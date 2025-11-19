Българите живеят с 6 години по-малко отколкото останалите граждани в ЕС

Положителна тенденция се наблюдава по отношение на средната продължителност на живота, която отново започва да се покачва и достига 75,6 години, което се свързва основно с отшумяването на влиянието на пандемията от Ковид-19, съобщиха от правителствената пресслужба. Средната продължителност на живот в Европейския съюз е 81,4 години.
Министерският съвет прие Годишен доклад за 2024 г. за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия 2030, посочи БТА.
Общите констатации за състоянието на общественото здраве са, че България изостава от страните членки на ЕС, като сериозно предизвикателство остават хроничните незаразни болести, които са основна причина за инвалидизация, намалена работоспособност и смърт. През 2024 г. са реализирани голям брой мерки за повишаване качеството на здравните услуги и на ефективността на системата на здравеопазване, но следва да се има предвид, че реалните резултати от приложените мерките в здравния сектор дават отражение в дългосрочен план.
Данните от доклада показват, че през 2024 г. раждаемостта намалява, но коефициентът на общата раждаемост (8,3%о) надвишава средните стойности за ЕС (8,2%о). Средната възраст на жените при раждане на първо дете през 2024 г. е 27,6 години, като в регионален аспект той варира от 22,1 за област Сливен до 30,9 за област София.
Продължава и тенденцията за намаление на смъртността (15,6 на 1000 души, при 15,7%о за 2023 г., 18,4%о за 2022 г. и 21,7%о за 2021 г.), но въпреки това България продължава да е с най-висок коефициент на общата смъртност сред страните от ЕС (средно 10,8%о).
Най-честа причина за смърт са болестите на органите на кръвообращението (60,7%), следвани от новообразуванията (17,0%).
Нивото на детската смъртност (4,5%о) също продължава да намалява, като се доближава до средния показател за ЕС - 3,3%о. Този индикатор е показателен за качеството на медицинската помощ, но върху него голямо влияние оказват жизненият стандарт и здравната култура на населението.
Броят на освидетелстваните и преосвидетелствани хора с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане е значителен, като през 2024 г. достига до 193 793 души, при 182 789 души през 2023 г. Най-висок е относителният дял на възрастовата група над 60 години (51,4%), следвани от възрастовата група 50-59 години (27,3%).
Анализът на ключовите показатели за мониторинг на изпълнението на Националната здравна стратегия 2030 показва положителна тенденция по отношение на общата, детската и преждевременната смъртност, очакваната продължителност на живота при раждане, годините живот в добро здраве при раждане, очакваната продължителност на живота и други.
По отношение на показателите за смъртност от болести на органите на кръвообръщението, исхемична болест на сърцето, остър инфаркт на миокарда и мозъчно-съдова болест също се наблюдава положителна тенденция за намаляване. Причините биха могли да са следствие от подобряване на начина на живот, на факторите на околната среда, на качеството на здравната грижа, включително и навлизането на нови технологии за ранна диагностика и лечение.
България значително изостава от средните нива на живеещите здравословно, Испания е водеща по здравословен начин на живот, показва онлайн проучване сред 27 хиляди души от 22 държави, включително хиляда души от България, извършено в периода февруари – март 2025 г. от фармацевтична компания.
1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
И ВСИЧКАТА НИ Е ПЕЙ СЪРЦЕ......
Коментиран от #9
16:24 19.11.2025
2 честен ционист
16:25 19.11.2025
3 12340
Коментиран от #37
16:29 19.11.2025
4 БеГемот
16:30 19.11.2025
5 Сила
Коментиран от #36
16:30 19.11.2025
6 Дориана
16:31 19.11.2025
7 ДрайвингПлежър
Блеете докато се гаврят и ви убиват!
16:35 19.11.2025
8 ЧИЧИ
Коментиран от #19, #28
16:40 19.11.2025
9 си дзън
До коментар #1 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Има по-зле. Руснаците живеят с 10 години по-малко от българите за сведение.
