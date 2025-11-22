Новини
Наталия Киселова: Отново бих върнала референдума за еврото

22 Ноември, 2025 19:22 3 111 165

  • наталия киселова-
  • референдум-
  • евро

Нейното разпореждане е било предварително съгласувано с председателите на шест от деветте парламентарни групи в тогавашното Народно събрание

Наталия Киселова: Отново бих върнала референдума за еврото - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Правилният термин е рокада в Народното събрание, а не ротация на председателя", заяви бившият председател на парламента Наталия Киселова в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA News. Според нея случващото се в законодателния орган е по-скоро тактически ход, отколкото планирана размяна на постове.

Въпреки решението на Конституционния съд от тази седмица, което определи действията ѝ като неправомерни, Киселова защити категорично решението си да спре искането на президента Румен Радев за референдум относно въвеждането на еврото.

"Отново бих постъпила по същия начин", подчерта тя в ефира на NOVA News.

Според Киселова трайната практика на Конституционния съд още от 90-те години дава определена автономност на вътрешните актове на парламента. Тя уточни, че нейното разпореждане е било предварително съгласувано с председателите на шест от деветте парламентарни групи в тогавашното Народно събрание.

Киселова определи искането за референдум като "политическа провокация" и обвини Конституционния съд, че за втори път е избегнал да даде ясен отговор как трябва да се процедира при противоконституционни предложения.

"Конституционният съд и през 2016 година, и сега, не отговори на един въпрос - тогава, когато има искане, което е противоконституционно, как трябва да се постъпва. Задължително ли трябва да влиза за обсъждане в комисии? Конституционният съд бяга от това", коментира тя.

По повод острата реакция на Румен Радев, който нарече решението на магистратите "победа на правото над произвола на политическата класа", Киселова отговори реторично: "Може ли от противоправни действия да се черпи право?". Тя отбеляза, че държавният глава е имал възможност да се обърне към председателския съвет, но е избрал директна атака в Конституционния съд.

Наталия Киселова коментира и напрежението около законодателните промени за особения управител на "Лукойл", които бяха атакувани в съда от "Възраждане". Тя защити решението на парламента, определяйки ситуацията като гранична.

"Геополитическата ситуация към днешна дата щеше да постави рафинерията в ситуация да се затвори, да не се произвежда, да не се разпространяват горива", обясни Киселова.

Според нея бързата реакция на Народното събрание и правителството е била наложителна, за да се запазят работните места и да се гарантира достъпът до горива. Тя уточни, че става въпрос за два отделни закона – единият за дейността на особения управител, където се очаква синхрон с действията на Румен Спецов, и вторият – за собствеността, който към момента не е оспорен пред Конституционния съд.

Относно скандалите в пленарната зала, Киселова изрази мнение, че те са резултат от политически сблъсъци, а не от личностни конфликти.

"В зала не виждам да има скандали. Това, че се повишава напрежението е в резултата на политически сблъсъци. Мисля, че беше време да се върнем към нормалното функциониране на политическия дебат", обобщи бившият председател на парламента.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    219 12 Отговор
    Затвор за Киселова!

    Коментиран от #65, #150

    19:23 22.11.2025

  • 2 Евгени от Алфапласт

    191 10 Отговор
    Брей, принципен бандюга се оказа тая киселата! 🤣

    19:25 22.11.2025

  • 3 Тази гние

    156 7 Отговор
    От вътре!

    19:25 22.11.2025

  • 4 ай закривай

    123 6 Отговор
    Дуухай на шишипейо и са не бой

    19:25 22.11.2025

  • 5 без име

    140 7 Отговор
    отврат, на нищо не мяза у глъвътъ

    Коментиран от #77

    19:26 22.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Данко Харсъзина

    19 128 Отговор
    Копейките получават заплати от българската държава за да работят против България, в интерес на Русия. Това са съвременните шумкари.

    Коментиран от #34, #96

    19:27 22.11.2025

  • 8 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    59 9 Отговор
    Влюбих се от пръв поглед.Ще и поискам ръката.

    19:28 22.11.2025

  • 9 Който се е хванал с Бойко не е прокопсал

    142 11 Отговор
    Киселова се продаде на Бойко и Бойко я изгони, като краставо куче.

    Коментиран от #23

    19:29 22.11.2025

  • 10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    111 9 Отговор
    АУУУУ....
    ПАК ЛИ Я ПОКАЗВАТЕ ТАЗИ БЕЕЕ.....
    И ТО В СЪБОТА ВЕЧЕР.....

    19:29 22.11.2025

  • 11 писмена

    98 7 Отговор
    На колоната на Парламента трябва да стои надпис: "Човек и добре да слугува..."

