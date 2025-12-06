Публикуваха новия вариант на Бюджет 2026

Максималният размер на новия държавен дълг ще бъде 10, а не 10,5 млрд. евро.
Това показва първи прочит на новия вариант на проектобюджета за догодина. В прогнозата е включен 3,2 млн. евро заем по механизма SAFE. Новата проекторамка бе пубикувана секунди преди полунощ.
От 1 януари 2027 г. се увеличава осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване с един процентен пункт. Година по-късно увеличението ще бъде с два процентни пункта. Това е записано в актуализираната средносрочна прогноза за кабинета, след като вчера в Министерството на финансите се проведе среща с представители на бизнеса и синдикатите.
За догодина – минималният осигурителен праг и заплата остават 620,20 евро, както бе в първоначалния вариант на изтегления вече първоначален вариант на Бюджет 2026. Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се увеличава до 2300 евро за догодина
05:42 06.12.2025
05:44 06.12.2025
05:45 06.12.2025
05:47 06.12.2025
05:51 06.12.2025
05:51 06.12.2025
05:56 06.12.2025
05:58 06.12.2025
06:00 06.12.2025
06:02 06.12.2025
Какво е това ново увеличение на Водата
И 99 000 бюджетника, включително и депутатите да започнат да си плащат наемите, осигуровките, зоните, консумативите.
В много държави на Запад студената вода е безплатна до 5 кубика. В много държави данък сграда на основни и стари жилища пада, особено в презастроени квартали жилищата стават непродаваеми. Какви са тези такси при сметките за ток? 40% от сметките са таксички и данък въздух. 1500 лева годишна сметка за ток. Каква е тази СИ, 70% от обща сметка за топла вода, при жилища с хоризонтални инсталации и нулево потребление на парно? 500 лв. СИ само за 6 месеца, и то при хоризонтални инсталации, където не минават тръби на парното в жилища.
06:05 06.12.2025
06:25 06.12.2025
06:26 06.12.2025
06:27 06.12.2025