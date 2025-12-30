Шофьорка блъсна и уби велосипедист край Ямбол

55-годишна шофьорка блъсна и уби 55-годишен велосипедист край Ямбол, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 29 декември на пътя от село Роза към Ямбол.
Мъжът е транспортиран в ямболската болница, където по-късно е починал.
Пробите за алкохол и наркотици на жената са отрицателни.
По случая се води разследване.
1 Сигурно е бащата на някаква Саяна
17:58 30.12.2025
2 А някаква Саяна добре ли е
17:59 30.12.2025
5 Па съм я бе
18:02 30.12.2025
7 Бай той Толстой
До коментар #1 от "Сигурно е бащата на някаква Саяна":И твоят ден ще дойде.
18:03 30.12.2025
8 По случая се води разследване
и на делото ще е с условна с 3г да не шофира
така е тук за жените
ако беше коча а тя жертвата
шеше 3г в затвора
18:09 30.12.2025
9 Зелената жилетка
18:15 30.12.2025
10 не ведъж съм попадал на такава овца
18:17 30.12.2025
11 Тези велосипедковци
18:19 30.12.2025
12 Сигурно
18:19 30.12.2025
13 Пустиня(к)
18:30 30.12.2025
14 Някой
До коментар #1 от "Сигурно е бащата на някаква Саяна":ще те докопа някъде.
18:37 30.12.2025
16 ВИНИСИУУС
18:40 30.12.2025
17 Някой
Мисирките защо не задавате правилните въпроси на невежите милиционери.
18:41 30.12.2025
18 Някой
До коментар #8 от "По случая се води разследване":Как разбра кой е виновен?
80% от велосипедистите по тъчно нямат светлини.
18:46 30.12.2025