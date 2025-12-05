Новини
Владислав Панев: Явно зависимостта на Борисов от Пеевски е толкова голяма, че неговите пари не се пипат

5 Декември, 2025 16:16 955 13

  • владислав панев-
  • бюджет-
  • финанси-
  • мерки

Никакви реформи никъде

Снимка: БГНЕС
Владислав Панев Владислав Панев финансов анализатор

Новият бюджет (след единствено възможния) казва, че данъци и осигуровки няма да се вдигат. Това хубаво.

Това написа във "Фейсбук" Владислав Панев.

Обаче:

  • Максималният осигурителен доход се увеличава на 2300 евро месечно.
  • Заплатите в цялата държавна администрация се вдигат с 10 процента.
  • Никакви реформи никъде.

Ами не е добре. Просто няма как данъкоплатците да издържим на това разширяване на издръжката на бюрокрацията дълго време. Накрая държавата ще остане без хора освен чиновници. А дали разходите ще растат за сметка на повишаване на данъци, на дългове или за сметка на строителство и модернизация на инфраструктурата, все не е добра идея. Особено ако се режат парите за пътища, но не и за общините, чиито кметове са се снимали под герба с дебелото момче.

Явно зависимостта на Борисов от Пеевски е толкова голяма, че неговите пари не се пипат. Така че да си обира крушите, казано по културен начин.

А Теменужка Петкова вика, че останали много теми, по които да дискутираме догодина. Много се съмнявам тя да дискутира догодина каквото и да е, което е свързано с бюджет.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българина от минало време

    14 2 Отговор
    Докато голямото Д бърка в бюджета ,аз данъци няма да плащам , това ми е ефективния протест

    Коментиран от #3

    16:21 05.12.2025

  • 2 Анджо

    13 1 Отговор
    За съжаление е прав. А има толкова реформи да се правят. Ние все отлагаме и даже като народ правиме тези грешки, все последният момент решаваме някой проблем. Но в държавата не е редно да се правят така реформи, защото така нещата стават бавно и с много грешки.

    16:23 05.12.2025

  • 3 И как

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българина от минало време":

    ще ги скриеш?

    Коментиран от #8

    16:23 05.12.2025

  • 4 обективен

    8 1 Отговор
    А президента на Аржентина за 1 год. уволни 58 хиляди лентяи които получават пари за тоя де вее в държавната администрация , а тук продължава да се раздуват и купуват лентяите !!

    Коментиран от #10, #11

    16:26 05.12.2025

  • 5 Граовец

    6 3 Отговор
    така е Партията на Радев иде

    16:26 05.12.2025

  • 6 Точно и ясно казано

    7 1 Отговор
    Поздравления много точно казано. Този бюджет е по кьопав от първия, толкова ли са неграмотни и лъжливи наистина.

    16:27 05.12.2025

  • 7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    6 2 Отговор
    ЗАТОВА ПРОТЕСТИ ,ДОКАТО ПАДНАТ ГЛАВИТЕ НА ДВЕТЕ ПРАСЕТА!

    16:29 05.12.2025

  • 8 Жмъц

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "И как":

    Данък не може да се скрие, но може да не се плаща, плюс това не е незаконно, има си органи които се занимават с това да ги събират данъците. От друга страна данъка е цената която плащаш да живееш в цивилизована страна.

    Коментиран от #13

    16:29 05.12.2025

  • 9 Драго

    3 2 Отговор
    Ами зависим е , как ще мине бюджета без Пеевски , как щеше да мине отхвърлянето на реферерендума без Пеевски . Едно време Кики и Коко как бяха зависими от Пеевски , защото без неговите гласове няма промяна в конституцията . Защо не се обърнеш към великият финансист Василев да го питаш защо е така , той го измисли закона ,! Тогава ти Панев къде беше ?

    16:30 05.12.2025

  • 10 Брабинеца

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "обективен":

    работя в държавната администрация, като казваш за лентяите, те пак може чат пат, да свършат и някоя работа, но има разни субекти, назначени от немай си къде, които хем не вършат нищо, а пък ако тръгнат да го вършат, така го окепазяват, че по добре да не го бяха почвали

    16:32 05.12.2025

  • 11 ои8уйхътгрф

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "обективен":

    Само една ДРЕБНА подробност изпускаш- ваштъ дупкъ е "парламентарна република", а Аржентина е ПРЕЗИДЕНТСКА република по примера на Краваристан... Тоест там президента "коли и беси", а вашият Радев е буквално НИКОЙ и решава точно НИЩО...

    16:35 05.12.2025

  • 12 Закон

    3 0 Отговор
    Заставам до онзи, който намери смелост да пипне парите на мафията.

    16:37 05.12.2025

  • 13 ои8уйхътгрф

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Жмъц":

    " данъка е цената която плащаш да живееш в цивилизована страна."

    Само с една добавка- ПЪРВО държавата доказва на гражданите си, че е цивилизована и ПОСЛЕ почва да им събира данъците... И тук е главният проблем- вие живеете в миризливъ дупкъ, а НЕ в държава...

    16:39 05.12.2025

