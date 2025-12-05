Ген. Красимир Петров: Полицията не спря вандализма след протеста, защото началниците им искаха да се презастраховат

МВР е ударило дъното и продължава да копае надолу.
Това коментира в предаването "РадиоТочка" бившият ръководител на Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ) ген. Красимир Петров, заемал различни ръководни длъжности в МВР.
"Трябва да има някой, който да поема отговорността. Да застане отпред и да каже да се изпълнява това, което казва".
Според него полицията не е предотвратила вандалските прояви вечерта след многохилядния протест на 1 декември, защото ръководството е искало да се презастрахова:
"Предпочетоха да има материални щети, но да няма човешки жертви. И всичко да бъде пито - платено. ... На хората им дойде до гуша от това управление и излязоха, но на мирен протест, а на тази шепа хулиганчета им дойде добре дошло да се скрият сред множеството и да предприемат вандалските си действия. ... Може и да са били организирани и нарочно вкарани в протеста, за да го опорочат. Целта е да се предизвика ексцесия, да покажат: "Ето виждате ли ние кои сме! Ние ще оправим тази държава със силовите средства".
По думите му това са били футболни хулигани, които търсят всякакъв повод, за да влязат в сблъсък с полицията:
"Ако се бяха организирали колегите да тръгнат и да ги обградят... Ако си лидер, трябва да ги поведеш. Има директор на Полицията, директор на СДВР. Аз не съм запознат на кого беше възложен планът да го реализира. ... Полицията много добре ги знае кои са и можеха да ги разпознаят".
Според ген. Петров опозицията е "умряла отвсякъде":
"Погледнете ги, че не могат да се организират да направят една обща позиция и да се обединят. Те са орел, рак и щука. На управляващите това им е добре дошло".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хххххххххх
21:59 05.12.2025
2 Пич
Коментиран от #6, #11
22:01 05.12.2025
3 Полицията трябва да е с народа другарю
22:04 05.12.2025
4 Те са орел, рак и щука.
22:07 05.12.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #8
22:10 05.12.2025
6 Данко Харсъзина
До коментар #2 от "Пич":В едни други времена тези "деца" щяха дълги години да правят тухли в някоя тухларна.
Коментиран от #21, #30
22:10 05.12.2025
7 Приятно е да видиш че
22:10 05.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 вандалски действия
22:13 05.12.2025
10 Последния Софиянец
Коментиран от #13
22:13 05.12.2025
11 Данко Харсъзина
До коментар #2 от "Пич":То и сега в кауша не е много приятно. Само методите са по префинени.
Коментиран от #14, #15, #25
22:14 05.12.2025
12 И на него бая му скочи ген.пенсията
22:16 05.12.2025
13 Данко Харсъзина
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Аз включих телевизора точно когато Киро Умния ги изпрати на неразрешено шествие към централата на ДПС.
Коментиран от #16, #23
22:16 05.12.2025
14 Пич
До коментар #11 от "Данко Харсъзина":Абе , чувал съм истории - косата да ти се изправи! Но не са за разказване.
Коментиран от #18
22:18 05.12.2025
15 Ти кого плашиш с кауш
До коментар #11 от "Данко Харсъзина":Келеш.
Коментиран от #20
22:18 05.12.2025
16 Последния Софиянец
До коментар #13 от "Данко Харсъзина":Ако няма баталии все едно няма протест
Коментиран от #22
22:18 05.12.2025
17 щурчо
22:19 05.12.2025
18 Ще ви се изправят косите
До коментар #14 от "Пич":Като те изритат на трудовата борса.
Коментиран от #27
22:20 05.12.2025
19 До колкото си спомням
Коментиран от #31
22:23 05.12.2025
20 Данко Харсъзина
До коментар #15 от "Ти кого плашиш с кауш":Те четирима са в кауша в момента. Там няма топло, но за сметка на това има бълхи. Вече са ги държали 12 часа с белезници на "трамвая". А хубавото за тях тепърва предстои.
22:24 05.12.2025
21 Тодор Правешки
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":Що бе?
Аз нямам спомени децата на комунистите да са били в лагери, да им е било забранено да следват или да са били изселвани по делиорманските села...
Коментиран от #24
22:25 05.12.2025
22 Данко Харсъзина
До коментар #16 от "Последния Софиянец":Горе долу си е както казваш.
22:25 05.12.2025
23 Ай да не умуваш а?
До коментар #13 от "Данко Харсъзина":"неразрешено шествие" ще намериш ти в НК като текст или понятие ама друг път
Коментиран от #26
22:26 05.12.2025
24 Данко Харсъзина
До коментар #21 от "Тодор Правешки":В лагери не. В тухларните да. А Янчо Таков и други като него лежаха и в панделата.
22:28 05.12.2025
25 в кауша си е много приятно
До коментар #11 от "Данко Харсъзина":И такива като теб даже не искат да излизат от там. Очевидно е целувачо на крайници
22:29 05.12.2025
26 Данко Харсъзина
До коментар #23 от "Ай да не умуваш а?":Ако Умния го емнат прокурорите, ще му стане тъжно. Но за сега няма. Шишик чака да се уталожат нещата
22:33 05.12.2025
27 Пич
До коментар #18 от "Ще ви се изправят косите":Аа... не ! Само майка ти успява да ми изправи косата ! Че и очите ми обръща ! И ме разтреперва...
22:33 05.12.2025
28 Перо
Коментиран от #34
22:33 05.12.2025
29 Гечко
22:34 05.12.2025
30 Тея дето Партийният дом запалиха
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":дълги години ли правиха тухли в тухларната СДС ?
Коментиран от #35
22:34 05.12.2025
31 Силен, умен и красивА
До коментар #19 от "До колкото си спомням":Тиквата, като каквА се води?!
22:36 05.12.2025
32 Старо изкуфяло
22:39 05.12.2025
33 Още ли е жив бре? И чудеса ставали значи
22:41 05.12.2025
34 Друго помня
До коментар #28 от "Перо":Нямам спомени да е бил много кадърена по скоро изпълнителен. И той е светкавичните кариери от военен квартален че генерал. По скоро беше верен
22:42 05.12.2025
35 Данко Харсъзина
До коментар #30 от "Тея дето Партийният дом запалиха":Бях на площада, когато едни лумпени като тези дето сега се въргалят в кауша запалиха партийния дом. Вече беше дошла демокрацията. А аз за кратко го играех революционер. Но бързо се усетих, че всичко е шменти капели.
22:43 05.12.2025