Контрера: Не мисля, че до пролетта ще се намери трайно решение на кризата с боклука в София

Общината маневрира и действа доста мудно в кризата с боклука. Като гледам как се развиват нещата, не мисля, че до пролетта ще се намери трайно и устойчиво решение. Това каза общинският съветник и заместник-председател на ВМРО Карлос Контрера в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.

Според него ситуацията е била подценена от ръководството на Столична община. "Още преди три месеца този разговор беше започнат и можехме да направим обосновано предположение, че ще стигнем до тази, че и до по-тежки ситуации през декември и в началото на 2026 г.“, припомни Контрера.

Кризата с боклука в "Красно село“ и в "Люлин“ продължава вече повече от месец, а сигналите на гражданите не секват, посочи той. "Видяхме, че в район "Изгрев“ изненадващо отнякъде се появиха пет камиона и граждани с основание питат как за "Изгрев“ се появи техника, а за "Люлин“ и "Красно село“ така и не се намери решение. Аз очаквам районният кмет и кметът Терзиев да коментират ситуацията. Като общински съветник си задавам и въпроса на какво основание се ползват тези камиони, има ли лиценз за транспортиране на отпадъци, колко струва, кой плаща сметката, какво се актува и какво се извозва, защото знаем, че във времена на криза обикновено се случват най-големите злоупотреби“, коментира общинският съветник.

Той припомни, че преди няколко седмици е внесъл доклад за допълнително укрепване на общинската фирма "Софекострой“ чрез закупуване на нова техника със средства от постъпленията от такса "Смет“. "Този доклад стои "на трупчета“ и въобще не влиза за разглеждане в Общинския съвет, което ме навежда на мисълта, че се работи по другата стратегия – да се разчита основно на външни изпълнители. Кои ще бъдат те и при какви условия ми е много любопитно да разбера“, допълни Контрера.

Големият проблем според него е, че разговорът е не за качеството на услугите по почистване на града, а дали изобщо ще има такива. "Това не е добър атестат за управлението на града и въобще за нашата столица. Вече не говорим дори за метене на улици, тротоари и площади, не говорим за миене, а просто някой да изхвърля боклука, което не е нормална цел на град, който претендира да бъде модерна европейска столица“, коментира общинският съветник.

Той коментира и спряната от Административен съд – София наредба за организацията на движение и отлагането на увеличаването на цената за паркиране в столицата. "Нещата се направиха по един доста фриволен подход и аз се надявам, че ако съдът се задълбочи в изследването на процедурата, ще открие много пропуски – нещо, за което предупредих още когато "Спаси София“ на пожар внесоха нов проект за решение, на коляно, пет минути преди комисия. Сега трябва да се отговори на въпроса спазена ли е процедурата. Лично аз смятам, че в нея има пропуски, и то съществени, и някои от промените могат да бъдат отменени още на първа инстанция“, заяви Контрера.