Новини
България »
Андрей Новаков: Европа се събуди и си поиска мястото на масата за преговори за Украйна

Андрей Новаков: Европа се събуди и си поиска мястото на масата за преговори за Украйна

26 Ноември, 2025 10:40 936 36

  • андрей новаков-
  • европа-
  • преговори-
  • украйна

Според евродепутата мирният процес ще бъде по-дълъг от самата война

Андрей Новаков: Европа се събуди и си поиска мястото на масата за преговори за Украйна - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Европейският парламент промени дневния си ред, за да проведе спешен дебат относно позицията на Европейския съюз за подготовката на мирен план за Украйна. Това стана ясно в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS. Дискусията в Страсбург започва в 10:00 ч. българско време. Темата коментира евродепутатът Андрей Новаков. Повод за дебата са съобщенията от Киев за постигнато „общо разбиране” със САЩ по мирно споразумение, както и новината, че Доналд Тръмп е преработил първоначалния план от 28 точки и изпраща свои пратеници в Москва и Киев.

На въпрос дали Европа не остава изолирана от разговорите, водени основно между САЩ и Русия, Андрей Новаков заяви, че Старият континент най-накрая се е събудил.

„Европа се събуди и си поиска мястото. Място на масата за преговори си взимаш, ако си го заслужил - никой няма да ти го даде даром”, коментира евродепутатът.

Той подчерта, че досега на ЕС не се е налагало да се занимава с отбрана, тъй като в учредителните договори не е предвидено да се дават пари за оръжие. Според него Европа твърде дълго е разчитала САЩ да „изнасят спокойствие и сигурност”, но когато Америка се дръпне, континентът остава със собствени сили.

Новаков акцентира върху значимата роля на страната ни в настоящата ситуация.

„Индустриите, особено българската, са сред лидерите не просто в Европа, а в целия регион и Източна Европа, защото захранват целия фронт. Никой не може да произвежда оръжията в количеството, в което можем да го направим ние”, заяви той.

Евродепутатът изрази подкрепа за програмата за финансиране на отбранителната индустрия, тъй като това са средства, които остават в Европа и България, разкриват работни места, повишават заплатите и носят икономически растеж.

Относно обсъждания план от 28 точки и евентуалните териториални отстъпки, Новаков призна, че този план е болезнен и трудно ще бъде преглътнат, но може да донесе облекчение чрез спиране на жертвите.

„Мироопазващият процес след Втората световна война е траел много по-дълго от самата война. Вероятно тук ще се сблъскаме със същото. Езикът на ракетите и гранатите няма да ни доближи до мир”, смята той.

По отношение на 19-те пакета санкции срещу Русия, евродепутатът коментира, че те са оказали влияние, въпреки липсата на реална представа за състоянието на руската икономика поради липсата на свободни медии там. Според него, ако Украйна възприеме подход за подписване на мирно споразумение, нови санкции на този етап биха били по-скоро безполезни. Новаков бе категоричен, че замразените руски активи в Европа трябва да отидат за възстановяването на Украйна.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    18 0 Отговор
    Ние продаваме и сръбски муниции като български, със съответната надценка.

    10:42 26.11.2025

  • 2 Три стола и рибарско столче

    30 2 Отговор
    Свободно място в преговорите няма, да седнат до Украйна и да признаят открито, че са страна.

    10:43 26.11.2025

  • 3 Капитан Крийч

    33 2 Отговор
    То и Папуа Нова Гвинея може да поиска ама какво от това.

    10:43 26.11.2025

  • 4 Старец

    39 1 Отговор
    Ако има мир в Украйна, целия план на вещицата Урсола за 800 милиарда за въоръжение на ЕС пропадат. Затова вие на умряло. ЕС вече е пропаднало блато и никой не се съобразявз с него.

    10:44 26.11.2025

  • 5 Стига с тая Украйна бе резба

    31 0 Отговор
    Когато Европа се събуди за безчинствата в България, ти и такива малограмотници като Ицо хазарта и останалите нагазурници ще влачите налъмите в банята на СЦЗ

    10:44 26.11.2025

  • 6 честен ционист

    23 17 Отговор
    Европа ще седне на диванчето в чакалнята.

    10:44 26.11.2025

  • 7 Съдията

    29 0 Отговор
    Спи спокойно калинка гербавска, Западна(ла) Европа бързо ще заспи отново, защото от нея нищо не зависи.😂

    10:45 26.11.2025

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    16 0 Отговор
    Да наречеш Европейски парламент
    Парламентът на ЕсеС
    е все едно
    да наречеш Балкански Парламент
    Парламентът на България ❗

    10:45 26.11.2025

  • 9 Большая Медвидеца

    18 0 Отговор
    Източна Европа ще е на масата под формата на предястие. Западна ще е аланглето.

    10:46 26.11.2025

  • 10 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    18 0 Отговор
    Оди се епилирай бе таранколу!

    10:48 26.11.2025

  • 11 Шопо

    29 0 Отговор
    Място за преговори няма СВО ще приключи с безусловна капитулация на Украйна.

    10:50 26.11.2025

  • 12 Ролан

    12 0 Отговор
    Европа се събуди и отиде да пие по една бира на Централна гара )))

    Коментиран от #29

    10:52 26.11.2025

  • 13 Обективен

    19 0 Отговор
    От 20г. Тоз е в ЕП , но лошото е ,че не знае защо е там.

    10:53 26.11.2025

  • 14 Хаха

    15 0 Отговор
    Европа е под масата за преговори.