    19:29 22.11.2025

  • 12 РЕАЛИСТ

    115 12 Отговор
    Грозна е , но за сметка на това е и проста. Студентите от университета протестираха срещу нея, щото преписвала едно към едно в дисертацията. Едно изречение нейно нямало. Затова я избраха, щото е на каишка и при нужда я шитнаха.

    19:31 22.11.2025

  • 13 Липса на демокрация в

    106 7 Отговор
    България. Лидерите на шестте от 9 парти в парламента решават дали да има референдум или не.
    Каква жалка демокрация воден е от една разплетена дамаджана.

    Коментиран от #52, #62

    19:31 22.11.2025

  • 14 Име

    81 7 Отговор
    Вероятно е права, че не може с противоправниэдействия да се черпят права. Но тогава как ще квалифицира отказът да се проведе законен референдум предложен от Възраждане? Това противоправно действие не развърза ли ръцете на парламента за гласуване за влизане в Еврозоната? Следователно това решение е нищожно?

    19:31 22.11.2025

  • 15 нннн

    69 5 Отговор
    Tъп, но упорит. Става за депутат. Даже за председател. /Перифразирам стар виц/
    С пост и без пост б.клyкът си е б.клyк..

    19:31 22.11.2025

  • 16 Референдум са

    75 6 Отговор
    решения вземани от народа, а не от президента. В демократичните държави хората гласуват важните за тях теми, от които зависи бъдещето им, а в България демокрация никога не е имало. Все още намръщени комунистически баби Яги решават важни въпроси, вместо народа. По закон, тази баба Яга е токсична за народа и държавата.

    19:32 22.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Атом

    71 7 Отговор
    Тази кудкудяка не познава гражданското законодателство. И не знае, че лицето има права и отговорности, освен по Конституция и по Закон. А някой трябва да й напомни, че тя няма такива права по никой закон и няма право да отнема правата на Конституционния съд.
    Такива недоучки и с нисък морал хора ни управляват държавата и затова сме винаги в дъното на класациите. Добре поне, че децата ни отсрамват на олимпиади, но после напускат клетата ни родина!!! 😅😪

    19:35 22.11.2025

  • 20 Данко Харсъзина

    8 80 Отговор
    Две достойни българки, Киселова и Петкова, които вкараха България в сърцето на Европа. Ще истанат в историята на България и имената им ще бъдат записани със златни букви.

    Коментиран от #63

    19:36 22.11.2025

  • 21 ?????

    41 4 Отговор
    Как да го кажа по-меко?
    Кой се интересува от употребени превръзки?

    19:37 22.11.2025

  • 22 ха ха

    43 5 Отговор
    правото изисква като си взел пари за дадено нещо да го отстояваш докато ти плащат , въпроса е КОЙ и плати за "правото" ,та като не щете референдум за еврото , да не дойде референдум за излизане от европейския съюз

    19:37 22.11.2025

  • 23 оня с коня

    7 45 Отговор

    До коментар #9 от "Който се е хванал с Бойко не е прокопсал":

    Е как и къде я е изгонил Бойко,след като Киселова си е в Парламента като редовен Депутат от БСП и просто става дума за РОТАЦИЯ на Председателското място?Искаш да всееш Вражда в Коалицията управляваща БГ ли бе Гьотверен Русофилски с Дебилските си Заключения?Аре бегай да вадиш Погачите от Фурната че изгоряха,а дядо ти Иван си е оставил само Снимка на Дунава щото самият Той няма как да стъпи на Натовска територия!

    Коментиран от #73

    19:38 22.11.2025

  • 24 Решенията на Конституционния съд

    42 6 Отговор
    са окончателни,без право на обжалване.Неграмотните юридически представители на партии не са компетентни по процедурите и движението на документите в НС или умишлено са гласували противно на процедурите.Може би и те трябва да си подадат оставка ,действали са против интересите на народа.

    Коментиран от #59

    19:38 22.11.2025

  • 25 гошо

    27 4 Отговор
    Ужасия Оцетова

    19:38 22.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Спецназ

    33 5 Отговор
    ПФУ! СВИ.Я!

    ТИ си за клан.е МА не за връщанье на нещо което загубихме половината си статус!
    ГНУС! СКРИЙ се че миришеш. М.РШО! Б.КЛУК!!

    ФАКТ!

    19:41 22.11.2025

  • 31 Дялю Хайдука

    37 6 Отговор

    До коментар #26 от "Данко Харсъзина":

    В клуба на богатите,но бедни

    Коментиран от #33

    19:41 22.11.2025

  • 32 Данко Харсъзина

    7 46 Отговор
    Петата колона на Москва претърпя тотален провал. Иключвам Боташ. Там чрез Радев, Москва успя да натика България в блатото.

    19:41 22.11.2025

  • 33 Данко Харсъзина

    8 41 Отговор

    До коментар #31 от "Дялю Хайдука":

    Има една прослойка в обществото, проста, мързелива, необразивана. Вие винаги ще сте бедни и ще сте паразити живеещи на гърба на другите. Няма значение в кой клуб е България.

