вади единственно сафрид и той колкото да се нахранят рибарите.ако се извади лефер или паламуд е единична бройка.гъба никаква ни есенна ни зимна ни лятна ни отровна.Плодните дръвчета нищо.Не е високосна година остава тази бедност да е заради войната.

    09:54 15.11.2025

  • 9 Еми то рибата трябва да се захранва с

    3 2 Отговор
    Кюспе да се научи да идва в българската акватория

    09:57 15.11.2025

  • 10 Черноморец

    5 6 Отговор
    Ами лапайте банани и домати от Китай бре...шебеци...
    Времето е...ВАШЕЕЕ!

    09:57 15.11.2025

  • 11 Така е

    8 0 Отговор
    Природата дава, но и отнема, след като се прекрачи прага на печелите алчно от нея. Търсете си друга професия.

    10:01 15.11.2025

  • 12 Възpожденец 🇧🇬

    6 9 Отговор
    За нямането се грижат монголоидните opки на Путлер, вечния враг на България и човечеството.
    Направиха от Черно море петролно сметище.

    10:02 15.11.2025

  • 13 Сатана Z

    4 4 Отговор
    Паламуд и сафрид може да смяна,но пък има банани.Баце вчера се похвали ,че и бензин щяло да има до април.

    10:04 15.11.2025

  • 14 Ами сега?

    7 0 Отговор
    Паламуд, лефер и сафрид са хищни риби, а български, румънски, турски, руски и всякави риболовни кораби от държави с излаз на Черно море от десетилетия всекидневно прецеждт морето извличайки тонове на ден цаца или хамсия, които са храна за хищните риби. Как да има по едри хищници когато няма дреба риба за тяхното изхранване? От друга страна всички торят нивите си с изкуствени торове, които от почвата се промиват и отивт в малките реки, които пък се вливат в големите като Дон, Днепър, Дунав, Терме, Йешилърмак и много други, а всичко това денонощно изтича в морето. Растителния планктон са микро водорасли за които тези торове са отлично подхранване, но не малко от този фитопланктон е отровен или когато е в големи количества задушлив за животинския или наричан още зоопланктон. Това са новоизлюпени риби, раци, и други морски животинки за които не достига кислорода заради огромното замърсяване на водите с фитопланктон.

    10:08 15.11.2025

  • 15 военните действия и учения са причина

    1 2 Отговор
    амче кво чакат балъкчиите
    да кажат на тиквените да задействат
    от ек траншове с евро конпенсации барем и чекмеджарите намажат

    10:20 15.11.2025

  • 16 Мандраджията

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "бушприт":

    Робата е по-скъпа от сиренето ли? Още утре ще коригирам цените. Щом ти се яде по-скъпо сирене, имаш го!

    10:20 15.11.2025

