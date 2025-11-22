Наталия Киселова: Отново бих върнала референдума за еврото

"Правилният термин е рокада в Народното събрание, а не ротация на председателя", заяви бившият председател на парламента Наталия Киселова в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA News. Според нея случващото се в законодателния орган е по-скоро тактически ход, отколкото планирана размяна на постове.

Въпреки решението на Конституционния съд от тази седмица, което определи действията ѝ като неправомерни, Киселова защити категорично решението си да спре искането на президента Румен Радев за референдум относно въвеждането на еврото.

"Отново бих постъпила по същия начин", подчерта тя в ефира на NOVA News.

Според Киселова трайната практика на Конституционния съд още от 90-те години дава определена автономност на вътрешните актове на парламента. Тя уточни, че нейното разпореждане е било предварително съгласувано с председателите на шест от деветте парламентарни групи в тогавашното Народно събрание.

Киселова определи искането за референдум като "политическа провокация" и обвини Конституционния съд, че за втори път е избегнал да даде ясен отговор как трябва да се процедира при противоконституционни предложения.

"Конституционният съд и през 2016 година, и сега, не отговори на един въпрос - тогава, когато има искане, което е противоконституционно, как трябва да се постъпва. Задължително ли трябва да влиза за обсъждане в комисии? Конституционният съд бяга от това", коментира тя.

По повод острата реакция на Румен Радев, който нарече решението на магистратите "победа на правото над произвола на политическата класа", Киселова отговори реторично: "Може ли от противоправни действия да се черпи право?". Тя отбеляза, че държавният глава е имал възможност да се обърне към председателския съвет, но е избрал директна атака в Конституционния съд.

Наталия Киселова коментира и напрежението около законодателните промени за особения управител на "Лукойл", които бяха атакувани в съда от "Възраждане". Тя защити решението на парламента, определяйки ситуацията като гранична.

"Геополитическата ситуация към днешна дата щеше да постави рафинерията в ситуация да се затвори, да не се произвежда, да не се разпространяват горива", обясни Киселова.

Според нея бързата реакция на Народното събрание и правителството е била наложителна, за да се запазят работните места и да се гарантира достъпът до горива. Тя уточни, че става въпрос за два отделни закона – единият за дейността на особения управител, където се очаква синхрон с действията на Румен Спецов, и вторият – за собствеността, който към момента не е оспорен пред Конституционния съд.

Относно скандалите в пленарната зала, Киселова изрази мнение, че те са резултат от политически сблъсъци, а не от личностни конфликти.

"В зала не виждам да има скандали. Това, че се повишава напрежението е в резултата на политически сблъсъци. Мисля, че беше време да се върнем към нормалното функциониране на политическия дебат", обобщи бившият председател на парламента.