Конфликтът в Украйна ще доведе Европейския съюз до фалит, като загуби стотици милиарди евро, като по този начин ще постави западните страни „на колене“.
Норвежкият експерт Пол Щайган изрази това мнение в статия, публикувана от Steigan на 4 декември.
Щайган отбеляза, че Европейският съюз е отпуснал 177 милиарда евро в подкрепа на Украйна от 2022 г. насам, включително 30,6 милиарда евро през 2025 г., но след края на конфликта „всичко това ще се счита за загубена инвестиция“.
Той също така подчерта, че санкциите на ЕС срещу Русия са неефективни и дори администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп признава, че подобни мерки са безсмислени, тъй като руската икономика „не само оцелява, но и процъфтява“.
4 Някой
До коментар #1 от "разбита":Не го знам този експерт, но питай 90% от европейците, и ще ти кажат същото. То заради военната помощ цените в ЕС скочиха двойно за 2-3 години. Ама ни убеждават, че за това била виновна Русия. А не кухите зелки, дето са ни инсталирали за управници.
За съжаление и Щайгън е прав. Вече се чудят какъв да е следващия ход на Урсула, Калас Макрон, Мерц и Стармър. Защото те са водачите, които водят Европа в бездната. Спасение? Виждам го в спешното обвинение на Урсула и Калас за корупция и последващото им отстраняване. И постепенно реформи в икономически и политически план, за да се спре самоубийството на ЕС. Ами то е готово!
До коментар #4 от "Някой":Кухите зелки в ЕС навсякъде са инсталирани с изключение например ,ама всичко започва най вече от макарони урсули и магарета мерцови
До коментар #3 от "а ти":алапкоолу, кой си ти, бре ?
12 само не разбрах
на над ни казаха че бил икономически но явно е военен съюз
