Богдан Богданов: Това е бюджет на притиснатите в ъгъла

Внесохме вот на недоверие за оставка на това сламено правителство. Причината е неглижирането на общественото мнение и енергия в момента. Всичко стартира с бюджета и с това арогантно поведение на управляващите, най-вече на едни двама кукловоди. Това каза в интервю за "Панорама" депутатът от ПП-ДБ Богдан Богданов, цитиран от novini.bg.

"Видяхме слаб Министерски съвет, който вкара един бюджет, не послуша никого: нито Фискалния съвет, нито опозицията, нито бизнеса, нито Европейската комисия, нито гражданите. Видяхме какво направиха тези хора в Комисията по бюджет. Дърпаха се микрофони само и само обществото да не види и да не разбере какво се приема", добави той.

"Новият бюджет е бюджет на спасението. Това е бюджет на притиснатите в ъгъла. Те казват: ще приемем всичко, само ни оставете на власт. Това е реакция на безпомощност, когато нямаш политики", обясни Богданов.