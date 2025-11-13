За Коледа: Магистратите ще получат до една основна заплата плюс възнаграждение за ранг

До една основна заплата плюс възнаграждението за ранг ще получат магистратите и служителите като коледна премия тази година. Това реши днес Висшият съдебен съвет (ВСС), като премиите ще се раздават от административните ръководители на съдилищата и прокуратурите, пише "Лекс".

Парите за допълнителни трудови възнаграждения се осигуряват от неразпределения резерв в бюджета на съдебната власт. По този повод ВСС одобри извършването на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области и политики, както и намали средствата по различни параграфи в бюджета и увеличи този за заплати със 7 046 866 лева.

Председателят на бюджетната комисия на ВСС Стефан Петров обясни: "Изстискваме от всякъде, където са останали свободни средства, за да може да изплатим по една основна заплата плюс ранг на магистратите и служителите".

Освен това ВСС възложи на бюджетната комисия да определи размера на коледните премии за председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, на главния прокурор, членовете на съвета, главния инспектор и инспекторите от ИВСС, директора на Националния институт на правосъдието и главния секретар на ВСС.