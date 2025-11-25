Новини
Одобриха списъкa с 12 съдии, oт които ще бъде избран разследващ главния прокурор (ДОКУМЕНТ)

25 Ноември, 2025 14:08 842 8

По закон за ad hoc прокурори могат да бъдат действащи съдии от Наказателната колегия на ВКС или съдии с ранг "съдия във ВКС" от наказателните отделения на апелативните и окръжните съдилища, които последните седем години преди включването им в списъка са работили като наказателни съдии

Одобриха списъкa с 12 съдии, oт които ще бъде избран разследващ главния прокурор (ДОКУМЕНТ) - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

12 съдии от Софийския апелативен съд, Софийския градски съд и Окръжния съд във Варна са дали съгласие да бъдат включени списъка, от който ще бъде избран следващият прокурор, разследващ главния прокурор.

На 20 ноември Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд е одобрило списъка, съобщиха от ВКС, цитирани от Нова телевизия.

Става дума за действащи магистрати на длъжност съдия във Върховния касационен съд от Наказателната колегия или с ранг на съдия във ВКС от наказателните отделения на апелативните и окръжните съдилища.

Преди 2 г. при старта на механизма желаещите съдии да разследват главния прокурор бяха 21. Сред тях имаше и магистрати от Върховния касационен съд за разлика от настоящия списък от съдии.

По закон за ad hoc прокурори могат да бъдат действащи съдии от Наказателната колегия на ВКС или съдии с ранг "съдия във ВКС" от наказателните отделения на апелативните и окръжните съдилища, които последните седем години преди включването им в списъка са работили като наказателни съдии.

Участието на съдиите в процедурата е след тяхно изрично съгласие. Мандатът на първия съдия, който разследва главния прокурор и неговите заместници, Даниела Талева изтича през декември. Ако към дата 7 декември т.г. има висящи производства, на случаен принцип ще се избере кой от 12-имата съдии ще бъде назначен за нов специален прокурор.

Снимка: ВКС


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Стара чанта

    7 0 Отговор
    Една от мафиотските структури в бедната ни държавица.

    14:13 25.11.2025

  • 2 Гост

    3 0 Отговор
    пеефски харесва това

    14:14 25.11.2025

  • 3 Все на мама и на тате

    7 0 Отговор
    Децата!
    Отбор юнаци с калпаци, а под калпаците тишина.

    14:16 25.11.2025

  • 4 Смях!

    9 1 Отговор
    И кой ще е първи за разследване?! Цацаров, Гешев или Сарафов?! България се превърна в миризливо блато, благодарение на бездействието и на тримата спрямо Тиквата Борисов, Пеевски, Доган, Станишев, Костов и Симеон.

    14:16 25.11.2025

  • 5 Споко

    5 1 Отговор
    Ще се правим че някой прави нещо си, било пък то някакви разследване. Нищо не може да се промени. Това е икономически октопод с членове деца на мутри и олигарси, непочтени хора. Това е банда която се гаври с правото в една тяхна затворена система.

    14:21 25.11.2025

  • 6 Убеждение

    1 0 Отговор
    Убеден съм, че рано или късно Методи Лалов ще се справи със Съдебната ни система и ще постави всеки един магистрат на мястото му. И не за друго, а защото Методи Лалов е честен човек. бг.

    15:30 25.11.2025

  • 7 лют пипер

    1 1 Отговор
    Главният прокурор нищо не прави. Съдебната ни система е ужас! Вижте,как още не могат да приключат делото "Сияна"! Ако беше така в Гърция или в САЩ,щеше да има възстание.

    Коментиран от #8

    15:38 25.11.2025

  • 8 Стига с тая Сияна

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "лют пипер":

    Така е, когато се прекриват доказатества.
    Делата се протакат!
    Питам,какво става с делото « Местан»?

    16:13 25.11.2025

