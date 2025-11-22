Наталия Киселова: Отново бих върнала референдума за еврото

"Правилният термин е рокада в Народното събрание, а не ротация на председателя", заяви бившият председател на парламента Наталия Киселова в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA News. Според нея случващото се в законодателния орган е по-скоро тактически ход, отколкото планирана размяна на постове.
Въпреки решението на Конституционния съд от тази седмица, което определи действията ѝ като неправомерни, Киселова защити категорично решението си да спре искането на президента Румен Радев за референдум относно въвеждането на еврото.
"Отново бих постъпила по същия начин", подчерта тя в ефира на NOVA News.
Според Киселова трайната практика на Конституционния съд още от 90-те години дава определена автономност на вътрешните актове на парламента. Тя уточни, че нейното разпореждане е било предварително съгласувано с председателите на шест от деветте парламентарни групи в тогавашното Народно събрание.
Киселова определи искането за референдум като "политическа провокация" и обвини Конституционния съд, че за втори път е избегнал да даде ясен отговор как трябва да се процедира при противоконституционни предложения.
"Конституционният съд и през 2016 година, и сега, не отговори на един въпрос - тогава, когато има искане, което е противоконституционно, как трябва да се постъпва. Задължително ли трябва да влиза за обсъждане в комисии? Конституционният съд бяга от това", коментира тя.
По повод острата реакция на Румен Радев, който нарече решението на магистратите "победа на правото над произвола на политическата класа", Киселова отговори реторично: "Може ли от противоправни действия да се черпи право?". Тя отбеляза, че държавният глава е имал възможност да се обърне към председателския съвет, но е избрал директна атака в Конституционния съд.
Наталия Киселова коментира и напрежението около законодателните промени за особения управител на "Лукойл", които бяха атакувани в съда от "Възраждане". Тя защити решението на парламента, определяйки ситуацията като гранична.
"Геополитическата ситуация към днешна дата щеше да постави рафинерията в ситуация да се затвори, да не се произвежда, да не се разпространяват горива", обясни Киселова.
Според нея бързата реакция на Народното събрание и правителството е била наложителна, за да се запазят работните места и да се гарантира достъпът до горива. Тя уточни, че става въпрос за два отделни закона – единият за дейността на особения управител, където се очаква синхрон с действията на Румен Спецов, и вторият – за собствеността, който към момента не е оспорен пред Конституционния съд.
Относно скандалите в пленарната зала, Киселова изрази мнение, че те са резултат от политически сблъсъци, а не от личностни конфликти.
"В зала не виждам да има скандали. Това, че се повишава напрежението е в резултата на политически сблъсъци. Мисля, че беше време да се върнем към нормалното функциониране на политическия дебат", обобщи бившият председател на парламента.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #65, #150
19:23 22.11.2025
2 Евгени от Алфапласт
19:25 22.11.2025
3 Тази гние
19:25 22.11.2025
4 ай закривай
19:25 22.11.2025
5 без име
Коментиран от #77
19:26 22.11.2025
7 Данко Харсъзина
Коментиран от #34, #96
19:27 22.11.2025
8 ГРАД КОЗЛОДУЙ
19:28 22.11.2025
9 Който се е хванал с Бойко не е прокопсал
Коментиран от #23
19:29 22.11.2025
10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ПАК ЛИ Я ПОКАЗВАТЕ ТАЗИ БЕЕЕ.....
И ТО В СЪБОТА ВЕЧЕР.....
19:29 22.11.2025
11 писмена
19:29 22.11.2025
12 РЕАЛИСТ
19:31 22.11.2025
13 Липса на демокрация в
Каква жалка демокрация воден е от една разплетена дамаджана.
Коментиран от #52, #62
19:31 22.11.2025
14 Име
19:31 22.11.2025
15 нннн
С пост и без пост б.клyкът си е б.клyк..
19:31 22.11.2025
16 Референдум са
19:32 22.11.2025
19 Атом
Такива недоучки и с нисък морал хора ни управляват държавата и затова сме винаги в дъното на класациите. Добре поне, че децата ни отсрамват на олимпиади, но после напускат клетата ни родина!!! 😅😪
19:35 22.11.2025
20 Данко Харсъзина
Коментиран от #63
19:36 22.11.2025
21 ?????
Кой се интересува от употребени превръзки?
