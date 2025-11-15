Учредяват политическа партия "Алианс за права и свободи"

Националната учредителна конференция на политическа партия "Алианс за права и свободи" е насрочена за днес, предаде БНР.

Новият политически проект на Ахмед Доган бе обявен през септември, когато се сформира инициативният комитет, оглавен от заместник-председателя на парламентарната група на АПС Танер Али.



В разпространената през септември декларация от инициативния комитет стана ясно, че част от основните цели на партията Алианс за права и свободи ще са единство и равенство между българските граждани, създаване на правови и социални гаранции за недопускане на етническа и религиозна омраза, икономически просперитет на всички области и общини и преодоляване на диспропорциите между регионите в страната. Предвижда се също пълноправното членство на България в европейските и евроатлантическите структури.



На днешната учредителна конференция ще бъдат избрани ръководството и устава на Партия АПС.