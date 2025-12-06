Новини
Steigan: Конфликтът в Украйна ще доведе Европейския съюз до фалит
  Тема: Украйна

Steigan: Конфликтът в Украйна ще доведе Европейския съюз до фалит

6 Декември, 2025 05:57, обновена 6 Декември, 2025 06:02 737 12

  • санкции-
  • русия-
  • европейски съюз

Санкциите на ЕС срещу Русия са неефективни, пише норвежкият експерт Пол Щайган

Steigan: Конфликтът в Украйна ще доведе Европейския съюз до фалит - 1
Снимка: Уикипедия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Конфликтът в Украйна ще доведе Европейския съюз до фалит, като загуби стотици милиарди евро, като по този начин ще постави западните страни „на колене“.

Норвежкият експерт Пол Щайган изрази това мнение в статия, публикувана от Steigan на 4 декември.

Още новини от Украйна

Щайган отбеляза, че Европейският съюз е отпуснал 177 милиарда евро в подкрепа на Украйна от 2022 г. насам, включително 30,6 милиарда евро през 2025 г., но след края на конфликта „всичко това ще се счита за загубена инвестиция“.

Той също така подчерта, че санкциите на ЕС срещу Русия са неефективни и дори администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп признава, че подобни мерки са безсмислени, тъй като руската икономика „не само оцелява, но и процъфтява“.


Норвегия
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 разбита

    3 4 Отговор
    щайга

    Коментиран от #4

    06:05 06.12.2025

  • 2 Истина

    5 5 Отговор
    ЕССР е със затихващи функции !

    Коментиран от #3

    06:07 06.12.2025

  • 3 а ти

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Истина":

    на иноксовата маса

    Коментиран от #11

    06:09 06.12.2025

  • 4 Някой

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "разбита":

    Не го знам този експерт, но питай 90% от европейците, и ще ти кажат същото. То заради военната помощ цените в ЕС скочиха двойно за 2-3 години. Ама ни убеждават, че за това била виновна Русия. А не кухите зелки, дето са ни инсталирали за управници.

    Коментиран от #5, #10

    06:09 06.12.2025

  • 5 коптан нему

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    маамти се по 20 еврака взема

    06:12 06.12.2025

  • 6 Артилерист

    3 2 Отговор
    Тук-там в европейските демокрации все още се допускат разумни мнения като на този норвежки експерт. С голямо учудване разбрах, че има доста подобни гласове и в английските вестници, но подавляващия атлантически пропаганден шум у нас почти повсеместно ги заглушава.

    06:15 06.12.2025

  • 7 Георгиев

    0 2 Отговор
    Браво на Милен!!! Кратък и точен. Истински точен! Това е новинар!
    За съжаление и Щайгън е прав. Вече се чудят какъв да е следващия ход на Урсула, Калас Макрон, Мерц и Стармър. Защото те са водачите, които водят Европа в бездната. Спасение? Виждам го в спешното обвинение на Урсула и Калас за корупция и последващото им отстраняване. И постепенно реформи в икономически и политически план, за да се спре самоубийството на ЕС. Ами то е готово!

    06:21 06.12.2025

  • 8 Експерт

    1 1 Отговор
    Този е руски агент! Както и всички други на страната на майка Русия! И Путин е виновен. Той ги е вербувал!

    06:24 06.12.2025

  • 9 Kaлпазанин

    0 1 Отговор
    Времето на "политиците"с власт медийна власт и пари е към края си ,ЕС откак застана против Русия е в рецесия ,и не могат да разберат че виновни за това са пак ония там отвъд голямата локва с малките шапки на темета си печатащи доларите

    06:27 06.12.2025

  • 10 Kaлпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Кухите зелки в ЕС навсякъде са инсталирани с изключение например ,ама всичко започва най вече от макарони урсули и магарета мерцови

    06:29 06.12.2025

  • 11 А бре,

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "а ти":

    алапкоолу, кой си ти, бре ?

    06:32 06.12.2025

  • 12 само не разбрах

    0 0 Отговор
    по интересното е това икономически съюз ли е или фашистки съюз е европейския съюз?


    на над ни казаха че бил икономически но явно е военен съюз

    06:32 06.12.2025

