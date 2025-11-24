Новини
Президентът Румен Радев открива конференцията „Интелигентни оръжия и системи за колективна отбрана и сигурност“

24 Ноември, 2025

Двудневният форум ще се проведе във Военния клуб в София

Президентът Румен Радев открива конференцията „Интелигентни оръжия и системи за колективна отбрана и сигурност“ - 1
Президентът на България Румен Радев ще участва в откриването на двудневната конференция „Интелигентни оръжия и системи за колективна отбрана и сигурност“. Тя се провежда в съответствие на годишния план на АФСЕА Секция „София“ и календара на АФСЕА Интернешънъл. На нея ще присъства и новият Генерален мениджър на АФСЕА Европа адмирал Масимо Еспозито, който пое поста през миналата година.

Ще бъде отбелязана годишнина от създаване на органите по механизация, автоматизация и управлението на войските. Ще бъдат засегнати и всички модерни аспекти в областта на отбраната и сигурността, изкуствения интелект и други. През втория ден ще бъдат разгледани проекти за сигурност и отбрана.

Иновациите и технологиите, разработвани от компаниите изпревариха калсическите военни подходи за поектиране и производство. Днес тези технологии променят стратегията и тактиката на бойните действия.

Факт е използването на комерсиалната система за сателитна комуникация, на комерсиални дронове за разузнавне и за удари срещу противника, както и използването на комерсиални софтуерни средства включително и изкуствен интелект, който разпознават вражеските обекти и цели.

По време на конференцията ще се търсят отговори на въпроси:

  • Как и с какво да се въоръжаваме;
  • Кои са системите, които ще доведат до бърз и по-евтин резултат;
  • Каква е ролята на критичната инфраструктура;
  • Как да се изгради синергия между потребители-наука-бизнес;

Темите, които ще бъдат дискутирани в пет панела са: Модернизация или „умно“ превъоръжаване – голямото предизвикателство или възможност, Интелигентни CAIIAIRAI Системи – пътят към успеха, Многоизмерната вътрешна сигурност в един дигитален фокус, Критичната инфраструктура – вечната нова цел и Експертен – Интелитентен – Изкуствен ... кой е следващият?


