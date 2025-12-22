Новини
България »
Асоциация на инфлуенсърите: Никой от членовете ни не е получавал средства, за да рекламира протеста или контрапротеста

Асоциация на инфлуенсърите: Никой от членовете ни не е получавал средства, за да рекламира протеста или контрапротеста

22 Декември, 2025 13:57 935 37

  • асоциация на инфлуенсърите-
  • протести

В случай че конкретен инфлуенсър в даден момент вземе лично решение да се включи в политически проект, инициатива или формация, това ще бъде негово лично решение, уточняват от Асоциацията

Асоциация на инфлуенсърите: Никой от членовете ни не е получавал средства, за да рекламира протеста или контрапротеста - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Във връзка с появили се в публичното пространство сигнали, внушения и твърдения, че инфлуенсъри са получавали средства, за да да насърчават или възпират граждани от участие в гражданските протести, от Асоциацията на инфлуенсърите изпратиха официална декларация:

ДЕКЛАРАЦИЯ на Асоциацията на инфлуенсърите

Във връзка с появили се в публичното пространство сигнали, внушения и твърдения, че инфлуенсъри са получавали средства, за да насърчават или възпират граждани от участие в гражданските протести, провели се през последния месец в София и други градове в страната, Асоциацията на инфлуенсърите заявява следното:

След извършена вътрешна проверка, включваща всички членове на Асоциацията, категорично заявяваме, че никой от членовете на Асоциацията на инфлуенсърите не е получавал средства или каквато и да е форма на възнаграждение с цел:
• да рекламира протеста или контрапротеста;
• да насърчава хора да участват или да не участват в протестни действия;
• да заема платена позиция в подкрепа или срещу гражданското
недоволство.

Инфлуенсърите – членове на Асоциацията, които са присъствали на протестите и са ги отразявали в социалните мрежи, са го направили изцяло по свое собствено убеждение, като свободни граждани и обществени личности, и са изразили позицията си така, както те лично я възприемат.

Асоциацията на инфлуенсърите подкрепя поколението Z и техните искания за:
• по-добро образование;
• ефективно противодействие на корупцията;
• по-добър живот и повече възможности за младите хора в България;
• по-добро бъдеще за страната;
• както и всички други справедливи искания, насочени към обществен напредък.

Ние вярваме, че всяка обществена личност неминуемо участва в обществения и политическия живот чрез своите позиции, мнения и ценности. Съществува обаче ясна разлика между ангажираност с обществени и граждански теми и участие в организирана партийна дейност.

Асоциацията на инфлуенсърите не участва в дейността на политически партии, не осъществява партийна дейност и не е част от структури,
свързани с вътрешнопартийни процеси или политическо организиране.

В случай че конкретен инфлуенсър в даден момент вземе лично решение да се включи в политически проект, инициатива или формация, това ще бъде негово лично решение, а не позиция или действие на Асоциацията.

Асоциацията на инфлуенсърите е отворена за диалог, разговори и предложения от всички хора, организации и институции, с които могат да
бъдат реализирани добри практики, каузи и инициативи в обществен интерес. В същото време Асоциацията взима своите решения след открито обсъждане в рамките на Управителния съвет, а теми и инициативи с по-широко значение се споделят и обсъждат заедно с всички членове.

Асоциацията на инфлуенсърите ще продължи да подкрепя всички добри идеи и инициативи, които допринасят за по-доброто развитие на България и за бъдещето на младите хора в страната.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Днес всяка втора кифла

    38 0 Отговор
    стана инфлуенсърка!

    Коментиран от #13

    13:59 22.12.2025

  • 2 Сила

    18 0 Отговор
    Тоя правия е брат на д-р Хасърджиев ....брат близнак !!!?

    Коментиран от #15, #16, #37

    13:59 22.12.2025

  • 3 Евгени от Алфапласт

    29 1 Отговор
    Ега ти какви асоциации имало!...🤣

    14:01 22.12.2025

  • 4 Нищоправеца

    31 1 Отговор
    Асоциация на Нищоправците и клати.уровците хахах , включете ме и мен

    14:01 22.12.2025

  • 5 Данчо

    19 1 Отговор
    Асоциация хаха

    14:01 22.12.2025

  • 6 Сила

    20 1 Отговор
    Това сбирка на випуск 2023 от СУ в Провадия ли е ...

