Андрей Новаков: Европа се събуди и си поиска мястото на масата за преговори за Украйна

Европейският парламент промени дневния си ред, за да проведе спешен дебат относно позицията на Европейския съюз за подготовката на мирен план за Украйна. Това стана ясно в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS. Дискусията в Страсбург започва в 10:00 ч. българско време. Темата коментира евродепутатът Андрей Новаков. Повод за дебата са съобщенията от Киев за постигнато „общо разбиране” със САЩ по мирно споразумение, както и новината, че Доналд Тръмп е преработил първоначалния план от 28 точки и изпраща свои пратеници в Москва и Киев.
На въпрос дали Европа не остава изолирана от разговорите, водени основно между САЩ и Русия, Андрей Новаков заяви, че Старият континент най-накрая се е събудил.
„Европа се събуди и си поиска мястото. Място на масата за преговори си взимаш, ако си го заслужил - никой няма да ти го даде даром”, коментира евродепутатът.
Той подчерта, че досега на ЕС не се е налагало да се занимава с отбрана, тъй като в учредителните договори не е предвидено да се дават пари за оръжие. Според него Европа твърде дълго е разчитала САЩ да „изнасят спокойствие и сигурност”, но когато Америка се дръпне, континентът остава със собствени сили.
Новаков акцентира върху значимата роля на страната ни в настоящата ситуация.
„Индустриите, особено българската, са сред лидерите не просто в Европа, а в целия регион и Източна Европа, защото захранват целия фронт. Никой не може да произвежда оръжията в количеството, в което можем да го направим ние”, заяви той.
Евродепутатът изрази подкрепа за програмата за финансиране на отбранителната индустрия, тъй като това са средства, които остават в Европа и България, разкриват работни места, повишават заплатите и носят икономически растеж.
Относно обсъждания план от 28 точки и евентуалните териториални отстъпки, Новаков призна, че този план е болезнен и трудно ще бъде преглътнат, но може да донесе облекчение чрез спиране на жертвите.
„Мироопазващият процес след Втората световна война е траел много по-дълго от самата война. Вероятно тук ще се сблъскаме със същото. Езикът на ракетите и гранатите няма да ни доближи до мир”, смята той.
По отношение на 19-те пакета санкции срещу Русия, евродепутатът коментира, че те са оказали влияние, въпреки липсата на реална представа за състоянието на руската икономика поради липсата на свободни медии там. Според него, ако Украйна възприеме подход за подписване на мирно споразумение, нови санкции на този етап биха били по-скоро безполезни. Новаков бе категоричен, че замразените руски активи в Европа трябва да отидат за възстановяването на Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Европа коя бе ? На урсилите и кая
29 Леко да те коригирам...!
До коментар #12 от "Ролан":Европа се събуди и отиде да пие по една ...студена вода на Централна гара )))
12:06 26.11.2025
Сигурно о пазителят на зайчарника ще генерира естествен интелект!
Григор
Предложенията на Европа са налудничави и никога няма да бъдат приети.
1.Европа иска Украйна сама да реши дали да членува в НАТО или не. Ясно е,че тя ще каже "ДА", а този вариант не е приемлив за Русия, тъй като това значи бази на НАТО до самата руска граница. Някой изглежда много иска Трета световна война; при това ядрена и последна.
2.Украйна да не се съгласява с никакви териториални отстъпки./ И това при положение, че Русия владее 75% от Донбас/. Доста налудничаво искане, което Русия никога няма да приеме.
3.Запорожката АЕЦ да се върне под украински контрол. Това също е немислимо, защото тя от години е под контрола на Русия.
Икак ще се постигне споразумение при такива абсурдни искания? Кога? Кой живот?!
12:40 26.11.2025
