Новини
България »
Публикуваха новия вариант на Бюджет 2026

Публикуваха новия вариант на Бюджет 2026

6 Декември, 2025 05:38, обновена 6 Декември, 2025 05:40 721 15

  • бюджет-
  • рамка-
  • финанси-
  • дълг

Вижте какво предвижда той

Публикуваха новия вариант на Бюджет 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Максималният размер на новия държавен дълг ще бъде 10, а не 10,5 млрд. евро.

Това показва първи прочит на новия вариант на проектобюджета за догодина. В прогнозата е включен 3,2 млн. евро заем по механизма SAFE. Новата проекторамка бе пубикувана секунди преди полунощ.

От 1 януари 2027 г. се увеличава осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване с един процентен пункт. Година по-късно увеличението ще бъде с два процентни пункта. Това е записано в актуализираната средносрочна прогноза за кабинета, след като вчера в Министерството на финансите се проведе среща с представители на бизнеса и синдикатите.

За догодина – минималният осигурителен праг и заплата остават 620,20 евро, както бе в първоначалния вариант на изтегления вече първоначален вариант на Бюджет 2026. Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се увеличава до 2300 евро за догодина


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оставка

    11 1 Отговор
    Хахахаха максималния дълг вяма да е по врат, а по шия.

    05:42 06.12.2025

  • 2 Какъв

    9 1 Отговор
    бюфжет, бе ? ОСТАВКА !!!

    05:44 06.12.2025

  • 3 Какъв

    13 2 Отговор
    бюджет, бе ? ОСТАВКА !!! ОСТАВКА !!!

    05:45 06.12.2025

  • 4 Коледа е

    11 1 Отговор
    Ще ни крадът гнусните прасета.

    05:47 06.12.2025

  • 5 в кратце

    7 1 Отговор
    Максималният размер на новия държавен дълг ще бъде 100млрд., а не 10,5 млрд. евро.

    05:51 06.12.2025

  • 6 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    7 2 Отговор
    Новият вариант на бюджет 2026 е високо вдигнати ръце и към ареста на Г.М.Димитров!

    05:51 06.12.2025

  • 7 етикет

    2 3 Отговор
    Смениха популярното женско име Румяна с Ромина(идещо от ром)в Бългерията самоунищожителна. Мъжкото име Румен ще бъде заменено с Роман,като роман е литературна книга с текстове. Слизаме все по-надолу.

    05:56 06.12.2025

  • 8 препис

    6 1 Отговор
    Новият вариант на бюджет 2026-та г. е високо вдигнати ръце и към ареста на дунавския остров Белене. За избелване.

    05:58 06.12.2025

  • 9 Ами

    7 0 Отговор
    Някое наивници не виждат как в Подобрения бюджет отпада увеличението на Данък дивидент/нека има за майбаси на робовладелците/ и отпада увеличението на минималната работна заплата за 1 милион роби от догодина. 600 евро и това е.В Румъния 800 СЕГА.

    06:00 06.12.2025

  • 10 дядото

    8 0 Отговор
    някой прочете ли нещо съществено от съдържанието му.

    06:02 06.12.2025

  • 11 Какво е това ново увеличение на Водата

    5 0 Отговор
    В някои градове стига до 12%, при режими и безводие. Какво е това увеличение на водата в София? Гравитачен принцип, като водата в София не става за пиене. Какво е това увеличение на заплати с десет процента на бюджетници с от 5000 до 24 000 лева месечни заплати. Замразете ги тези бюджетни заплати, включително на депутати и общинари, малко ли са 5000 лв. чисто. Индексирайте заплатите само на бюджетници с под 2000 лева заплати, чисто. Намалете си депутатските заплати на 5000 лева чисто, а не да си ги актуализирате на всеки 3 месеца и да стигате до 20-25 хиляди месечно.. Една безплатна карта за градски транспорт ви е достатъчна, без шофьори, охрани, и коли.
    И 99 000 бюджетника, включително и депутатите да започнат да си плащат наемите, осигуровките, зоните, консумативите.
    В много държави на Запад студената вода е безплатна до 5 кубика. В много държави данък сграда на основни и стари жилища пада, особено в презастроени квартали жилищата стават непродаваеми. Какви са тези такси при сметките за ток? 40% от сметките са таксички и данък въздух. 1500 лева годишна сметка за ток. Каква е тази СИ, 70% от обща сметка за топла вода, при жилища с хоризонтални инсталации и нулево потребление на парно? 500 лв. СИ само за 6 месеца, и то при хоризонтални инсталации, където не минават тръби на парното в жилища.

    06:05 06.12.2025

  • 12 Последни

    2 0 Отговор
    напъни на преяли с власт , със стотици милиони , безбройни престъпления спрямо Род и Родина - е , неее ! Тотално се отаковаха , направо върху целия ни народ ! ОСТАВКА !

    06:25 06.12.2025

  • 13 Уса

    1 0 Отговор
    Късно е за нови бюджето осрлте сте всичко...Оставка на прасетата

    06:26 06.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Никой

    0 0 Отговор
    Тоест - ще стягаме коланите. На какво отгоре.

    Тези ще ни докарат до 2 милиона - накрая и това ще стане.

    Дават се дори и на неработещите някакви пари. не така - ГЕРБ каквото каже - че те що не ходят на работа - а само разхождат костюми.

    По всичко личи - че е глупава цялата работа.

    Защо се опитват да карат влак - като и тротинетка не могат.

    06:27 06.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове