Атанас Зафиров: Няма място за безцелни промени между двете четения на бюджета

Бюджетът за следващата година е социален и няма място за безцелни промени между двете му четения в Народното събрание. Това заяви вицепремиерът и председател на „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ Атанас Зафиров в ефира на Българското национално радио (БНР).
Според него финансовата рамка е била детайлно обсъдена на заседания на Съвета за съвместно управление до последния момент преди внасянето ѝ.
"Квалификациите какъв е бюджетът приключиха в деня, в който той влезе в Народното събрание. Оттук нататък това е общият бюджет на мнозинството, на правителството и той трябва да бъде защитаван и подкрепян", подчерта Зафиров в предаването „Неделя 150“.
Данъчна политика и осигуровки
Вицепремиерът беше категоричен, че в Бюджет 2026 не се предвижда вдигане на данъците, а тяхната оптимизация. Той коментира и една от най-обсъжданите теми – увеличението на осигурителната вноска за пенсии с 2%.
"Не е вярно, че се бърка в джоба на хората, защото по-голямата част от тези осигуровки отиват към работодателите, а това, което самите работници ще плащат не е данък, a инвестиция в самите тях, за да могат да ги ползват при нужда и на старини", обясни лидерът на левицата.
Социални мерки
Зафиров изтъкна, че за неговата политическа сила е от ключово значение продължаването на политиките в подкрепа на най-уязвимите групи – младите семейства, работещите бедни, пенсионерите и хората в неравностойно положение.
Сред конкретните мерки, заложени във финансовата рамка, той посочи:
Увеличение на майчинството през втората година;
Запазване на „швейцарското правило“ за актуализация на пенсиите;
Ръст на минималната работна заплата;
Повишаване на социалните плащания.
Бъдещи реформи
Погледът на управляващите вече е насочен и към Бюджет 2027. Атанас Зафиров припомни последователната позиция на БСП за необходимостта от промяна на данъчно-осигурителния модел в страната.
"Досега нито едно предишно ръководство на БСП не посмя да постави категорично този въпрос пред обществото като една истинска лява политика и като промяна на съществуващия модел", отбеляза той.
Вицепремиерът акцентира върху факта, че България влиза в еврозоната като държавата с най-ниски данъци и единствената с плосък данък, което според него предполага сериозни дискусии по темата през следващата година.
Източник: www.dunavmost.com
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Последния Софиянец
15:56 23.11.2025
Дупничанин
Коментиран от #9
15:57 23.11.2025
Старшина Шкембов
15:57 23.11.2025
АГАТ а Кристи
15:59 23.11.2025
Град Симитли
15:59 23.11.2025
Ето го Зафиров
15:59 23.11.2025
Дориана
16:01 23.11.2025
насенцето
бръмбари и калинки на хранилка
16:02 23.11.2025
Марица Изток
До коментар #2 от "Дупничанин":Киселова и Пеевски за вице
16:02 23.11.2025
991
16:02 23.11.2025
Ще има и още
16:02 23.11.2025
12 за да издържаме търтеи паразити кат тез
Половината от заплатите на българите ще отиват директно в държавната хазна през следващите години. Това предупреждават икономисти от Института за пазарна икономика (ИПИ), след като Народното събрание одобри бюджет 2026 с рязко увеличение на осигуровките.
През 2025 г. общата тежест на данъци и осигуровки е около 42% от брутната заплата. Това включва 32% осигуровки и 10% данък върху доходите. От 1 януари обаче ситуацията се влошава драстично, предупреждават от ИПИ.
Осигуровките скачат с 2 процентни пункта
Приетият от депутатите бюджет предвижда увеличение на пенсионните вноски с 2 процентни пункта. Така общата осигурителна вноска за родени преди 1960 г. скача от 19,8% на 21,8%, а за родените след 1959 г. - от 14,8% на 16,8%.
16:04 23.11.2025
Горски
16:07 23.11.2025
Държавата
16:07 23.11.2025
Калъчев
16:15 23.11.2025
16 Българин
Генииййй.
Да му издигнем паметник.
16:17 23.11.2025
Гост
16:19 23.11.2025
18 Българин друг
Баща ти въобще не е инвестирал в теб
Ама ти ще наследиш ракиеният казан в с. Бояджиев
Коментиран от #28
16:29 23.11.2025
Пешо
16:37 23.11.2025
Небраско
16:38 23.11.2025
Няма място...
17:11 23.11.2025
Нинова
17:11 23.11.2025
23 Мдаа
Както се казва "Не по врат, а по шия."
17:11 23.11.2025
Комунягите
17:18 23.11.2025
гост
17:19 23.11.2025
240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
17:57 23.11.2025
АХ ФЮРИ
18:07 23.11.2025
28 БАЩАМУ ПРИЯТЕЛ
До коментар #18 от "Българин друг":ГО Е ПРАВИЛ НА ПЪРВИ ПЕТЛИ СИПВАЛ С ЛЪЖИЦАТА
18:09 23.11.2025
ВИДЯХМЕ КАК МУ СТЪРЧИ ЗАДНИКА
18:15 23.11.2025
ДАСКАЛ ГЕНЧО
18:54 23.11.2025
ВАЛИНО
19:02 23.11.2025
СТИГА СИ СЕ ИЗЛАГАЛ..
19:22 23.11.2025
насе
19:31 23.11.2025
Неприятен си ни лъжеца от мафията
20:20 23.11.2025