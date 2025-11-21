Откриха паметник на Захари Стоянов в центъра на София

С тържествена церемония с София беше открит паметник на Захари Стоянов.

Монументът на автора на „Записки по българските въстания“ е разположен между сградата на Народното събрание, където до скоро заседаваха депутатите и катедралния храм „Свети Александър Невски“.

Проектът става възможен благодарение на дарители и инициативен комитет, оглавяван от бившия служебен премиер Димитър Главчев.

Автори на паметника са скулпторът Иван Чолаков, художникът професор Пламен Вълчев и архитект Димитър Младенов.