За Коледа: Магистратите ще получат до една основна заплата плюс възнаграждение за ранг

До една основна заплата плюс възнаграждението за ранг ще получат магистратите и служителите като коледна премия тази година. Това реши днес Висшият съдебен съвет (ВСС), като премиите ще се раздават от административните ръководители на съдилищата и прокуратурите, пише "Лекс".
Парите за допълнителни трудови възнаграждения се осигуряват от неразпределения резерв в бюджета на съдебната власт. По този повод ВСС одобри извършването на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области и политики, както и намали средствата по различни параграфи в бюджета и увеличи този за заплати със 7 046 866 лева.
Председателят на бюджетната комисия на ВСС Стефан Петров обясни: "Изстискваме от всякъде, където са останали свободни средства, за да може да изплатим по една основна заплата плюс ранг на магистратите и служителите".
Освен това ВСС възложи на бюджетната комисия да определи размера на коледните премии за председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, на главния прокурор, членовете на съвета, главния инспектор и инспекторите от ИВСС, директора на Националния институт на правосъдието и главния секретар на ВСС.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защо
15:45 13.11.2025
2 Стенли
15:47 13.11.2025
3 гост
2. Горките магистрати , жал да ги ожалиш с тези ниски заплати едва връзват семейния бюджет. Добре че са тези ДМС, за да вържат двата края.
3. Много от тях дори не получават заплатите си, ЗАЩОТО ЖИВЕЯТ ОТ БЛАГОДЕЯНИЯТА НА РАЗСЛЕДВАНИТЕ И ПОДСЪДИМИТЕ!
15:49 13.11.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #7
15:49 13.11.2025
5 Следователя
15:49 13.11.2025
6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
А СЕГА КАЖЕТЕ
ДО КОЛЕДА КАКВО ЩЕ ПОЛУЧАТ.
15:50 13.11.2025
7 Ей скъперник
До коментар #4 от "Последния Софиянец":А на тебе съдружника ти как ти се върза на глупостите?
15:51 13.11.2025
8 Пожелавам
15:53 13.11.2025
9 Лора
15:54 13.11.2025
10 Маги
15:55 13.11.2025
11 Браво
Затова , продължава по комунистическо,за народа цървули,а за другарите няма цървули,да седят боси
15:57 13.11.2025
12 безпартиен
16:02 13.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Шопинг
16:08 13.11.2025