    Коментиран от #78

    19:44 22.11.2025

  • 34 За какви копейки става въпрос?

    43 8 Отговор

    До коментар #7 от "Данко Харсъзина":

    Президента искаше референдум за копейките и рублата или за българските стотинки и лев? Виждаме от няколко десетилетия как западналите пудели унищожават България малко по малко. И родните си майки биха продали, какво да говорим за майка България?

    19:44 22.11.2025

  • 35 Дебела

    31 4 Отговор
    червена чутора и своенравие , никакъв респект към никой и нищо , само ако има лична далавера . И то временно , докато изгодата свърши ! Черна страница .

    19:45 22.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Анджо

    7 46 Отговор
    Много ми е кеф,че нямаше референдум и копейките да страдат. Няма вече измъкване от еврото и Европа.,👍✊🤣. На руменчо не му стигнаха сили да стиска още юмруци.

    Коментиран от #43, #44, #53

    19:47 22.11.2025

  • 38 Гого

    33 4 Отговор
    Ама тя още ли е на свобода?да се окошари веднага,в Сливен веднага....

    19:48 22.11.2025

  • 39 Сатана Z

    44 4 Отговор
    Киселата лелка от учителка в СУ с 1500 лв.заплата я сложиха за шеф на НС с 16 000 лв.заплата + бонуси+кола+охрана+ и всичко каквото си пожелае тази особа срещу дребни услуги в полза на мафията ,една от които е да провали референдума за приемане на еврото на по-късно дата.
    Е,разбира се,че тази учителка го прави за пари и власт и отново ще ни го набута ако има тази безгранична власт ,която се дава на председателя на НС.

    Коментиран от #163

    19:49 22.11.2025

  • 40 Спецназ

    36 5 Отговор
    СВИНЯ в човешки образ- ТЕ Я ТЕ!
    Наполовина ще сме по-бедни, МА СВИНКА!! ФАКТ!!

    Коментиран от #55

    19:49 22.11.2025

  • 41 Хипотетично

    7 32 Отговор
    Респект към Киселова и мъжкото решение да отсвири деветомайския президентски лупинг за уж референдум в дванадесет и половина, а в действителност с цел да получи страната отрицателен доклад за готовност за приемане на еврото от европейските брюрократи , когато има висящ въпрос с евентуален референдум..

    Коментиран от #100

    19:50 22.11.2025

  • 42 Точно така

    10 39 Отговор
    Браво на Киселова ,най добрия юрист Права е,защото Конст.съд не отговори как се постъпва когато искането е противоконституционно .Отговори само политически ,а това не решава правния спор

    Коментиран от #102

    19:52 22.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Хаха

    31 4 Отговор

    До коментар #37 от "Анджо":

    Догодина ще ти е още по-гот. Ше ти се стопи сланинката дето натрупа по Бойково време. Хехе. Мишоче.

    19:53 22.11.2025

  • 45 Коментиращ

    19 5 Отговор

    До коментар #6 от "Дрътия Софианец":

    И утре като ти почука боп-а за дето получаваш грантове да продаваш своите, тогава да няма референдум за бай Ставри или бай Пешо?!

    Коментиран от #66

    19:54 22.11.2025

  • 46 поредната мисирка

    30 5 Отговор
    Не се обяснявай, а подавай оставка и вън от Парламента!

    19:54 22.11.2025

  • 47 Точен

    28 4 Отговор
    Искате ли в Новия Речник на книжовния български език да има още един синоним на наглост? Със сигурност там ще се настани Киселова...

    19:54 22.11.2025

  • 48 Ако имаше пне малко смирение

    20 3 Отговор
    Нямаше да е бездетна. Мое мнение.

    19:55 22.11.2025

  • 49 Хаха

    28 3 Отговор
    Секви гении викат браво на грозната лелка. Но догодина ще вият срещу луната на празен резервоар и хладилник, а вождовете им Бойко и Шиши ще ги милват по главиците за успокоение.

    19:55 22.11.2025

  • 50 Ами

    8 13 Отговор
    Радев има 5 - на съдии ,може и да са били повече които е хванал за гушата ,да го изкарат фалшив герой.При това продължение е ред на НС да ги пита как с колаборация на закона чрез КС се трупат политически дивиденти ,а не правни решения

    19:56 22.11.2025

  • 51 Чорбара

    32 3 Отговор
    Отврат-- нагла и проста!

    19:56 22.11.2025

  • 52 Шопо

    18 5 Отговор

    До коментар #13 от "Липса на демокрация в":

    Референдум за еврото не може, но Референдум за ЕС и НАТО може.

