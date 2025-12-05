Проф. Румяна Коларова: ПП нямат поглед напред. Те са движени от обстоятелствата

В момента има пълна неопределеност. Тепърва ще видим какво ще се случи. Наблюдаваме нещо като стъписване, с оглед на това, че има много опции, но няма ясни индикации накъде ще тръгне българската политика. Това заяви политологът проф. Румяна Коларова в предаването „Панорама” по БНТ, цитирана от novini.bg.

Виждам едно въстание на младите хора срещу посредствеността, ориенталщината, деспотизма и провинциализма, каза бившият министър на енергетиката Мирослав Севлиевски.

Виждам исторически момент, на невероятен подем на протестърската вълна, която през 2020 г. затихна, но не отмря, тоест събуждане. Провинциализмът тук не е битката, защото страшно много малки градове също протестират. Това е събуждане на национално ниво и исторически момент за политиците, които имат голяма отговорност, каза журналистът Ружа Райчева.

Според Севлиевски това е краят на един политически процес, започнал през 90-те години. Участието в това събитие беше много повече от партийните и политически страсти.

В момента действията на ПП са 100% опортюнистични, това е присъщо на популизма. Това не им върши услуга, подчерта проф. Коларова. Пред България стои един много важен въпрос – дали ще се промени моделът, по който функционира българската демокрация. Дали ще се случи не знам, защото промяната може да бъде свързана с голяма криза, прогнозира тя.

Виждаме, че Бойко Борисов е много по-склонен да слуша площада, Пеевски не е. Наглост е това, което се случва в НС и да се отказва да се чуе какво се случва навън. Протестите са подменяни по същината им с по-малко от 200 провокатори. Тече един много по-голям процес, а политиците си затварят очите. Това ще ги накаже, те са напът да бъдат изметени, защото всеки ден оставане във властта е наливане на масло в огъня, предупреди Райчева.

Тя добави, че ние ще влезем в еврозоната разклатени.

Този протест не е общ, в него има доста ядра, които са противоречиви. Той може да е предизвикан от бюджета. Не съм наблюдавала такова нещо – хора от различни идентичности критикуваха радикално бюджета, въпреки това управляващите бяха решили да го наложат, защото имат мнозинство. Те обединиха необединимото. ПП нямат поглед напред. Те са движени от обстоятелствата. Това не е най-добрият начин да управляваш един протест, защото това е една вълна, която може да те отмие. Много малък ресурс има за нова политическа сила, обясни политологът.

Според Севлиевски всички политици в парламента ежедневно правят Радев герой.