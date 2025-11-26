Новини
България »
Всички градове »
Кабинетът одобри коледните добавки за най-бедните пенсионери

Кабинетът одобри коледните добавки за най-бедните пенсионери

26 Ноември, 2025 13:03 540 20

  • коледни добавки-
  • пенсионери-
  • кабинет-
  • одобрение

За целта правителството ще насочи 64 милиона лева към бюджета на Националния осигурителен институт

Кабинетът одобри коледните добавки за най-бедните пенсионери - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Кабинетът одобри коледните добавки за пенсионерите на заседанието си днес. За целта правителството ще насочи 64 милиона лева към бюджета на Националния осигурителен институт, съобщават от Нова телевизия.

На 20 ноември управляващите одобриха изплащането им след заседание на Съвета за съвместно управление.

На брифинг социалният министър Борислав Гуцанов посочи, че всеки четвърти пенсионер ще получи коледна добавка. "64,3 млн. лева ще са необходими за изплащането им. Направили сме сметка, парите са налични в бюджета, всички пенсионери, които трябва да ги получат, нека да са спокойни. В момента в социалното министерство работим по закон, така че коледните и великденските добавки да са законово установени. Той ще подпомага всички уязвими слоеве на обществото. Хора, които са с пенсии до линията на бедност, но имат други доходи, няма да бъдат обхванати, ще направим анализ в сътрудничество с НАП. Никой няма да бъде ощетен", увери Гуцанов. Той определи проектобюджета като социален.

По 120 лева допълнително към пенсиите си за декември ще получат около 536 хиляди възрастни хора. Добавката е само за тези, които попадат под линията на бедност, която през тази година е 638 лева. Предложението дойде от ГЕРБ-СДС, а по-късно беше подкрепено и от "ДПС Ново начало".

А Деница Сачева обяви, че управляващите ще предложат механизъм, по който да уредят коледните добавки чрез закон. По думите ѝ от ГЕРБ са изпратили писмо до социалния министър Борислав Гуцанов, в което са поискали законодателно решение. Идеята е добавката да достига до най-бедните като нов вид социално подпомагане. Това обаче ще се случи в рамките на следващата година.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 1 Отговор
    В Клуба на Богатите 60 евро е едно кафе.Подигравка с възрастните хора.

    13:04 26.11.2025

  • 2 Коледните подигравки

    15 1 Отговор
    Подаяния.

    13:06 26.11.2025

  • 3 оня с големия

    10 1 Отговор
    Мой колега преди години разказваше един виц: какво пишело в тетрадката на мутрата през 90-те? Имало две графи: "ми даде" и "му взех".

    Това е историята на бюджета за 2026 г, на всички промени в законите за службите и на отношението на Пеевски - мутрата на 20-те - към бизнеса.

    Пеевски в момента вади тетрадката с графите "ми даде" и "му взех". През повишаване на данъци и осигуровки е в графата "ми даде". През бухалките ще е "му взех". И затова бизнесът реагира. Не просто срещу конкретните проблеми на бюджета, а срещу политическият риск утре някой да почука на вратата, за да го запише във втората графа.

    13:06 26.11.2025

  • 4 Някой

    8 1 Отговор
    С купуването на подкрепа докараха дефицит с голямо Д. После кой ще плаща?

    13:08 26.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Данко Харсъзина

    5 3 Отговор
    64 милиона лева за паразити. За това довечера ще има протест.

    Коментиран от #14, #20

    13:10 26.11.2025

  • 7 Гост

    10 0 Отговор
    гуцанката завалийката само изпълнява слугичката.

    13:10 26.11.2025

  • 8 Капитан Крийч

    7 0 Отговор
    А кво прайме с богатите пеншъни Гуцанка? Нема ли да им удържиме некой лев за чекмеджаците?

    Коментиран от #9

    13:11 26.11.2025

  • 9 Гробар

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Капитан Крийч":

    Нито лев за продажните пенции дето скачаха с Кюмура!

    Коментиран от #12

    13:12 26.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    10 1 Отговор
    НАЙ- БЕДНИ.....ЗНАЧИ,ЧЕ СА ИЛИ НА СОЦИАЛНА ПЕНСИЯ,НЕРАБОТИЛИ И НЕ ВНАСЯЛИ ОСИГУРОВКИ , ИЛИ АКО СА РАБОТИЛИ, СА ВНАСЯЛИ МИНИМАЛНО....
    ...А УВЕЛИЧАВАТЕ ВНОСКИТЕ....Е КАК ИСКАТЕ ХОРАТА ДА СА ДОВОЛНИ И ДА НЕ ПРЕДПОЧИТАТ ДА СА НА "СИВО"..??

    13:14 26.11.2025

  • 12 оня с питон.я

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гробар":

    Гуцата е изпечен крадец и мошеник, специализирал се в източване на банки и във въртенето на общински далавери. Навремето едвам отърва кауша с помощта на бсп. Точно този се прави на Робин Худ. Каквито избирателите, такива и овчарите дето ги завръщат.

    13:14 26.11.2025

  • 13 А на другите 1550 000

    5 1 Отговор
    Те не са ли българи. Особено тези със 640 680 770 ИИИ лева що няма. Вие сте МУШИКИ манипулатори и крадци. Португалия една отпусна пенсия юли коледна елементи и 300 евро всяка година от 2021 г насам. А не са толкова богати. Политиците ТАМ са не крадливи.

    13:17 26.11.2025

  • 14 ПАРАЗИТИТЕ

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    са в парламента, зад бюрата, в маалата и с милиционерски униформи.

    13:18 26.11.2025

  • 15 Пак

    7 1 Отговор
    Мошенгии ще получат такива без пълен трудов стаж 3 месеца на работа 1 година на бюрото по труда и хоп коледни или великденски добавки

    13:23 26.11.2025

  • 16 жкетфсд

    6 1 Отговор
    Не ви е срам. Боклуци. По 120 лева за най бедните??? А в Унгария Орбан на всички пенсионери раздаде 13 и дори тази година 14 пенсия на всички пенсионери с грижа за възрастните хора. В половин Европа 13 заплата за всички е норма, само тука ГЕРБ и крадливи другарчета се хвалят с по 120 лева за най бедните??? Те по 25 хиляди лева вземат и бонуси и каквото се сетят, тука били се "борили"??? Слава на Господ Иисус Христос всеки да прецени как са се "преборили". Оставка некадърници дето само се оглеждате какво да ограбите, Оставка.

    13:30 26.11.2025

  • 17 Ето за това

    4 0 Отговор
    трябва да се работи в сивия сектор.

    13:31 26.11.2025

  • 18 Бедни или не работили?

    5 2 Отговор
    Коледни добавки трябва да получават само пенсионирали се с мах стаж и кратна на трудовия стаж. Кои са тези "бедни" пенсионери? Които нямат стаж ли, защо въобще са им дали пенсии? Защо толерират тези без стаж?

    13:35 26.11.2025

  • 19 Презрян си

    3 0 Отговор
    Народа бедства а тоя пердал раздава пари на украинсците!
    Ъългария потъна!

    13:37 26.11.2025

  • 20 Сит на гладен не вярва!

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    Личи си, че нямаш родители, които да уважаваш!Провери защо има толкова хора с пенсии под линията на бедност!В никакъв случай не е защото не са работили, а защото новите червени бизнесмени след 1989 г. ги осигуряваха на минимална заплата, а освен това и има болни хора, които са с ниски пенсии!

    13:39 26.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол