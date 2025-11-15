Учредяват политическа партия "Алианс за права и свободи"

Националната учредителна конференция на политическа партия "Алианс за права и свободи" е насрочена за днес, предаде БНР.
Новият политически проект на Ахмед Доган бе обявен през септември, когато се сформира инициативният комитет, оглавен от заместник-председателя на парламентарната група на АПС Танер Али.
В разпространената през септември декларация от инициативния комитет стана ясно, че част от основните цели на партията Алианс за права и свободи ще са единство и равенство между българските граждани, създаване на правови и социални гаранции за недопускане на етническа и религиозна омраза, икономически просперитет на всички области и общини и преодоляване на диспропорциите между регионите в страната. Предвижда се също пълноправното членство на България в европейските и евроатлантическите структури.
На днешната учредителна конференция ще бъдат избрани ръководството и устава на Партия АПС.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоя е за гроба вече
06:04 15.11.2025
2 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид
Коментиран от #3
06:06 15.11.2025
3 Перо
До коментар #2 от "Намагнитен Евроатлантик антисоросоид":Слава Украина и президент Зеленски
Коментиран от #12
06:07 15.11.2025
4 Няма вече и пари
06:12 15.11.2025
5 Нямам нищо
06:12 15.11.2025
6 ....кпо/ошп/
06:14 15.11.2025
7 ЕДГАР КЕЙСИ
06:23 15.11.2025
8 да виCЕРА фоcтатаБOКЛУЦИИ
06:26 15.11.2025
9 ЧИЧО
Коментиран от #13
06:28 15.11.2025
10 Али Реза
06:33 15.11.2025
11 98798
06:34 15.11.2025
12 Поздравления👍!
До коментар #3 от "Перо":Много правилна аналогия на Зеленски с Доган...!
Както единият,така и другият,са вече-Пътници...!
И в лидерски и в политически и в...житейският си път...!
06:56 15.11.2025
13 Е поне една фабрика направиха -
До коментар #9 от "ЧИЧО":,,Шише-Джам"...
06:58 15.11.2025
14 То хора
07:03 15.11.2025