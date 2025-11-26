Протести срещу бюджета и в защита на българите в РСМ огласят днешното заседание на парламента

Днешното пленарно заседание ще се проведе между два протеста, предаде БНР.



Първият е насрочен половин час преди депутатите да започнат работа - от ВМРО ще искат да бъдат защитени правата на гражданите с българско самосъзнание в Република Северна Македония след нападението над Владимир Перев.



Вечерта от 18 ч. ПП и ДБ организират протести срещу предложения бюджет за следващата година, като заседанието на Бюджетната комисия, което започва в 14.15 ч., ще бъде излъчвано на екран пред сградата на НС.



Депутатите решават дали да удължат срока за регистрация на кладенците за лично ползване с 14 години с промяна в Закона за опазване на околната среда.



За окончателно приемане влизат и измененията в Наказателния кодекс, които въвеждат тежки санкции за нелегални домове за възрастни хора.



Пред сградата на парламента се очакват протести.



Срокът за регистрация на кладенците по сега действащата нормативна уредба изтича на 28 ноември т.г. Предложението сега е крайният срок да е на същата дата, но през 2039 г.



На първо четене беше одобрена идеята на вносителите от парламентарното мнозинство от ГЕРБ, ДПС-НН, БСП и ИТН за удължаване само с 8 години - до 2033 г., но впоследствие срокът беше удължен с още 5 години.

От „Възраждане“ предлагат собствениците на кладенци за задоволяване на лични нужди, които досега не са подали заявления, да не подлежат изобщо на регистрация в съответната басейнова дирекция, но ресорната комисия по околната среда не одобри предложението им. Не е одобрено и другото предложение - на ПП-ДБ, за отлагане само с 3 години на регистрацията - до 1 октомври 2028-а.



В програмата на НС за днес е включено и първо гласуване на промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и окончателно приемане на промените в Наказателния кодекс, с които се инкриминира организирането и управляването на домове за възрастни хора без лиценз.



Измененията предвиждат до 5 години лишаване от свобода за лица, които без лиценз предоставят услуги като дом за възрастни хора, ако в едногодишен срок, след като веднъж са били глобени, отново извършват такава дейност. Ако юридическо лице се обогатило от такава дейност, ще търпи глоба от 100 хил. лева.

Бюджетната комисия в парламента ще разгледа на второ четене законопроектите за бюджета на държавното обществено осигуряване и за бюджета на Здравната каса.



След първото гласуване в пленарната зала, от управляващото мнозинство внесоха предложения за промени единствено в проектобюджета на Касата.



Заради предвиденото увеличение на вноската за пенсия с 2 процентни пункта, от ПП-ДБ и от "Възраждане" предлагат запазването ѝ през следващата година с промени в проектобюджета на общественото осигуряване.

От същите партии предлагат работодателите да заплащат само първия ден от болничните, а всеки следващ ден да се поема от НОИ. Мартин Димитров от ПП-ДБ предлага държавните служители и работещите в службите да започнат да плащат осигурителните си вноски.



Колкото до бюджета на Здравната каса - управляващите запазват предложението си за фиксирани минимални заплати на лекарите без специалност и медицинските сестри. От ПП-ДБ и "Възраждане" предлагат минимумът да се обвърже със средната за страната заплата - съответно 150 процента и 125 процента от стойността ѝ.



Предложението на ПП-ДБ предвижда и таван на заплащането на медицинския персонал, който да е не повече от 10 пъти по най-ниската заплата в дадена болница.



Според внесените от управляващите поправки, целевите средства за заплати на медици, заложени в бюджета на Касата, ще бъдат разпределени между държавни и общински болници, и ще могат да се харчат само за възнаграждения.