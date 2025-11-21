Откриха паметник на Захари Стоянов в центъра на София

С тържествена церемония с София беше открит паметник на Захари Стоянов.
Монументът на автора на „Записки по българските въстания“ е разположен между сградата на Народното събрание, където до скоро заседаваха депутатите и катедралния храм „Свети Александър Невски“.
Проектът става възможен благодарение на дарители и инициативен комитет, оглавяван от бившия служебен премиер Димитър Главчев.
Автори на паметника са скулпторът Иван Чолаков, художникът професор Пламен Вълчев и архитект Димитър Младенов.
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Виждал ли си паметника на бащата и дядото на Ким в Пхенян? Е такъв паметник ни трябва на Боко и Шиши на мястото на мочата. Всички евроатлантици ще ходят всяка година да правят митинги и манифестации.
До коментар #8 от "Гост":Един достоен БЪЛГАРИН, ликвидиран от "братушките" заради истините казани за тях! Вечна му памет!
До коментар #10 от "ПРИПОМНЯНЕ":"Умира на 2 септември 1889 г. в Отел дьо Суез (Hotel de Suez) в Париж. Продължително време се е смятало, че смъртта му е настъпила от разкъсване на червата, вследствие на отравяне. Тази теория днес се смята за отхвърлена и се приема, че е по-вероятно Захари Стоянов да е починал от перфорирана язва, от която се е лекувал безуспешно преди това."
Писна ми да ни занимавате с полуразложения труп Украйна
До коментар #12 от "Гост":Зная тази басня на руснаците за смъртта на българския Председател на НС: "...е ПО-ВЕРОЯТНО Захари Стоянов да ...перфорирана язва, от която се е лекувал безуспешно преди това."
До коментар #7 от "Гост":Русия ни е обявила студена война, обявявайки България за вражеска държава!
Защо Копейкин и шайката му още не са в затвора?
чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война,
постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група
или участвува във враждебно действие против Републиката, ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ,
се наказва с лишаване от свобода
от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.
Ботев и Левски, Стамболов и Бенковски, Гоце и Ванче, ако бяха живи,
щяха собственоръчно да разстрелят руските мекерета Радев, Борисов, Слави и Копейкин!
До коментар #15 от "Ето една наистина хубава новина":Оцапа темата с руска отеова. Всички руски паметници трябва да бъдат изринати в България и заменени с тези на български патриоти и революционери.
До коментар #2 от "Последния Софиянец":...искаш да кажеш 1 км и 200 м или май не си софиянец?
До коментар #16 от "ПРИПОМНЯНЕ":Не знаех, че руснаците нареждат какво да пише в уикипедиата.
До коментар #2 от "Последния Софиянец":София е единствената столица на света, която няма паметник на основалия държавата! На Аспарух!
До коментар #22 от "Софиянци засрамете се!":Срещу Парламента има паметник на Царя на Задунайската губерния. На кон!
До коментар #21 от "Гост":Руска му работа. Захари с перфорирана язва, Стамболов с перфорирана глава...
До коментар #19 от "И пак":Ще има още един паметник - на триумфатора Владимир Путин- победителят на НАТОто гейсъюз й ЛГБТ! Стой та гледай!
Не става ли Доста Цинично !
На Фона На Действията !
На Народното Събрание !
И Министерския Съвет !
Да ме извиняват , ако някои се чувстват обидени !
от които 500 под турско и 300 под гръцко
