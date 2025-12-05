Новини
Ген. Красимир Петров: Полицията не спря вандализма след протеста, защото началниците им искаха да се презастраховат

5 Декември, 2025 21:46 878 35

"Предпочетоха да има материални щети, но да няма човешки жертви. И всичко да бъде пито - платено", коментира бившият ръководител на Специализирания отряд за борба с тероризма

Ген. Красимир Петров: Полицията не спря вандализма след протеста, защото началниците им искаха да се презастраховат - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

МВР е ударило дъното и продължава да копае надолу.

Това коментира в предаването "РадиоТочка" бившият ръководител на Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ) ген. Красимир Петров, заемал различни ръководни длъжности в МВР.

"Трябва да има някой, който да поема отговорността. Да застане отпред и да каже да се изпълнява това, което казва".

Според него полицията не е предотвратила вандалските прояви вечерта след многохилядния протест на 1 декември, защото ръководството е искало да се презастрахова:

"Предпочетоха да има материални щети, но да няма човешки жертви. И всичко да бъде пито - платено. ... На хората им дойде до гуша от това управление и излязоха, но на мирен протест, а на тази шепа хулиганчета им дойде добре дошло да се скрият сред множеството и да предприемат вандалските си действия. ... Може и да са били организирани и нарочно вкарани в протеста, за да го опорочат. Целта е да се предизвика ексцесия, да покажат: "Ето виждате ли ние кои сме! Ние ще оправим тази държава със силовите средства".

По думите му това са били футболни хулигани, които търсят всякакъв повод, за да влязат в сблъсък с полицията:

"Ако се бяха организирали колегите да тръгнат и да ги обградят... Ако си лидер, трябва да ги поведеш. Има директор на Полицията, директор на СДВР. Аз не съм запознат на кого беше възложен планът да го реализира. ... Полицията много добре ги знае кои са и можеха да ги разпознаят".

Според ген. Петров опозицията е "умряла отвсякъде":

"Погледнете ги, че не могат да се организират да направят една обща позиция и да се обединят. Те са орел, рак и щука. На управляващите това им е добре дошло".


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хххххххххх

    3 0 Отговор
    С други думи - всички го знаем.

    21:59 05.12.2025

  • 2 Пич

    7 1 Отговор
    Този е - Ретро отломка от някога храбър народ...... По негово време хората се пребиваха безпрекословно , и после ги влачеха по мазетата да ги допребиват незнайно колко време !

    Коментиран от #6, #11

    22:01 05.12.2025

  • 3 Полицията трябва да е с народа другарю

    5 0 Отговор
    Тая тема е доста тънка.

    22:04 05.12.2025

  • 4 Те са орел, рак и щука.

    4 1 Отговор
    Ама дали не могат да запалят и парламента? Дали не се е случвало вече

    22:07 05.12.2025

  • 5 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    Полицията вече не иска да бие народа.Бойко и Шиши са в шок.

    Коментиран от #8

    22:10 05.12.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    В едни други времена тези "деца" щяха дълги години да правят тухли в някоя тухларна.

    Коментиран от #21, #30

    22:10 05.12.2025

  • 7 Приятно е да видиш че

    5 1 Отговор
    Красимир Петров е още жив, че и даже говори. За разлика от едно време когато трябваше да говори но мълча като пукъл

    22:10 05.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 вандалски действия

    5 0 Отговор
    От вандалчета с пагончета ?

    22:13 05.12.2025

  • 10 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Докато беше мирен протеста телевизиите на Шиши даваха Ергена и Игри на волята.

    Коментиран от #13

    22:13 05.12.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    То и сега в кауша не е много приятно. Само методите са по префинени.

    Коментиран от #14, #15, #25

    22:14 05.12.2025

  • 12 И на него бая му скочи ген.пенсията

    3 0 Отговор
    И сега вероятно е див и щастлив. А и земеделец стана чрез субсидии

    22:16 05.12.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Аз включих телевизора точно когато Киро Умния ги изпрати на неразрешено шествие към централата на ДПС.

    Коментиран от #16, #23

    22:16 05.12.2025

  • 14 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    Абе , чувал съм истории - косата да ти се изправи! Но не са за разказване.

    Коментиран от #18

    22:18 05.12.2025

  • 15 Ти кого плашиш с кауш

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    Келеш.

    Коментиран от #20

    22:18 05.12.2025

  • 16 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Данко Харсъзина":

    Ако няма баталии все едно няма протест

    Коментиран от #22

    22:18 05.12.2025

  • 17 щурчо

    0 0 Отговор
    А за Белите брези през 1994г. ще каже ли нещо ....