16:41 19.11.2025
10 123456
Коментиран от #11
16:43 19.11.2025
12 Българин
16:46 19.11.2025
13 Роза
16:47 19.11.2025
14 вгъзв
16:48 19.11.2025
15 Реалист
16:48 19.11.2025
16 ООрана държава
16:49 19.11.2025
17 Оставка!
16:51 19.11.2025
18 бай Бончо
16:53 19.11.2025
19 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #8 от "ЧИЧИ":УПРАВЛЯВАЩИТЕ В ИСПАНИЯ ОТКАЗАХА ДА ЗАДЕЛЯТ 5 % ЗА ВЪОРЪЖАВАНЕ.
ПРЕДПОЧЕТОХА ДА ПОМИСЛЯТ ЗА ХОРАТА.
....АБЕ ТО И У НАС ИМА ЕДИН ДЕТО ВСЕ
"ЗА ХОРАТА" Е ЗАГРИЖЕН...,АМА АПЕТИТА МУ НЯМА СПИРАЧКИ....
16:53 19.11.2025
21 123456
До коментар #11 от "си дзън":Никога не сме били колония на руснаците . Никога не са искали да махат лева , построили са ни АЕЦ ,заводи , давали са ни оръжия , помагали са ни . Васали по може , но колония , както сме сега никога не е било при соца .
16:56 19.11.2025
22 Бързат да
16:56 19.11.2025
23 Пак тоз Путин е
16:57 19.11.2025
24 бай Бончо
Коментиран от #29, #31
16:57 19.11.2025
26 тиквата: важното е че се мъчите по малко
17:03 19.11.2025
27 Снежанка Димитрова
Коментиран от #40
17:04 19.11.2025
28 за 50 лв водят една седмица дебати
До коментар #8 от "ЧИЧИ":обаче за тез пенции под 600лв
17:05 19.11.2025
29 ха ха ха
До коментар #24 от "бай Бончо":виждал си ти рускиня... ама от ония онодените от хитлеристите в източната част. Иди на изток от Казан и после ми кажи пак колко са убави.
17:16 19.11.2025
30 Водка
17:17 19.11.2025
31 доктор
До коментар #24 от "бай Бончо":Няма рускини защото няма руска нация.
17:18 19.11.2025
32 тома
17:21 19.11.2025
35 При другаря Бойко Борисов,
ПП-ДБ дойдоха на власт и я смъкнаха.
Коментиран от #38
17:45 19.11.2025
36 ВИЦ
До коментар #5 от "Сила":Погребение. На поклонението изведнъж откъм ковчега се чува чукане, тропане и едва доловим глас:
– Минке, Минке, помощ! Моля те, Миме, измъкни ме оттук, жив съм!
Опечалената Минка:
– Млъкни бе, Стамате! Докторите знаят най-добре...
17:57 19.11.2025
37 Хихихи
До коментар #3 от "12340":А с ДДТ, пробвахте ли ги?
19:53 19.11.2025
38 Смях се
До коментар #35 от "При другаря Бойко Борисов,":Ако това бе истина , пенсия излизаш на 82-,но по-сигурно на 85. Сега средна продължителност 75 и пенсия на 65 , ама колко пъти вече си правят устата да е на 70 г. Това е средната и то по стъкмистики. Реално- гробищата пълни с нови паметници и без паметници пресни на от 30 до 58- 60 г. А по външен вид -дрескот и автомобили не можеш различи кой лекар ,митничар, полицай ,политик или погребален агент. Богати ,та богати хората. Ще си харчат Еврото - пациенти ,клиенти бол.
21:06 19.11.2025
39 Нехис
Нормално европеецът, както и аз, даваме до 20% от заплатата за храна.
При Ганьо е 60%.
21:11 19.11.2025
40 Нехис
До коментар #27 от "Снежанка Димитрова":Колко по-социална искаш? Всеки четвърти по документине с ТЕЛК, а си ходи нормално и нищо му няма.
Искаш само да плюскаш и да не работиш ли?
21:14 19.11.2025
41 Справедливо
21:21 19.11.2025
42 Свинско без зеле
23:06 19.11.2025
43 Поредна шмекерия на НСИ и ЕС
23:12 19.11.2025
44 Ами всичко
00:20 21.11.2025