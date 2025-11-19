Новини
Българите живеят с 6 години по-малко отколкото останалите граждани в ЕС

19 Ноември, 2025 16:22 1 545 44

Испания е водеща по здравословен начин на живот

Българите живеят с 6 години по-малко отколкото останалите граждани в ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Положителна тенденция се наблюдава по отношение на средната продължителност на живота, която отново започва да се покачва и достига 75,6 години, което се свързва основно с отшумяването на влиянието на пандемията от Ковид-19, съобщиха от правителствената пресслужба. Средната продължителност на живот в Европейския съюз е 81,4 години.

Министерският съвет прие Годишен доклад за 2024 г. за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия 2030, посочи БТА.

Общите констатации за състоянието на общественото здраве са, че България изостава от страните членки на ЕС, като сериозно предизвикателство остават хроничните незаразни болести, които са основна причина за инвалидизация, намалена работоспособност и смърт. През 2024 г. са реализирани голям брой мерки за повишаване качеството на здравните услуги и на ефективността на системата на здравеопазване, но следва да се има предвид, че реалните резултати от приложените мерките в здравния сектор дават отражение в дългосрочен план.

Данните от доклада показват, че през 2024 г. раждаемостта намалява, но коефициентът на общата раждаемост (8,3%о) надвишава средните стойности за ЕС (8,2%о). Средната възраст на жените при раждане на първо дете през 2024 г. е 27,6 години, като в регионален аспект той варира от 22,1 за област Сливен до 30,9 за област София.

Продължава и тенденцията за намаление на смъртността (15,6 на 1000 души, при 15,7%о за 2023 г., 18,4%о за 2022 г. и 21,7%о за 2021 г.), но въпреки това България продължава да е с най-висок коефициент на общата смъртност сред страните от ЕС (средно 10,8%о).

Най-честа причина за смърт са болестите на органите на кръвообращението (60,7%), следвани от новообразуванията (17,0%).

Нивото на детската смъртност (4,5%о) също продължава да намалява, като се доближава до средния показател за ЕС - 3,3%о. Този индикатор е показателен за качеството на медицинската помощ, но върху него голямо влияние оказват жизненият стандарт и здравната култура на населението.

Броят на освидетелстваните и преосвидетелствани хора с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане е значителен, като през 2024 г. достига до 193 793 души, при 182 789 души през 2023 г. Най-висок е относителният дял на възрастовата група над 60 години (51,4%), следвани от възрастовата група 50-59 години (27,3%).

Анализът на ключовите показатели за мониторинг на изпълнението на Националната здравна стратегия 2030 показва положителна тенденция по отношение на общата, детската и преждевременната смъртност, очакваната продължителност на живота при раждане, годините живот в добро здраве при раждане, очакваната продължителност на живота и други.

По отношение на показателите за смъртност от болести на органите на кръвообръщението, исхемична болест на сърцето, остър инфаркт на миокарда и мозъчно-съдова болест също се наблюдава положителна тенденция за намаляване. Причините биха могли да са следствие от подобряване на начина на живот, на факторите на околната среда, на качеството на здравната грижа, включително и навлизането на нови технологии за ранна диагностика и лечение.

България значително изостава от средните нива на живеещите здравословно, Испания е водеща по здравословен начин на живот, показва онлайн проучване сред 27 хиляди души от 22 държави, включително хиляда души от България, извършено в периода февруари – март 2025 г. от фармацевтична компания.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    21 5 Отговор
    ЗАЩОТО СМЕ В "КЛУБА НА БОГАТИТЕ "..
    И ВСИЧКАТА НИ Е ПЕЙ СЪРЦЕ......

    Коментиран от #9

    16:24 19.11.2025

  • 2 честен ционист

    22 14 Отговор
    В условията на Ганчо, кекавите европейци нямаше да го докарват и до 40. Така че си е цяло геройство продължителността на живота в България.

    16:25 19.11.2025

  • 3 12340

    24 0 Отговор
    То си е чудо, че въобще живеят!

    Коментиран от #37

    16:29 19.11.2025

  • 4 БеГемот

    11 1 Отговор
    Правят мръсно на голямото Д!

    16:30 19.11.2025

  • 5 Сила

    17 1 Отговор
    То това живот ли е ...?!?!?

    Коментиран от #36

    16:30 19.11.2025

  • 6 Дориана

    26 2 Отговор
    Здравеопазването в България е на много ниско ниво. Много от лекарите са или некомпетентни или безхаберни за здравето на хората. Те гледат най- напред на пациентите като на касички , все парите им са малко. Да .не говорим за болничната храна и мизерните условия. Така, че в България да не се разболяваш. Влезеш ли в болница ще те ограбят и ще те върнат отново у дома болен , но по техни документи- здрав.

