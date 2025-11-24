Верижна катастрофа с четири коли в Стара Загора

Верижна катастрофа с участието на четири леки автомобила е станала тази вечер в Стара Загора, посочи бТВ.
Инцидентът се е разиграл на кръстовището между улиците „Христо Ботев“ и „Отец Паисий“, в непосредствена близост до гумаджийница.
Сигналът за произшествието е подаден в 18:45 часа.
По първоначална информация един човек е транспортиран в болница за преглед, за да се установи здравословното му състояние. По автомобилите са нанесени материални щети.
Пътна полиция работи по изясняване на причините за сблъсъка. Шофирайте с повишено внимание в района.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дпс-гроб
22:14 24.11.2025
2 Хорейшо
23:02 24.11.2025
3 Иван
23:35 24.11.2025