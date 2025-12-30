Новини
30 Декември, 2025 15:36 701 21

  • софия-
  • втора световна война-
  • бомбардировка-
  • бомби

Убити са около 70 души и са ранени 95 души

30 декември 1943 г. Англо-американската авиация бомбардира София - 1
Снимка: Shutterstock
Факти Факти

На 30 декември 1943 г., по време на Втората световна война, Англо-американската авиация извършва 5-та, дневна бомбардировка на София и района на софийския централен железопътен възел. Убити са около 70 души и са ранени 95.

Това припомни "Един завет".

През 1943г., са бомбардирани 24 населени места, убити са 436 човека и 810 са ранени. Пуснатите бомби са над 1032. В края на 1943г., американското и английското военно командване са на мнение, че поставените цели за въздушни удари над България не са изпълнени, резултатите са незадоволителни, причината за това е отдадена на активната отбрана на Българската изтребителна авиация и героичната саможертва на българските орли - титани.

България защитaвайки населението и земите си губи 27 самолета и 22-ма свои летци, съюзните немски пилоти също дават жертви. Срещу България са пратени над 2500 изтребителя и тежки бомбардировачи. Срещу тях в защита са около 80 български летци изтребители от София, Карлово, Скопие и Ниш и 30 немски изтребителни пилоти базирани в София плюс тези в Скопие и Ниш.

Под командването на генерал Димитър Айранов и командира на 6-ти изтребителен авиополк полковник Васил Вълков българските летци, храбро се бият срещу обичайно седемкратно превъзхождащ ги противник, а в отделни сражения съотношението на силите е достигало 23:1 в полза на англо-американската авиация, това прави още по-значими българските изтребители и особено тези 66 от тях, които оставят имената си в списъка на въздушните победители по време на Втората световна война. Начело на този списък е поручик Стоян Стоянов, който постига впечатляващите 15 въздушни победи, други български асове печелят по 13, 10, 8, 7 и т.н. въздушни победи, забележителни са имената на Петър Бочев, Николай Бошнаков, Неделчо Бончев, Христо Илиев, Чудомир Топлодолски, Любен Кондаков, Христо Костакев. София и Западна България пазят орляците 3/6 базиран в Божурище и 2/6 с командир капитан Николай Бошнаков пребазиран от Карлово във Враждебна, немски ескадрили има на Враждебна и в Ниш, орляк 1/6 е пребазиран от Божурище на Марно поле до Карлово при 4/6 орляк който като него има задача да пази Пловдив и Тракия, но оказва съдействие и в защитата на столицата.

Всеки орляк е следвало да е от 40 машини формиращи няколко ята по 10-16 самолета и командно крило (четворка изтребители), най-малката единица е двойката самолети. Друга част от българската авиация е базирана на летищата Балчик и Чайка при Варна и Сарафово при Бургас охраняваща ефикасно крайбрежието и немските конвои срещу руски подводници в Черно море, а частите на летище Бадем чифлик до Кавала охраняват Беломорието.

В периода 6 април 1941г. - 1 септември 1944г. на територията на тогавашна България са бомбардирани 168 населени места с над 45 268 бомби. Само в София са разрушени 12 657 сгради и са увредени огромен брой други. Загиналите от въздушните нападения - убити на място, безследно изчезнали и починали следствие бомбардировките са 4208 души и са тежко ранени 4744, от намерените непълни документи са известни имената на 1828 убити и 2372 ранени граждани и на загинали 22 български летци.

В резултат на действията на малочислената, но изключително храбра, българска изтребителна авиация, наземна ПВО и съюзните немски сили, в периода август 1943 - август 1944г. на противника в битките над България в тогавашните ѝ граници са нанесени тежки загуби - свалени са и падат 185 противникови самолета (по данни на противника само над тогавашната територия на България са свалени 117 военни самолета, а голям брой са тежко повредени. На англо-американците са нанесени и сериозни загуби в жива сила - 689 души убити и пленени, плюс значителен брой ранени и извадени от строя чинове. На българска територия при нападенията оставят костите си 256 противникови летци, (по данни на противника той търпи 159 убити над територията на страната от които - 120 от ВВС на САЩ и останалите 39 - британски имперски летци, сред тях са 7 английски и южноафрикански пилоти свалени на 29 юни 1944г. до Русе), 28 безследно изчезнали и умрели в свои армейски лазарети и при нелегалните, 69 умират пленени от получените в боевете смъртоносни рани. В български плен попадат над 333 чинове от англо-американските въздушни сили, които са затворени предимно във военопленническия лагер в Шумен, на 8 септемри 1944г. там са намерени 327 военнопленници, представители на 9 държави, повечето американци.

Въпреки безпрецедентно жестокия си характер бомбардировките над български селища в старите и новите предели не постигат планирания ефект. Благодарение на твърдата отбрана българските градове и села оцеляват, армията не е оттеглена от новите земи, а своевременната евакуация спасява населението на Столицата и обезсмисля заплахите отправени към България от Великобритания и донякъде на тези от САЩ и СССР.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 УдоМача

    10 0 Отговор
    Честит празник!

