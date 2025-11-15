Новини
„Алианс за права и свободи“ избра четирима председатели на учредителната си конференция

15 Ноември, 2025

На събранието присъства и Ахмед Доган. Той беше почетен с оперативни функции

Учредителната конференция на новата политическа партия „Алианс за права и свободи“ (АПС) се състоя на 15 ноември в София. На събранието присъства и Ахмед Доган. Той беше почетен с оперативни функции.

Събранието беше открито от народния представител Танер Али, който заяви, че за него е „огромна чест и привилегия“ да даде начало на учредителното заседание. В словото си той определи момента като „исторически“ за учредителите, за общността и за страната.

Бяха определени четирима председатели, които ще отговарят за определени ресори. Това са Танер Али, Димитър Николов, Севим Али и Хайри Садъков. Централното оперативно бюро ще се състои от 17 души, сред които и Доган.

По предложение на инициативния комитет за председател и водещ на учредителното заседание беше избран Севим Али, а за секретари – Юлиан Мустафа и Диана Панайотова. Гласуването премина единодушно – без „против“ и без „въздържали се“.

Припомняме, че в края на юли Ахмед Доган обяви в политическа декларация, че започва тримесечен преходен период за създаване на нова политическа формация, която ще е приемник на историческата мисия на "Движение за права и свободи" (ДПС).


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Трагикомично

    6 1 Отговор
    е, че тези, които го подлъгаха да се откаже от едрото Д и издръжката от 500 000 месечно ( разни рамазан, рамадан, илхан, атиля) днес дори не смеят да го приютят. Баничаря на прехода остана затрупан под сараите си

    Коментиран от #24

    17:05 15.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дааа

    9 1 Отговор
    Всичко до което се е докоснал Пеевски, неизменно изчезва..... Така стана с ДПС на Доган, КТБ, Булгартабак, ИПК Родина, Лафка, сега на ред ли е Нефтохим- Лукойл...? Докато 65-70 процента не гласуват, ще върлуват пра.сетата...

    17:09 15.11.2025

  • 4 оня с големия

    4 2 Отговор
    В коя друга страна по света - освен България - мафията управлява съдебната система и институциите и вкарва в затвора невинни кметове, ако те започнат да ѝ пречат?...

    Коментиран от #5

    17:11 15.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 домуз ефенди

    2 0 Отговор
    айде гач орда
    бягайте оттам

    17:15 15.11.2025

  • 9 Немо

    2 2 Отговор
    Дерибеите около Доган са бита карта. Да си ходят по живо по здраво и да спрат да се излагат. А "почетния" дерибей отдавна е просто един алкохизиран трудно подвижен стар човек

    17:19 15.11.2025

  • 10 Оня

    3 0 Отговор
    Догане,Догане каква стана тя,преди казваше ."Аз разпределям порциите на властта"сега..?Преди 25 години "ваще" казваха Ахмед Доган-бизим адам.Ти реши че ще си вечен,както и сегашните.Поговорка-колелото се върти,днес са едни утре други.Политиката е за умни хора а не за алчни.

    17:22 15.11.2025

  • 11 „Алианс за права и свободи“

    3 0 Отговор
    Искат ли като палестинци в Гааза да са? Подкрепят ли геноцида на нацистки Израел? "Голяма екскурзия" пак искат ли? Позиция имат ли?

    17:24 15.11.2025

  • 12 пешо

    2 0 Отговор
    от много раздаване на порциите накрая остана без порция , така е когато отглеждаш феномен който няма наяване

    17:24 15.11.2025

  • 13 Гост

    2 1 Отговор
    Дедииии, откраднал си милиарди, защо не си харчиш и да не се излагаш. Ходи на някой остров, покрай си коктейлчета, пафкай си пуричките, една кака или па две, да ти разбъркват коктейлчето, печи се на плажа, прави се масажчета, тайландски, а бе живей си живота с тия милиарди бе, дедо догииии

    17:24 15.11.2025

  • 14 Шиши ши въ прай

    1 0 Отговор
    Палестинци братя мусулмани от Алианса за права и свободи. Точно като в Гааза ши въ прай

    17:26 15.11.2025

  • 15 Човека "феномен"

    3 0 Отговор
    Защо не го приключихте феноменално а? Защо бре? Че сега тормози цяла България че и САЩ даже

    17:28 15.11.2025

  • 16 да да

    2 0 Отговор
    още лапачи за софрата......

    17:30 15.11.2025

  • 17 Малей

    2 0 Отговор
    Меди изглежда като призрак, като някакво зомби. Абсолютна визуализация на демокрацията, тая ужким българската.

    17:34 15.11.2025

  • 18 Свърши

    1 0 Отговор
    И правата, и слободите, и баницата

    17:37 15.11.2025

  • 19 Оставихте глигана да ви изяде царевицата

    1 0 Отговор
    И това ми били ловци ....пу..

    17:37 15.11.2025

  • 20 КАКВО и да пушим

    2 1 Отговор
    Говорим догана партията му има място в политиката. Той изкара прехода. И НЕ БЕШЕ ТОЛКОВА АРОГАНТЕН ДА ПООТКРАДНА НО ПО МАЛКО ОТ ДВЕТЕ БЛИЗНЕТА. ДАНО ПОМОГНЕ ДА ГИ ИЗРИТАТ ОТ ВЛАСТТА. ТЕЗИ ОБСЕБИХА ПОДЧИНИХА ВСИЧКО.

    17:39 15.11.2025

  • 21 Македонец

    0 0 Отговор
    Един философ бе ,,тъшнат в мазната борба".Боже , Боже един философ да се даде така на един мошеник.Това е най- ласкавото определение за ,човек,който ако тази държавица имаше правораздаване да е в кауша и до края на дните си да лежи,а не да задава тон в тъпата политика,пръкнала се от двама най- мразените хора у нас .

    17:43 15.11.2025

  • 22 за партиен

    1 0 Отговор
    химн е подходящ припева "апат се".

    17:52 15.11.2025

  • 23 Горски

    3 0 Отговор
    ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ не се предава, мдаа АЛЛАХ Е ВЕЛИК И МОХАМЕД Е НЕГОВИЯ ПРОРОК. Само че така наречените турци в България специално в политиката са кланят на доларес ....скоро и на евро. горките турци паша си имат партия като простите българчета дет си обичат червенките другарчета на ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ ми кат си обичате другарите халал да е на всички дет одят и гласуват за крадци и престъпници.

    17:54 15.11.2025

  • 24 ИСТИНАТА

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трагикомично":

    Централното оперативно бюро ще се състои само от 17 души, сред които и Доган. Толкова са всичките членове на новоучредената партия.

    17:57 15.11.2025