    10:55 26.11.2025

  • 15 Европа няма

    17 0 Отговор
    да се събуди докато продават гащи от вълна от кочове с нетрадиционна сексуална ориентация...

    10:55 26.11.2025

  • 16 Мим

    17 0 Отговор
    Тези руски пари ,може и трябва да отидат за възстановяване на руските в Донбас и Новорусия,заради укроразрешителните..

    11:01 26.11.2025

  • 17 То и аз искам,

    8 0 Отговор
    ама няма кой да ми даде.

    11:07 26.11.2025

  • 18 Някой

    10 0 Отговор
    Тя може да има претенции, но дали има кой да ги уважи? Защото, Европа никой вече не я уважава. И с пълно право.

    11:07 26.11.2025

  • 19 А БЕЕЕ

    9 0 Отговор
    НОВАКОВ САМО ТВОЯ ЗАДНИК ГО НЯМА НА МАСАТА ЗА ПРЕГОВОРИ . Я ОСТАВЕ САЩ И РУСИЯ ДА СЕ РАЗБЕРАТ ЧЕ ДА СВЪРШВА ТАЗИ ВОЙНА

    11:08 26.11.2025

  • 20 Наивник на средна възраст

    9 0 Отговор
    През цялото до сега време Европа иска тази война,без да се интересува от човешките животи и съдби,както и Зеленски де.....Всичко е за пари.в мирно време къде такива печалби и как така човешкият живот няма значение... както сега така и по времето когато се избиваха над 15 х. определящи се като руснаци украинци.....сигурно за Европа това беше нормално,така както и за България избиването на бесарабски българи......важни са само властта и парите.. Разбира се разбиване и оглеждането на реално случващи се събития няма да видим нито от нашите,нито от европехските журнаслисти...както и не се коментират окрадениете миилиарди по времето на Ковида..... отврат до повръщане,гарнирани с илюзиорни истини,поднесени на медени тепсии.... срам...

    11:09 26.11.2025

  • 21 зИленски

    4 0 Отговор
    и теб и мен и Ивропата -все едно сме ние! Искаме ,НО те не ни искат .ХА ХА ХА

    11:12 26.11.2025

  • 22 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    7 0 Отговор
    Укра ще бъде БУФЕРАЙНА само с паркетна армия от 30-50 000 души и три области.

    Залагам кашон водка или уйски по избор !

    11:16 26.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Цървул

    9 0 Отговор
    Европата ще е на масата за преговори единствено като меню .

    11:36 26.11.2025

  • 26 Сндрейчо,

    7 0 Отговор
    За Европа не знам, ама ти май още спиш - мирът ще е такъв, какъвто кажат руснаците, иначе война, докато превземат цяла украйна и няма да има с кого да преговарят!

    11:37 26.11.2025

  • 27 Хаха

    6 0 Отговор
    Този безполезник да не е вземал от тава дето падна от носа на Кокайнчик?
    Европа коя бе ? На урсилите и кая

    11:47 26.11.2025

  • 28 Изчезни бре Новаков

    6 0 Отговор
    Спри да дрънкаш глупости... Аман от олигофрени дето не могат да си затварят чофките

    11:48 26.11.2025

  • 29 Леко да те коригирам...!

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ролан":

    Европа се събуди и отиде да пие по една ...студена вода на Централна гара )))

    12:06 26.11.2025

  • 30 фбр

    3 0 Отговор
    Аман от ГЕРБЕРСКИ НЕЩАСТНИЦИ !!!!

    12:09 26.11.2025

  • 31 Защо бе Господи

    1 0 Отговор
    Двете бузи без музи се обадиха! Тоя титан на мисълта навремето оправи превозвачите!
    Сигурно о пазителят на зайчарника ще генерира естествен интелект!

    12:20 26.11.2025

  • 32 Староков

    1 0 Отговор
    Безумна логика - Европа си поиска мястоТО на масата за преговори, казала тази биологична единица. В задачата се пита, като какъв субект бе аланкоолу, какво общо има ЕС със СВО и много други подобни въпроси?

    12:26 26.11.2025

  • 33 Григор

    1 0 Отговор
    Поиска място, но няма да и го дадат! Поне се надявам да е така, защото Европа не иска конфликтът да приключи.
    Предложенията на Европа са налудничави и никога няма да бъдат приети.
    1.Европа иска Украйна сама да реши дали да членува в НАТО или не. Ясно е,че тя ще каже "ДА", а този вариант не е приемлив за Русия, тъй като това значи бази на НАТО до самата руска граница. Някой изглежда много иска Трета световна война; при това ядрена и последна.
    2.Украйна да не се съгласява с никакви териториални отстъпки./ И това при положение, че Русия владее 75% от Донбас/. Доста налудничаво искане, което Русия никога няма да приеме.
    3.Запорожката АЕЦ да се върне под украински контрол. Това също е немислимо, защото тя от години е под контрола на Русия.
    Икак ще се постигне споразумение при такива абсурдни искания? Кога? Кой живот?!

    12:40 26.11.2025

  • 34 Павел пенев

    2 0 Отговор
    Браво на Путин! Европа е фашизирана и няма място на масата на преговорите. Нищожества.

    12:54 26.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Точен

    1 0 Отговор
    НОВаков, ти никак не си НОВ, ама Баба европа за тапа /ч.../ за зеле не става в геополитиката и геоикономиката...

    13:13 26.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове