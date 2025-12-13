Новини
България »
За дванадесети път УниБИТ беше домакин на „Хармония в различията“

За дванадесети път УниБИТ беше домакин на „Хармония в различията“

13 Декември, 2025 15:26 598 9

  • унибит-
  • хармония в различията-
  • конференция

Тазгодишният форум събра 70 учени и експерти от България, Германия, Полша, Албания, Сърбия, Русия и Канада, които обсъдиха гражданските права и свободи в широк социален, културен, исторически и пространствен контекст

За дванадесети път УниБИТ беше домакин на „Хармония в различията“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 10 декември в УниБИТ се проведе Дванадесетата научна конференция с международно участие „Хармония в различията“, организирана в партньорството на Българския форум за междурелигиозен диалог и сътрудничество. С нея традиционно се отбелязва 10 декември – Международния ден за правата на човека.

Тазгодишният форум събра 70 учени и експерти от България, Германия, Полша, Албания, Сърбия, Русия и Канада, които обсъдиха гражданските права и свободи в широк социален, културен, исторически и пространствен контекст, и дискутираха възможностите за общуване, разбирателство и сътрудничество между религиозните и етническите общности.

Научните доклади, публикувани от Академичното издателство „За буквите – О писменехь“ в реферирано електронно издание, проблематизират подкрепата или потискането на човешките и гражданските права, тяхното насърчаване или възпрепятстване, въплъщаването им в шедьоври на човешкия гений или асоциирането им със съперничество, омраза и ненавист, възможностите им да създават приятелства и доверие, потенциала им да изграждат транскултурни, мултирелигиозни, интеретнически и кроссоциални диалози, но също така примерите за тяхното табуиране, забрана и ограничаване, водещи до гетоизиране или карантиниране. По време на форума бяха открити две временни изложби: „Следи на вярата“ от авторски фотографии на докторант Благовест Петров, третираща опазването на храмове и манастири в Кюстендилското Краище, и „Екзархът спасител“, посветена на пастирската, междуконфесионалната и международната дейност на Екзарх Стефан І.

За дванадесети път УниБИТ беше домакин на „Хармония в различията“

Гости на научния форум бяха посланиците за специални поръчения по културно-историческите и религиозните въпроси при МВнР д-р Димитър Михайлов, д-р Ангел Орбецов и г-н Димитър Филипов, посланичката на Кралство Мароко у нас г-жа Закия ел Мидауи, г-н Виктор Георев от Дирекция „Веризповедания“ при Министерския съвет, и д-р Марсел Израел от „Религии за мир – Европа“, които отправиха своите приветствия към участниците. Писмени адреси изпратиха проф. дн Ирена Петева – Ректор на УниБИТ, и д-р Венцеслав Събев от страна на Женевския духовен апел и Африканската мирна конференция в Женева. Тези обръщения, както и изказванията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев – главен секретар и председател на Настоятеството, проф. дфн Ваня Добрева – ръководител на Катедра „Култура, историческо наследство и туризъм“, и доц. д-р Диана Стоянова – директор на Академичното издателство, подчертаха значението на мира като условие за устойчиво развитие и съзидание, и акцентираха на научните и неправителствените организации като посредници за постигане на социален диалог, солидарност и включване. В пленарния си доклад проф. д-р Елизабет Наурат – гост-лекторка в УниБИТ по Програма „Еразъм+“ и настоятелка на „Религии за мир – Европа“, наблегна пък на възможностите на средното и висшето образование за постигане на религиозен мир.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ннннннннн

    5 0 Отговор
    За дванадесети път УниуБИТ беше домакинка и сготви пилешко с картофи.

    15:30 13.12.2025

  • 2 въпросче

    2 0 Отговор
    С работнички- филипинки каква хармония в различията имаме?

    15:37 13.12.2025

  • 3 ристю

    2 0 Отговор
    А с астероида 3I/ATLAS, докато преминава край Земята,дали ще имаме Хармония ,щото имаме доста различия. Функционални и животновъдни.

    15:40 13.12.2025

  • 4 Уни байт

    3 0 Отговор
    Ако се провеждаше в Перник, форумът щеше да се нарича МЕГАбит.

    15:43 13.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Питане

    5 0 Отговор
    КГБ - ДС библиотекарите....

    Коментиран от #7

    15:53 13.12.2025

  • 7 Бойков

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Питане":

    Велико събитие. Интересно е кой е луд да следва там и защо изобщо се финансира от държавата.

    Коментиран от #9

    16:22 13.12.2025

  • 8 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Какво е това УниБИТ?

    16:28 13.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове