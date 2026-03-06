Оставиха в ареста подсъдимия по делото за смъртта на Сияна

Апелативният съд във Велико Търново остави в ареста Георги Александров, който е подсъдим за катастрофата, при която край Телиш загина 12-годишната Сияна.

Великотърновските магистрати споделят извода на Плевенския окръжен съд, че не е отпаднала реалната опасност Александров да се укрие.

Въззивният състав приема, че не е налице продължителност на задържането, както и че взетата мярка за неотклонение "Задържане под стража" не е прекомерно тежка и не е в извън разумния срок, както твърди защитата на подсъдимия, предаде БНР.

Определението на Великотърновския апелативен съд е окончателно.