19:37 22.11.2025
22 ха ха
19:37 22.11.2025
23 оня с коня
До коментар #9 от "Който се е хванал с Бойко не е прокопсал":Е как и къде я е изгонил Бойко,след като Киселова си е в Парламента като редовен Депутат от БСП и просто става дума за РОТАЦИЯ на Председателското място?Искаш да всееш Вражда в Коалицията управляваща БГ ли бе Гьотверен Русофилски с Дебилските си Заключения?Аре бегай да вадиш Погачите от Фурната че изгоряха,а дядо ти Иван си е оставил само Снимка на Дунава щото самият Той няма как да стъпи на Натовска територия!
Коментиран от #73
19:38 22.11.2025
24 Решенията на Конституционния съд
Коментиран от #59
19:38 22.11.2025
25 гошо
19:38 22.11.2025
30 Спецназ
ТИ си за клан.е МА не за връщанье на нещо което загубихме половината си статус!
ГНУС! СКРИЙ се че миришеш. М.РШО! Б.КЛУК!!
ФАКТ!
19:41 22.11.2025
31 Дялю Хайдука
До коментар #26 от "Данко Харсъзина":В клуба на богатите,но бедни
Коментиран от #33
19:41 22.11.2025
32 Данко Харсъзина
19:41 22.11.2025
33 Данко Харсъзина
До коментар #31 от "Дялю Хайдука":Има една прослойка в обществото, проста, мързелива, необразивана. Вие винаги ще сте бедни и ще сте паразити живеещи на гърба на другите. Няма значение в кой клуб е България.
Коментиран от #78
19:44 22.11.2025
34 За какви копейки става въпрос?
До коментар #7 от "Данко Харсъзина":Президента искаше референдум за копейките и рублата или за българските стотинки и лев? Виждаме от няколко десетилетия как западналите пудели унищожават България малко по малко. И родните си майки биха продали, какво да говорим за майка България?
19:44 22.11.2025
35 Дебела
19:45 22.11.2025
37 Анджо
Коментиран от #43, #44, #53
19:47 22.11.2025
38 Гого
19:48 22.11.2025
39 Сатана Z
Е,разбира се,че тази учителка го прави за пари и власт и отново ще ни го набута ако има тази безгранична власт ,която се дава на председателя на НС.
Коментиран от #163
19:49 22.11.2025
40 Спецназ
Наполовина ще сме по-бедни, МА СВИНКА!! ФАКТ!!
Коментиран от #55
19:49 22.11.2025
41 Хипотетично
Коментиран от #100
19:50 22.11.2025
42 Точно така
Коментиран от #102
19:52 22.11.2025
44 Хаха
До коментар #37 от "Анджо":Догодина ще ти е още по-гот. Ше ти се стопи сланинката дето натрупа по Бойково време. Хехе. Мишоче.
19:53 22.11.2025
45 Коментиращ
До коментар #6 от "Дрътия Софианец":И утре като ти почука боп-а за дето получаваш грантове да продаваш своите, тогава да няма референдум за бай Ставри или бай Пешо?!
Коментиран от #66
19:54 22.11.2025
46 поредната мисирка
19:54 22.11.2025
47 Точен
19:54 22.11.2025
48 Ако имаше пне малко смирение
19:55 22.11.2025
49 Хаха
19:55 22.11.2025
50 Ами
19:56 22.11.2025
51 Чорбара
19:56 22.11.2025
52 Шопо
До коментар #13 от "Липса на демокрация в":Референдум за еврото не може, но Референдум за ЕС и НАТО може.
19:58 22.11.2025
53 Много ни е кеф
До коментар #37 от "Анджо":как един западнал пудел на всеки коментар си сменя името и джафка от безсилие! 🤣🤣🤣
Коментиран от #60
19:58 22.11.2025
54 Анджо
19:59 22.11.2025
55 Нема се плашиш
До коментар #40 от "Спецназ":Това е що си от "Спецназ" ,
19:59 22.11.2025
56 Сега
20:01 22.11.2025
58 ФАКТ
ОТНЕМАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ И ПРАВА!
ПИТАМ: ЩОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПОГАЗВА КОНСТИТУЦИЯТА, КАКВО ЩЕ ОЧАКВАТЕ ОТ ДРУГИТЕ?