    19:58 22.11.2025

  • 53 Много ни е кеф

    9 6 Отговор

    До коментар #37 от "Анджо":

    как един западнал пудел на всеки коментар си сменя името и джафка от безсилие! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #60

    19:58 22.11.2025

  • 54 Анджо

    5 23 Отговор
    Копейките са в истерия , много ми е кеф да страдат от това приятно заболяване.,🤣😂🥰

    19:59 22.11.2025

  • 55 Нема се плашиш

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Спецназ":

    Това е що си от "Спецназ" ,

    19:59 22.11.2025

  • 56 Сега

    22 2 Отговор
    и нея ли ще я вози шофьор и ще я охраняват , както Цачка от село Драгана , която асансьорния "политик" разхождаше като мечка из България да я правят президент ? Цели четири години използва тази безумна аванта Цачевица , след като вече не беше председател на народното събрание . И бая имоти натрупа в София .

    20:01 22.11.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 ФАКТ

    32 4 Отговор
    НАГЛА, ТЪПА И ПРОСТА!
    ОТНЕМАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ И ПРАВА!
    ПИТАМ: ЩОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПОГАЗВА КОНСТИТУЦИЯТА, КАКВО ЩЕ ОЧАКВАТЕ ОТ ДРУГИТЕ?

    20:02 22.11.2025

  • 59 оня с коня

    5 27 Отговор

    До коментар #24 от "Решенията на Конституционния съд":

    Както наричате ББ "Тиква" ВИЕ Русофилски Тикви,така и си позволявате да окачествявате като "Неграмотни Юридически" Представителите на Партиите в НС при положение че НЕ СТЕ ДОРАСЛИ да мислите като Бели хора.Колкото до изцепката ти че Решението на КС е необжалваемо - КОЙ изобщо го обжалва ааа?А защо не си направи труда да прочетеш Изявлението на КС ,което е само от няколко реда - Произнася си по Казуса с Референдума,но ИЗРИШНО уведомява че НЯМА ЮРИДИЧЕСКА СИЛА да налага Мнението си на НС!Всъщност практичният ми Съвет е да не четете разни Решения и Произнасянияна Институциите щото не сте в състояние да ги разбрете и само си губите времето...

    20:02 22.11.2025

  • 60 Анджо

    2 13 Отговор

    До коментар #53 от "Много ни е кеф":

    Кой е тоя който си сменя името. Ако пишеш , че аз си сменям имената , си в голяма грешка. 5 години пиша с това име. Да живее ЕВРОПА.
    🇧🇬👈

    Коментиран от #84

    20:02 22.11.2025

  • 61 Уса

    23 6 Отговор
    Тази не е българка.Всички,които са против лева и тролят тук в защита наеврогеиа и мафията не са българи.В България е пълно с украинци,помаци,власи,цигани и др пропадляци,които мразят българите

    20:04 22.11.2025

  • 62 Деций

    17 5 Отговор

    До коментар #13 от "Липса на демокрация в":

    Демокрация няма никъде по света,не е имало и няма да има НИКОГА!Това заедно със свободният пазар,свободата да избираш,и демокрацията са термини за тежки наивници,кухи фрази имащи за цел да вменят на глупака определени очаквания за промени.Реално е имитация на промени нез да бъде променено нищо.

    20:04 22.11.2025

  • 63 🤣🤣🤣🤣🤣

    11 0 Отговор

    До коментар #20 от "Данко Харсъзина":

    🤣🤣🤣🤣🤣

    20:04 22.11.2025

  • 64 Тракиец 🇺🇦

    27 4 Отговор
    Изключително нагла цинична и долна персона е тази комунистка.Продажна мишка на мафията..ако й кажат утре - продай си майката за пари ще я продаде без да й мигне окото .На времето за подобна наглост и предателство спрямо нацията са бесили и са ги слагали на гилотината а днес наглеят пред ефира докато ни се подиграват

    20:04 22.11.2025

  • 65 Видьо Видев

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Докога изборите в България няма да бъдат демократични, както в ЕС?

    Гласуване с неотбелязана преференция да се отчита за недействително, както е в ЕС!

    Да има активна регистрация за изборите, както е в ЕС!
    За да няма стотици хиляди фалшиви избиратели, както е у нас!
    За заблуда наричани "мъртви души"!

    20:06 22.11.2025

  • 66 Дрътия Софианец

    0 7 Отговор

    До коментар #45 от "Коментиращ":

    Глупости . Никой не бара притежатели на рубли , по стара българска традиция ..

    20:06 22.11.2025

  • 67 Плешив зулус

    21 2 Отговор
    Така се получава, когато една грозна, куха лейка се види в малко власт - веднага ѝ лъсва селския манталитет.
    Все повече се убеждавам, че в БГ алчността и продажността са на галактическо ниво.

    20:07 22.11.2025

  • 68 Анджо

    22 0 Отговор
    Аз да питам , каде беше Конституционният съд 10 месеца.