    22:19 05.12.2025

  • 18 Ще ви се изправят косите

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    Като те изритат на трудовата борса.

    Коментиран от #27

    22:20 05.12.2025

  • 19 До колкото си спомням

    5 0 Отговор
    Шефът на "Гранична полиция" Красимир Петров беше пенсиониран като Комисар Петров, а не като генерал ! До кога ще пишете тъпотии само не ми е ясно да ви кажа. В полицията генерали няма. Как па толкова време не го разбрахте ?

    Коментиран от #31

    22:23 05.12.2025

  • 20 Данко Харсъзина

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Ти кого плашиш с кауш":

    Те четирима са в кауша в момента. Там няма топло, но за сметка на това има бълхи. Вече са ги държали 12 часа с белезници на "трамвая". А хубавото за тях тепърва предстои.

    22:24 05.12.2025

  • 21 Тодор Правешки

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    Що бе?
    Аз нямам спомени децата на комунистите да са били в лагери, да им е било забранено да следват или да са били изселвани по делиорманските села...

    Коментиран от #24

    22:25 05.12.2025

  • 22 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Горе долу си е както казваш.

    22:25 05.12.2025

  • 23 Ай да не умуваш а?

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Данко Харсъзина":

    "неразрешено шествие" ще намериш ти в НК като текст или понятие ама друг път

    Коментиран от #26

    22:26 05.12.2025

  • 24 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Тодор Правешки":

    В лагери не. В тухларните да. А Янчо Таков и други като него лежаха и в панделата.

    22:28 05.12.2025

  • 25 в кауша си е много приятно

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    И такива като теб даже не искат да излизат от там. Очевидно е целувачо на крайници

    22:29 05.12.2025

  • 26 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ай да не умуваш а?":

    Ако Умния го емнат прокурорите, ще му стане тъжно. Но за сега няма. Шишик чака да се уталожат нещата

    22:33 05.12.2025

  • 27 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ще ви се изправят косите":

    Аа... не ! Само майка ти успява да ми изправи косата ! Че и очите ми обръща ! И ме разтреперва...

    22:33 05.12.2025

  • 28 Перо

    2 2 Отговор
    Един от малко кадърни генерали от МВР!

    Коментиран от #34

    22:33 05.12.2025

  • 29 Гечко

    1 0 Отговор
    Гаварит Радевия….

    22:34 05.12.2025

  • 30 Тея дето Партийният дом запалиха

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    дълги години ли правиха тухли в тухларната СДС ?

    Коментиран от #35

    22:34 05.12.2025

  • 31 Силен, умен и красивА

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "До колкото си спомням":

    Тиквата, като каквА се води?!

    22:36 05.12.2025

  • 32 Старо изкуфяло

    0 0 Отговор
    Спрете да питате хора били в МВР преди да влезем в ЕС и особеннослед 2012 г с абсолютната необходимост. Когато на 02 септември полицията с часове беше замервана и какво ли не и не да доха да направят каквото трябв през деня после го отнесоха други хара а полицаите кооито пострадаха тогава нищо. Няма ръководител който да оцелее след такава заповед Бойко ще Излезе и ще каже з им стъпят на врата и ще го отнесат ръководителите. На Росенец така стана и изобщо винаги така става. Зокараха е зо там млади и йкадърни служители да не искат да стават началници. Защото за 2 години са ги приключили с помия.

    22:39 05.12.2025

  • 33 Още ли е жив бре? И чудеса ставали значи

    0 0 Отговор
    Преди да влезе в МВР беше състезател и треньор по академично гребане. От 1997 до 2001 г. Петров не беше в системата на Вътрешното министерство а работеше като охрана на две банки, а после оглави и охранителната фирма на "ЛУКойл" - "ЛУКома"..... сещате се нали?

    22:41 05.12.2025

  • 34 Друго помня

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Перо":

    Нямам спомени да е бил много кадърена по скоро изпълнителен. И той е светкавичните кариери от военен квартален че генерал. По скоро беше верен

    22:42 05.12.2025

  • 35 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Тея дето Партийният дом запалиха":

    Бях на площада, когато едни лумпени като тези дето сега се въргалят в кауша запалиха партийния дом. Вече беше дошла демокрацията. А аз за кратко го играех революционер. Но бързо се усетих, че всичко е шменти капели.

    22:43 05.12.2025