20:02 22.11.2025
59 оня с коня
До коментар #24 от "Решенията на Конституционния съд":Както наричате ББ "Тиква" ВИЕ Русофилски Тикви,така и си позволявате да окачествявате като "Неграмотни Юридически" Представителите на Партиите в НС при положение че НЕ СТЕ ДОРАСЛИ да мислите като Бели хора.Колкото до изцепката ти че Решението на КС е необжалваемо - КОЙ изобщо го обжалва ааа?А защо не си направи труда да прочетеш Изявлението на КС ,което е само от няколко реда - Произнася си по Казуса с Референдума,но ИЗРИШНО уведомява че НЯМА ЮРИДИЧЕСКА СИЛА да налага Мнението си на НС!Всъщност практичният ми Съвет е да не четете разни Решения и Произнасянияна Институциите щото не сте в състояние да ги разбрете и само си губите времето...
20:02 22.11.2025
60 Анджо
До коментар #53 от "Много ни е кеф":Кой е тоя който си сменя името. Ако пишеш , че аз си сменям имената , си в голяма грешка. 5 години пиша с това име. Да живее ЕВРОПА.
🇧🇬👈
Коментиран от #84
20:02 22.11.2025
61 Уса
20:04 22.11.2025
62 Деций
До коментар #13 от "Липса на демокрация в":Демокрация няма никъде по света,не е имало и няма да има НИКОГА!Това заедно със свободният пазар,свободата да избираш,и демокрацията са термини за тежки наивници,кухи фрази имащи за цел да вменят на глупака определени очаквания за промени.Реално е имитация на промени нез да бъде променено нищо.
20:04 22.11.2025
63 🤣🤣🤣🤣🤣
До коментар #20 от "Данко Харсъзина":🤣🤣🤣🤣🤣
20:04 22.11.2025
64 Тракиец 🇺🇦
20:04 22.11.2025
65 Видьо Видев
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Докога изборите в България няма да бъдат демократични, както в ЕС?
Гласуване с неотбелязана преференция да се отчита за недействително, както е в ЕС!
Да има активна регистрация за изборите, както е в ЕС!
За да няма стотици хиляди фалшиви избиратели, както е у нас!
За заблуда наричани "мъртви души"!
20:06 22.11.2025
66 Дрътия Софианец
До коментар #45 от "Коментиращ":Глупости . Никой не бара притежатели на рубли , по стара българска традиция ..
20:06 22.11.2025
67 Плешив зулус
Все повече се убеждавам, че в БГ алчността и продажността са на галактическо ниво.
20:07 22.11.2025
68 Анджо
20:07 22.11.2025
69 Фелдкурат Ото Кац
Основната грешка на комунягите е, че не и видя сметката до крак!
Смърт на комунизма!
Отивам да мушна една шкембе чорба с много люто, много оцет и чесън!
20:08 22.11.2025
70 Херо
Коментиран от #74
20:08 22.11.2025
72 Баба Гошка
Коментиран от #143
20:09 22.11.2025
74 Дето...
До коментар #70 от "Херо":...Бочко я нарече...- ,,ПКП"...😨😮💨🙄🫢!
20:10 22.11.2025
75 Гост
Коментиран от #87
20:11 22.11.2025
76 123456
20:12 22.11.2025
77 Вътре в
До коментар #5 от "без име":главата.
20:13 22.11.2025
78 Дялю Хайдука
До коментар #33 от "Данко Харсъзина":По-полека, богаташче
20:14 22.11.2025
79 Грозна нагла чутура
20:14 22.11.2025
80 Пророчество
Коментиран от #144
20:19 22.11.2025
82 Киселинчев
Коментиран от #147
20:19 22.11.2025
83 Вън от СУ.
Коментиран от #88
20:20 22.11.2025
85 Дедо
20:21 22.11.2025
86 Дзън-дзън
Решението за влизане в еврозоната бе взето още при влизането ни в ЕС, процедурата по реалното приемане на еврото се точи от няколко години, през цялото време всички бяха еврозонисти и буквално седмици преди влизането - бум!
Бомбардировка от пикиращ селскостопански изтребител-бомбардировач!
Лудница, пълна лудница, нов рекорд след референдума на Славчо за мажоритарните избори, който в крайна сметка се оказа за мажоретки...
Коментиран от #107
20:22 22.11.2025
87 казанлъшки понички.
До коментар #75 от "Гост":У нас такива некадърници като киселата се издигат.Те са нахални, нагли лакоми за постове, облаги, привилегии. Вместо да си стои в Казанлък да пържи понички, тя дошла в София да трови обществената атмосфера.