    14:02 22.12.2025

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    25 0 Отговор
    - Ко прайш брат?
    - Нищо, инфлуенсър съм❗

    Коментиран от #32

    14:02 22.12.2025

  • 8 Прокопи ивов

    15 0 Отговор
    Ай стига бе,верно ли

    14:03 22.12.2025

  • 9 Иван 1

    21 1 Отговор
    Какви са тези нищоправилци я им проверете откъде са им доходите.

    14:06 22.12.2025

  • 10 Да бе да

    12 1 Отговор
    Естествено, че така ще кажат.

    14:11 22.12.2025

  • 11 Жалко

    13 0 Отговор
    Каквито са ни инфлуенсърите такава ни е държавата.

    14:11 22.12.2025

  • 12 оня с коня

    16 1 Отговор
    ало данъчните и икономическа милиция защо ви няма на това събрание да ги питам тия от де имат пари?

    14:12 22.12.2025

  • 13 пешо

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Днес всяка втора кифла":

    кой са тия луди където им плащат

    14:13 22.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 А кой да го €ба

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Е д-р Хасърджиев

    14:20 22.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Цънци

    4 0 Отговор
    Даде фира,ша пусна сълза

    14:21 22.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ДПС лидер

    5 0 Отговор
    Данъчните да се вземат в ръце и да им проверят доходите 10 год назад

    14:22 22.12.2025

  • 21 само питам

    4 1 Отговор
    тияБОКЛУЦИ какви данъци плащат на държавата? или са регистрирани в бюрото по труда като безработни?

    14:23 22.12.2025

  • 22 А цеца

    2 0 Отговор
    Барбадоса и све ти льо индуса кога

    14:23 22.12.2025

  • 23 Реалист

    5 0 Отговор
    Вземете си намерете нормална работа, при която има добавена стойност!

    Коментиран от #33

    14:23 22.12.2025

  • 24 Програмист

    4 0 Отговор
    Да бе затова всички платени кифли спамеха сторита нонстоп 😉

    14:26 22.12.2025

  • 25 Исторически парк

    6 0 Отговор
    Това извляление на бюрото по безработица ли е

    14:28 22.12.2025

  • 26 Румен Иванов

    2 8 Отговор
    Браво на тези момчета. Във вас е бъдещето!

    Коментиран от #34

    14:29 22.12.2025

  • 27 Ние абсолютно

    4 0 Отговор
    ви повярвахме.🤣🤣🤣

    14:30 22.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Асоциацията на инфлуенсърите

    2 0 Отговор
    Кочината копае дъното

    14:41 22.12.2025

  • 30 Фани ме

    2 0 Отговор
    Само тези 6,7 човека са приели крипти...
    Продажници Сър.

    14:42 22.12.2025

  • 31 Да Да

    2 0 Отговор
    То бит и е… не си признава.

    14:44 22.12.2025

  • 32 Последния Софиянец

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Копейката пошла винаги е умрела от глад и завист въргаляйки се в тинята!

    14:44 22.12.2025

  • 33 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Реалист":

    копейките от заран сте тук и чакате онаа пияната да ви обещае нещо за ядене, не ви ли омръзна‼️

    14:46 22.12.2025

  • 34 Ивелин Михайлов

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Румен Иванов":

    Бъдещето е в безработицата?!

    Коментиран от #36

    14:47 22.12.2025

  • 35 гражданин

    2 0 Отговор
    кои са тия анонимници на снимката, не съм гледал влог, на нито един от тях, каква асоциация, какви пет лева, смешни сте

    14:50 22.12.2025

  • 36 Последния Софиянец

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Ивелин Михайлов":

    копейката цял живот лежи гладна и съдрана и чака нещо безплатно!

    14:54 22.12.2025

  • 37 Лос албинос

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Това не е ли измамника Митко Върбанов дето се търкаляше пред камерите на едни складове и искаше да съсипе бизнеса на едни хора?

    15:20 22.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове