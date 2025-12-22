Асоциация на инфлуенсърите: Никой от членовете ни не е получавал средства, за да рекламира протеста или контрапротеста

Във връзка с появили се в публичното пространство сигнали, внушения и твърдения, че инфлуенсъри са получавали средства, за да да насърчават или възпират граждани от участие в гражданските протести, от Асоциацията на инфлуенсърите изпратиха официална декларация:
ДЕКЛАРАЦИЯ на Асоциацията на инфлуенсърите
Във връзка с появили се в публичното пространство сигнали, внушения и твърдения, че инфлуенсъри са получавали средства, за да насърчават или възпират граждани от участие в гражданските протести, провели се през последния месец в София и други градове в страната, Асоциацията на инфлуенсърите заявява следното:
След извършена вътрешна проверка, включваща всички членове на Асоциацията, категорично заявяваме, че никой от членовете на Асоциацията на инфлуенсърите не е получавал средства или каквато и да е форма на възнаграждение с цел:
• да рекламира протеста или контрапротеста;
• да насърчава хора да участват или да не участват в протестни действия;
• да заема платена позиция в подкрепа или срещу гражданското
недоволство.
Инфлуенсърите – членове на Асоциацията, които са присъствали на протестите и са ги отразявали в социалните мрежи, са го направили изцяло по свое собствено убеждение, като свободни граждани и обществени личности, и са изразили позицията си така, както те лично я възприемат.
Асоциацията на инфлуенсърите подкрепя поколението Z и техните искания за:
• по-добро образование;
• ефективно противодействие на корупцията;
• по-добър живот и повече възможности за младите хора в България;
• по-добро бъдеще за страната;
• както и всички други справедливи искания, насочени към обществен напредък.
Ние вярваме, че всяка обществена личност неминуемо участва в обществения и политическия живот чрез своите позиции, мнения и ценности. Съществува обаче ясна разлика между ангажираност с обществени и граждански теми и участие в организирана партийна дейност.
Асоциацията на инфлуенсърите не участва в дейността на политически партии, не осъществява партийна дейност и не е част от структури,
свързани с вътрешнопартийни процеси или политическо организиране.
В случай че конкретен инфлуенсър в даден момент вземе лично решение да се включи в политически проект, инициатива или формация, това ще бъде негово лично решение, а не позиция или действие на Асоциацията.
Асоциацията на инфлуенсърите е отворена за диалог, разговори и предложения от всички хора, организации и институции, с които могат да
бъдат реализирани добри практики, каузи и инициативи в обществен интерес. В същото време Асоциацията взима своите решения след открито обсъждане в рамките на Управителния съвет, а теми и инициативи с по-широко значение се споделят и обсъждат заедно с всички членове.
Асоциацията на инфлуенсърите ще продължи да подкрепя всички добри идеи и инициативи, които допринасят за по-доброто развитие на България и за бъдещето на младите хора в страната.
Асоциация на инфлуенсърите: Никой от членовете ни не е получавал средства, за да рекламира протеста или контрапротеста
22 Декември, 2025 13:57 935 37
В случай че конкретен инфлуенсър в даден момент вземе лично решение да се включи в политически проект, инициатива или формация, това ще бъде негово лично решение, уточняват от Асоциацията
Във връзка с появили се в публичното пространство сигнали, внушения и твърдения, че инфлуенсъри са получавали средства, за да да насърчават или възпират граждани от участие в гражданските протести, от Асоциацията на инфлуенсърите изпратиха официална декларация:
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Днес всяка втора кифла
Коментиран от #13
13:59 22.12.2025
2 Сила
Коментиран от #15, #16, #37
13:59 22.12.2025
3 Евгени от Алфапласт
14:01 22.12.2025
4 Нищоправеца
14:01 22.12.2025
5 Данчо
14:01 22.12.2025
6 Сила
14:02 22.12.2025
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
- Нищо, инфлуенсър съм❗
Коментиран от #32
14:02 22.12.2025
8 Прокопи ивов
14:03 22.12.2025
9 Иван 1
14:06 22.12.2025
10 Да бе да
14:11 22.12.2025
11 Жалко
14:11 22.12.2025
12 оня с коня
14:12 22.12.2025
13 пешо
До коментар #1 от "Днес всяка втора кифла":кой са тия луди където им плащат
14:13 22.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 А кой да го €ба
До коментар #2 от "Сила":Е д-р Хасърджиев
14:20 22.12.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Цънци
14:21 22.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ДПС лидер
14:22 22.12.2025
21 само питам
14:23 22.12.2025
22 А цеца
14:23 22.12.2025
23 Реалист
Коментиран от #33
14:23 22.12.2025
24 Програмист
14:26 22.12.2025
25 Исторически парк
14:28 22.12.2025
26 Румен Иванов
Коментиран от #34
14:29 22.12.2025
27 Ние абсолютно
14:30 22.12.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Асоциацията на инфлуенсърите
14:41 22.12.2025
30 Фани ме
Продажници Сър.
14:42 22.12.2025
31 Да Да
14:44 22.12.2025
32 Последния Софиянец
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Копейката пошла винаги е умрела от глад и завист въргаляйки се в тинята!
14:44 22.12.2025
33 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
До коментар #23 от "Реалист":копейките от заран сте тук и чакате онаа пияната да ви обещае нещо за ядене, не ви ли омръзна‼️
14:46 22.12.2025
34 Ивелин Михайлов
До коментар #26 от "Румен Иванов":Бъдещето е в безработицата?!
Коментиран от #36
14:47 22.12.2025
35 гражданин
14:50 22.12.2025
36 Последния Софиянец
До коментар #34 от "Ивелин Михайлов":копейката цял живот лежи гладна и съдрана и чака нещо безплатно!
14:54 22.12.2025
37 Лос албинос
До коментар #2 от "Сила":Това не е ли измамника Митко Върбанов дето се търкаляше пред камерите на едни складове и искаше да съсипе бизнеса на едни хора?
15:20 22.12.2025