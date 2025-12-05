Богдан Богданов: Това е бюджет на притиснатите в ъгъла

Внесохме вот на недоверие за оставка на това сламено правителство. Причината е неглижирането на общественото мнение и енергия в момента. Всичко стартира с бюджета и с това арогантно поведение на управляващите, най-вече на едни двама кукловоди. Това каза в интервю за "Панорама" депутатът от ПП-ДБ Богдан Богданов, цитиран от novini.bg.
"Видяхме слаб Министерски съвет, който вкара един бюджет, не послуша никого: нито Фискалния съвет, нито опозицията, нито бизнеса, нито Европейската комисия, нито гражданите. Видяхме какво направиха тези хора в Комисията по бюджет. Дърпаха се микрофони само и само обществото да не види и да не разбере какво се приема", добави той.
"Новият бюджет е бюджет на спасението. Това е бюджет на притиснатите в ъгъла. Те казват: ще приемем всичко, само ни оставете на власт. Това е реакция на безпомощност, когато нямаш политики", обясни Богданов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Здрасти
22:20 05.12.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #4
22:20 05.12.2025
3 Пич
Коментиран от #8
22:20 05.12.2025
4 да бе
До коментар #2 от "Последния Софиянец":то в Еврозоната няма никакъв бизнес. Целия се изнесе зад Кавказ.
22:22 05.12.2025
5 Факт
22:22 05.12.2025
6 Има ли документ на лице?
22:23 05.12.2025
7 хе хе
22:33 05.12.2025
8 Бойко
До коментар #3 от "Пич":Напротив този беше един от малкото свестни министри на икономиката
22:35 05.12.2025
9 Дзън-дзън
Тия харвардци, трябва да се признае, разполагат с огромни запаси от глупост!
Има за всички!
Коментиран от #11
22:48 05.12.2025
10 Анджо
22:48 05.12.2025
11 Анджо
До коментар #9 от "Дзън-дзън":Да ама колко гордо говореше и със самочувствие. Тия не вярвам да се върнат на власт а и не виждам нови проекти за свестни политици, защо ли? Защото и тия слушат някой мафиот и мафията казва кой става и кой не става.
22:55 05.12.2025