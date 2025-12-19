Може ли протестът да свали и главния прокурор?

„Очевидно действията на гражданите стават все по-конкретни, все по-остри. Шикалкавене няма да мине този път“, коментира в „Тази сутрин“ по бТВ Петър Славов, доктор по конституционно право, във връзка със снощните протести.
„Това недоволство и политическото му канализиране са резултат от хронично нерешените проблеми. Ако говорим за съдебната власт, например, даже не подеха инициатива за избор на Висш съдебен съвет (ВСС)“, каза от своя страна доц. Борислав Цеков, преподавател по конституционно право.
Според него няма как да се нагнетяват проблеми толкова години и те да не предизвикват подобни реакции.
„Въпросът за избор на нов ВСС отново стои със страшна сила. В тази връзка за мен е пределно ясно, че не може изпълняващ функцията главен прокурор да продължава отвъд изтеклите шест месеца до безкрай да стои на този пост. Може да изпаднем в абсурдната ситуация той да изкара повече време по този начин, отколкото е мандатът на един главен прокурор, който е седем години“, каза Славов.
„Продължавам да насочвам вниманието към политиците, защото те са в основата на цялата тази каскада от проблеми. Трябва най-после да изберат нов ВСС, това вече е срамота“, допълни доц. Цеков.
„Разговорът трябва да тръгне на някъде. Той в момента е политизиран. Една партия казва – или нашите, или никой. Друга партия казва същото и затова ситуацията е такава“, каза още той.
Според Петър Славов прокуратурата в момента работи по-зле в състоянието, в което се намира.
„Най-реалистичното, което може да се очаква, е пленумът на ВСС да определи нов изпълняващ функцията главен прокурор до момента, до който се проведе избор за нов ВСС“, смята Славов.
Според доц. Борислав Цеков Изборният кодекс е важен, но всяко радикално пипане в момента, означава още по-голям хаос на изборите.
„Аз съм принципен противник на машинното гласуване, защото съм европеец и американец в това отношение. Няма такъв тип машинно гласуване, какъвто беше някогашният. Нека да ги има машините, те улесняват. Нека да се брои. Също не съм съгласен със скенерите – пак ще се похарчат едни пари, някой пак ще види дефектите и отново отиваме в същия хаос“, смята той.
„Всеобщото гласуване не може да бъде гарантирано само с единия способ на гласуване – нито само с хартия, нито само с машини. С машините отблъскваме една част от избирателите, а с хартията – друга“, каза още доц. Цеков.
Според Петър Славов също трябва да се дадат двата избора – с хартия и с машинно гласуване.
