Президентът Румен Радев открива конференцията „Интелигентни оръжия и системи за колективна отбрана и сигурност“

Президентът на България Румен Радев ще участва в откриването на двудневната конференция „Интелигентни оръжия и системи за колективна отбрана и сигурност“. Тя се провежда в съответствие на годишния план на АФСЕА Секция „София“ и календара на АФСЕА Интернешънъл. На нея ще присъства и новият Генерален мениджър на АФСЕА Европа адмирал Масимо Еспозито, който пое поста през миналата година.
Ще бъде отбелязана годишнина от създаване на органите по механизация, автоматизация и управлението на войските. Ще бъдат засегнати и всички модерни аспекти в областта на отбраната и сигурността, изкуствения интелект и други. През втория ден ще бъдат разгледани проекти за сигурност и отбрана.
Иновациите и технологиите, разработвани от компаниите изпревариха калсическите военни подходи за поектиране и производство. Днес тези технологии променят стратегията и тактиката на бойните действия.
Факт е използването на комерсиалната система за сателитна комуникация, на комерсиални дронове за разузнавне и за удари срещу противника, както и използването на комерсиални софтуерни средства включително и изкуствен интелект, който разпознават вражеските обекти и цели.
По време на конференцията ще се търсят отговори на въпроси:
- Как и с какво да се въоръжаваме;
- Кои са системите, които ще доведат до бърз и по-евтин резултат;
- Каква е ролята на критичната инфраструктура;
- Как да се изгради синергия между потребители-наука-бизнес;
Темите, които ще бъдат дискутирани в пет панела са: Модернизация или „умно“ превъоръжаване – голямото предизвикателство или възможност, Интелигентни CAIIAIRAI Системи – пътят към успеха, Многоизмерната вътрешна сигурност в един дигитален фокус, Критичната инфраструктура – вечната нова цел и Експертен – Интелитентен – Изкуствен ... кой е следващият?
