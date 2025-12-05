Новини
Управляващите казаха, че работят за нов бюджет, оставката не е на дневен ред (ОБЗОР)

5 Декември, 2025 23:04 549 22

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов даде хоризонт за бюджета за следващата година. По думите му е склонен да се съобрази с искания на синдикати и бизнеса и е склонен да отпадне обвързането на минималната работна заплата със средната. Според сметките на Борисов страната ни е възможно да има първия си бюджет в евро до края на тази година.

Премиерът Росен Желязков не вижда причина кабинетът да подава оставка, а новият бюджет разрешава всички спорни моменти. Заявката на мандатоносителите е втората версия на план-сметката да е готова до края на годината, съобщават от Нова телевизия.

Още преди вотът на недоверие да бъде официално внесен в парламента министър-председателят даде заявка, че оставката на правителството не е на дневен ред. На редовния блиц контрол в парламента той изтъкна успехите на правителството и цитира член от Конституцията, който казва, че то пада след успешен вот на недоверие.

В същото време лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов даде хоризонт за бюджета за следващата година. По думите му е склонен да се съобрази с искания на синдикати и бизнеса и е склонен да отпадне обвързането на минималната работна заплата със средната. Според сметките на Борисов страната ни е възможно да има първия си бюджет в евро до края на тази година.

Първият въпрос към властта дойде от ПП-ДБ. След критика за икономическата политика на правителството вносителите на вота на недоверие попитаха директно кога ще падне кабинетът.

„Бюджетът беше и остана една малка причина хората да излязат и да продължават да излизат по улиците, защото той е огледало на цялостната политика на правителството. След всичко, което е ясно - както на нас, така и на всички български граждани - кога, г-н министър-председател, възнамерявате да подадете оставка?”, попита Богдан Богданов.

Премиерът беше категоричен - няма намерения да се оттегля. „Хипотезата за това, което питате, е предвидена в член 89, ал.2 от българската Конституция”, отговори Желязков. Там е записано, че при успешен вот на недоверие правителството пада.

Премиерът подчерта и успехите на кабинета до момента. „В рамките на настоящата година българската икономика заработи с темпове, които през последните години не бяха забелязвани. Тази година България има два пъти по-висок растеж от средния за Европа. Тази година по ПВУ рекордно ще бъдат инвестирани в българската икономика около 5 милиарда лева”, заяви Желязков.

Това обаче не беше достатъчно за опозицията. „Позволете ми да улесня г-н премиера, като му връча неговата оставка за подпис от името на всички протестиращи граждани”, заяви Елисавета Белобрадова. След това той получи забележка от председателя на Народното събрание Рая Назарян. „Г-жо Белобрадова, нарушавате правилника и процедурата по блиц контрол. Ако има нужда от вашето съдействие, г-н Желязков ще ви потърси - бъдете сигурна”, подчерта Назарян.

От кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ очерта новите параметри на втората версия на план-сметката. „Като обикновен депутат съм помолил Теменужка Петкова всичките искания, включително и тези, които искаха бизнесът и синдикатите, да бъдат махнати, включително и обвързването на заплатата. Надявам се по този начин да бъде внесен бюджетът”, каза Борисов.

Неговите прогнози са разчетите за държавната хазна да са готови до края на тази година. „Надявам се и искаме да успеем, но ако има още вотове и подобни действия, ще работим и в почивните за парламента дни, каквото е необходимо, с извънредни заседания, да влезем в този тайминг. Ако днес Тристранката се разбере, понеделник се направи официална Тристранка, минават съответно бордовете на НОИ. Ако всичко е наред, ако вторник бъде вкаран бюджет в парламента, по най-бързия начин следващата седмица трябва да се гледа той”, заяви Борисов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    2 6 Отговор
    До края на годината трябва да се приеме бюджет.

    23:07 05.12.2025

  • 2 Факт

    5 0 Отговор
    Приятни сънища!

    23:08 05.12.2025

  • 3 Пич

    7 0 Отговор
    Веднага след протеста го прогнозирах ! Не е толкова трудно да разбереш какво мисли ОПГ от различни айдуци - мразещи се , но събрани по интереси !!!

    23:10 05.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Цончо ганев педала

    7 1 Отговор
    ЖЕЛЯЗКОВ ВРЪЩАЙ КРАДЕНИТЕ ПАРИ БОКЛУК ....

