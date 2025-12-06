Конфликтът в Украйна ще доведе Европейския съюз до фалит, като загуби стотици милиарди евро, като по този начин ще постави западните страни „на колене“.

Норвежкият експерт Пол Щайган изрази това мнение в статия, публикувана от Steigan на 4 декември.

Щайган отбеляза, че Европейският съюз е отпуснал 177 милиарда евро в подкрепа на Украйна от 2022 г. насам, включително 30,6 милиарда евро през 2025 г., но след края на конфликта „всичко това ще се счита за загубена инвестиция“.

Той също така подчерта, че санкциите на ЕС срещу Русия са неефективни и дори администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп признава, че подобни мерки са безсмислени, тъй като руската икономика „не само оцелява, но и процъфтява“.