    20:07 22.11.2025

  • 69 Фелдкурат Ото Кац

    5 4 Отговор
    Има една прослойка в обществото, проста, мързелива, необразивана
    Основната грешка на комунягите е, че не и видя сметката до крак!
    Смърт на комунизма!
    Отивам да мушна една шкембе чорба с много люто, много оцет и чесън!

    20:08 22.11.2025

  • 70 Херо

    7 0 Отговор
    А онази с кофите по-добра ли беше?

    Коментиран от #74

    20:08 22.11.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Баба Гошка

    18 1 Отговор
    Няма мъже с тппкки в таз страна. Разиграват ви нон- стоп и нищо не им се случва на наггллярки като тази

    Коментиран от #143

    20:09 22.11.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Дето...

    16 0 Отговор

    До коментар #70 от "Херо":

    ...Бочко я нарече...- ,,ПКП"...😨😮‍💨🙄🫢!

    20:10 22.11.2025

  • 75 Гост

    20 1 Отговор
    Референдум и политическа провокация са доста различни понятия, едното е най- върховната форма на демокрация, а политическа провокаци в българския парламент е бабини трънкини, Киселова не е юристът, за който я представяха, обикновена калинка е...😊

    Коментиран от #87

    20:11 22.11.2025

  • 76 123456

    10 0 Отговор
    у де аааа то аааа чукун дур!

    20:12 22.11.2025

  • 77 Вътре в

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "без име":

    главата.

    20:13 22.11.2025

  • 78 Дялю Хайдука

    12 0 Отговор

    До коментар #33 от "Данко Харсъзина":

    По-полека, богаташче

    20:14 22.11.2025

  • 79 Грозна нагла чутура

    16 0 Отговор
    За панделата е и от там да не излиза😡😡😡

    20:14 22.11.2025

  • 80 Пророчество

    14 2 Отговор
    Руса жена ке закопа България!

    Коментиран от #144

    20:19 22.11.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Киселинчев

    19 0 Отговор
    Киселата не разбира нищо от право. Много елементарен човек. Виж, разбира от кисело зеле, манджжи с киселец, кисели краставички, кисело мляко, кисели ябълки.Чонек получава киселини от нея. Трябва задължително да приема нексиум против киселини.

    Коментиран от #147

    20:19 22.11.2025

  • 83 Вън от СУ.

    26 0 Отговор
    Тая не разбира, че дали едно предложение е противоконституционно решава Конституционният съд, не тя. Срам за СУ., но напълно съвместимо с НС. Там повечето са с конкурс за дебЕ/Или.

    Коментиран от #88

    20:20 22.11.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Дедо

    24 0 Отговор
    Киселово просто приключи БСП, тази партия вече е нелегитимна

    20:21 22.11.2025

  • 86 Дзън-дзън

    4 15 Отговор
    Добре, де - как се прави референдум в 12 без една минута?
    Решението за влизане в еврозоната бе взето още при влизането ни в ЕС, процедурата по реалното приемане на еврото се точи от няколко години, през цялото време всички бяха еврозонисти и буквално седмици преди влизането - бум!
    Бомбардировка от пикиращ селскостопански изтребител-бомбардировач!
    Лудница, пълна лудница, нов рекорд след референдума на Славчо за мажоритарните избори, който в крайна сметка се оказа за мажоретки...

    Коментиран от #107

    20:22 22.11.2025

  • 87 казанлъшки понички.

    21 0 Отговор

    До коментар #75 от "Гост":

    У нас такива некадърници като киселата се издигат.Те са нахални, нагли лакоми за постове, облаги, привилегии. Вместо да си стои в Казанлък да пържи понички, тя дошла в София да трови обществената атмосфера.

    20:22 22.11.2025

  • 88 Киселица

    18 0 Отговор

    До коментар #83 от "Вън от СУ.":

    В юридическия факултет е пълно с такива като киселицата. Изгониха читавите, останаха такива като нея.

    20:25 22.11.2025

  • 89 Щото си нагла свиня!

    14 0 Отговор
    Затова!

    20:25 22.11.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Петьофи

    16 0 Отговор
    Пача, те и казват че е сгрешила, тя си знае нейното.

    20:27 22.11.2025

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Да,да

    17 0 Отговор
    Мислех, че Цецка Цачева няма аналог!

    Коментиран от #119

    20:28 22.11.2025

  • 95 Гост

    13 0 Отговор
    Принц Нарцис се удавил, когато видял отражението на отвратителното си лице в реката...😆 Между Киселова и Нарцис няма голяма разлика!

    20:28 22.11.2025

  • 96 На баба ти фърчилото

    18 2 Отговор

    До коментар #7 от "Данко Харсъзина":

    Ти работиш за американските интереси !!! Всичко построено в Бг е от руснаците !!! Сега само крадат и продават , а и заеми до захлас ! Аман от тролчета като тебе.

