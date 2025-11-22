Новини
В Стара Загора започна първата мащабна акция срещу тютюнопушенето около училищата

В Стара Загора започна първата мащабна акция срещу тютюнопушенето около училищата

22 Ноември, 2025

В Стара Загора започна първата мащабна акция срещу тютюнопушенето около училищата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Стара Загора се проведе първият реален контрол по спазването на забраната за тютюнопушене в районите около училищата. Макар законодателството да е в сила от години, контрол практически липсва, а пушенето от ученици в двора или непосредствено пред входовете на учебните заведения остава честа картина.

От Община Стара Загора и РЗИ съобщиха, че причината за започване на акцията са тревожните данни за нарастваща употреба на вредни вещества сред учениците. „Много от нас са ставали свидетели как ученици се събират на групички и пушат. Тревожна е тенденцията за разпространение на все повече вредни вещества. Един порок води до друг“, каза секретарят на Общината Николай Диков.

От РЗИ подчертаха, че законът ясно забранява тютюнопушенето не само в училищните дворове, но и в прилежащите терени – включително тротоарите. „Учениците не трябва да пушат около оградите на училищата. Законът е категоричен“, заяви Миглена Илиева, началник отдел „Държавен здравен контрол“.

В рамките на проверките до момента 10 непълнолетни са били изпратени в Детска педагогическа стая, а трима пълнолетни са получили актове по Закона за здравето. Санкциите при първо нарушение са от 300 до 500 лв.

Проверките предизвикаха напрежение сред някои младежи, които изразиха недоволството си от внезапната поява на полицейски и инспекторски екипи. Младежи, заснети в района, твърдяха, че не са били информирани своевременно, че се извършва проверка, и че служителите не са се легитимирали преди да поискат личните им документи.

От РЗИ коментираха, че реакцията на учениците е очаквана: „Не са предполагали, че ще бъдат глобени. Вероятно не са очаквали такъв контрол“.

Община Стара Загора обяви, че акциите няма да бъдат еднократни. „Контролът ще бъде постоянен. Няма да се ограничим до една или две проверки“, уточни Николай Диков.

РЗИ също потвърди продължаването на съвместните проверки с останалите институции: „Целта е да намалим процента на тютюнопушене в районите на училищата и да опазим здравето на децата“.

Глоби са наложени и на пълнолетни граждани, пушещи непосредствено до училищните дворове.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    8 1 Отговор
    Крайно време е около Училищата да се въведат Сини и Зелени зони за Пушене

    20:13 22.11.2025

  • 2 А дрога

    10 0 Отговор
    може ?

    20:15 22.11.2025

  • 3 Истината

    9 1 Отговор
    е,че в прованса яко се пафка в доста кафенета и кръчми!

    Коментиран от #8

    20:23 22.11.2025

  • 4 Контрола е никакъв

    8 3 Отговор
    Глоби трябва да има и на родителите на учениците за има заангажираност и от тях. И така наречените неделни училища където да ходят поне месец всяка седмица хванатите ученици да пушат или пият заедно с техните родители. И да им обясняват вредата от тези вредни навици. При неявяване - арест, глоба и принудителен труд през почивните дни в полза на обществото. Почистване на улици, паркове и т.н. Тези практики могат да прекопират от държавите които са ги въвели и ползват от години. Ефект има.

    20:24 22.11.2025

  • 5 Айде стига

    8 1 Отговор
    Глупости те отдавна са на дрога …….

    20:35 22.11.2025

  • 6 Закс

    9 0 Отговор
    А за наркотиците кога? Или ще счупим бизнеса??? Петко Славейков е казал...

    21:10 22.11.2025

  • 7 Метресата от Барселона

    1 3 Отговор
    Бойко Борисов бе забранил тютюнопушенето на обществени места и в заведения. Но после се отметна, както обикновено прави. Ако този закон не бе заобиколен и пренебрегнат, сега нямаше да има такова масово пушене от мало и голямо.

    21:24 22.11.2025

  • 8 1111

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Истината":

    Шит, ва Пърдел!

    21:38 22.11.2025

  • 9 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Днешният режим в БГто прилага стари позабравени практики от времето на соца,а стен вестникът вече е в електронен формат под формата на всякакви уеб сайтове спонсорирани от режима и неговите куратори от НПОтата

    00:43 23.11.2025

  • 10 Потрес

    1 1 Отговор
    То вече и вътре в училище пушат ама пуста сопа неокастрена. Няма държавна политика и воля за справяне с проблема. Акцизите пълнят хазната

    05:29 23.11.2025

