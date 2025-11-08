Учители предизвикват ученици да покоряват връх

От онлайн среда край морето до най-високия връх в Стара планина - двама учители и 28 непълно неподготвени деветокласници от Немска езикова гимназия "Гьоте" в Бургас изкачиха връх Ботев.

Предизвикателството към 15-годишните младежи отправя учителят по физическо Вели Аслан и класният им ръководител Валери Чекичев. Целта е да покажат на тийнейджърите, че няма невъзможни неща, съобщи бТВ.

Далеч от комфорта на класните стаи, напълно откъснати от социалните мрежи и без никаква идея, какво им предстои, 28 младежи от Немската гимназия в Бургас приемат предложението на своите учители да изкачат първенецът на Стара планина, тръгвайки от хижа "Плевен". Сред ентусиастите са и 15-годишните Атанас и Стефани. Категорични, че ако са знаели какво им предстои не биха приели предизвикателството:

"Повечето, не само аз, нямахме никаква представа къде отиваме. Нямаше само сняг, имаше и лед. Едното момиче падна и ние се качихме и изтичахме с един мой приятел да я вдигнем. Една крачка назад и си потеглихме надолу като по ски писта", сподели Атанас Котавов – ученик 9 клас от Немска езикова гимназия "Гьоте" – Бургас.

"Това, което изкачихме не беше само връх. То ни показа, че сме способни на много повече, отколкото си мислим. Мисля, че от тук нататък всеки от нас ще се опитва да надскача себе си по какъвто и да било начин", каза Стефани Баева – ученичка, 9 клас от Немска езикова гимназия "Гьоте" – Бургас.

Снегът и ледът са малка част от неудобствата, с които се сблъскват тийнейджърите, разказва учителят по физическо и професионален треньор по Джу Джицу – Вели Аслан".

"В момента, който се качихме и те видяха къде са попаднали имаше и сълзи, обаждания на мама и тате… Мисля, че родителите на нашите ученици знаеха много добре, в какво ги забъркват. Нашето желание беше да им покажем, че всъщност зоната на дискомфорт не е чак толкова лошо нещо, напротив. Какво по-хубаво от това да си сред природата и да изкачваш един от най-трудните върхове на България", коментира Вели Аслан – учител по физическо от Немска езикова гимназия "Гьоте" – Бургас.

След преход, продължил часове групата успява да си направи историческа снимка от върха на планината.

"Слизахме пързаляйки се и общо с качване и слизане ни отне точно 8:43 часа по хронометър. Чак тогава, когато слязохме долу, те осъзнаха какво означава да изкачиш един връх", каза Валери Чекичев – учител по физическо от Немска езикова гимназия "Гьоте" – Бургас.

Резултатите вдъхновяват и ръководството на гимназията.

"За децата е много важно да се развият и като хора в реални условия не само в дигиталната среда", смята Антонета Христова – директор на Немска езикова гимназия "Гьоте" в Бургас.

"Ако се върна на същото място, не мисля, че тези моменти на страх ще ги има отново"; Атанас Котавов "Следващото предизвикателство е изкачване на нов връх", споделя Стефани Баева.

Новата цел за групата е вече набелязана и през 2026 година им предстои да покорят връх Мусала.