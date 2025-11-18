Новини
Времето днес, прогноза за вторник, 18 ноември: Започват дъждове, температурите падат от запад

18 Ноември, 2025 03:00 493 0

Максималните ще бъдат от 8°-9° в северозападните райони от страната до 21° в югоизточните, в София около 15°

Времето днес, прогноза за вторник, 18 ноември: Започват дъждове, температурите падат от запад - 1
Снимка: БНТ
През нощта ще започнат и валежи от дъжд в западната половина от страната. По-значителни ще са в района на Източните Родопи. Ще духа слаб, в Източна България и на север от планините умерен до силен южен вятър.

Минималните температури ще бъдат от 7° до 12°, в Източна България между 12° и 16°.

Максималните в Северна и Западна България рязко ще се понижат, но не и в Източна. Ще бъдат от 8°-9° в северозападните райони от страната до 21° в югоизточните, в София около 15°.

В Дунавската равнина ще духа слаб до умерен северозападен вятър, в Източна България умерен и силен югозападен. В сила е предупреждение за ветровито време в южните и източните райони.

Главно в Северна и в Западна България ще продължи да вали и през деня, и през нощта срещу сряда. Там, както и в Източните Родопи, се очакват значителни количества. В сила е жълт код.

Облачно ще е и по Черноморието. Следобед и вечерта главно по северното крайбрежие ще превали. Ще духа умерен и силен югозападен вятър, най-силен по южното крайбрежие. Температурите следобед ще са между 16° и 21°. Вълнението на морето ще е 3-4 бала, но с тенденция към отслабване.

И в планините облачността ще е значителна. Там също се очакват валежи от дъжд, над 2200-2300 метра от сняг.

В Западна Стара планина обаче границата дъжд/сняг ще бъде на около 1600 метра, вечерта ще се понижи до към 1300 м. Ще духа силен и бурен югозападен вятър.


България