    20:29 22.11.2025

  • 97 д-р Куков - психиатър

    18 0 Отговор
    Тази определено трябва да се лекува в "4-ти километър". Тежка форма на маниакално-депресивна психоза, придружена с биполярно-афективно разстройство. И, според статистиката лечението е успешно само при 18-20%. Отврат!!!!!

    20:30 22.11.2025

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Айде бе

    16 0 Отговор

    До коментар #41 от "Хипотетично":

    А дали хипотетично България не е набутана в тая ЕЗ, за да ѝ ограбят парите, след като е единствената поискала извънреден доклад за еврото, като всички цифри вътре са подправени, а?

    20:31 22.11.2025

  • 101 Голямата глава

    15 0 Отговор
    Много грознна бее...

    20:32 22.11.2025

  • 102 Виж 83.

    1 4 Отговор

    До коментар #42 от "Точно така":

    Самият въпрос е нон сенс.

    20:33 22.11.2025

  • 103 Когато фактите говорят

    12 0 Отговор
    Много мъка ни чака в България

    20:35 22.11.2025

  • 104 Осама бин Ладен

    18 2 Отговор
    Тъпата, грозна и мазна преподавателка по конституционно право не знае това което преподава. Значи 12 конституционни съдии нищо не знаят, а тая зурла знае повече от тях. 700 000 подписа нищо не означават за да има референдум. Тъпа, мазна зурла.

    Коментиран от #122

    20:36 22.11.2025

  • 105 Ламбо

    16 1 Отговор
    Добре че го махнаха този пиян боклук.

    20:36 22.11.2025

  • 106 Киселова

    16 1 Отговор
    Не 6, а 16 парламенарни групи да бяха гласували с/ у рефкрендума, това няма да те направи нито умна, нито по- красива.
    Мястото ти е в контейнега за смет!

    20:37 22.11.2025

  • 107 Хекткл

    13 1 Отговор

    До коментар #86 от "Дзън-дзън":

    Ми те като го отмениха изобщо, и не позволиха на хората нищо, което е абсолютно противозаконно, потвърдено и от Конституционния съд, как да стане?! Тия подписи са събрани отпреди повече от година. Това се нарича престъпление! Ама понеже няма никакво общество което да защитава собствената си съдба и страна всичко си върви както им кеф на тия, които имат мутра като на тая "гордата"".

    Коментиран от #151

    20:38 22.11.2025

  • 108 Диас

    15 1 Отговор
    Гьонсуратлъка е постулат за тази "доцентка", "светилото" на конституционализма в страната ни.

    20:38 22.11.2025

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Ха сега де

    11 1 Отговор
    Тъпа съм и това е!

    20:40 22.11.2025

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Павел пенев

    14 1 Отговор
    Естествено, това е професионализма и морала който имаш. Нищожество от БСП.

    20:43 22.11.2025

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    А ти си най-голямата карикатура заедно с Чехльо докопвали се случайно до властта!

    20:44 22.11.2025

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Край

    9 0 Отговор

    До коментар #94 от "Да,да":

    Има - Деница Сачева.

    20:47 22.11.2025

  • 120 1111

    11 2 Отговор
    И кое му е противоконституционното на референдума против еврото, че нещо не се разбира?

    Коментиран от #124

    20:47 22.11.2025

  • 121 Има и по-зле

    10 2 Отговор
    Някакъв нещастни приписвал от тази и го скъсали от бъзик.

    20:51 22.11.2025

  • 122 Питането

    4 11 Отговор

    До коментар #104 от "Осама бин Ладен":

    на президента не е за референдума, а за процедурата. Радев много добре знае, че КС се произнесе за референдума, че е противоконституционен. И защо един конституционалист да няма право на преценка за искането на Радев? Браво на Киселова! Блестящ професионалист. Защо Зарков го напусна? Защото Радев е в противоречие със самия себе. Путин го държи яко. Точно на 9 май! Това е провокация!!!

    20:51 22.11.2025

  • 123 Боруна Лом

    12 1 Отговор
    ПИГИ!

    20:52 22.11.2025

  • 124 Прочети

    7 5 Отговор

    До коментар #120 от "1111":

    решението на конституционния съд и ще разбереш.

    Коментиран от #146

    20:53 22.11.2025

  • 125 Рени

    9 1 Отговор
    чакала съм мълком, плакала съм дълго......
    Ами, върни референдума за €-то, Госпожо.

