За дванадесети път УниБИТ беше домакин на „Хармония в различията“

На 10 декември в УниБИТ се проведе Дванадесетата научна конференция с международно участие „Хармония в различията“, организирана в партньорството на Българския форум за междурелигиозен диалог и сътрудничество. С нея традиционно се отбелязва 10 декември – Международния ден за правата на човека.

Тазгодишният форум събра 70 учени и експерти от България, Германия, Полша, Албания, Сърбия, Русия и Канада, които обсъдиха гражданските права и свободи в широк социален, културен, исторически и пространствен контекст, и дискутираха възможностите за общуване, разбирателство и сътрудничество между религиозните и етническите общности.

Научните доклади, публикувани от Академичното издателство „За буквите – О писменехь“ в реферирано електронно издание, проблематизират подкрепата или потискането на човешките и гражданските права, тяхното насърчаване или възпрепятстване, въплъщаването им в шедьоври на човешкия гений или асоциирането им със съперничество, омраза и ненавист, възможностите им да създават приятелства и доверие, потенциала им да изграждат транскултурни, мултирелигиозни, интеретнически и кроссоциални диалози, но също така примерите за тяхното табуиране, забрана и ограничаване, водещи до гетоизиране или карантиниране. По време на форума бяха открити две временни изложби: „Следи на вярата“ от авторски фотографии на докторант Благовест Петров, третираща опазването на храмове и манастири в Кюстендилското Краище, и „Екзархът спасител“, посветена на пастирската, междуконфесионалната и международната дейност на Екзарх Стефан І.

Гости на научния форум бяха посланиците за специални поръчения по културно-историческите и религиозните въпроси при МВнР д-р Димитър Михайлов, д-р Ангел Орбецов и г-н Димитър Филипов, посланичката на Кралство Мароко у нас г-жа Закия ел Мидауи, г-н Виктор Георев от Дирекция „Веризповедания“ при Министерския съвет, и д-р Марсел Израел от „Религии за мир – Европа“, които отправиха своите приветствия към участниците. Писмени адреси изпратиха проф. дн Ирена Петева – Ректор на УниБИТ, и д-р Венцеслав Събев от страна на Женевския духовен апел и Африканската мирна конференция в Женева. Тези обръщения, както и изказванията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев – главен секретар и председател на Настоятеството, проф. дфн Ваня Добрева – ръководител на Катедра „Култура, историческо наследство и туризъм“, и доц. д-р Диана Стоянова – директор на Академичното издателство, подчертаха значението на мира като условие за устойчиво развитие и съзидание, и акцентираха на научните и неправителствените организации като посредници за постигане на социален диалог, солидарност и включване. В пленарния си доклад проф. д-р Елизабет Наурат – гост-лекторка в УниБИТ по Програма „Еразъм+“ и настоятелка на „Религии за мир – Европа“, наблегна пък на възможностите на средното и висшето образование за постигане на религиозен мир.