    23:13 05.12.2025

  • 6 Варна

    9 2 Отговор
    Желязков Украински ГАНДОН Предател на България ОСТАВКА НЕГОДНИК.......

    23:14 05.12.2025

  • 7 На Роско жената съм

    3 2 Отговор
    Никакви оставки, Роско! То и каруцар.......ааа....... шофьорчето иска да подаде оставка , защото вече няма сили да го вдига......ааа......крика, но му казах - Никаква оставка, и му дадох пари за Виагра!

    23:14 05.12.2025

  • 8 Пловдив

    7 2 Отговор
    Тоя Плешив Помияр продаде България.

    23:15 05.12.2025

  • 9 ДрайвингПлежър

    2 7 Отговор
    Повикахте по площадите - всичко си продължава както си е било!
    Мечо и Прасчо доволни - ППДБ показали мускули удобно свити на Дебелото момче в скута - всички доволни освен някои прецаани бедни

    23:16 05.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 сноу

    2 2 Отговор
    Чувал съм от дядо ми, че кърлеж кръв се маха...

    Коментиран от #13

    23:19 05.12.2025

  • 12 оня с коня

    1 8 Отговор
    И се обясни на чист Български език на Дебилите че Оставка на Правителството НЕ СТОИ на дневен ред,ама кой ти слуша кво пее Петела - тичат като изоглавени БОСИ през Лука!Дебилска им работа...

    Коментиран от #15, #21

    23:20 05.12.2025

  • 13 Железния Феликс

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "сноу":

    Още Сталин е казал. Кърлежите не сдават властта ако не им пуснеш кръвчица.

    23:28 05.12.2025

  • 14 Оставка бандит

    4 2 Отговор
    С хотели от народният крадени от хляба на народа.

    23:29 05.12.2025

  • 15 оня с питон.я

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    Така е. Нагъл е Роско Лалугера. Живее с илюзията че ще му се размине. Но Троцки възмездието го застигна чак в Мексико. Ледокоп в черепа. Неизбежно е. Предателите винаги си плащат.

    23:32 05.12.2025

  • 16 Анонимен

    1 7 Отговор
    Добре е че правителството ще поправи грешките на мало умния Асен Василев с връзването на МРЗ със СРЗ и доходите в МВР и военните.

    23:33 05.12.2025

  • 17 Анджо

    2 2 Отговор
    Тая е толкова нагла, както цялото ПП И ДБ, и по грозна и от умрел човек.

    23:34 05.12.2025

  • 18 стоян георгиев

    0 2 Отговор
    Стига с анархията на розовите понита.Неомарксистите да пазят тишина в ъгъла.

    23:36 05.12.2025

  • 19 аяжаяж

    1 0 Отговор
    иска ви се оставкта и е на дневен ред стига поразии

    23:45 05.12.2025

  • 20 Така

    3 0 Отговор
    Трябва да ви е ясно,че не ви искаме!
    Какво точно не разбрахте??????
    Махайте се от управлението на държавата!
    С някакъв скалъпен бюджет,от няма и къде,номерата ви не минават.
    Вие сте незаконно правителство,което на всичко това е корумпирано и не работи в полза на българските граждани.
    Махайте се!
    Не ви искаме!
    Искаме ОСТАВКИТЕ ВИ!
    ВИЕ ОБСЛУЖВАТЕ ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ.
    ИСКАМЕ РЕФЕРЕНДУМ!

    23:50 05.12.2025

  • 21 Само да питам

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    Конски, кога ще ви видим на контрапротест с мазното Д? Все пак той ви крепи мизерната коалиция.

    23:52 05.12.2025

  • 22 Горски

    1 0 Отговор
    И вълка сит и агнето цяло в бюджета. Търси се икономист - илюзионист с профила на Асен Василев. Хората не се противопоставят на еврото, не са половината. Това са една малка част корумпирани и други наивни хора, които се въртят около партиите. Хората искат да останат в България да работят и да живеят тук, не да бъдат гонени от бизнес Тошковците да скитат разделени по Европата. Хората искат тук да живеят и да създават семейства. Не да им казват, ако не ти харесва тук, може да напуснеш. Някой трябва да накара КПКОНПИ, НАП, ГДБОП, съд, прокуратурата и разни други държавни институции да заработят, защото има работа натрупана за десетилетия. Стояща на трупчета в тъмници и незаконно оневинявани икономически престъпници.

    00:20 06.12.2025

