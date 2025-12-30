Новини
Шофьорка блъсна и уби велосипедист край Ямбол

30 Декември, 2025 17:55 1 462 18

  • загинал-
  • велосипедист-
  • ямбол

Мъжът е транспортиран в ямболската болница, където по-късно е починал

Шофьорка блъсна и уби велосипедист край Ямбол - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

55-годишна шофьорка блъсна и уби 55-годишен велосипедист край Ямбол, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 29 декември на пътя от село Роза към Ямбол.

Мъжът е транспортиран в ямболската болница, където по-късно е починал.

Пробите за алкохол и наркотици на жената са отрицателни.

По случая се води разследване.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сигурно е бащата на някаква Саяна

    9 14 Отговор
    Той така кара

    Коментиран от #7, #14, #15

    17:58 30.12.2025

  • 2 А някаква Саяна добре ли е

    8 11 Отговор
    А бащата на някаква Саяна

    17:59 30.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Па съм я бе

    12 4 Отговор
    Тъпи женски.

    18:02 30.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бай той Толстой

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сигурно е бащата на някаква Саяна":

    И твоят ден ще дойде.

    18:03 30.12.2025

  • 8 По случая се води разследване

    11 1 Отговор
    демек пишман шоферката е пусната
    и на делото ще е с условна с 3г да не шофира

    така е тук за жените
    ако беше коча а тя жертвата
    шеше 3г в затвора

    Коментиран от #18

    18:09 30.12.2025

  • 9 Зелената жилетка

    7 1 Отговор
    като си я е спестил се е направил невидим велосипедист. Не е ясно, защо не е задължителна?

    18:15 30.12.2025

  • 10 не ведъж съм попадал на такава овца

    20 0 Отговор
    тези са най-опасните шофьори незнаят правилника не познават габарита на автомобила си едвам се оправят с ляво и дясно но за сметка на това на супер нагли и се карат …!

    18:17 30.12.2025

  • 11 Тези велосипедковци

    6 7 Отговор
    си мислят че са с предимство навсякъде. Преди няколко дни стигнахме до скандал с един демократо соросуит че съм бил спрял до тротоара в правилната за мен посока а той се движеше с велосипеда в обратната и си мислеше че беше прав без наличие на велоалея. Чудиш се какво да го правиш след като се държи като маймуна на която са ѝ дали колело.

    18:19 30.12.2025

  • 12 Сигурно

    8 1 Отговор
    са съученици и навремето и е отказал? Женската омраза при отхвърляне може да трае с години...

    18:19 30.12.2025

  • 13 Пустиня(к)

    5 2 Отговор
    И тоя не дочака българския евро рай...

    18:30 30.12.2025

  • 14 Някой

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сигурно е бащата на някаква Саяна":

    ще те докопа някъде.

    18:37 30.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ВИНИСИУУС

    1 0 Отговор
    ТАКА Е КОГАТО ТИ Е ИНСТРУКТОР...ЯКИМ

    18:40 30.12.2025

  • 17 Някой

    6 0 Отговор
    В тъмната или светлата част на денощието е станало, велосипедиста имал ли е светлини?
    Мисирките защо не задавате правилните въпроси на невежите милиционери.

    18:41 30.12.2025

  • 18 Някой

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "По случая се води разследване":

    Как разбра кой е виновен?
    80% от велосипедистите по тъчно нямат светлини.

    18:46 30.12.2025