    15:40 30.12.2025

  • 2 Верно е

    23 0 Отговор
    И за това не харесвам Америка и Англия.

    15:41 30.12.2025

  • 3 раз

    24 2 Отговор
    Бомбардирали са ни,но днеска пак им се кланяме. Тъпа история!

    15:42 30.12.2025

  • 4 Тома

    22 2 Отговор
    Тези от ПП ДБ поднесаха ли венци на паметника на краварския пилот

    15:42 30.12.2025

  • 5 Вино

    16 1 Отговор
    Винаги зависещи от някого.Народ на завет до Дувара на историята. Това сме ние.

    15:42 30.12.2025

  • 6 Вашето мнение

    16 1 Отговор
    Мирчев и божанков да поднесат немедленно цветя на паметника на американците, докато тиквонии не ги е изпреварил.

    15:43 30.12.2025

  • 7 Бялджип

    14 3 Отговор
    Между милионите "Осанна" някога и "Разпни го" днес, нека напишем един факт. Дали е факт не знам, но се твърди че е така, днес не е политкоректно да се споменава.

    Евентуалния факт е, че бомбандировките над България спират по заслуга на Георги Димитров. Тогава висш лидер на Коминтерна и живеещ в Москва, той помолил Сталин, да поиска от съюзниците си Америка и Англия да спрат бомбандировките над родината му. Сталин се съобразил и поискал това от тях. Така изведнъж бомбандировките над България спират...?!

    15:44 30.12.2025

  • 8 Гост

    17 1 Отговор
    А днешните продажници им издигнаха паметник.

    15:44 30.12.2025

  • 9 Колега

    15 2 Отговор
    Англо-краварски идоли на сегашните Антлантичета.

    15:45 30.12.2025

  • 10 Колега

    12 0 Отговор
    И между другото докато са ни млели като пилета,оня Чърчил е поръчвал мелнишко вино.

    15:48 30.12.2025

  • 11 Не софиянец

    17 2 Отговор
    Във центъра на София има паметник на загиналите американски летци. Ако някой знае по тъпо племе от софиянеца нека да каже.

    Коментиран от #16

    15:48 30.12.2025

  • 12 Пламен

    3 6 Отговор
    14.10.1915 г.
    руZия бомбардира Варна . Една от жертвите е жената на кмета , която е рускиня .

    Коментиран от #15

    15:50 30.12.2025

  • 13 тогава са имали истински пилоти

    10 1 Отговор
    и самолети

    а не като сега
    8 фърчила ф16 остарели технически за милиарди левове дългове теглени от ошушканата хазна
    които може да подарят след време на урк

    15:51 30.12.2025

  • 14 Бендида

    11 0 Отговор
    Началото е уж офанзивата - операция „Point Blank“- замислена като удари върху германската промишленост. Всъщност на 14 ноември 1943 г. е първото ,масирано ,въздушно нападение над София. Дълга история ....низка и подмолна.

    15:52 30.12.2025

  • 15 Хаха

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Пламен":

    Така.... а пък вие "биете негрите"! Нали така, селски атлантико!
    Между другото няма такива "бомбардировки" от руснаци, а само измишльотини и лъжи от нпо-та на Козяк...

    15:54 30.12.2025

  • 16 по тъпо племе от незнаещи цъкачи

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Не софиянец":

    кат теб няма

    не са софиянци и не е по соца
    а такъв дошъл с потури кат теб гребав или седесар
    и предложил

    15:54 30.12.2025

  • 17 Стенли

    9 0 Отговор
    Дълбок поклон пред паметта на героите дали живота си за България 🔥

    15:55 30.12.2025

  • 18 Хаха

    3 2 Отговор
    Е, не е нужно да е много интелигентен, за да разбере човек какви всъщност "съюзници" са ни днес кравари и ингилизи... Тия ще ни похарчат, като 5 стотинки от кесия при първа възможност! Казвам го не аз, а историята още от времето на Руско-турската Освободителна война!

    15:59 30.12.2025

  • 19 дядото

    3 2 Отговор
    някой правил ли си е труда да пресметне колко мирни жители по света са избити от варварските бомбандировки по света от демократичните англо - американци през всв.вероятно цифрите ще са ужасяващи,а те и до днес се гордеят с "подвизите" си. жестоко,пошло,грозно

    16:03 30.12.2025

  • 20 az СВО Победа 80

    1 0 Отговор
    Чърчил е искал да направи картофена нива от София!

    Толкова за днешните ни "съюзници" и господари ....

    16:11 30.12.2025

  • 21 Евроатлантически подлоги,

    0 0 Отговор
    да ви е честито, комунистите взриви църквата, а вашите джендъри, дънят цяла София, и сега искате да им лижете .адниците!?

    16:17 30.12.2025

