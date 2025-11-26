Левски се нареди в Топ 3 на Европа

Левски и Хулио Веласкес продължават да следват добре очертан път и водят убедително в еfbet Лига. "Сините" постигнаха 12 победи в 16-те си двубоя от старта на първенството, като към тях допуснаха две загуби до момента - с по 0:1 от ЦСКА и Локомотив (Пловдив), два пъти завършиха и при нулеви равенства - срещу Лудогорец и Ботев (Враца). Логично на „Герена“ все по-усилено се говори за титлата, дума, която през последните години отсъстваше от речниците на ръководителите на клуба.

Левски води на втория ЦСКА 1948 с 8 точки, макар "червените" да бъдат отписвани с лека ръка. А за основния конкурент на "сините" се смята, напълно основателно, четвъртия в сегашното класиране Лудогорец. Шампионът, който е на 11 т. зад тима от „Герена“, обаче е с мач по-малко - на 19 декември ще изиграе отложената си среща с Берое в Стара Загора.

Отборът на Хулио Веласкес може да се похвали, че в момента е третият най-убедителен лидер в европейските шампионати, показва справка на "Тема Спорт". В тази класация не влизат първенствата на Беларус, Грузия, Ейре, Исландия, Казахстан, Латвия, Норвегия, Фарьорски острови, Финландия и Швеция. Причината е, че в споменатите държави надпреварите или вече са приключили, или остават малко кръгове до края на сезона. Единствените два тима, които са пред Левски в класацията за най-убедителен лидер в Европа, са словенския Целие и уелския ТНС.

Воденият от бившия играч на Ливърпул Алберт Риера тим е една от приятните изненади в европейския футбол. Целие се е запътил към титлата в Словения, като е на цели 11 точки пред втория Марибор. В местната Първа лига, която се състои от 10 тима, също броят на изиграните двубои е 16, като в тях "жълто-сините" са постигнали 12 успеха, колкото и Левски. Загубата обаче е само една, а равенствата са три. Сходството с Левски е, че и двата тима са водени от испанския треньори. Целие за последно спечели титлата в Словения преди две години. Отборът за втори пореден сезон е част и от същинската фаза на Лигата на конференциите, като заема втората позиция в класирането след три изиграни двубоя – 3 победи от 3 мача.

ТНС е рекордьор по титли на Уелс със 17 спечелени, като в момента е в серия от четири поредни. И сега се е запътил към пета такава. "Светците" водят убедително на върха, вторият Пенибонт има 9 т. Шампионатът на страната стартира през август и ще завърши през май 2026 г., като до момента са се изиграли 17 кръга, ТНС спечели 13 срещи, равенствата са две, както и загубите. Почти идентични показатели с тези на Левски.

Далеч по-завързани изглеждат шампионатите на Австрия, Албания, Гибралтар, Испания, Малта, Русия, Словакия, Турция, Унгария и Хърватия. В споменатите първенства разликите спрямо първия и втория е точно една точка или я няма, както е в Албания между Влазня и Елбасани. В Австрия Залцбург води на Рапид Виена с една, Гибралтар – Сейнт Джоузеф на Монс Калпе, Испания – Реал Мадрид на Барселона, Малта – Флориана на Хамрун, Русия – Краснодар на Зенит, Словакия – Жилина на Слован Братислава, Турция – Галатасарай на Фенербахче, Унгария – Дебрецен на Пакши и Хърватия – Хайдук на Динамо Загреб.