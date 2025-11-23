Атанас Зафиров: Няма място за безцелни промени между двете четения на бюджета

Бюджетът за следващата година е социален и няма място за безцелни промени между двете му четения в Народното събрание. Това заяви вицепремиерът и председател на „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ Атанас Зафиров в ефира на Българското национално радио (БНР).

Според него финансовата рамка е била детайлно обсъдена на заседания на Съвета за съвместно управление до последния момент преди внасянето ѝ.

"Квалификациите какъв е бюджетът приключиха в деня, в който той влезе в Народното събрание. Оттук нататък това е общият бюджет на мнозинството, на правителството и той трябва да бъде защитаван и подкрепян", подчерта Зафиров в предаването „Неделя 150“.

Данъчна политика и осигуровки

Вицепремиерът беше категоричен, че в Бюджет 2026 не се предвижда вдигане на данъците, а тяхната оптимизация. Той коментира и една от най-обсъжданите теми – увеличението на осигурителната вноска за пенсии с 2%.

"Не е вярно, че се бърка в джоба на хората, защото по-голямата част от тези осигуровки отиват към работодателите, а това, което самите работници ще плащат не е данък, a инвестиция в самите тях, за да могат да ги ползват при нужда и на старини", обясни лидерът на левицата.

Социални мерки

Зафиров изтъкна, че за неговата политическа сила е от ключово значение продължаването на политиките в подкрепа на най-уязвимите групи – младите семейства, работещите бедни, пенсионерите и хората в неравностойно положение.

Сред конкретните мерки, заложени във финансовата рамка, той посочи:

Увеличение на майчинството през втората година;

Запазване на „швейцарското правило“ за актуализация на пенсиите;

Ръст на минималната работна заплата;

Повишаване на социалните плащания.

Бъдещи реформи

Погледът на управляващите вече е насочен и към Бюджет 2027. Атанас Зафиров припомни последователната позиция на БСП за необходимостта от промяна на данъчно-осигурителния модел в страната.

"Досега нито едно предишно ръководство на БСП не посмя да постави категорично този въпрос пред обществото като една истинска лява политика и като промяна на съществуващия модел", отбеляза той.

Вицепремиерът акцентира върху факта, че България влиза в еврозоната като държавата с най-ниски данъци и единствената с плосък данък, което според него предполага сериозни дискусии по темата през следващата година.

