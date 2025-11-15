Новини
България »
Държавата поема 50% от стойността на картите за градски транспорт на учениците до 16 години

15 Ноември, 2025 17:25 477 6

  • разноски-
  • карти-
  • градски транспорт-
  • ученици

Всички деца до 14 навършени години имат право да пътуват безплатно в рамките на населените места

Държавата поема 50% от стойността на картите за градски транспорт на учениците до 16 години - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заместник министър-председателят и министър на транспорта Гроздан Караджов даде подробни разяснения относно действащите условия за пътуване на деца и ученици в обществения транспорт.

Това се случи по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос от народния представител Златан Златанов от парламентарната група на "Възраждане", съобщи БТА.

Министърът припомни, че с промените в нормативната уредба, които са в сила от 1 февруари 2024 година, възрастовата граница за безплатно пътуване в градския транспорт е повишена. Всички деца до 14 навършени години имат право да пътуват безплатно в рамките на населените места. Единственото условие е издаването на карта за безплатно пътуване, която удостоверява възрастта.

По отношение на пътуванията извън градовете правилата са диференцирани според възрастта: Деца до 7 години: Пътуват напълно безплатно, като за тях се издава билет с нулева стойност. Деца от 7 до 14 години: Ползват 50% намаление от цената на билета за междуселищния автомобилен транспорт.

Гроздан Караджов акцентира и върху увеличените намаления за учащите се, включително за младежите между 14 и 16 години. За тази група намалението при закупуване на абонаментни карти е фиксирано на 50% както за градския, така и за междуселищния транспорт.

"Промените целят стимулиране на навици за използване на обществен транспорт сред децата, като това има и дългосрочен екологичен ефект," заяви министър Караджов.

Той допълни, че при изготвянето на тези мерки са проучени добрите европейски практики в страните с развит обществен транспорт като Чехия и Австрия. В тези държави компенсациите за ученически карти също варират около 50 на сто от редовната цена.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с питон.я

    0 1 Отговор
    това не е правилно. за бели дечица трябва да слагате двойни цени.

    17:33 15.11.2025

  • 2 Само да не стане

    1 1 Отговор
    С градският транспорт учениците в запас да ги откарат и директ за Украйна на лагер

    17:33 15.11.2025

  • 3 Чиста дискриминация е това

    2 0 Отговор
    По възраст ....

    17:34 15.11.2025

  • 4 хмммм

    1 0 Отговор
    Комунизмът ли се завръща?

    Коментиран от #6

    17:56 15.11.2025

  • 5 Каква държава, бе

    0 0 Отговор
    Казва се - Данъкоплатците поемат... и пр.

    17:56 15.11.2025

  • 6 Завръща се

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "хмммм":

    Всичко беше безплатно. Образование, здравеопазване, ракията. Не, ракията не беше.
    Абе кой плащаше? Марсиаците???!!!

    17:58 15.11.2025

Новини по градове:
