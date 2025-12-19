Новини
България »
Може ли протестът да свали и главния прокурор?

Може ли протестът да свали и главния прокурор?

19 Декември, 2025 09:14 1 233 26

  • петър славов-
  • борислав цеков-
  • избори-
  • парламент-
  • съдебна власт-
  • всс-
  • главен прокурор

Това недоволство и политическото му канализиране са резултат от хронично нерешените проблеми

Може ли протестът да свали и главния прокурор? - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Очевидно действията на гражданите стават все по-конкретни, все по-остри. Шикалкавене няма да мине този път“, коментира в „Тази сутрин“ по бТВ Петър Славов, доктор по конституционно право, във връзка със снощните протести.

„Това недоволство и политическото му канализиране са резултат от хронично нерешените проблеми. Ако говорим за съдебната власт, например, даже не подеха инициатива за избор на Висш съдебен съвет (ВСС)“, каза от своя страна доц. Борислав Цеков, преподавател по конституционно право.

Според него няма как да се нагнетяват проблеми толкова години и те да не предизвикват подобни реакции.

„Въпросът за избор на нов ВСС отново стои със страшна сила. В тази връзка за мен е пределно ясно, че не може изпълняващ функцията главен прокурор да продължава отвъд изтеклите шест месеца до безкрай да стои на този пост. Може да изпаднем в абсурдната ситуация той да изкара повече време по този начин, отколкото е мандатът на един главен прокурор, който е седем години“, каза Славов.

„Продължавам да насочвам вниманието към политиците, защото те са в основата на цялата тази каскада от проблеми. Трябва най-после да изберат нов ВСС, това вече е срамота“, допълни доц. Цеков.

„Разговорът трябва да тръгне на някъде. Той в момента е политизиран. Една партия казва – или нашите, или никой. Друга партия казва същото и затова ситуацията е такава“, каза още той.

Според Петър Славов прокуратурата в момента работи по-зле в състоянието, в което се намира.

„Най-реалистичното, което може да се очаква, е пленумът на ВСС да определи нов изпълняващ функцията главен прокурор до момента, до който се проведе избор за нов ВСС“, смята Славов.

Според доц. Борислав Цеков Изборният кодекс е важен, но всяко радикално пипане в момента, означава още по-голям хаос на изборите.

„Аз съм принципен противник на машинното гласуване, защото съм европеец и американец в това отношение. Няма такъв тип машинно гласуване, какъвто беше някогашният. Нека да ги има машините, те улесняват. Нека да се брои. Също не съм съгласен със скенерите – пак ще се похарчат едни пари, някой пак ще види дефектите и отново отиваме в същия хаос“, смята той.

„Всеобщото гласуване не може да бъде гарантирано само с единия способ на гласуване – нито само с хартия, нито само с машини. С машините отблъскваме една част от избирателите, а с хартията – друга“, каза още доц. Цеков.

Според Петър Славов също трябва да се дадат двата избора – с хартия и с машинно гласуване.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ама вие сериозно ли?

    15 6 Отговор
    абе той правителството неможа вие за прокурори говорите?!?!? джилеску си ходи по срещи из европата все едно не е подал оставка що за наглост е това!!!

    Коментиран от #25

    09:17 19.12.2025

  • 2 Фен

    12 11 Отговор
    Практиката с протестите от последните 5 години показва, че всеки техен "успех" е по-лош и вреден от преди това. Така, че вместо да рушат допълнително държавата, нека тик-токърите да поподскачат срещу грантът от 1 милиард, който нощеска обещахме на корумпираният Зеленски.

    Коментиран от #19

    09:17 19.12.2025

  • 3 честен ционист

    11 5 Отговор
    Накрая отговорността ще носят пацаните от Ген-Зи. Децата винаги плащат за греховете на родителите си.

    09:18 19.12.2025

  • 4 име

    13 7 Отговор
    Проблемите са хронично нерешени, щото вместо съдебна реформа и попълване на ВСС, за ПП-ДБ беше по-важно да направят конституционната реформа с домовата книга, която е пълна с ГЕРБаджии и ДПСари.

    Коментиран от #9

    09:19 19.12.2025

  • 5 Хмм

    12 1 Отговор
    ама то имало проблеми, как така, нали само един беше този, който може да реши да има ли избори, че улицата не може да решава, че пеевски има нужда от охрана на НСО, че половин милион (официално, колко ли санеофициално) са малко, ами той пеевски държи един милион в евро брой вкъщи, и цеков се обърна на 180 градуса

    09:19 19.12.2025

  • 6 Граф Сен Жермен

    10 3 Отговор
    Главният прокурор беше , е , и ще бъде винаги един и същи !!! Само имената му ще са различни ! И господарите !

    Коментиран от #18

    09:19 19.12.2025

  • 7 Стенли

    15 7 Отговор
    Е ква стана тя богата България ще дава "милиарди"за Украйна уж като заем ама както се казваше в един филм от времето на соца , татко ще ми купи колело ама друг път а ний междувременно ще събираме капачки за болните деца

    Коментиран от #10, #16

    09:20 19.12.2025

  • 8 Последния Софиянец

    13 9 Отговор
    Снощи Желязков отмъсти на младите хора които го свалиха като им набута 400 млрд дълг за Украйна.