    20:54 22.11.2025

  • 126 Милен

    10 1 Отговор
    Тая е много проста, освен и друго 🤮🤮🤮

    20:55 22.11.2025

  • 127 Той

    12 1 Отговор
    Моето домашно прасе е красота сравнение с киселова името и виште

    20:57 22.11.2025

  • 128 Гого

    10 1 Отговор
    Боклук мръсен

    20:59 22.11.2025

  • 129 Така Така

    11 1 Отговор
    Референдум трябва! Народът трябва да реши, а те корумпираните политици назначени в парламента който си е чисто менте

    21:07 22.11.2025

  • 130 Умнокрасив

    4 7 Отговор
    Прекрасна, симпатична, чаровна и на всичко отгоре и умна, чисто национално богатство, респект!

    21:12 22.11.2025

  • 131 1093974771

    7 2 Отговор
    Спокойно можеше да се каже какъв въпрос ще е правилен за тоя референдум и той да се проведе с промените. Но естествено не пожелаха да го направят. Тия от съда са не по-различни от тая муцуна тука. Не са виновни тия...виновни сме всички ние - народът, че ги търпим и им позволяваме ежедневно такива издевателства. Това ще е третата и последна национална катастрофа за България. Този път ще фалираме така че и всичката земя да се продаде, заедно с всичко по нея, няма да се изплатим. Модерното робство вече е факт. Горко ти българино, тоя път ще те затрият тотално, а ти се радваш че си бил част от ЕС...тъпа овцо...

    21:15 22.11.2025

  • 132 Тренчев

    9 1 Отговор
    Съд и затвор за тоя п..цал!

    21:20 22.11.2025

  • 133 Мирише на мухъл

    6 2 Отговор
    Мухлясала отвън, мухлясала отвътре.

    Коментиран от #136

    21:25 22.11.2025

  • 134 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 6 Отговор
    НАТАЛИЯ КИСЕЛОВА и ЗАФИРОВ СА ЕВРОПЕЙЦИ , ДОКАТО .......................... КОПЕЙКИН и ЧОРАПА СА СЕЛСКИ ТАЛИБАНИ .......................... ФАКТ !

    21:33 22.11.2025

  • 135 Некой жени зоват визуално...

    4 3 Отговор
    ...когато ги съзреш - а тази отзовава моментално. Ц. Цвьчева №2.

    21:38 22.11.2025

  • 136 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 2 Отговор

    До коментар #133 от "Мирише на мухъл":

    СЪЩОТО СЕ ОТНАСЯ ZA PEZИДЕНТА МИСТЪР БОТАШ ......................... ФАКТ !

    21:39 22.11.2025

  • 137 Перо

    7 3 Отговор
    Срам и позор е юрист да не зачита Решение на Конституционния съд и да се съобразява с мнението на политически партии с коалиционни и съмнителни интереси! Само боклук е събран в тоя парламент! Вчера се разбра, че тиквата ще защитава Варненския корумпиран кмет!

    Коментиран от #162

    21:47 22.11.2025

  • 138 Анджо

    5 4 Отговор
    Копейките са в истерия, кеф кеф кеф. ✊

    21:48 22.11.2025

  • 139 Кротко, лелче!

    8 3 Отговор
    Няма будали, които ОТНОВО да те пратят в парламента!

    Коментиран от #142

    21:53 22.11.2025

  • 140 Забелязва се

    4 4 Отговор
    Много трол се подвизава, фалшиви референдумажии си правят гаргара,едни прости платени копейки или подобни.Една и съща простанища се шири без никаква юридическа грамотност.Но няма значение, простащината няма приоритет.Киселова е изключителен юрист ,аргументирана,прецизна и права.Половинчатото решение на КС даде временен превес на амбициите на президента ,но Киселова го сложи на място, защото е лицемерно да се смята ,че той търси мнение с референдум ,а единствено се възползва от невежеството с трикове.

    22:06 22.11.2025

  • 141 БСП са червени боклуци!

    5 2 Отговор
    БСП са червени боклуци!

    22:07 22.11.2025

  • 142 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 5 Отговор

    До коментар #139 от "Кротко, лелче!":

    ЧИЧО РУМЕН ТАЛИБАНА ........................... АУТ ОТ ПОЛИТИКАТА (ZAEДНО С МИС ПИГИ ЙОТОВА) ........................ ФАКТ !

    Коментиран от #145

    22:08 22.11.2025

  • 143 нИ съ бой

    4 0 Отговор

    До коментар #72 от "Баба Гошка":

    Шефът горе си ги събира и подрежда там, където са заслужили...

    Коментиран от #148

    22:16 22.11.2025

  • 144 Помисли си само

    4 0 Отговор

    До коментар #80 от "Пророчество":

    Има още много руси, които не познаваш...

    22:19 22.11.2025

  • 145 ха ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #142 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Мечти...

    22:20 22.11.2025

  • 146 Четох го!

    4 3 Отговор

    До коментар #124 от "Прочети":

    Киселицата си е надвишила правомощията.

