Атанас Зафиров: Няма място за безцелни промени между двете четения на бюджета

23 Ноември, 2025 15:54 906 34

В Бюджет 2026 не се предвижда вдигане на данъците, а тяхната оптимизация

Атанас Зафиров: Няма място за безцелни промени между двете четения на бюджета - 1
Снимка: БСП
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бюджетът за следващата година е социален и няма място за безцелни промени между двете му четения в Народното събрание. Това заяви вицепремиерът и председател на „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ Атанас Зафиров в ефира на Българското национално радио (БНР).

Според него финансовата рамка е била детайлно обсъдена на заседания на Съвета за съвместно управление до последния момент преди внасянето ѝ.

"Квалификациите какъв е бюджетът приключиха в деня, в който той влезе в Народното събрание. Оттук нататък това е общият бюджет на мнозинството, на правителството и той трябва да бъде защитаван и подкрепян", подчерта Зафиров в предаването „Неделя 150“.

Данъчна политика и осигуровки

Вицепремиерът беше категоричен, че в Бюджет 2026 не се предвижда вдигане на данъците, а тяхната оптимизация. Той коментира и една от най-обсъжданите теми – увеличението на осигурителната вноска за пенсии с 2%.

"Не е вярно, че се бърка в джоба на хората, защото по-голямата част от тези осигуровки отиват към работодателите, а това, което самите работници ще плащат не е данък, a инвестиция в самите тях, за да могат да ги ползват при нужда и на старини", обясни лидерът на левицата.

Социални мерки

Зафиров изтъкна, че за неговата политическа сила е от ключово значение продължаването на политиките в подкрепа на най-уязвимите групи – младите семейства, работещите бедни, пенсионерите и хората в неравностойно положение.

Сред конкретните мерки, заложени във финансовата рамка, той посочи:

Увеличение на майчинството през втората година;

Запазване на „швейцарското правило“ за актуализация на пенсиите;

Ръст на минималната работна заплата;

Повишаване на социалните плащания.

Бъдещи реформи

Погледът на управляващите вече е насочен и към Бюджет 2027. Атанас Зафиров припомни последователната позиция на БСП за необходимостта от промяна на данъчно-осигурителния модел в страната.

"Досега нито едно предишно ръководство на БСП не посмя да постави категорично този въпрос пред обществото като една истинска лява политика и като промяна на съществуващия модел", отбеляза той.

Вицепремиерът акцентира върху факта, че България влиза в еврозоната като държавата с най-ниски данъци и единствената с плосък данък, което според него предполага сериозни дискусии по темата през следващата година.

Източник: www.dunavmost.com


  • 1 Последния Софиянец

    40 1 Отговор
    Този ще отслабне бързо в Белене.

    15:56 23.11.2025

  • 2 Дупничанин

    33 0 Отговор
    Мани ги тия лакърдии, кажи за Киселицата президентин!🤣

    Коментиран от #9

    15:57 23.11.2025

  • 3 Старшина Шкембов

    35 0 Отговор
    Тоя по-тъласт и от мен

    15:57 23.11.2025

  • 4 АГАТ а Кристи

    21 0 Отговор
    Така е защото сте махнали тенекиите от дир ници.те си и сте се подредили в очакване на сфинския ..й

    15:59 23.11.2025

  • 5 Град Симитли

    20 0 Отговор
    Фред е доволен

    15:59 23.11.2025

  • 6 Ето го Зафиров

    41 0 Отговор
    Той е другият Мазен и Охранен екземпляр. Той, заедно с двете Мазни и Охранени парчета, Тиквата Борисов и Пеевски с помощта на чалгавия Слави Трифонов теглят кредит след кредит, заробват и поглъщат България.

    15:59 23.11.2025

  • 7 Дориана

    32 0 Отговор
    Атанас Зафиров сам се доказа като провален , зависим и предателски настроен към собствените си избиратели политик. Той и компанията около него ще доведат БСП ОЛ до дъното.Никакви оправдания от типа на „ това е възможния бюджет, „Ако ние не бяхме нямаше да има правителство за това подкрепяме и гласуваме заедно с Пеевски и Борисов” не могат да оправдаят лицемерното им поведение продиктувано единствено от жаждата за власт. Пълен провал са!

