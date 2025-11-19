Правителството отпуска близо 2,7 млн. лв. за стипендии в училища с високи резултати на матурите

Правителството отпусна 2 698 690 лева за стипендии в 73 общински училища, чиито възпитаници са се представили най-добре на държавните зрелостни изпити по български език и литература и по математика.
Училищата се определят според образователните резултати за пет поредни години, съобщават от пресцентъра на Министерски съвет. Те се разпределени в седем групи - четири със средни резултати по български език и литература и три - по математика. Според различните групи, в които попадат училищата, размерът на средствата за един ученик варира от 30 до 90 лева.
Това са допълнителни средства за стипендии за образователни резултати на учениците в съответните училища.
Съгласно друго правителствено решение 3795 директори на общински образователни институции ще получат допълнителни възнаграждения за постигнати резултати в работата. От тях 1699 са директори на детски градини, 1958-на училища, 130-на центрове за подкрепа на личностното развитие и 8 са директори на центрове за специална образователна подкрепа. За целта Министерският съвет отпуска 7 080 784 лева. Възнагражденията се дават всяка година след оценяване на директорите от комисии в регионалните управления на образованието и общините.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
16:45 19.11.2025
2 Как
16:50 19.11.2025
3 тикван чекмеджанов
обществени поръчкари
16:59 19.11.2025
4 тиририрам
Някои са отличници, а други са по-отличници!😏
17:36 19.11.2025
5 демократ
17:43 19.11.2025
6 ина
Коментиран от #7
18:13 19.11.2025
7 Кит
До коментар #6 от "ина":Доколкото знам, бюджетът на едно училище се формира като се умножи броят на учениците по субсидията за един ученик по нормативите на МОН. Преведено - няма как училище с 50 деца да има бюджет като школо с 600.
Защо Вие знаете нещо съвсем различно, да не са сменили системата?
21:28 19.11.2025
8 Пари се отпускат !
За Развитие !
Не за Зазубряне !
21:41 19.11.2025