    16:31 19.11.2025

  • 7 ДрайвингПлежър

    17 2 Отговор
    Нормално - овцете живеят по-кратко от хората!
    Блеете докато се гаврят и ви убиват!

    16:35 19.11.2025

  • 8 ЧИЧИ

    22 0 Отговор
    Управляващите в Испания дават 14 пенсии,една за великден и една за коледа.Не като нашите за 50 лв водят една седмица дебати дали да ги дадат или не. Иначе депутатите на три месеца си увеличават заплатите щот не им стгат парите да ядат евтината храна в ресторанта на Парламента. Испанците увеличават пенсиите от 01.01 а не от средата на годината. Идете и вижте старческите домове в Испания, като нашите ли са.

    Коментиран от #19, #28

    16:40 19.11.2025

  • 9 си дзън

    6 16 Отговор

    До коментар #1 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Има по-зле. Руснаците живеят с 10 години по-малко от българите за сведение.

    16:41 19.11.2025

  • 10 123456

    20 2 Отговор
    Защото влязохме в сатаниския ЕС , а ние сме православни ! Станахме колония и донор и на западняците изобщо не им пука за нас.

    Коментиран от #11

    16:43 19.11.2025

  • 12 Българин

    6 8 Отговор
    И на половина да живеем, пак ще бъдем русофили!

    16:46 19.11.2025

  • 13 Роза

    20 0 Отговор
    Имам познато семейство,които живеят в Испания.Мъжът е пенсионер,а жената още работи.Казват,че там задължително на всеки три месеца правели профил.прегледи на пенсионерите,и то не само отгоре-отгоре.Ако не се явиш на прегледа-глоба.Осигурените хора не плащали никакви потребителски такси.Обаче неосигурените си заплащали прегледите изцяло.Лекарите били внимателни и учтиви,не като нашите.Е,как няма Испания да е най-здравословната страна?!

    16:47 19.11.2025

  • 14 вгъзв

    19 2 Отговор
    Сега скачайте пак за банани

    16:48 19.11.2025

  • 15 Реалист

    10 13 Отговор
    Още страдаме от московското влияние. Бавно се откъсваме от хомота на opките.

    16:48 19.11.2025

  • 16 ООрана държава

    17 1 Отговор
    Стрес, нискокачествена храна, нежелание за живот, все позитиви от управлението на герб

    16:49 19.11.2025

  • 17 Оставка!

    22 1 Отговор
    Догодина като вземете и 600 евро заплата ще разберете къде сте на масата сред богатите ( отвън ресторанта)

    16:51 19.11.2025

  • 18 бай Бончо

    19 3 Отговор
    Абе не знам колко е качествена храната , само знам че през социализма , изяждах половин хляб още докато го занеса до вкъщи , а бях слаб като солета

    16:53 19.11.2025

  • 19 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    14 2 Отговор

    До коментар #8 от "ЧИЧИ":

    УПРАВЛЯВАЩИТЕ В ИСПАНИЯ ОТКАЗАХА ДА ЗАДЕЛЯТ 5 % ЗА ВЪОРЪЖАВАНЕ.
    ПРЕДПОЧЕТОХА ДА ПОМИСЛЯТ ЗА ХОРАТА.
    ....АБЕ ТО И У НАС ИМА ЕДИН ДЕТО ВСЕ
    "ЗА ХОРАТА" Е ЗАГРИЖЕН...,АМА АПЕТИТА МУ НЯМА СПИРАЧКИ....

    16:53 19.11.2025

  • 21 123456

    20 3 Отговор

    До коментар #11 от "си дзън":

    Никога не сме били колония на руснаците . Никога не са искали да махат лева , построили са ни АЕЦ ,заводи , давали са ни оръжия , помагали са ни . Васали по може , но колония , както сме сега никога не е било при соца .

    16:56 19.11.2025

  • 22 Бързат да

    8 0 Отговор
    Бягат от благоденствието в милатани Татковина пардом 😂навъсената ни мащеха …..

    16:56 19.11.2025

  • 23 Пак тоз Путин е

    10 1 Отговор
    виновен

    16:57 19.11.2025

  • 24 бай Бончо

    8 5 Отговор
    Освен всичко друго , рускините са в пъти по красиви !

    Коментиран от #29, #31

    16:57 19.11.2025

  • 26 тиквата: важното е че се мъчите по малко

    10 1 Отговор
    Българите живеят с 6 години по-малко отколкото останалите граждани в ЕС

    17:03 19.11.2025

  • 27 Снежанка Димитрова

    11 2 Отговор
    Това е резултата от " нежната революция". Нямаме достъп до качествено здравеопазване, ниски доходи,стрес, лоша храна. С утвърждаването на демокрацията от балкански тип хората ще умират още по-рано. Нали по Конституция сме социална държава,къде е социалната политика, къде е държавата. В Парламента само лобисти,не депутати работещи за хората.