    16:01 23.11.2025

  • 8 насенцето

    27 0 Отговор
    Няма място за безцелни некадърни
    бръмбари и калинки на хранилка

    16:02 23.11.2025

  • 9 Марица Изток

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дупничанин":

    Киселова и Пеевски за вице

    16:02 23.11.2025

  • 10 991

    24 0 Отговор
    БСП изчезна преди много време. Сега тази партия БСП - Ново Начало е просто една патерица на ББ и голямото Д.

    16:02 23.11.2025

  • 11 Ще има и още

    25 0 Отговор
    Ха ха ! От тази партия много обичат "да анализират" всеки все по слаб резултат от избори на избори. Горещо се надявам на следващите избори да са под 4% и когато се захванат с любимият им "анализ" за причините , просто да си припомнят това интервю на лидера им.

    16:02 23.11.2025

  • 12 за да издържаме търтеи паразити кат тез

    23 0 Отговор
    През 2026 г. общата данъчна тежест достига 44%, а до 2027 г. може да стигне 46%
    Половината от заплатите на българите ще отиват директно в държавната хазна през следващите години. Това предупреждават икономисти от Института за пазарна икономика (ИПИ), след като Народното събрание одобри бюджет 2026 с рязко увеличение на осигуровките.

    През 2025 г. общата тежест на данъци и осигуровки е около 42% от брутната заплата. Това включва 32% осигуровки и 10% данък върху доходите. От 1 януари обаче ситуацията се влошава драстично, предупреждават от ИПИ.

    Осигуровките скачат с 2 процентни пункта
    Приетият от депутатите бюджет предвижда увеличение на пенсионните вноски с 2 процентни пункта. Така общата осигурителна вноска за родени преди 1960 г. скача от 19,8% на 21,8%, а за родените след 1959 г. - от 14,8% на 16,8%.

    16:04 23.11.2025

  • 13 Горски

    31 0 Отговор
    Не може един бакалин да се разхожда важно в държавните учреждения и да взима решения за нас. Вън! Защо си мислят, че са недосегаеми и няма да им се потърси отговорност? На следващите избори предателите изобщо няма да стигнат до Парламента. Хората от администрацията с високи доходи да си плащат здравните и пенсионните осигуровки.

    16:07 23.11.2025

  • 14 Държавата

    28 0 Отговор
    ни и българските граждани да не са ти собственост , бе другарИНО ? Ако си искал да командваш , да си станал военен като баща ти по Елхово из тия райони тилилейски да командваш войничетата ! Виж го ти наглия мазен селяндур до къде му стига наглостта ! Оставка !

    16:07 23.11.2025

  • 15 Калъчев

    27 0 Отговор
    Дебел, ти погреба БСП. Убивате бизнеса и работническата класа, която уж ви е главна опора и социална територия. Те създват благата и печатат парите, а не вие, които ги ръсите безумно за търтеите на обществото. Свършени сте в преградката на ГРОБ.

    16:15 23.11.2025

  • 16 Българин

    14 0 Отговор
    Титан на финансовата мисъл.
    Генииййй.
    Да му издигнем паметник.

    16:17 23.11.2025

  • 17 Гост

    15 0 Отговор
    Вече много тежък милионер е тоя про"ст слуга

    16:19 23.11.2025

  • 18 Българин друг

    15 0 Отговор
    Танасе
    Баща ти въобще не е инвестирал в теб
    Ама ти ще наследиш ракиеният казан в с. Бояджиев

    Коментиран от #28

    16:29 23.11.2025

  • 19 Пешо

    13 0 Отговор
    Нагъл комунист от престъпния комунистически режим дава акъл вместо да е в затвора .

