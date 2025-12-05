Новини
Контрера: Не мисля, че до пролетта ще се намери трайно решение на кризата с боклука в София

Контрера: Не мисля, че до пролетта ще се намери трайно решение на кризата с боклука в София

5 Декември, 2025 21:19 583 15

"Видяхме, че в район "Изгрев“ изненадващо отнякъде се появиха пет камиона и граждани с основание питат как за "Изгрев“ се появи техника, а за "Люлин“ и "Красно село“ така и не се намери решение", коментира още общинският съветник от ВМРО

Контрера: Не мисля, че до пролетта ще се намери трайно решение на кризата с боклука в София - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Общината маневрира и действа доста мудно в кризата с боклука. Като гледам как се развиват нещата, не мисля, че до пролетта ще се намери трайно и устойчиво решение. Това каза общинският съветник и заместник-председател на ВМРО Карлос Контрера в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“. 

Според него ситуацията е била подценена от ръководството на Столична община. "Още преди три месеца този разговор беше започнат и можехме да направим обосновано предположение, че ще стигнем до тази, че и до по-тежки ситуации през декември и в началото на 2026 г.“, припомни Контрера.

Кризата с боклука в "Красно село“ и в "Люлин“ продължава вече повече от месец, а сигналите на гражданите не секват, посочи той. "Видяхме, че в район "Изгрев“ изненадващо отнякъде се появиха пет камиона и граждани с основание питат как за "Изгрев“ се появи техника, а за "Люлин“ и "Красно село“ така и не се намери решение. Аз очаквам районният кмет и кметът Терзиев да коментират ситуацията. Като общински съветник си задавам и въпроса на какво основание се ползват тези камиони, има ли лиценз за транспортиране на отпадъци, колко струва, кой плаща сметката, какво се актува и какво се извозва, защото знаем, че във времена на криза обикновено се случват най-големите злоупотреби“, коментира общинският съветник.

Той припомни, че преди няколко седмици е внесъл доклад за допълнително укрепване на общинската фирма "Софекострой“ чрез закупуване на нова техника със средства от постъпленията от такса "Смет“. "Този доклад стои "на трупчета“ и въобще не влиза за разглеждане в Общинския съвет, което ме навежда на мисълта, че се работи по другата стратегия – да се разчита основно на външни изпълнители. Кои ще бъдат те и при какви условия ми е много любопитно да разбера“, допълни Контрера.

Големият проблем според него е, че разговорът е не за качеството на услугите по почистване на града, а дали изобщо ще има такива. "Това не е добър атестат за управлението на града и въобще за нашата столица. Вече не говорим дори за метене на улици, тротоари и площади, не говорим за миене, а просто някой да изхвърля боклука, което не е нормална цел на град, който претендира да бъде модерна европейска столица“, коментира общинският съветник.

Той коментира и спряната от Административен съд – София наредба за организацията на движение и отлагането на увеличаването на цената за паркиране в столицата. "Нещата се направиха по един доста фриволен подход и аз се надявам, че ако съдът се задълбочи в изследването на процедурата, ще открие много пропуски – нещо, за което предупредих още когато "Спаси София“ на пожар внесоха нов проект за решение, на коляно, пет минути преди комисия. Сега трябва да се отговори на въпроса спазена ли е процедурата. Лично аз смятам, че в нея има пропуски, и то съществени, и някои от промените могат да бъдат отменени още на първа инстанция“, заяви Контрера.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Шопо

    1 1 Отговор
    Има решение ито просто - вдигнете цените дввойно и хората няма да купуват.
    Ако не купуват няма да изхвърлят.

    21:30 05.12.2025

  • 2 Пич

    2 1 Отговор
    Може , но първо от кметството трябва да се изхвърлят боклуците от ДС , които години не правят нищо друго , освен да крадат софиянци!!!

    Коментиран от #14

    21:31 05.12.2025

  • 3 Оффф ,

    2 1 Отговор
    то пък един мислител , не ти е работа .

    21:31 05.12.2025

  • 4 Стига бе

    1 3 Отговор
    Ганю обича да се валя в нечистотии. Няма никакъв проблем.

    Коментиран от #6

    21:35 05.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 инж. по чистотата

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Стига бе":

    Като изрине нечистотиите на жълтите павета, после цяла година ще му е чисто.

    21:49 05.12.2025

  • 7 Оххххх

    1 1 Отговор
    Продажен боклук коментира боклука.Ти отдавна си ни ЯСЕН.

    21:52 05.12.2025

  • 8 Контрата

    0 1 Отговор
    Тоя даже не знае баща си кжпееелдаак но розсава акъл

    21:54 05.12.2025

  • 9 В Южният парк

    0 0 Отговор
    да го извозват и пред парламента.

    22:03 05.12.2025

  • 10 Ще го палим

    0 0 Отговор
    В казаните и ще видите тогава

    22:04 05.12.2025

  • 11 Не се

    2 1 Отговор
    Напъвайте, спокойно! Изчакайте до юли, шоплука ще се изнесе към Гърция и боклукът ще намалее.

    22:06 05.12.2025

  • 12 нищо ново под слънцето

    0 3 Отговор
    Кризата с боклука на София се нарича Бойко Борисов. Заводът за предварително третиране и рециклиране на отпадъци на Екобулпак се намира в кв. Филиповци, гр. София. Официално е открит през месец май 2008 г. На 28 октомври 2007 година Бойко Борисов печели на първи тур (с 53,58%) четиригодишен мандат за кмет на София, а точно тогава проблема с боклука беше същия и завод нямаше. Трябваше да се направи избор от наличните възможности. Най изгоден вариант беше френски образец който работеше по беотпадна технология и персонал само десетина работници с бели гащеризони, автоматично сепариране и сортиране на боклука без да се налага разделно събиране, а на финала тонове баластра за пътища и естествен тор за земеделските стопани и капацитета му надвишаваше този на сегашния. За реализацията на всичко това цената беше по ниска от настоящия завод, но нямаше добра комисионна.

    Коментиран от #15

    22:15 05.12.2025

  • 13 ИЗГРЕВ МОЖЕ

    0 0 Отговор
    колкто повече баклук

    толко повече маро

    Сполай ти "докторе"

    22:51 05.12.2025

  • 14 добавям

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    и Бобчева

    абсолютно неполезна фигура ламтяща за власт

    22:57 05.12.2025

  • 15 и къде е това във Филиповци

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "нищо ново под слънцето":

    тя ма,алата си третира боклуко по друг начин.

    Не бях чувала за такъв завод но явно нямам кристали

    23:00 05.12.2025

