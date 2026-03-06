Новини
Оставиха в ареста подсъдимия по делото за смъртта на Сияна

Оставиха в ареста подсъдимия по делото за смъртта на Сияна

6 Март, 2026 18:10 441 5

Определението на Великотърновския апелативен съд е окончателно

Оставиха в ареста подсъдимия по делото за смъртта на Сияна - 1
Снимка: БГНЕС
Апелативният съд във Велико Търново остави в ареста Георги Александров, който е подсъдим за катастрофата, при която край Телиш загина 12-годишната Сияна.

Великотърновските магистрати споделят извода на Плевенския окръжен съд, че не е отпаднала реалната опасност Александров да се укрие.

Въззивният състав приема, че не е налице продължителност на задържането, както и че взетата мярка за неотклонение "Задържане под стража" не е прекомерно тежка и не е в извън разумния срок, както твърди защитата на подсъдимия, предаде БНР.

Определението на Великотърновския апелативен съд е окончателно.


Велико Търново / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този

    9 0 Отговор
    изкара една присъда в следствието!

    18:13 06.03.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    Този човек без вина стои в ареста. Истинският виновник си е у дома.

    18:16 06.03.2026

  • 3 Ивайло и...

    5 0 Отговор
    Смятам да посетя апелативните корумпирани "съдии" отсъдили това и да им издадем присъда за доживотно придвижване в инвалидни колички. Няма как след като съдят според пари и власт да останат ненаказани????

    18:19 06.03.2026

  • 4 Трагедията

    2 0 Отговор
    е голяма , лъжите на бащата още по ! Развява се от самото начало из медиите , ни грам траур и тишина , а детето му още топло...... Плаща и плещи глупости , обещава постове и кариери . Абсолютно самонадеян и надскачащ сянката си решил , че е нещо и е намерил ниша в политиката през катастрофата !

    18:19 06.03.2026

  • 5 Цвете

    0 0 Отговор
    А АКО НЕ Е В АРЕСТА, КЪДЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ? ЕСТЕСТВЕНО, ЧЕ МЕСТОТО МУ Е ТАМ.ВСИЧКИ ,ПРЕДИ ДА СЕ КАЧАТ В КОЛИТЕ СИ, ДА МИСЛЯТ АДЕКВАТНО И ТРЕЗВО. ИНАЧЕ, ЕТО КАКВО СЕ СЛУЧВА.

    18:39 06.03.2026

