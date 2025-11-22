В Стара Загора започна първата мащабна акция срещу тютюнопушенето около училищата

В Стара Загора се проведе първият реален контрол по спазването на забраната за тютюнопушене в районите около училищата. Макар законодателството да е в сила от години, контрол практически липсва, а пушенето от ученици в двора или непосредствено пред входовете на учебните заведения остава честа картина.

От Община Стара Загора и РЗИ съобщиха, че причината за започване на акцията са тревожните данни за нарастваща употреба на вредни вещества сред учениците. „Много от нас са ставали свидетели как ученици се събират на групички и пушат. Тревожна е тенденцията за разпространение на все повече вредни вещества. Един порок води до друг“, каза секретарят на Общината Николай Диков.

От РЗИ подчертаха, че законът ясно забранява тютюнопушенето не само в училищните дворове, но и в прилежащите терени – включително тротоарите. „Учениците не трябва да пушат около оградите на училищата. Законът е категоричен“, заяви Миглена Илиева, началник отдел „Държавен здравен контрол“.

В рамките на проверките до момента 10 непълнолетни са били изпратени в Детска педагогическа стая, а трима пълнолетни са получили актове по Закона за здравето. Санкциите при първо нарушение са от 300 до 500 лв.

Проверките предизвикаха напрежение сред някои младежи, които изразиха недоволството си от внезапната поява на полицейски и инспекторски екипи. Младежи, заснети в района, твърдяха, че не са били информирани своевременно, че се извършва проверка, и че служителите не са се легитимирали преди да поискат личните им документи.

От РЗИ коментираха, че реакцията на учениците е очаквана: „Не са предполагали, че ще бъдат глобени. Вероятно не са очаквали такъв контрол“.

Община Стара Загора обяви, че акциите няма да бъдат еднократни. „Контролът ще бъде постоянен. Няма да се ограничим до една или две проверки“, уточни Николай Диков.

РЗИ също потвърди продължаването на съвместните проверки с останалите институции: „Целта е да намалим процента на тютюнопушене в районите на училищата и да опазим здравето на децата“.

Глоби са наложени и на пълнолетни граждани, пушещи непосредствено до училищните дворове.