20:22 22.11.2025
88 Киселица
До коментар #83 от "Вън от СУ.":В юридическия факултет е пълно с такива като киселицата. Изгониха читавите, останаха такива като нея.
20:25 22.11.2025
89 Щото си нагла свиня!
20:25 22.11.2025
92 Петьофи
20:27 22.11.2025
94 Да,да
Коментиран от #119
20:28 22.11.2025
95 Гост
20:28 22.11.2025
96 На баба ти фърчилото
До коментар #7 от "Данко Харсъзина":Ти работиш за американските интереси !!! Всичко построено в Бг е от руснаците !!! Сега само крадат и продават , а и заеми до захлас ! Аман от тролчета като тебе.
20:29 22.11.2025
97 д-р Куков - психиатър
20:30 22.11.2025
100 Айде бе
До коментар #41 от "Хипотетично":А дали хипотетично България не е набутана в тая ЕЗ, за да ѝ ограбят парите, след като е единствената поискала извънреден доклад за еврото, като всички цифри вътре са подправени, а?
20:31 22.11.2025
101 Голямата глава
20:32 22.11.2025
102 Виж 83.
До коментар #42 от "Точно така":Самият въпрос е нон сенс.
20:33 22.11.2025
103 Когато фактите говорят
20:35 22.11.2025
104 Осама бин Ладен
Коментиран от #122
20:36 22.11.2025
105 Ламбо
20:36 22.11.2025
106 Киселова
Мястото ти е в контейнега за смет!
20:37 22.11.2025
107 Хекткл
До коментар #86 от "Дзън-дзън":Ми те като го отмениха изобщо, и не позволиха на хората нищо, което е абсолютно противозаконно, потвърдено и от Конституционния съд, как да стане?! Тия подписи са събрани отпреди повече от година. Това се нарича престъпление! Ама понеже няма никакво общество което да защитава собствената си съдба и страна всичко си върви както им кеф на тия, които имат мутра като на тая "гордата"".
Коментиран от #151
20:38 22.11.2025
108 Диас
20:38 22.11.2025
110 Ха сега де
20:40 22.11.2025
113 Павел пенев
20:43 22.11.2025
115 Последния Софиянец
20:44 22.11.2025
119 Край
До коментар #94 от "Да,да":Има - Деница Сачева.
20:47 22.11.2025
120 1111
Коментиран от #124
20:47 22.11.2025
121 Има и по-зле
20:51 22.11.2025
122 Питането
До коментар #104 от "Осама бин Ладен":на президента не е за референдума, а за процедурата. Радев много добре знае, че КС се произнесе за референдума, че е противоконституционен. И защо един конституционалист да няма право на преценка за искането на Радев? Браво на Киселова! Блестящ професионалист. Защо Зарков го напусна? Защото Радев е в противоречие със самия себе. Путин го държи яко. Точно на 9 май! Това е провокация!!!
20:51 22.11.2025
123 Боруна Лом
20:52 22.11.2025
124 Прочети
До коментар #120 от "1111":решението на конституционния съд и ще разбереш.
Коментиран от #146
20:53 22.11.2025
125 Рени
Ами, върни референдума за €-то, Госпожо.
20:54 22.11.2025
126 Милен
20:55 22.11.2025
127 Той
20:57 22.11.2025
128 Гого
20:59 22.11.2025
129 Така Така
21:07 22.11.2025
130 Умнокрасив
21:12 22.11.2025
131 1093974771
21:15 22.11.2025
132 Тренчев
21:20 22.11.2025
133 Мирише на мухъл
Коментиран от #136
21:25 22.11.2025
134 ЕДГАР КЕЙСИ
21:33 22.11.2025
135 Некой жени зоват визуално...
21:38 22.11.2025
136 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #133 от "Мирише на мухъл":СЪЩОТО СЕ ОТНАСЯ ZA PEZИДЕНТА МИСТЪР БОТАШ ......................... ФАКТ !
21:39 22.11.2025
137 Перо
Коментиран от #162
21:47 22.11.2025
138 Анджо
21:48 22.11.2025
139 Кротко, лелче!
Коментиран от #142
21:53 22.11.2025
140 Забелязва се
22:06 22.11.2025
141 БСП са червени боклуци!
