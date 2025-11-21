Важните новини във ФАКТИ на 21.11.2025 г.

Депутатите приеха на първо четене бюджета за 2026 г.

Със 131 гласа "за" и 87 гласа "против" депутатите приеха на първо четене бюджета за 2026 г, съобщават от Нова телевизия. Той е първият за страната ни в евро.

Откриха паметник на Захари Стоянов в центъра на София

С тържествена церемония с София беше открит паметник на Захари Стоянов.

Съдия Даскалова изиска Благомир Коцев да бъде преместен във варненския затвор

Съдия Светла Даскалова от Окръжния съд във Варна, разглеждаща делото срещу кмета на града Благомир Коцев, разпореди подсъдимият да бъде преведен от затвора в София във варненския.

Илашчук: Мирът е невъзможен без участието на самите украинци и партньорите от ЕС

Украйна е готова за честен и справедлив диалог. Това заяви пред бТВ извънредният и пълномощен посланик на Украйна в България Олеся Илашчук.

България и Турция засилват сътрудничество в областта на иновациите, науката и инвестициите

Новите възможности за сътрудничество между България и Турция в областта на иновациите, технологиите, изкуствения интелект и науката обсъдиха на двустранна среща вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев и министърът на индустрията и технологиите на Турция Мехмет Фатих Каджър в Истанбул. Двамата очертаха мерки с посока увеличаване на взаимните инвестиции, научните изследвания, дигитализацията и иновативните проекти. В срещата участваха още зам.-министърът на иновациите и растежа Красимир Якимов и генералният консул на България в Истанбул Васил Вълчев.

"Софекострой" започва организация за поемане боклука на район "Люлин"

Очаква се "Софекострой" в следващата седмица да организира обслужването на район "Люлин". Базата на фирмата се намира в "Люлин", което ще улесни разширяването на дейността. Това заяви пред журналисти зам.-кметът по екология Надежда Бобчева във връзка с кризата с боклука в двата района "Люлин" и "Красно село".

България и Монголия подписаха спогодби за автомобилни и въздушни превози

Заместник-министърът на транспорта и съобщенията Димитър Недялков и Н. Пр. Лхагвасурен Саянаа, извънреден и пълномощен посланик на Монголия в Република България, подписаха Спогодба за международни автомобилни превози на пътници и товари и Спогодба за въздушен транспорт. Церемонията се състоя в сградата на Министерството на транспорта и съобщенията и отбелязва важен етап в развитието на транспортните отношения между двете държави.

Ивайло Мирчев: Йордан Цонев е истинският финансов министър

Изказване по процедурата за обяснение на различен вот направи съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев, след като управляващото мнозинство прие в пленарна зала на първо четене проекта за държавен бюджет за 2026 г. Ето какво каза Мирчев:

Европрокуратурата - с обиски у нас по разследване за измама със субсидии

Главна дирекция „Национална полиция“ извърши претърсвания и изземвания като част от разследване на Европейската прокуратура за предполагаема измама със субсидии, включваща селскостопански фондове на ЕС.