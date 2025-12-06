Поразен от украински дронове руски танкер бедства край Ахтопол ВИДЕО

Руският танкер „Кайрос“, който беше ударен от украински дронове в изключителната икономическа зона на Турция на 28 ноември на път за Новоросийск, бедсва на миля от българския бряг, съобщи gazeta.ru.

Българските морски власти съобщиха, че корабът е навлязъл в териториалните води на страната. Екипажът от 10 души е поискал евакуация. Лошите метеорологични условия възпрепятстват спасителните усилия.

Българската морска администрация обясни, че рано сутринта на 5 декември танкерът е бил засечен в териториалните води на страната, но не е могъл да се установи контакт с него. След запитвания до Морския координационен център в Анкара е потвърдено, че танкерът е Kairos с 10 моряци на борда. Късно снощи екипажът е поискал евакуация.

Според Maritime.bg, корабът е бил теглен от турски влекач, който е изоставил танкера близо до български води.

„Кайрос“ се е носел без двигател, изложен на силни североизточни ветрове с пориви над 15 м/с.

Корабът е бил закотвен край Ахтопол. Местните жители видели танкера на около 100 метра от брега.

Български експерти отбелязаха, че корабът се намира в относително безопасна зона: дълбочината от приблизително 20 метра и скалистото дъно позволяват задържането на „Кайрос“ на котва. Няма риск от разлив на нефт, тъй като танкерът не превозва суров петрол.

Българското министерство на транспорта съобщи, че операцията се извършва от Агенция „Морска администрация“, Дирекция „Гранична полиция“ и Военноморските сили. Два влекача са готови да съдействат, но силно вълнение до 4 бала значително затруднява маневрирането. Гранична полиция и военноморски хеликоптер поддържат постоянно наблюдение на кораба.

Специализиран екип на граничната полиция е готов да достигне танкера, след като метеорологичните условия се стабилизират.

Поддържа се комуникация с екипажа, а на моряците е осигурена необходимата защитна екипировка. В Бургас работи кризисен център.

Турските власти по-рано заявиха, че екипажът на „Кайрос“ е бил евакуиран след пожар, избухнал на борда в резултат на атаката край бреговете на Кефкен, и че потушаването на пожара е отнело няколко дни. Според Анкара атаките са засегнали и танкерите „Вират“ и „Мидволга 2“. Турският външен министър Хакан Фидан заяви, че ударите по свързани с Русия танкери заплашват регионалната сигурност.

За щетите по кораба бе съобщено вечерта на 28 ноември. Източници на CNN и Reuters съобщиха, че „Кайрос“, пътуващ към Новоросийск, е бил ударен от военноморски дронове Sea Baby, използвани от Службата за сигурност на Украйна. Атаката е част от серия удари срещу танкери, част от т. нар. руски сенчест флот.

Няколко часа по-късно танкерът „Вират“, разположен на 35 морски мили от турския бряг, също бе атакуван. На борда е имало 20 членове на екипажа, когато корабът е бил ударен отново на сутринта на 29 ноември.

Според Marine Traffic и БНТ, "Kайрос" и "Вират" плават под гамбийски флаг и са включени в списъци със санкции, свързани с износа на руски петрол. Bloomberg съобщи, че Kairos е обект на санкции от Европейския съюз и Обединеното кралство.

На 2 декември дронове удариха руския танкер "Mидволга", който е превозвал слънчогледово олио от Русия за Грузия. На борда е имало 13 души; никой не е пострадал.