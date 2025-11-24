Ангел Иванов е назначен за и.д. изпълнителен директор на БАИ

Ангел Иванов ще изпълнява длъжността изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ). Към момента той заемаше длъжността заместник изпълнителен директор.
Иванов има дългогодишен управленски опит в държавната администрация, включително в сферата на инвестициите, дигитализацията, европейската интеграция и като ръководител на Службата по търговско-икономическите въпроси (СТИВ)–Москва. Бил е и съветник по икономически, социални и европейски въпроси в Министерския съвет. В частния сектор професионалната му дейност обхваща външната търговия, организацията и управлението на бизнес структури, както и продажбата на активи.
Завършил е магистърска степен по „Международни икономически отношения“ в Московския държавен институт за международни отношения (МГИМО) и немската гимназия в Ловеч.
Владее английски, немски и руски език.
Със заповед на министъра на иновациите и растежа досегашният изпълнителен директор на БАИ Мила Ненова е освободена от поста.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Киро
10:45 24.11.2025
2 Реалист
А МГИМО, Ловешка немска - на Нора Ананиева и т.н. хора - котило руски хибриди. Познайте кой им е господаря. Гледали сме ги тези филми. Правят само поразии.
Коментиран от #4
10:53 24.11.2025
3 пенкилер
11:05 24.11.2025
4 така е
До коментар #2 от "Реалист":И аз не мога да проумея защо са ни толкова агенции, след като имаме ресорни министерства? Мога да предположа, че това се прави поради няколко причини - 1. размива се отговорността и при необходимост всяка институция препраща към другата; 2. създава се голям брой зависима администрация, която живурка спокойно с високи заплати и правилно гласуване на избори; 3. създават се работни места за родата. И нито една партия, която управлява през годините, не поиска да направи реформи в администрацията, за да не се налага да тегли заеми, за да плащаме заплати на ненужни, а понякога дори вредни служители.
11:23 24.11.2025
5 ширминт
12:36 24.11.2025