Владислав Панев: Явно зависимостта на Борисов от Пеевски е толкова голяма, че неговите пари не се пипат

Новият бюджет (след единствено възможния) казва, че данъци и осигуровки няма да се вдигат. Това хубаво.

Това написа във "Фейсбук" Владислав Панев.

Обаче:

Максималният осигурителен доход се увеличава на 2300 евро месечно.

Заплатите в цялата държавна администрация се вдигат с 10 процента.

Никакви реформи никъде.

Ами не е добре. Просто няма как данъкоплатците да издържим на това разширяване на издръжката на бюрокрацията дълго време. Накрая държавата ще остане без хора освен чиновници. А дали разходите ще растат за сметка на повишаване на данъци, на дългове или за сметка на строителство и модернизация на инфраструктурата, все не е добра идея. Особено ако се режат парите за пътища, но не и за общините, чиито кметове са се снимали под герба с дебелото момче.

Явно зависимостта на Борисов от Пеевски е толкова голяма, че неговите пари не се пипат. Така че да си обира крушите, казано по културен начин.

А Теменужка Петкова вика, че останали много теми, по които да дискутираме догодина. Много се съмнявам тя да дискутира догодина каквото и да е, което е свързано с бюджет.