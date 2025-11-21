Новини
България »
Откриха паметник на Захари Стоянов в центъра на София

Откриха паметник на Захари Стоянов в центъра на София

21 Ноември, 2025 20:59 1 276 36

  • захари стоянов-
  • априлско въстание-
  • иван чолаков

Захари Стоянов е летописец на Априлското въстание, а също така организатор и ръководител на Съединението на Княжество България с Източна Румелия

Откриха паметник на Захари Стоянов в центъра на София - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

С тържествена церемония с София беше открит паметник на Захари Стоянов.

Монументът на автора на „Записки по българските въстания“ е разположен между сградата на Народното събрание, където до скоро заседаваха депутатите и катедралния храм „Свети Александър Невски“.

Проектът става възможен благодарение на дарители и инициативен комитет, оглавяван от бившия служебен премиер Димитър Главчев.

Автори на паметника са скулпторът Иван Чолаков, художникът професор Пламен Вълчев и архитект Димитър Младенов.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    6 2 Отговор
    "Както виждате, читателю, патриотизмът е бошлаф; той е съществувал само при турското владичество, а днес е невъзможно да се направи разлика между родолюбеца и шпионина; палмата на първенството се подава на тоя последния…" - из "Записки по българските въстания"

    21:06 21.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    На 200 м оттам в Борисовата градина има паметник на Захари Стоянов.

    Коментиран от #4, #20, #22

    21:07 21.11.2025

  • 3 Гражданин на НРБ

    14 15 Отговор
    На бай Тошо, на бай Тошо трябва да вдигате паметници. Във всеки град.

    21:07 21.11.2025

  • 4 Киро Шприца

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Виждал ли си паметника на бащата и дядото на Ким в Пхенян? Е такъв паметник ни трябва на Боко и Шиши на мястото на мочата. Всички евроатлантици ще ходят всяка година да правят митинги и манифестации.

    21:10 21.11.2025

  • 5 Можеше очите му да светят в тъмното

    4 4 Отговор
    Зелени . Или да се върти на место. Дали ще го забелязват. Добре е. На еврото не го има.

    21:11 21.11.2025

  • 6 Гост

    6 0 Отговор
    За Матевски: Двама души, с дискос в ръцете, ходеха от дюген на дюген, да събират по петаче и две за неговото погребание. На тоя дискос спущаха своята лепта и враждебните нам елементи, с които покойний водеше отчаяна борба. Каква национална гордост… По същото това време всичките български вестници бяха облечени с черно за смъртта на еднн чуждестранец музикантин, който бе дошел в страната ни само от любов към лирите. Всички го оплакваха горчиво и изказваха мнение: да се помогне на фамилията му от народното съкровище… Пак по това време колоните на вестниците се пълнеха с биографията на друг един облизан чуждестранец по случай сребърната му сватба. А за Матевски ни дума, ни ума.

    21:16 21.11.2025

  • 7 Гост

    8 0 Отговор
    О, где сте, народни хора! Излезте от гробовете и вижте от кого се защищавате днес! Боже мой! Какво петно над свещените прахове!

    Коментиран от #17

    21:19 21.11.2025

  • 8 Гост

    8 1 Отговор
    Няма съмнение, че както по другите ни работи, така и по народните ни движения най-напред ще да се заинтересуват спекулантите чужденци. Ще да се появат те в страната ни с консулски препоръки и отечественото ни правителство, да не скърши хатъра на приятелската държава, ще им се усмихне във всяко отношение. Най-напред ще да се издаде окръжно до административните власти, че като се появи такъв и такъв фон, професор или симпатична леда, да му се окажат всякакви поддръжки за постигание на благородната му цел

    Коментиран от #10

    21:21 21.11.2025

  • 9 Гост

    5 0 Отговор
    "Чудни хора сме ние. Чужденецът-„българофил“ ще кръстоса страната направо и наляво (гдето има само железници и шосе, забележете), ще да се срещне той със самохвалствующите се първенци, със заинтересуваните началници и кметове, както в турско време с мюдюрите и владиците, ще поразпита надве-натри, па за останалото: да живеят библиотеките и официалните статистики."

    21:24 21.11.2025

  • 10 ПРИПОМНЯНЕ

    8 15 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Един достоен БЪЛГАРИН, ликвидиран от "братушките" заради истините казани за тях! Вечна му памет!

    Коментиран от #12

    21:25 21.11.2025

  • 11 Гост

    6 0 Отговор
    "Тия и никой други умиха лицето на България и защитиха нашата опозорена слава; тия направиха да пригърми името българин по четиритех края на света;"

    21:29 21.11.2025

  • 12 Гост

    8 2 Отговор

    До коментар #10 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    "Умира на 2 септември 1889 г. в Отел дьо Суез (Hotel de Suez) в Париж. Продължително време се е смятало, че смъртта му е настъпила от разкъсване на червата, вследствие на отравяне. Тази теория днес се смята за отхвърлена и се приема, че е по-вероятно Захари Стоянов да е починал от перфорирана язва, от която се е лекувал безуспешно преди това."

    Коментиран от #16

    21:30 21.11.2025

  • 13 така ли

    1 0 Отговор
    фасони.....Сега ли дрънкате.,....

