Важните новини във ФАКТИ на 25.11.2025 г.

Важните новини във ФАКТИ на 25.11.2025 г.

25 Ноември, 2025 23:30 347 0

В рамките на семестъра ЕК прие становища относно проектобюджетните планове за 2026 г. на 17 държави от еврозоната

Важните новини във ФАКТИ на 25.11.2025 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС

България, Унгария и Испания са трите държави, които са изложени на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС през 2026 година. Това се казва в есенния пакет на Европейския семестър, който определя приоритетите на икономическата политика и политиката по заетостта с цел повишаване на конкурентоспособността в общността.

Столична община поиска освобождаването на паркинга до „Св. Александър Невски“ от НС (Обзор)

Столичната община отправи официално искане до председателя на Народното събрание г-жа Рая Назарян и до директора на СДВР гл. комисар Любомир Николов за освобождаване на терена до храм-паметник „Св. Александър Невски“, който в момента функционира като охраняема „зона за сигурност“ и служебен паркинг на парламента.

Желязков: Всяка държава трябва да бъде равноправно представена на преговорите, когато се обсъжда нейното бъдеще

Договореното в Женева между представители на Съединените щати, европейските партньори и Украйна представлява реалистична и устойчива рамка, върху която международната общност може да стъпи, за да развие процеса за постигане на справедлив и дълготраен мир в Украйна. Параметрите, постигнати в Швейцария, са ключови за изграждането на бъдеща архитектура на сигурност. Това бе подчертано по време на днешната видеоконференция на „Коалицията на желаещите“, водена от президента на Франция Еманюел Макрон и премиера на Обединеното кралство Кийр Стармър, в която се включиха премиерът Росен Желязков и представители на 36 държави, сред които държавният секретар на Съединените американски щати Марко Рубио, президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган, канцлерът на Германия Фрийдрих Мерц, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателят на Европейския съвет Антонио Коща и други държавни и правителствени ръководители.

Прекратиха делото за хулигански действия пред сградата на ЕК в София

Софийският районен съд прекрати и върна на прокуратурата делото срещу шестима обвиняеми за хулигански действия пред сградата на Европейския парламент и Европейската комисия през февруари в София, съобщи БНР.

Протест срещу насилието над жени

Една от всеки три жени е жертва на насилие. Това показват данните на ООН, съобщава БНТ.

Одобриха списъкa с 12 съдии, oт които ще бъде избран разследващ главния прокурор (ДОКУМЕНТ)

12 съдии от Софийския апелативен съд, Софийския градски съд и Окръжния съд във Варна са дали съгласие да бъдат включени списъка, от който ще бъде избран следващият прокурор, разследващ главния прокурор.


България
Оценка от 0 гласа.
Оценка от 0 гласа.
