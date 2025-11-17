Новини
България започва реализацията на национална система за киберсигурност

България започва реализацията на национална система за киберсигурност

17 Ноември, 2025 13:30 612 7

  • национална система-
  • киберсигурност

В рамките на срещата бяха обсъдени и  възможностите за разширяване на сътрудничеството с Федерална република Германия в сферата на ИТ технологиите

България започва реализацията на национална система за киберсигурност - 1
Снимка: МЕУ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България започва реализацията на национална система за киберсигурност – проект, който ще позиционира страната сред лидерите в ЕС по киберустойчивост. Това съобщи министърът на електронното управление Валентин Мундров по време на работна среща в Берлин с представители на Източната комисия на германската икономика. В разговора участва и българският посланик в Германия Григор Порожанов.

Министър Мундров представи пред германските партньори ключовите стъпки за изграждане на националната система, която ще позволи ранно идентифициране и анализ на заплахите, по-висока устойчивост на институциите и по-ефективна координация между държавните структури. Той подчерта, че това е стратегически проект, който ще изведе България на ново ниво в областта на киберсигурността.

В рамките на срещата бяха обсъдени и възможностите за разширяване на сътрудничеството с Федерална република Германия в сферата на ИТ технологиите и киберсигурността. Министърът посочи, че именно общите европейски цели в областта на дигиталната сигурност са силна основа за съвместна работа.

„Киберсигурността е общ фронт. В бързо развиващия се свят държавите членки трябва да действат заедно, за да бъдат по-силни срещу съвременните заплахи. Това може да бъде постигнато само чрез тясно сътрудничество в рамките на ЕС“, заяви министър Мундров.

Той представи пред германския бизнес политиките, които МЕУ реализира за обезпечаване на киберсигурността, както и напредъка на България в модернизацията на дигиталната инфраструктура. Министърът увери участниците, че страната ни разполага със силен ИТ сектор и експерти с международно признание, които могат да бъдат надеждни партньори в изграждането на сигурни и иновативни решения.

„Германия е водещ икономически и търговски партньор на България и един от най-значимите инвеститори у нас. Затова наш приоритет е да запазим и надградим сътрудничеството си, особено в ИТ проектите. България има потенциала, експертизата и визията да бъде пример за модерна, сигурна и прозрачна държава“, подчерта министър Мундров.

Представителите на Източната комисия на германската икономика изразиха удовлетворение, че след срещата им с министър-председателя Росен Желязков миналата седмица в София, двустранната работа по теми от взаимен интерес вече се конкретизира, като реален напредък може да се очаква чрез партньорството с Министерството на електронното управление. „Германия може да разчита на компетенциите на българските ИТ специалисти, които се ползват с високо доверие в редица европейски и глобални проекти. Българските експерти са признати за своята експертиза и иновативен подход, а германските компании активно работят с тях при изграждане на сигурни дигитални решения и инфраструктура. Това партньорство доказва силата на българския ИТ сектор като надежден и устойчив ресурс за международни проекти”, каза Валентин Мундров.

„Министерството на електронното управление потвърждава готовността си за активно и устойчиво партньорство с германските институции и бизнес, насочено към развитие на иновации, дигитална сигурност и укрепване на икономическите връзки между двете страни”, категоричен беше министърът на електронното управление Валентин Мундров.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 клай

    3 0 Отговор
    затуй ли спряхте договора за операционните системи на МС за държавните институции? да живей Замунда и Арена

    13:41 17.11.2025

  • 2 Ганя Путинофила

    0 3 Отговор
    Кога ще затворят бг русофилските и руските Ютюб канали за руска пропаганда?

    13:42 17.11.2025

  • 3 Поредните олигофрении

    4 0 Отговор
    национална система за киберсигурност...

    14:02 17.11.2025

  • 4 Ама да бееее.....

    4 0 Отговор
    Точно пък Федерална република Германия в сферата на ИТ са много велики нали? Гола вода на 200 . Един патент даже нямат за 5 години и са на 23 място в класацията за ИТ иновации ... Ей там един Сименс и тва е

    14:06 17.11.2025

  • 5 Важното е пари за пръдни

    1 0 Отговор
    да се харчат и БВП на хартия да нараства

    14:22 17.11.2025

  • 6 имаме проблем с

    1 0 Отговор
    чешмяната вода и изхранването...... кибер бля бля ни е като бг алърта

    14:22 17.11.2025

  • 7 ха ха

    0 0 Отговор
    и това е каца без дъно , едни и същи вършат престъпленията и получават заплати да защитават данните

    14:26 17.11.2025