    21:38 21.11.2025

  • 14 Гост

    3 0 Отговор
    „Махнете се отпредя ни, вие сте прости, от нищо не разбирате“ — говореха тия, при всичко че ако не бяхте вие със своите прости глави, то тяхна милост и до днешен ден щяха да слугуват по Влашко и Богданско за по 20 шиника кукуруз в годината…

    21:42 21.11.2025

  • 15 Ето една наистина хубава новина

    4 3 Отговор
    а не такива за зелени жаби и блата.
    Писна ми да ни занимавате с полуразложения труп Украйна

    Коментиран от #18, #19

    21:43 21.11.2025

  • 16 ПРИПОМНЯНЕ

    2 4 Отговор

    До коментар #12 от "Гост":

    Зная тази басня на руснаците за смъртта на българския Председател на НС: "...е ПО-ВЕРОЯТНО Захари Стоянов да ...перфорирана язва, от която се е лекувал безуспешно преди това."

    Коментиран от #21

    21:49 21.11.2025

  • 17 Видьо Видев

    6 11 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    Русия ни е обявила студена война, обявявайки България за вражеска държава!

    Защо Копейкин и шайката му още не са в затвора?

    чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война,
    постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група
    или участвува във враждебно действие против Републиката, ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ,
    се наказва с лишаване от свобода
    от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

    Ботев и Левски, Стамболов и Бенковски, Гоце и Ванче, ако бяха живи,
    щяха собственоръчно да разстрелят руските мекерета Радев, Борисов, Слави и Копейкин!

    21:50 21.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 И пак

    7 7 Отговор

    До коментар #15 от "Ето една наистина хубава новина":

    Оцапа темата с руска отеова. Всички руски паметници трябва да бъдат изринати в България и заменени с тези на български патриоти и революционери.

    Коментиран от #28

    21:51 21.11.2025

  • 20 ПРИПОМНЯНЕ

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    ...искаш да кажеш 1 км и 200 м или май не си софиянец?

    21:52 21.11.2025

  • 21 Гост

    4 5 Отговор

    До коментар #16 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    Не знаех, че руснаците нареждат какво да пише в уикипедиата.

    Коментиран от #27

    21:53 21.11.2025

  • 22 Софиянци засрамете се!

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    София е единствената столица на света, която няма паметник на основалия държавата! На Аспарух!

    Коментиран от #23

    21:53 21.11.2025

  • 23 Да но...

    5 7 Отговор

    До коментар #22 от "Софиянци засрамете се!":

    Срещу Парламента има паметник на Царя на Задунайската губерния. На кон!

    21:55 21.11.2025

  • 24 Не познавате историята и биографията му

    5 9 Отговор
    Какъв организатор и ръководител на Съединението? Неграмотник "самоук" с голямо его, мразел е всеки учил в чужбина, достатъчно е да прочетеш писаното от него, за да вденеш колко е елементарен.

    22:03 21.11.2025

  • 25 Дик диверсанта

    3 3 Отговор
    зеления чорап махна портретанаЗайари Стоянов о залите на президентството.

    22:10 21.11.2025

  • 26 Грую

    0 1 Отговор
    шапката ми харесва :) на зяатото си е

    22:17 21.11.2025

  • 27 Видьо Видев

    5 3 Отговор

    До коментар #21 от "Гост":

    Руска му работа. Захари с перфорирана язва, Стамболов с перфорирана глава...

    22:23 21.11.2025

  • 28 иван костов

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "И пак":

    Ще има още един паметник - на триумфатора Владимир Путин- победителят на НАТОто гейсъюз й ЛГБТ! Стой та гледай!

    22:27 21.11.2025

  • 29 Хм...

    2 3 Отговор
    Претендиращите да са патриоти Възраждане там ли бяха? Или расия не им в разрешила?

    22:59 21.11.2025

  • 30 Защо Го Правите ?

    6 0 Отговор
    Защо Го Правите ?

    Не става ли Доста Цинично !

    На Фона На Действията !

    На Народното Събрание !

    И Министерския Съвет !

    23:28 21.11.2025

  • 31 тиквенсониада

    5 0 Отговор
    Дано не вървим в посоката , скоро да правим паметници на Тикви , Шопари , Магнити , Тулупи , Шишковци-Простаци !
    Да ме извиняват , ако някои се чувстват обидени !

    23:51 21.11.2025

  • 32 Хубаво направен,

    1 0 Отговор
    само дано не го откраднат някои роменета за вторични отпадъци.

    05:18 22.11.2025

  • 33 оня с коня

    0 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    06:58 22.11.2025

  • 34 оня с коня

    0 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    06:58 22.11.2025

  • 35 оня с коня

    0 0 Отговор
    1300 години безмислено съществевание
    от които 500 под турско и 300 под гръцко

    06:59 22.11.2025

  • 36 Манипулира

    1 0 Отговор
    В Записките Захарий ни пробутва манипулирана история на борбите. Дадено му е тефтерчето на Левски от което е откъснал неудобни за масоните и предатели листа. От обкръжението на Бенковски съмнително само той оцелява. Баба Тонка го е ненавиждала.

    09:58 22.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове