Новини
България »
Ангел Иванов е назначен за и.д. изпълнителен директор на БАИ

24 Ноември, 2025 10:23 692 5

  • ангел иванов-
  • баи

Иванов има дългогодишен управленски опит в държавната администрация

Ангел Иванов е назначен за и.д. изпълнителен директор на БАИ - 1
Снимка: МИР
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ангел Иванов ще изпълнява длъжността изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ). Към момента той заемаше длъжността заместник изпълнителен директор.

Иванов има дългогодишен управленски опит в държавната администрация, включително в сферата на инвестициите, дигитализацията, европейската интеграция и като ръководител на Службата по търговско-икономическите въпроси (СТИВ)–Москва. Бил е и съветник по икономически, социални и европейски въпроси в Министерския съвет. В частния сектор професионалната му дейност обхваща външната търговия, организацията и управлението на бизнес структури, както и продажбата на активи.

Завършил е магистърска степен по „Международни икономически отношения“ в Московския държавен институт за международни отношения (МГИМО) и немската гимназия в Ловеч.

Владее английски, немски и руски език.

Със заповед на министъра на иновациите и растежа досегашният изпълнителен директор на БАИ Мила Ненова е освободена от поста.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Киро

    0 3 Отговор
    Немската гимназия - Ловеч е доказателство за качествен човек

    10:45 24.11.2025

  • 2 Реалист

    2 1 Отговор
    Защо изобщо съществуват такива ненужни апендикси като БАИ и т.н., какви инвестиции подпомомага държавата, какви 5 лева. Закривай и уволнавай такива до дупка!
    А МГИМО, Ловешка немска - на Нора Ананиева и т.н. хора - котило руски хибриди. Познайте кой им е господаря. Гледали сме ги тези филми. Правят само поразии.

    Коментиран от #4

    10:53 24.11.2025

  • 3 пенкилер

    2 1 Отговор
    Гражданите за европейско развитие много обичат да назначават московски възпитаници на висши държавни постове.

    11:05 24.11.2025

  • 4 така е

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Реалист":

    И аз не мога да проумея защо са ни толкова агенции, след като имаме ресорни министерства? Мога да предположа, че това се прави поради няколко причини - 1. размива се отговорността и при необходимост всяка институция препраща към другата; 2. създава се голям брой зависима администрация, която живурка спокойно с високи заплати и правилно гласуване на избори; 3. създават се работни места за родата. И нито една партия, която управлява през годините, не поиска да направи реформи в администрацията, за да не се налага да тегли заеми, за да плащаме заплати на ненужни, а понякога дори вредни служители.

    11:23 24.11.2025

  • 5 ширминт

    0 0 Отговор
    някой може ли да обясни с какво точно се занимава тая агенция?

    12:36 24.11.2025

