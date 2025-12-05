Важните новини във ФАКТИ на 05.12.2025 г.

Правителство, синдикати и работодатели постигнаха съгласие по преработения Бюджет 2026

"Имахме изключително ползотворна работа, в резултат на което можем да кажем, че синдикат, бизнес и правителство постигнахме съгласие по Бюджет 2026 г. Вчера те проведоха среща помежду си, на която постигнаха компромис по всички спорни въпроси, което улесни днешната ни среща."

Ген. Красимир Петров: Полицията не спря вандализма след протеста, защото началниците им искаха да се презастраховат

МВР е ударило дъното и продължава да копае надолу.

Контрера: Не мисля, че до пролетта ще се намери трайно решение на кризата с боклука в София

Общината маневрира и действа доста мудно в кризата с боклука. Като гледам как се развиват нещата, не мисля, че до пролетта ще се намери трайно и устойчиво решение. Това каза общинският съветник и заместник-председател на ВМРО Карлос Контрера в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.

Катастрофа край Търговище- има трима загинали

Трима души са загинали при катастрофа край търговищкото село Дралфа. Движението в района на пътното произшествие е преустановено, каза за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Търговище Ани Кръстева.

Недоволни граждани отново излизат на протест срещу управлението на страната

Отново недоволни граждани излизат на протести срещу управлението на страната, съобщават от Нова телевизия. Те са категорични, че няма да спрат с демонстрациите, докато не падне правителството. Шествия се провеждат в Стара Загора, Видин и други градове.

Александър Русанов, който напусна ръководството на ПП: Планираха втора сглобка с ГЕРБ и ДПС- Ново начало

Най-краткият отговор защо напуснах, е защото казват едно, а вършат друго. За протестите, които виждаме днес, поводът може и да е бюджетът, но истинската причина не е това. Това каза в интервю за bTV Александър Русанов, който отказа да остане начело на Контролния съвет на "Продължаваме промяната", цитиран от novini.bg. Решението си той обяви в социалните мрежи, а причината да напусне поста си бе фактът, че съпартийците му гласуваха против провеждането на национален референдум за готовността на България да приеме еврото.

Милен Керемедчиев: Новият бюджет го скалъпиха по някакъв начин, но мен лично повече ме притеснява бюджетът за 2027 г.

Не смятам, че новият вариант на бюджета за догодина ще осигури стабилност или икономически растеж. Новият бюджет го скалъпиха по някакъв начин, но мен лично повече ме притеснява бюджетът за 2027 г. Това заяви в ефира на NOVA NEWS бившият заместник-министър на икономиката Милен Керемедчиев, цитиран от novini.bg.

Румен Петков: На Кирил Петков трябва да му се търси отговорност за размириците след протеста

Закриването на Комисията по досиетата е закъсняло, а едни 10 милиона си заминават. Не считам, че БСП има основание да преразгледа позицията си към Комисията „Сорос“. Това заяви председателят на АБВ - част от Коалиция "БСП-Обединена Левица" и бивш министър на вътрешните работи Румен Петков в предаването „Лице в лице“ по bTV, цитиран от novini.bg

САЩ и България продължават сътрудничеството си в борбата срещу организираната престъпност

Службата за международно развитие на прокурорските дейности, помощ и обучение към Министерството на правосъдието на Съединените щати приключи двудневен семинар за български прокурори, посветен на техниките за разследване и наказателно преследване на организираната престъпност и прането на пари. Събитието се проведе в учебен център на Прокуратурата.

На 8 декември ще се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание в понеделник, 8 декември 2025 г., от 11.00 ч. в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет, съобщават от пресцентъра на правителството. По време на заседанието ще бъдат обсъдени следните точки:

73-годишен преби жестоко 46-годишен в Казанлък

Мъж на 46 години е настанен в болнично заведение след нанесен побой в Казанлък.

Калоян Методиев: Управляващите са неадекватни. Вече е сигурно. Гражданска война ли искат?!

Управляващите са неадекватни. Вече е сигурно. В гарнитура с нагли и самозабравили се. Гражданска война ли искат?!

Владислав Панев: Явно зависимостта на Борисов от Пеевски е толкова голяма, че неговите пари не се пипат

Новият бюджет (след единствено възможния) казва, че данъци и осигуровки няма да се вдигат. Това хубаво.