22:07 22.11.2025
142 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #139 от "Кротко, лелче!":ЧИЧО РУМЕН ТАЛИБАНА ........................... АУТ ОТ ПОЛИТИКАТА (ZAEДНО С МИС ПИГИ ЙОТОВА) ........................ ФАКТ !
Коментиран от #145
22:08 22.11.2025
143 нИ съ бой
До коментар #72 от "Баба Гошка":Шефът горе си ги събира и подрежда там, където са заслужили...
Коментиран от #148
22:16 22.11.2025
144 Помисли си само
До коментар #80 от "Пророчество":Има още много руси, които не познаваш...
22:19 22.11.2025
145 ха ха ха
До коментар #142 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Мечти...
22:20 22.11.2025
146 Четох го!
До коментар #124 от "Прочети":Киселицата си е надвишила правомощията.
22:22 22.11.2025
148 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #143 от "нИ съ бой":РОМКАТА "БАБА ГОШКА" БИЛА ФЕНКА НА ZEЛЕНИЯ ЧОРАП ......................... ЕХ ЧОРАПЕ , ЧОРАПЕ С ТОZИ ЦИГАНСКИ ЕЛЕКТОРАТ ЛИ ЩЕ СЪZДАВАШ ПАРТИЯ ? ? ? ...........................
Коментиран от #157
22:40 22.11.2025
150 Консултирах
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Се с Асан,мемет и Мюмюн и те казаха,аут от политиката…
22:45 22.11.2025
151 И Костадинов
До коментар #107 от "Хекткл":,а след него и Радев си направиха пиар кампания за чужда сметка ,за разделение на обществото.И двамата са абсолютно наясно ,че такъв референдум е недопустим ,защото Международния договор между БГ и всички държави от ЕС ,е подписан ,ратифициран от НС и влязал в сила през 2007.В него влиза и Еврозоната.Този договор е ратифициран от парламентите на всички държави от Евросъюза тогава.Затова понастоящем такъв референдум е недопустим.Ако хората които се хванаха на въдицата на двамата бяха грамотни ,бяха прочели договора и разбрали нямаше да се вържат и оставят да бъдат манипулирани. След 18 години от подписването ,ами ограмотете се,БГ оттогава изпълнява критериите ,но тъй като първосигналността преобладава и лесно се ловят риби и наивитети,политици се възползват.НС беше длъжно да го отхвърли,а и самото решение на КС не засяга НС,но и не дава отговор в случай че искането е противоконституционно.А защо цените на имотите от дълги години са обявени в евро и никой не протестираше?
22:55 22.11.2025
153 Жомар
Коментиран от #160
23:14 22.11.2025
154 Шофьорски плаж
23:39 22.11.2025
155 Здрасти
23:42 22.11.2025
156 Ала бала
00:04 23.11.2025
157 съдба...
До коментар #148 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Казах ти, че ромите ще те отсвирят, и така стана.😆
00:26 23.11.2025
158 Хохо Бохо
00:51 23.11.2025
159 Глупости
Коментиран от #161
01:04 23.11.2025
160 Не е
До коментар #153 от "Жомар":точно така .Искането му беше и към момента е политическа провокация за да хване контра вълната на Коцето ,което приляга на стила на Радев от 9 години.Нищо ново!.Изобщо не го интересува мнението на хората ,но тъй вече бяха наплашени от предния се хвана и той на хорото.Спомнете си когато Радев държеше цялата власт със служебни кабинети Костадинов отиде при него със същото искане за референдум ,а Радев му отказа защото е противоконституционно.Че какво се е променило ,а а а да, няма цялата власт затова е наобратно.Принципи йок..Е не го ли опознахте Радев? Жалко за късата памет.
04:55 23.11.2025
161 Със сигурност
До коментар #159 от "Глупости":е съгласувала.Нямаше против и няма причина да има.
04:58 23.11.2025
162 Решенията на КС
До коментар #137 от "Перо":са тълкувателни, а това още не е публикувано в ДВ. Те важат занапред, а не със задна дата. Така, че по- кротко.Защи КС не тълкува искането на президента, което юридически е недопустимо, защото е противоконституционно.
06:25 23.11.2025
163 Само, че
До коментар #39 от "Сатана Z":тази учителка беше дълги години секретар по правните въпроси на няколко президента.
06:30 23.11.2025
164 Вичев
07:49 23.11.2025
165 връща всичко законно
08:00 23.11.2025