    Коментиран от #40

    17:04 19.11.2025

  • 28 за 50 лв водят една седмица дебати

    12 0 Отговор

    До коментар #8 от "ЧИЧИ":

    обаче за тез пенции под 600лв

    17:05 19.11.2025

  • 29 ха ха ха

    5 5 Отговор

    До коментар #24 от "бай Бончо":

    виждал си ти рускиня... ама от ония онодените от хитлеристите в източната част. Иди на изток от Казан и после ми кажи пак колко са убави.

    17:16 19.11.2025

  • 30 Водка

    4 6 Отговор
    А руснаците 12 години по-малко от европейците.

    17:17 19.11.2025

  • 31 доктор

    4 6 Отговор

    До коментар #24 от "бай Бончо":

    Няма рускини защото няма руска нация.

    17:18 19.11.2025

  • 32 тома

    18 1 Отговор
    И за това нашите искат 40 години трудов стаж за да не могат българите да се пенсионират

    17:21 19.11.2025

  • 35 При другаря Бойко Борисов,

    5 1 Отговор
    виден политик, футболист и пожарникар, продължителсността на живота достигна 92 години.
    ПП-ДБ дойдоха на власт и я смъкнаха.

    Коментиран от #38

    17:45 19.11.2025

  • 36 ВИЦ

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    Погребение. На поклонението изведнъж откъм ковчега се чува чукане, тропане и едва доловим глас:
    – Минке, Минке, помощ! Моля те, Миме, измъкни ме оттук, жив съм!
    Опечалената Минка:
    – Млъкни бе, Стамате! Докторите знаят най-добре...

    17:57 19.11.2025

  • 37 Хихихи

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "12340":

    А с ДДТ, пробвахте ли ги?

    19:53 19.11.2025

  • 38 Смях се

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "При другаря Бойко Борисов,":

    Ако това бе истина , пенсия излизаш на 82-,но по-сигурно на 85. Сега средна продължителност 75 и пенсия на 65 , ама колко пъти вече си правят устата да е на 70 г. Това е средната и то по стъкмистики. Реално- гробищата пълни с нови паметници и без паметници пресни на от 30 до 58- 60 г. А по външен вид -дрескот и автомобили не можеш различи кой лекар ,митничар, полицай ,политик или погребален агент. Богати ,та богати хората. Ще си харчат Еврото - пациенти ,клиенти бол.

    21:06 19.11.2025

  • 39 Нехис

    1 4 Отговор
    Но пък плюскат и пълнят червото 6 пъти повече от европееца.
    Нормално европеецът, както и аз, даваме до 20% от заплатата за храна.
    При Ганьо е 60%.

    21:11 19.11.2025

  • 40 Нехис

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "Снежанка Димитрова":

    Колко по-социална искаш? Всеки четвърти по документине с ТЕЛК, а си ходи нормално и нищо му няма.
    Искаш само да плюскаш и да не работиш ли?

    21:14 19.11.2025

  • 41 Справедливо

    4 0 Отговор
    за 40 години ти прибират едни около 200 000 лв . После ако доживееш до статистиката ще получиш 10год х 700лв /месец или до 80 000 лв . Да си живял повече , но и на 85 да станеш пак си обран и прецакан. Хрантутиш номенклатура администрация , държавен апарат , полиция ,военни ,болни и не толкова но с ТЕЛК , и Бог знае още кого. Туй що ти кажат ,че те го отпуснали "Безплатно " е лъжа. Всичко е от гърба ти. За това ги няма и парите за пенсии на хората ,защото си правят пиар раздавания на хора които нямат трудов стаж по най-различни причини. За тях и за разни надбавки трябва да се дава ,но от "Социални " , а не от пенсии събирани задължително всеки месец на тези 40 години . Живо обирджийство си е ,както и много други неща в подобието на държава. Много неща няма условия да ползваш ,но плащаш . Тук най-много доплащаш освен удръжките на лекар ,та даже и под масата си искат още. Или те засилва директно към частния си кабинет -на касата. Най-бедни ,най малко живеещи ,най- ограбени и без деца .

    21:21 19.11.2025

  • 42 Свинско без зеле

    2 0 Отговор
    Най-обичам средно. Мъжете 66, жените 82, средно 74.

    23:06 19.11.2025

  • 43 Поредна шмекерия на НСИ и ЕС

    3 0 Отговор
    Показателят се нарича, Средна продължителност на ПРЕДСТОЯЩИЯ живот, което не е реалната продължителност на живот, а някаква прогнозно очаквана продължителност. Инфлацията е 0.03%.

    23:12 19.11.2025

  • 44 Ами всичко

    2 0 Отговор
    в тая държава е фалшиво като започнеш от хляба и сиренето минеш през лекарствата та чак до строителството. Само мъка, болести, злоба, завист по-добре на 60 -65 направо да ни обстрелват.

    00:20 21.11.2025

