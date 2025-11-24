Новини
Верижна катастрофа с четири коли в Стара Загора
  Тема: Войната на пътя

Верижна катастрофа с четири коли в Стара Загора

24 Ноември, 2025 22:12 858 3

  • катастрофа-
  • четири коли-
  • стара загора

Пътна полиция работи по изясняване на причините за сблъсъка

Верижна катастрофа с четири коли в Стара Загора - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Верижна катастрофа с участието на четири леки автомобила е станала тази вечер в Стара Загора, посочи бТВ.

Инцидентът се е разиграл на кръстовището между улиците „Христо Ботев“ и „Отец Паисий“, в непосредствена близост до гумаджийница.

Сигналът за произшествието е подаден в 18:45 часа.

По първоначална информация един човек е транспортиран в болница за преглед, за да се установи здравословното му състояние. По автомобилите са нанесени материални щети.

Пътна полиция работи по изясняване на причините за сблъсъка. Шофирайте с повишено внимание в района.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 дпс-гроб

    1 0 Отговор
    а какви сбъркани кръгови кръстовища правим навред, ще има богата реколта за болци и гробища

    22:14 24.11.2025

  • 2 Хорейшо

    1 0 Отговор
    Положението е..... синджир марка.

    23:02 24.11.2025

  • 3 Иван

    0 0 Отговор
    Кръстовище със светофар значи някой е минал на червено нали какво толкова ще разследваме то всичко е ясно

    23:35 24.11.2025