    16:37 23.11.2025

  • 20 Небраско

    15 0 Отговор
    Танасе бре, съвсем си .зафирясал. Бюджетът не предвиждал увеличаване на данъци а, само тяхното оптимизиране рекъл Танас, като е така кажи къде и какво намалявате като финансова тежест за населението, щото оптимизацията не се мери само в повишаване, си в намаляване. Анадъму?

    16:38 23.11.2025

  • 21 Няма място...

    6 0 Отговор
    Няма време.... тъпунгер....

    17:11 23.11.2025

  • 22 Нинова

    5 1 Отговор
    Аз създадох Трътлестия !

    17:11 23.11.2025

  • 23 Мдаа

    10 0 Отговор
    "В Бюджет 2026 не се предвижда вдигане на данъците, а тяхната оптимизация"

    Както се казва "Не по врат, а по шия."

    17:11 23.11.2025

  • 24 Комунягите

    7 0 Отговор
    винаги са лъжци. Не били вдигали данъците, Ами данък дивидент. Лично бившето царско юпи Николай Василев каза, че догодина компанията му няма да раздава дивиденти. А социалните осигуровки. Зафиров говори и за плоския данък. Доста лицемерни, като го въведе техния Сергей Станишев. Това са червени капиталисти, които ограбиха държавата.

    17:18 23.11.2025

  • 25 гост

    8 0 Отговор
    Гробаря на БСП-то Фред флийнстоун е пълно копие на анимационния си първообраз по тъпотия и простащина!

    17:19 23.11.2025

  • 26 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 0 Отговор
    "ЕКСПЕРТ" , МИЛИЦИОНЕР, "ЕКСПЕРТ", МИЛИЦИОНЕР......ТО ДРУГИ НЯМА....

    17:57 23.11.2025

  • 27 АХ ФЮРИ

    2 0 Отговор
    ПРОДАДИ ПАРТИЯТА МИ НА ДВЕТЕ ДЕБЕЛИ МОМЦИ ЕДИНИЯ МУТРЮ ДРУГИЯ ОЛИГАРХ.

    18:07 23.11.2025

  • 28 БАЩАМУ ПРИЯТЕЛ

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Българин друг":

    ГО Е ПРАВИЛ НА ПЪРВИ ПЕТЛИ СИПВАЛ С ЛЪЖИЦАТА

    18:09 23.11.2025

  • 29 ВИДЯХМЕ КАК МУ СТЪРЧИ ЗАДНИКА

    5 0 Отговор
    НА КИЛИМЧЕТО В КИТАЙ - КЪДЕТО НИКОЙ НЕ ГО Е КАНИЛ !

    18:15 23.11.2025

  • 30 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    3 0 Отговор
    МУШМУРОК, СНИМАЙ СЕ В ПАРЛАМЕНТА,ЧЕ СЛЕД ИЗБОРИТЕ КАТО ТЕ ЗАНУЛЯТ ТЕБ И ПРОДАЖНАТА ТИ ПАРТИЯ ЩЕ БЪДЕ МНОГО ИНТЕРЕСНО.

    18:54 23.11.2025

  • 31 ВАЛИНО

    1 0 Отговор
    Насе, Наско, след една - две години тази коалиция нема да я има и този парламент нема да е същият като сега. Вие къде ще сте? За чужбина не сте, тук никой нема да ви има за нещо, и тогава кво праим , пържени картофи , но дали некой от вас ще купи.

    19:02 23.11.2025

  • 32 СТИГА СИ СЕ ИЗЛАГАЛ..

    1 0 Отговор
    Виж коментарите чуй хората. Бегай със 200 от там не се показвай защото ти ще бъдеш виновен за закриването на БСП понеже си прос ще те използват за това. горките родители как те траят. Ми каквато родата Таков и той.

    19:22 23.11.2025

  • 33 насе

    2 0 Отговор
    тая шия не е от туршия...

    19:31 23.11.2025

  • 34 Неприятен си ни лъжеца от мафията

    1 0 Отговор
    Този не разбира пътник си

    20:20 23.11.2025

