България започва реализацията на национална система за киберсигурност – проект, който ще позиционира страната сред лидерите в ЕС по киберустойчивост. Това съобщи министърът на електронното управление Валентин Мундров по време на работна среща в Берлин с представители на Източната комисия на германската икономика. В разговора участва и българският посланик в Германия Григор Порожанов.

Министър Мундров представи пред германските партньори ключовите стъпки за изграждане на националната система, която ще позволи ранно идентифициране и анализ на заплахите, по-висока устойчивост на институциите и по-ефективна координация между държавните структури. Той подчерта, че това е стратегически проект, който ще изведе България на ново ниво в областта на киберсигурността.

В рамките на срещата бяха обсъдени и възможностите за разширяване на сътрудничеството с Федерална република Германия в сферата на ИТ технологиите и киберсигурността. Министърът посочи, че именно общите европейски цели в областта на дигиталната сигурност са силна основа за съвместна работа.

„Киберсигурността е общ фронт. В бързо развиващия се свят държавите членки трябва да действат заедно, за да бъдат по-силни срещу съвременните заплахи. Това може да бъде постигнато само чрез тясно сътрудничество в рамките на ЕС“, заяви министър Мундров.

Той представи пред германския бизнес политиките, които МЕУ реализира за обезпечаване на киберсигурността, както и напредъка на България в модернизацията на дигиталната инфраструктура. Министърът увери участниците, че страната ни разполага със силен ИТ сектор и експерти с международно признание, които могат да бъдат надеждни партньори в изграждането на сигурни и иновативни решения.

„Германия е водещ икономически и търговски партньор на България и един от най-значимите инвеститори у нас. Затова наш приоритет е да запазим и надградим сътрудничеството си, особено в ИТ проектите. България има потенциала, експертизата и визията да бъде пример за модерна, сигурна и прозрачна държава“, подчерта министър Мундров.

Представителите на Източната комисия на германската икономика изразиха удовлетворение, че след срещата им с министър-председателя Росен Желязков миналата седмица в София, двустранната работа по теми от взаимен интерес вече се конкретизира, като реален напредък може да се очаква чрез партньорството с Министерството на електронното управление. „Германия може да разчита на компетенциите на българските ИТ специалисти, които се ползват с високо доверие в редица европейски и глобални проекти. Българските експерти са признати за своята експертиза и иновативен подход, а германските компании активно работят с тях при изграждане на сигурни дигитални решения и инфраструктура. Това партньорство доказва силата на българския ИТ сектор като надежден и устойчив ресурс за международни проекти”, каза Валентин Мундров.

„Министерството на електронното управление потвърждава готовността си за активно и устойчиво партньорство с германските институции и бизнес, насочено към развитие на иновации, дигитална сигурност и укрепване на икономическите връзки между двете страни”, категоричен беше министърът на електронното управление Валентин Мундров.