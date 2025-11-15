Държавата поема 50% от стойността на картите за градски транспорт на учениците до 16 години

Заместник министър-председателят и министър на транспорта Гроздан Караджов даде подробни разяснения относно действащите условия за пътуване на деца и ученици в обществения транспорт.

Това се случи по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос от народния представител Златан Златанов от парламентарната група на "Възраждане", съобщи БТА.

Министърът припомни, че с промените в нормативната уредба, които са в сила от 1 февруари 2024 година, възрастовата граница за безплатно пътуване в градския транспорт е повишена. Всички деца до 14 навършени години имат право да пътуват безплатно в рамките на населените места. Единственото условие е издаването на карта за безплатно пътуване, която удостоверява възрастта.

По отношение на пътуванията извън градовете правилата са диференцирани според възрастта: Деца до 7 години: Пътуват напълно безплатно, като за тях се издава билет с нулева стойност. Деца от 7 до 14 години: Ползват 50% намаление от цената на билета за междуселищния автомобилен транспорт.

Гроздан Караджов акцентира и върху увеличените намаления за учащите се, включително за младежите между 14 и 16 години. За тази група намалението при закупуване на абонаментни карти е фиксирано на 50% както за градския, така и за междуселищния транспорт.

"Промените целят стимулиране на навици за използване на обществен транспорт сред децата, като това има и дългосрочен екологичен ефект," заяви министър Караджов.

Той допълни, че при изготвянето на тези мерки са проучени добрите европейски практики в страните с развит обществен транспорт като Чехия и Австрия. В тези държави компенсациите за ученически карти също варират около 50 на сто от редовната цена.