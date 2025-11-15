Новини
Учредяват политическа партия "Алианс за права и свободи"

15 Ноември, 2025 06:00

  • ахмед доган-
  • политика-
  • партия-
  • алианс за права и свободи

Новият политически проект на Ахмед Доган бе обявен през септември

Учредяват политическа партия "Алианс за права и свободи" - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Националната учредителна конференция на политическа партия "Алианс за права и свободи" е насрочена за днес, предаде БНР.

Новият политически проект на Ахмед Доган бе обявен през септември, когато се сформира инициативният комитет, оглавен от заместник-председателя на парламентарната група на АПС Танер Али.

В разпространената през септември декларация от инициативния комитет стана ясно, че част от основните цели на партията Алианс за права и свободи ще са единство и равенство между българските граждани, създаване на правови и социални гаранции за недопускане на етническа и религиозна омраза, икономически просперитет на всички области и общини и преодоляване на диспропорциите между регионите в страната. Предвижда се също пълноправното членство на България в европейските и евроатлантическите структури.

На днешната учредителна конференция ще бъдат избрани ръководството и устава на Партия АПС.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя е за гроба вече

    12 1 Отговор
    Партия ше правил пак

    06:04 15.11.2025

  • 2 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид

    8 2 Отговор
    С "грижа" за хората !

    Коментиран от #3

    06:06 15.11.2025

  • 3 Перо

    7 10 Отговор

    До коментар #2 от "Намагнитен Евроатлантик антисоросоид":

    Слава Украина и президент Зеленски

    Коментиран от #12

    06:07 15.11.2025

  • 4 Няма вече и пари

    8 1 Отговор
    Влияние сокола

    06:12 15.11.2025

  • 5 Нямам нищо

    14 1 Отговор
    Против турците, но този патладжан/бей сами ги лъже с цел лична облага. Скъсан джоб

    06:12 15.11.2025

  • 6 ....кпо/ошп/

    9 2 Отговор
    Бай соп/к/ол шъ прай партия . Свърши са тая . Отвяха та газовете от големото Д.

    06:14 15.11.2025

  • 7 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 2 Отговор
    СПИРТОСАНИЯ АЛКОХОЛИК ЩЕ ........................ БЪДЕ ПОЛОЖЕН ZAEДНО С МИСТЪР БОТАШ В .......................... ДОЛИНАТА НА ЦАРЕТЕ (ЕГИПЕТ) ZA ........................ BEЧНА ПРОСЛАВА НА ПРЕДАТЕЛИТЕ (КГБ) РЕZИДЕНТИ ........................ ФАКТ !

    06:23 15.11.2025

  • 8 да виCЕРА фоcтатаБOКЛУЦИИ

    11 1 Отговор
    все за права и свободи бе , нещо за задължения ще има ли такава партия?

    06:26 15.11.2025

  • 9 ЧИЧО

    6 0 Отговор
    Тия толкова години крадоха, защо не направят някоя фабрика да създадат работни места ами правят партия. Или е по лесно партийка,Държавна субсидийка и бейовете живот си живеят. И до кога ще се създават нови партии , колко са вече !

    Коментиран от #13

    06:28 15.11.2025

  • 10 Али Реза

    3 0 Отговор
    И тези организират кампания за капачки. Какъв жалък край.

    06:33 15.11.2025

  • 11 98798

    7 1 Отговор
    това да се чува, всеки месец нови партии ,ново турски серияли и много баклава и лум

    06:34 15.11.2025

  • 12 Поздравления👍!

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Перо":

    Много правилна аналогия на Зеленски с Доган...!
    Както единият,така и другият,са вече-Пътници...!
    И в лидерски и в политически и в...житейският си път...!

    06:56 15.11.2025

  • 13 Е поне една фабрика направиха -

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "ЧИЧО":

    ,,Шише-Джам"...

    06:58 15.11.2025

  • 14 То хора

    0 0 Отговор
    няма , за Човеци да не говорим , агент Сава партия щял да прави ?

    07:03 15.11.2025

