Правителството отпуска близо 2,7 млн. лв. за стипендии в училища с високи резултати на матурите

19 Ноември, 2025 16:39 1 985 8

Училищата се определят според образователните резултати за пет поредни години

Правителството отпуска близо 2,7 млн. лв. за стипендии в училища с високи резултати на матурите - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Правителството отпусна 2 698 690 лева за стипендии в 73 общински училища, чиито възпитаници са се представили най-добре на държавните зрелостни изпити по български език и литература и по математика.

Училищата се определят според образователните резултати за пет поредни години, съобщават от пресцентъра на Министерски съвет. Те се разпределени в седем групи - четири със средни резултати по български език и литература и три - по математика. Според различните групи, в които попадат училищата, размерът на средствата за един ученик варира от 30 до 90 лева.

Това са допълнителни средства за стипендии за образователни резултати на учениците в съответните училища.

Съгласно друго правителствено решение 3795 директори на общински образователни институции ще получат допълнителни възнаграждения за постигнати резултати в работата. От тях 1699 са директори на детски градини, 1958-на училища, 130-на центрове за подкрепа на личностното развитие и 8 са директори на центрове за специална образователна подкрепа. За целта Министерският съвет отпуска 7 080 784 лева. Възнагражденията се дават всяка година след оценяване на директорите от комисии в регионалните управления на образованието и общините.


  • 1 име

    6 1 Отговор
    Ох, котьооо, тази учебна година всички Оченици ще изкарат необичайно високи оценки на матурите. И както винаги, качеството на образованието ще спадне спрямо предходната година.

    16:45 19.11.2025

  • 2 Как

    6 1 Отговор
    Ще се нагуши и зам. директорката на администрацията от 8 служителя

    16:50 19.11.2025

  • 3 тикван чекмеджанов

    3 0 Отговор
    а кога Правителството ще отпусне стипендии за заслужили
    обществени поръчкари

    16:59 19.11.2025

  • 4 тиририрам

    2 0 Отговор
    Отново дискриминация! Стипендия за това, че си отличник в подходящото училище!
    Някои са отличници, а други са по-отличници!😏

    17:36 19.11.2025

  • 5 демократ

    3 3 Отговор
    Няма как да претендираш за добро образование когато учиш децата че Крим е руски.

    17:43 19.11.2025

  • 6 ина

    4 1 Отговор
    Трябва оптимизация на бюджетите на всички училища. Не може училище с 50 деца да има бюджет колкото училище с 600, малкото има ниви и получава наем.Не е реално учител да работи с 24 деца, а друг с 5, крият се зад фасадата- билингви, ама все пак са 5. гледаме заплатата, а всеки учител взема и лекторски, товари се допълнително , но взема. В училище, в което има нужда от още 5 учителя, техния норматив се разпределя между другите и заплатата им става мноооого над средната. и не на последно място, как човек завършил онлайн ще преподава, има учители, които не знаят къде се намират.

    Коментиран от #7

    18:13 19.11.2025

  • 7 Кит

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "ина":

    Доколкото знам, бюджетът на едно училище се формира като се умножи броят на учениците по субсидията за един ученик по нормативите на МОН. Преведено - няма как училище с 50 деца да има бюджет като школо с 600.
    Защо Вие знаете нещо съвсем различно, да не са сменили системата?

    21:28 19.11.2025

  • 8 Пари се отпускат !

    1 2 Отговор
    Пари се отпускат !

    За Развитие !

    Не за Зазубряне !

    21:41 19.11.2025

