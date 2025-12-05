Новини
Богдан Богданов: Това е бюджет на притиснатите в ъгъла

5 Декември, 2025 22:15 661 11

Внесохме вот на недоверие за оставка на това сламено правителство. Причината е неглижирането на общественото мнение и енергия в момента. Всичко стартира с бюджета и с това арогантно поведение на управляващите, най-вече на едни двама кукловоди. Това каза в интервю за "Панорама" депутатът от ПП-ДБ Богдан Богданов, цитиран от novini.bg.

"Видяхме слаб Министерски съвет, който вкара един бюджет, не послуша никого: нито Фискалния съвет, нито опозицията, нито бизнеса, нито Европейската комисия, нито гражданите. Видяхме какво направиха тези хора в Комисията по бюджет. Дърпаха се микрофони само и само обществото да не види и да не разбере какво се приема", добави той.

"Новият бюджет е бюджет на спасението. Това е бюджет на притиснатите в ъгъла. Те казват: ще приемем всичко, само ни оставете на власт. Това е реакция на безпомощност, когато нямаш политики", обясни Богданов.


  • 1 Здрасти

    3 0 Отговор
    Да идат да протестират пред урните в деня на изборите. Не искам негласували индивиди в момента да си налагат прищевките през улицата.

    22:20 05.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    1 3 Отговор
    Обещават всичко на всички за да спасят кожите но откъде пари като бизнеса се изнесе от България заради високите разходи в еврозоната.БНБ алармира че последните месеци са изтекли милиарди в чужбина.

    Коментиран от #4

    22:20 05.12.2025

  • 3 Пич

    5 3 Отговор
    Доста про 100 келеменце , но вече гледа нагло , и поучава !!! Истински депутатин...

    Коментиран от #8

    22:20 05.12.2025

  • 4 да бе

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    то в Еврозоната няма никакъв бизнес. Целия се изнесе зад Кавказ.

    22:22 05.12.2025

  • 5 Факт

    0 4 Отговор
    По-скоро хората са притиснати в ъгъла! Сега не му е времето да се влиза в Еврозоната! А сроковете са прекалено къси!

    22:22 05.12.2025

  • 6 Има ли документ на лице?

    2 0 Отговор
    Черно на бяло , какво са писали?

    22:23 05.12.2025

  • 7 хе хе

    2 1 Отговор
    Това бе единствения възможен бюджет в условията на толкова разнородна коалиция. Следващия път пак гласувайте за Дядо Коледа и за Трифон Зарезан, та пай йоалиция да ни управлява. Зомби.

    22:33 05.12.2025

  • 8 Бойко

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Напротив този беше един от малкото свестни министри на икономиката

    22:35 05.12.2025

  • 9 Дзън-дзън

    3 1 Отговор
    Поредният могъщо заекващ мозък на ППДС, сеещ идиотизми от студиото на националната телевизия...
    Тия харвардци, трябва да се признае, разполагат с огромни запаси от глупост!
    Има за всички!

    Коментиран от #11

    22:48 05.12.2025

  • 10 Анджо

    3 1 Отговор
    Гола вода е тоя, няма никаква алтернатива в по и дб. През цялото време говори глупости и нищо за техните провали. Каза че заема който ще теглят требвало да го плащат другите поколения, А на Кокорчо кой ще плаща заема ПП И ДБ ли ще си го платят. Лицемерието няма край. Тоя журналист не знае да задава въпроси, аз ако бях щях да го питам.

    22:48 05.12.2025

  • 11 Анджо

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дзън-дзън":

    Да ама колко гордо говореше и със самочувствие. Тия не вярвам да се върнат на власт а и не виждам нови проекти за свестни политици, защо ли? Защото и тия слушат някой мафиот и мафията казва кой става и кой не става.

    22:55 05.12.2025