    22:22 22.11.2025

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 3 Отговор

    До коментар #143 от "нИ съ бой":

    РОМКАТА "БАБА ГОШКА" БИЛА ФЕНКА НА ZEЛЕНИЯ ЧОРАП ......................... ЕХ ЧОРАПЕ , ЧОРАПЕ С ТОZИ ЦИГАНСКИ ЕЛЕКТОРАТ ЛИ ЩЕ СЪZДАВАШ ПАРТИЯ ? ? ? ...........................

    Коментиран от #157

    22:40 22.11.2025

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Консултирах

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Се с Асан,мемет и Мюмюн и те казаха,аут от политиката…

    22:45 22.11.2025

  • 151 И Костадинов

    4 4 Отговор

    До коментар #107 от "Хекткл":

    ,а след него и Радев си направиха пиар кампания за чужда сметка ,за разделение на обществото.И двамата са абсолютно наясно ,че такъв референдум е недопустим ,защото Международния договор между БГ и всички държави от ЕС ,е подписан ,ратифициран от НС и влязал в сила през 2007.В него влиза и Еврозоната.Този договор е ратифициран от парламентите на всички държави от Евросъюза тогава.Затова понастоящем такъв референдум е недопустим.Ако хората които се хванаха на въдицата на двамата бяха грамотни ,бяха прочели договора и разбрали нямаше да се вържат и оставят да бъдат манипулирани. След 18 години от подписването ,ами ограмотете се,БГ оттогава изпълнява критериите ,но тъй като първосигналността преобладава и лесно се ловят риби и наивитети,политици се възползват.НС беше длъжно да го отхвърли,а и самото решение на КС не засяга НС,но и не дава отговор в случай че искането е противоконституционно.А защо цените на имотите от дълги години са обявени в евро и никой не протестираше?

    22:55 22.11.2025

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Жомар

    6 0 Отговор
    Въпросът на президента беше, от 2026 ли да въведем еврото, ако трябва да сме прецизни

    Коментиран от #160

    23:14 22.11.2025

  • 154 Шофьорски плаж

    3 3 Отговор
    Освен да се върне на нудистките си оргии по Южното черноморие (от времето на младостта си), тази няма къде другаде да се върне.

    23:39 22.11.2025

  • 155 Здрасти

    3 2 Отговор
    Боклук с боклуците

    23:42 22.11.2025

  • 156 Ала бала

    3 2 Отговор
    Цървулано, утре ще ти се наложи да ходиш по улиците! Тогава да те видим колко ще си отворена!

    00:04 23.11.2025

  • 157 съдба...

    2 0 Отговор

    До коментар #148 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Казах ти, че ромите ще те отсвирят, и така стана.😆

    00:26 23.11.2025

  • 158 Хохо Бохо

    2 2 Отговор
    А така. Запомни си думите како за пред съда. Там пак ги повтори и марш в сливиенския затвор да си полижиш доживот

    00:51 23.11.2025

  • 159 Глупости

    1 1 Отговор
    Била съгласувала? Подписите на тези 6 партии има ли ги? Пълни глупости!

    Коментиран от #161

    01:04 23.11.2025

  • 160 Не е

    1 1 Отговор

    До коментар #153 от "Жомар":

    точно така .Искането му беше и към момента е политическа провокация за да хване контра вълната на Коцето ,което приляга на стила на Радев от 9 години.Нищо ново!.Изобщо не го интересува мнението на хората ,но тъй вече бяха наплашени от предния се хвана и той на хорото.Спомнете си когато Радев държеше цялата власт със служебни кабинети Костадинов отиде при него със същото искане за референдум ,а Радев му отказа защото е противоконституционно.Че какво се е променило ,а а а да, няма цялата власт затова е наобратно.Принципи йок..Е не го ли опознахте Радев? Жалко за късата памет.

    04:55 23.11.2025

  • 161 Със сигурност

    0 0 Отговор

    До коментар #159 от "Глупости":

    е съгласувала.Нямаше против и няма причина да има.

    04:58 23.11.2025

  • 162 Решенията на КС

    1 1 Отговор

    До коментар #137 от "Перо":

    са тълкувателни, а това още не е публикувано в ДВ. Те важат занапред, а не със задна дата. Така, че по- кротко.Защи КС не тълкува искането на президента, което юридически е недопустимо, защото е противоконституционно.

    06:25 23.11.2025

  • 163 Само, че

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Сатана Z":

    тази учителка беше дълги години секретар по правните въпроси на няколко президента.

    06:30 23.11.2025

  • 164 Вичев

    0 0 Отговор
    Значи освен нея и още шест поне са за повдигане на обвинение за нарушаване на конституцията и отнемане права на хиляди граждани.

    07:49 23.11.2025

  • 165 връща всичко законно

    0 0 Отговор
    Кеселова се прави на съдия над държавата...Преподавателка....

    08:00 23.11.2025

