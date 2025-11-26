Кабинетът одобри коледните добавки за най-бедните пенсионери

Кабинетът одобри коледните добавки за пенсионерите на заседанието си днес. За целта правителството ще насочи 64 милиона лева към бюджета на Националния осигурителен институт, съобщават от Нова телевизия.
На 20 ноември управляващите одобриха изплащането им след заседание на Съвета за съвместно управление.
На брифинг социалният министър Борислав Гуцанов посочи, че всеки четвърти пенсионер ще получи коледна добавка. "64,3 млн. лева ще са необходими за изплащането им. Направили сме сметка, парите са налични в бюджета, всички пенсионери, които трябва да ги получат, нека да са спокойни. В момента в социалното министерство работим по закон, така че коледните и великденските добавки да са законово установени. Той ще подпомага всички уязвими слоеве на обществото. Хора, които са с пенсии до линията на бедност, но имат други доходи, няма да бъдат обхванати, ще направим анализ в сътрудничество с НАП. Никой няма да бъде ощетен", увери Гуцанов. Той определи проектобюджета като социален.
По 120 лева допълнително към пенсиите си за декември ще получат около 536 хиляди възрастни хора. Добавката е само за тези, които попадат под линията на бедност, която през тази година е 638 лева. Предложението дойде от ГЕРБ-СДС, а по-късно беше подкрепено и от "ДПС Ново начало".
А Деница Сачева обяви, че управляващите ще предложат механизъм, по който да уредят коледните добавки чрез закон. По думите ѝ от ГЕРБ са изпратили писмо до социалния министър Борислав Гуцанов, в което са поискали законодателно решение. Идеята е добавката да достига до най-бедните като нов вид социално подпомагане. Това обаче ще се случи в рамките на следващата година.
Последния Софиянец
13:04 26.11.2025
Коледните подигравки
13:06 26.11.2025
оня с големия
Това е историята на бюджета за 2026 г, на всички промени в законите за службите и на отношението на Пеевски - мутрата на 20-те - към бизнеса.
Пеевски в момента вади тетрадката с графите "ми даде" и "му взех". През повишаване на данъци и осигуровки е в графата "ми даде". През бухалките ще е "му взех". И затова бизнесът реагира. Не просто срещу конкретните проблеми на бюджета, а срещу политическият риск утре някой да почука на вратата, за да го запише във втората графа.
13:06 26.11.2025
Някой
13:08 26.11.2025
Данко Харсъзина
Коментиран от #14, #20
13:10 26.11.2025
Гост
13:10 26.11.2025
Капитан Крийч
Коментиран от #9
13:11 26.11.2025
Гробар
До коментар #8 от "Капитан Крийч":Нито лев за продажните пенции дето скачаха с Кюмура!
Коментиран от #12
13:12 26.11.2025
240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
...А УВЕЛИЧАВАТЕ ВНОСКИТЕ....Е КАК ИСКАТЕ ХОРАТА ДА СА ДОВОЛНИ И ДА НЕ ПРЕДПОЧИТАТ ДА СА НА "СИВО"..??
13:14 26.11.2025
оня с питон.я
До коментар #9 от "Гробар":Гуцата е изпечен крадец и мошеник, специализирал се в източване на банки и във въртенето на общински далавери. Навремето едвам отърва кауша с помощта на бсп. Точно този се прави на Робин Худ. Каквито избирателите, такива и овчарите дето ги завръщат.
13:14 26.11.2025
А на другите 1550 000
13:17 26.11.2025
ПАРАЗИТИТЕ
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":са в парламента, зад бюрата, в маалата и с милиционерски униформи.
13:18 26.11.2025
Пак
13:23 26.11.2025
жкетфсд
13:30 26.11.2025
Ето за това
13:31 26.11.2025
Бедни или не работили?
13:35 26.11.2025
Презрян си
Ъългария потъна!
13:37 26.11.2025
Сит на гладен не вярва!
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":Личи си, че нямаш родители, които да уважаваш!Провери защо има толкова хора с пенсии под линията на бедност!В никакъв случай не е защото не са работили, а защото новите червени бизнесмени след 1989 г. ги осигуряваха на минимална заплата, а освен това и има болни хора, които са с ниски пенсии!
13:39 26.11.2025