Мирослав Великов спечели „Игри на волята“ 7

6 Декември, 2025 06:48, обновена 6 Декември, 2025 05:53 560 1

  • игри на волята-
  • победител-
  • състезание

Той успя да надделее над Александър Александров - Алекс и Калин Христов, след напрегнат сблъсък

Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Приключенецът Мирослав Великов е големият победител в седмия сезон на екстремното риалити “Игри на волята”, предаде dariknews.bg.

Спечелилият мястото си в надпреварата с кастинг битка воин успя да надделее над другите двама фаворити в битката за първото място - Александър Александров - Алекс и Калин Христов, след напрегнат многокомпонентен сблъсък.

Седмият сезон на “Игри на волята”, под мотото “Всичко е различно”, посрещна едни от най-храбрите воини в България, които станаха част от епични битки, драматични моменти и неочаквани обрати. В продължение на три месеца всеки от тях се докосна до победите и загубите в Дивия север, както и до красотата и непредвидимостта на Българското Черноморие. Впечатляващата победа обаче е само за един и Мирослав Великов грабна чека за 100 000 лв.

“Чувствах се като у дома си на всяка една от трите Арени. Дори не трепвах, когато излизах на тях. На финала бях изключително спокоен и нищо не можеше да ме спре по пътя към победата. Наградата е за моята любима и за малката ми дъщеричка, която скоро ще се роди”, сподели големият победител минути след своя триумф.

Преди решаващата битка четиримата финалисти се изправиха в полуфинално съревнование, в което колоритният миньор Теодор-Чикагото завърши на почетната четвърта позиция. Финалният сблъсък изпита силата, бързината, точността и бързата мисъл на останалите трима. Непримиримият Калин поведе с ранна преднина, но трудности с някои елементи позволиха на Мирослав да превземе първото място.

Първото си интервю с истории за трудния и изпълнен с препятствия път от Блатото до върха в Дивия север Мирослав дава в официалния подкаст “След Игрите”. В новото издание на поредицата участва и бронзовият медалист Алекс, а епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube. Още този уикенд феновете на подкаста ще могат да видят разговори и с други двама финалисти - с Калин в събота и с Теодор-Чикагото в неделя.

Кастингът за осмия сезон на “Игри на волята” вече е отворен. Всеки желаещ може да се запише за участие на официалната кастинг платформа на предаването.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаберих

    0 0 Отговор
    Дете към баща-математик:
    - Тате, как се пише цифрата осем?
    - Много лесно моето момче, пишеш знака за безкрайност, и после му правиш равнинна ротация на 90 градуса!

    06:04 06.12.2025