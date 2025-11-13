Новини
България
За Коледа: Магистратите ще получат до една основна заплата плюс възнаграждение за ранг

13 Ноември, 2025 15:43 501 14

Това реши днес Висшият съдебен съвет

За Коледа: Магистратите ще получат до една основна заплата плюс възнаграждение за ранг - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

До една основна заплата плюс възнаграждението за ранг ще получат магистратите и служителите като коледна премия тази година. Това реши днес Висшият съдебен съвет (ВСС), като премиите ще се раздават от административните ръководители на съдилищата и прокуратурите, пише "Лекс".

Парите за допълнителни трудови възнаграждения се осигуряват от неразпределения резерв в бюджета на съдебната власт. По този повод ВСС одобри извършването на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области и политики, както и намали средствата по различни параграфи в бюджета и увеличи този за заплати със 7 046 866 лева.

Председателят на бюджетната комисия на ВСС Стефан Петров обясни: "Изстискваме от всякъде, където са останали свободни средства, за да може да изплатим по една основна заплата плюс ранг на магистратите и служителите".

Освен това ВСС възложи на бюджетната комисия да определи размера на коледните премии за председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, на главния прокурор, членовете на съвета, главния инспектор и инспекторите от ИВСС, директора на Националния институт на правосъдието и главния секретар на ВСС.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо

    18 1 Отговор
    За Бухалките може а за пенсионерите и бедните не може...Ей ,как тъй лесно с пълни шепи раздавате труда и залъка на българския народ

    15:45 13.11.2025

  • 2 Стенли

    11 0 Отговор
    Тъй тъй много скромно ми се вижда само по една трябваше да са поне две 😁

    15:47 13.11.2025

  • 3 гост

    9 0 Отговор
    1. ВСС е НЕЛЕГИТИМЕН С ОТДАВНА ИЗТЕКЪЛ МАНДАТ!
    2. Горките магистрати , жал да ги ожалиш с тези ниски заплати едва връзват семейния бюджет. Добре че са тези ДМС, за да вържат двата края.
    3. Много от тях дори не получават заплатите си, ЗАЩОТО ЖИВЕЯТ ОТ БЛАГОДЕЯНИЯТА НА РАЗСЛЕДВАНИТЕ И ПОДСЪДИМИТЕ!

    15:49 13.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    Съдиите, прокурорите и шефовете на полицията трябва да се избират пряко от народа като кметовете а не от Пепи Еврото.

    Коментиран от #7

    15:49 13.11.2025

  • 5 Следователя

    6 0 Отговор
    Като се отчете и контингента, сбират се пари за апартамента. Като раздрусат някоя калинка, ще закусват и боза с милинка. Направо да ги ожалиш, живи да ги ощавиш.

    15:49 13.11.2025

  • 6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    10 0 Отговор
    ЗА КОЛЕДА РАЗБРАХМЕ....
    А СЕГА КАЖЕТЕ
    ДО КОЛЕДА КАКВО ЩЕ ПОЛУЧАТ.

    15:50 13.11.2025

  • 7 Ей скъперник

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    А на тебе съдружника ти как ти се върза на глупостите?

    15:51 13.11.2025

  • 8 Пожелавам

    8 0 Отговор
    С парите на народа големи свещи да си купят

    15:53 13.11.2025

  • 9 Лора

    9 0 Отговор
    За празницита на Коледа: Магистратите ще получат до една основна заплата плюс възнаграждение за ранг,а работниците и пенсионерите ще си ядат ушите. А онези 240-те по колко възнаграждения ще получат? Бюджетът предвиден ли е за това изпразване?!

    15:54 13.11.2025

  • 10 Маги

    6 0 Отговор
    Е наистина живеем в страната на чудесата !!! Един куп престъпници им плащат и са на свобода !!!! Очевадни дела с престъпления с явни доказателства не се случва нищо защото уважаемите магистралата не по една а по 20 -30 заплати са си взели ( делото с катастрофата с автобуса в София и младежът демонстриращ пачки и стандарт ) а ние и още да им даваме, че се преработиха !!!! Наглостта и незаконното в Родината ни надмина всякакви граници !!! Нищо хубаво не ни чака !!!!

    15:55 13.11.2025

  • 11 Браво

    5 0 Отговор
    Да са живи и здрави Другарите. Така си беше и по време на комунизма,така си и продължава сега. Ами свиквайте,и ако не сте свикнали, побързайте, защото ще си продължи и така.... Как беше комунистическия виц? По време на събрание раздавали цървули на първенците работници. Иван, първенец е бригадата, награда - чифт цървули. Христо и за него цървули. Началника Иванов-- 300 лева награда.... И Иван се обажда, Вай завалията остана бос
    Затова , продължава по комунистическо,за народа цървули,а за другарите няма цървули,да седят боси

    15:57 13.11.2025

  • 12 безпартиен

    1 0 Отговор
    Ако имаме истински СЕКРЕТНИ СЛУЖБИ,щяха да бъдат извад ни на показ имотите на всички от т.нар."съдебна власт"!Тайна ли е,че много от тях имат имоти в съседна Гърция и на много други места!А само с една магистратска заплата няма как да стане! Необходимо е да се въведе със ЗАКОН магистратите след третата година стаж като такива,ДА ПРЕМИНАВАТ ПРЕЗ ПОЛИГРАФ ПРЕЗ ГОДИНА!Има опасност обаче да ОСТАНЕМ БЕЗ СЪДЕБНА ВЛАСТ!

    16:02 13.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Шопинг

    0 0 Отговор
    Безсрамници!

    16:08 13.11.2025