    Коментиран от #14

    09:20 19.12.2025

  • 9 Ами

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    надяваха се да бъдат все техни хора, но нямат кадри и възстановиха всички, които служебните правителства на президента бяха отстранили, да не забравят "избори с наше МВР, подписи с кръв"

    09:21 19.12.2025

  • 10 Стенли

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Стенли":

    Кавичките бяха за богата

    09:22 19.12.2025

  • 11 Хм...

    14 5 Отговор
    Тази сутрин няма и дума за протеста снощи по националните медии! Показателно, а? Ще има революция, а който си мисли, че като излиза по сцените, хората са забравили какви са ги вършили, греши!

    09:22 19.12.2025

  • 12 слоаедц

    7 3 Отговор
    И 2 та. И двамата като ги заритат че изобщо да не гедаш кой ще изяде ритниците. Този Цеко този мазен палячо като ходжа пее още от 2000 г. Калпаазани проости. За себе си акъл нямат интервюта дават. Кога ще ги заритаме такива???

    09:22 19.12.2025

  • 13 ООрана държава

    9 2 Отговор
    После пак ще се яви само един кандидат, нещата са доста по на дълбоко от една пионка главен прокурор

    09:23 19.12.2025

  • 14 Стенли

    12 5 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    А на мен ми чудно точно като какъв този убавец джелязко представлява България и поема задължение за милиарди 🤔😡

    09:25 19.12.2025

  • 15 Да си ходи

    13 3 Отговор
    И да върне заплатите които е взел не правомерно.
    Къде му е на Сарафов етиката и морал на юрист.
    Би трябвало отдавна сам да се самосезира и да освободи самостоятелно кабинета си.
    За неговите действия отдавна трябваше да е изключен и с отнети права да практикува

    09:25 19.12.2025

  • 16 Пипи

    9 5 Отговор

    До коментар #7 от "Стенли":

    Ще даваме колкото и когато е необходимо. Ние не желаем да носим черни забрадки и да слушаме да вият сирени. Точка.

    09:26 19.12.2025

  • 17 Ироничен

    2 0 Отговор
    А минерални извори да открие, може ли? Прекалявате.

    09:30 19.12.2025

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "Граф Сен Жермен":

    "Над околийския началник стоеше областният, над областния — министърът, над министъра — правителството, а над правителството — мафията — невидима, всемогъща и безчовечна!…"
    /Димитър Димов, Тютюн/

    Коментиран от #22

    09:31 19.12.2025

  • 19 ИСТИНАТА

    8 6 Отговор

    До коментар #2 от "Фен":

    На изборите, всички за Геният Асен Василев!ПП/ДБ- с 121+! Да изметем мутрите Пеевски и Борисов!

    09:32 19.12.2025

  • 20 Кокорчо

    4 0 Отговор
    Протести срещу всеки за всичко! До дупка!

    09:37 19.12.2025

  • 21 провинциалист

    1 2 Отговор
    Вярно е. Протестът срещу двамата може да свали всички други, но е и въпросните двама.

    09:39 19.12.2025

  • 22 Граф Сен Жермен

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Браво! Впечатлен съм!

    09:41 19.12.2025

  • 23 Чип и Дейл

    6 1 Отговор
    Тоя тъпанар като е американец да си ходи в Америка, да си гласува както иска.Тук е България на Мафията, на купуване на гласове, на фалшифициране на изборите.Единственото спасение е машините, ама циганите няма да могат да вземат и един лев от Прасето.

    09:42 19.12.2025

  • 24 Ами,

    2 3 Отговор
    Нищо по добро не ви чака от Асен Василев! Президента не ще да е играе и е обединител, а не партиец с 3% електорална маса! Правителство, свалено позорно от хората да няма право да се явява на следващи избори! Когато изтрезнеят и изкарат един мандат на ниско протеинова диета - тогава! След 10 години!

    09:45 19.12.2025

  • 25 От Медиите

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "ама вие сериозно ли?":

    Зевенски благодари за отпуснатите средства 90 милиарда евро пари. Но май нямало да стигнат. Трябва да се помисли за още..

    09:50 19.12.2025

  • 26 Хе!

    2 1 Отговор
    Правителствата подават оставки, водещите и експертите в студиата - НЕ! Коларова виеше като бясна хиена в една ТВ сутринта, че ръката на мафията, която я храни обилно е ударена през лакътя от протестиращото бъдеще! Да, Коларке! Бъдещето е на тези младички, все още непрогледнали като новородени котета момчета и момичета, които спят до обяд след бурна нощ, а не на такива експертки, които поради старост лежат под юрганите с Нощен Хоризонт до главите с ВЕФ 206, ставате рано, удряте пътьом един гребен в трамвая и отивате в телевизиите да дразните хората! Преди политиците, протеста трябва да насочи яйца и домати по Вас!

    09:53 19.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове