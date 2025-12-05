Владислав Панев: Явно зависимостта на Борисов от Пеевски е толкова голяма, че неговите пари не се пипат

Новият бюджет (след единствено възможния) казва, че данъци и осигуровки няма да се вдигат. Това хубаво.
Това написа във "Фейсбук" Владислав Панев.
Обаче:
- Максималният осигурителен доход се увеличава на 2300 евро месечно.
- Заплатите в цялата държавна администрация се вдигат с 10 процента.
- Никакви реформи никъде.
Ами не е добре. Просто няма как данъкоплатците да издържим на това разширяване на издръжката на бюрокрацията дълго време. Накрая държавата ще остане без хора освен чиновници. А дали разходите ще растат за сметка на повишаване на данъци, на дългове или за сметка на строителство и модернизация на инфраструктурата, все не е добра идея. Особено ако се режат парите за пътища, но не и за общините, чиито кметове са се снимали под герба с дебелото момче.
Явно зависимостта на Борисов от Пеевски е толкова голяма, че неговите пари не се пипат. Така че да си обира крушите, казано по културен начин.
А Теменужка Петкова вика, че останали много теми, по които да дискутираме догодина. Много се съмнявам тя да дискутира догодина каквото и да е, което е свързано с бюджет.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българина от минало време
Коментиран от #3
16:21 05.12.2025
2 Анджо
16:23 05.12.2025
3 И как
До коментар #1 от "Българина от минало време":ще ги скриеш?
Коментиран от #8
16:23 05.12.2025
4 обективен
Коментиран от #10, #11
16:26 05.12.2025
5 Граовец
16:26 05.12.2025
6 Точно и ясно казано
16:27 05.12.2025
7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
16:29 05.12.2025
8 Жмъц
До коментар #3 от "И как":Данък не може да се скрие, но може да не се плаща, плюс това не е незаконно, има си органи които се занимават с това да ги събират данъците. От друга страна данъка е цената която плащаш да живееш в цивилизована страна.
Коментиран от #13
16:29 05.12.2025
9 Драго
16:30 05.12.2025
10 Брабинеца
До коментар #4 от "обективен":работя в държавната администрация, като казваш за лентяите, те пак може чат пат, да свършат и някоя работа, но има разни субекти, назначени от немай си къде, които хем не вършат нищо, а пък ако тръгнат да го вършат, така го окепазяват, че по добре да не го бяха почвали
16:32 05.12.2025
11 ои8уйхътгрф
До коментар #4 от "обективен":Само една ДРЕБНА подробност изпускаш- ваштъ дупкъ е "парламентарна република", а Аржентина е ПРЕЗИДЕНТСКА република по примера на Краваристан... Тоест там президента "коли и беси", а вашият Радев е буквално НИКОЙ и решава точно НИЩО...
16:35 05.12.2025
12 Закон
16:37 05.12.2025
13 ои8уйхътгрф
До коментар #8 от "Жмъц":" данъка е цената която плащаш да живееш в цивилизована страна."
Само с една добавка- ПЪРВО държавата доказва на гражданите си, че е цивилизована и ПОСЛЕ почва да им събира данъците... И тук е главният проблем- вие живеете в миризливъ дупкъ, а НЕ в държава...
16:39 05.12.2025