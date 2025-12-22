Асоциация на инфлуенсърите: Никой от членовете ни не е получавал средства, за да рекламира протеста или контрапротеста

Във връзка с появили се в публичното пространство сигнали, внушения и твърдения, че инфлуенсъри са получавали средства, за да да насърчават или възпират граждани от участие в гражданските протести, от Асоциацията на инфлуенсърите изпратиха официална декларация:



ДЕКЛАРАЦИЯ на Асоциацията на инфлуенсърите



Във връзка с появили се в публичното пространство сигнали, внушения и твърдения, че инфлуенсъри са получавали средства, за да насърчават или възпират граждани от участие в гражданските протести, провели се през последния месец в София и други градове в страната, Асоциацията на инфлуенсърите заявява следното:



След извършена вътрешна проверка, включваща всички членове на Асоциацията, категорично заявяваме, че никой от членовете на Асоциацията на инфлуенсърите не е получавал средства или каквато и да е форма на възнаграждение с цел:

• да рекламира протеста или контрапротеста;

• да насърчава хора да участват или да не участват в протестни действия;

• да заема платена позиция в подкрепа или срещу гражданското

недоволство.



Инфлуенсърите – членове на Асоциацията, които са присъствали на протестите и са ги отразявали в социалните мрежи, са го направили изцяло по свое собствено убеждение, като свободни граждани и обществени личности, и са изразили позицията си така, както те лично я възприемат.



Асоциацията на инфлуенсърите подкрепя поколението Z и техните искания за:

• по-добро образование;

• ефективно противодействие на корупцията;

• по-добър живот и повече възможности за младите хора в България;

• по-добро бъдеще за страната;

• както и всички други справедливи искания, насочени към обществен напредък.



Ние вярваме, че всяка обществена личност неминуемо участва в обществения и политическия живот чрез своите позиции, мнения и ценности. Съществува обаче ясна разлика между ангажираност с обществени и граждански теми и участие в организирана партийна дейност.



Асоциацията на инфлуенсърите не участва в дейността на политически партии, не осъществява партийна дейност и не е част от структури,

свързани с вътрешнопартийни процеси или политическо организиране.



В случай че конкретен инфлуенсър в даден момент вземе лично решение да се включи в политически проект, инициатива или формация, това ще бъде негово лично решение, а не позиция или действие на Асоциацията.



Асоциацията на инфлуенсърите е отворена за диалог, разговори и предложения от всички хора, организации и институции, с които могат да

бъдат реализирани добри практики, каузи и инициативи в обществен интерес. В същото време Асоциацията взима своите решения след открито обсъждане в рамките на Управителния съвет, а теми и инициативи с по-широко значение се споделят и обсъждат заедно с всички членове.



Асоциацията на инфлуенсърите ще продължи да подкрепя всички добри идеи и инициативи, които допринасят за по-доброто развитие на България и за бъдещето на младите хора в страната.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 1.4 Оценка 1.4 от 18 гласа.