Комисията по бюджет и финанси в парламента насрочи заседание за 9 декември

Комисията по бюджет и финанси в парламента насрочи заседание за идния вторник, 09.12.2025 г. от 11 часа, съобщават от "Фокус".

Иван Таков: При преправянето на бюджета парите за чужда война трябва да бъдат дадени за българските граждани

При преправянето на държавния бюджет за следващата година парите за война, при това за чужда война, трябва да бъдат дадени на българските граждани.

Бойко Борисов в ТикТок: Изцяло нов бюджет до Нова година!

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пусна клип за Бюджет 2026 в ТикТок.

Столична община и АПИ гарантират пътуване без винетки за софиянци

Хиляди хора от Нови Искър, Панчарево, Витоша, Банкя и Овча купел пътуват всеки ден до работа или училище в София. За тях това не е междуградско пътуване, а ежедневен маршрут вътре в собствената им община. Затова и отпадането на винетките по ключовите пътни участъци, които ползват, продължава да действа. Заедно с Агенция „Пътна инфраструктура“ работим тази политика да бъде трайно гарантирана. Това написа в профила си във фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

Мундров: България има потенциал да бъде технологичен лидер в ЕС

Министърът на електронното управление Валентин Мундров се срещна днес в Брюксел с еврокомисаря за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева. В рамките на разговора двамата обсъдиха ключови теми, свързани с развитието на дигиталните услуги, европейските политики в областта на иновациите и стратегическото значение на киберсигурността за конкурентоспособността на ИТ сектора в България.

Желязков: Няма данни за спекула с цените във връзка с въвеждането на еврото

Няма данни за съгласуваност и спекулативно повишаване на цените във връзка с въвеждането на еврото. Това ясно показва секторният анализ на ценовата политика на търговските вериги през юни, юли и август. Постигнатото е резултат от предварителния контрол на държавата и от партньорското отношение на търговските вериги, за което специално искам да благодаря. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на общественото обсъждане на междинния секторен анализ за състоянието на конкуренцията в модерната търговия на дребно със селскостопански и бързооборотни хранителни продукти, организирано от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Министър Тахов: Кооперирането е ключ към по-силно българско производство

„Кооперирането е ключ към по-силно българско производство. Сдружаването дава на фермерите по-големи обеми, по-ниски разходи и по-добър достъп до пазара“. Това каза министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов по време на провелите се днес обществени консултации на пазара на хранителни стоки, организирани от Комисията за защита на конкуренцията. Той съобщи, че към настоящия момент има 68 признати групи и организации на производители, основно в чувствителните сектори „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко“. Министър Тахов уточни, че в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони 2023–2027 г. се осигуряват финансови стимули, заложени са приоритети и информационни кампании.

Българският национален екип отличен от НАТО за техническа подготовка при кибератаки

България получи престижно отличие от НАТО за техническа подготовка и реакция при кибератаки, след като националният ни екип демонстрира високо ниво на координация и експертност по време на най-мащабното годишно съвместно учение на Алианса в киберсферата – NATO Cyber Coalition 2025, посочи БНТ.

Започват проверки на лифтове, ски влекове, басейни и асансьори

Лифтове и ски влекове, басейни и асансьори ще проверяват от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

Омбудсманът пусна сигнал до БНБ за нередности при продажбата на евромонети от банките

Омбудсманът Велислава Делчева сезира БНБ за проблеми с достъпа до стартовите комплекти с евромонети, съобщиха от пресцентъра на обществения защитник.

НСИ: Работещите българи са 3,726 млн. души

По предварителни данни през третото тримесечие на 2025 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает се увеличава реално с 0,7% в сравнение със същото тримесечие на предходната година, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ).

Любен Дилов-син: Липсата на диалог за бюджет е изключителна измислица

Депутатът от ГЕРБ–СДС Любен Дилов-син определи обвиненията в липса на диалог по държавния бюджет като „изключителна измислица“. По думите му взаимодействие между управляващи и опозиция е имало през цялото време, но опозиционните формации не са предложили „нищо смислено и различно“ в хода на обсъжданията.