ГДБОП: Каналджиите смениха маршрута

26 Ноември, 2025 14:43 1 580 9

Потокът се насочи към Румъния

ГДБОП: Каналджиите смениха маршрута - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Промяна в маршрутите и тактиките на организираните престъпни групи за трафик на мигранти отчитат от ГДБОП. След частичното приемане на България в Шенген основният мигрантски натиск се е пренасочил от границата със Сърбия към тази с Румъния. Това заяви в ефира на NOVA NEWS комисар Кристиян Горянов, началник на отдел „Трансгранична организирана престъпност“.

„Ако допреди година имаше голям брой мигранти, опитващи се да преминат през границата със Сърбия, сега те са се насочили към Румъния“, обясни комисар Горянов. По думите му това се дължи на променения начин на контрол по границите, макар той да не е занижен.

Разбиха международна мрежа за трафик на мигранти, 10 души са с обвинения

Усилията на властите да затруднят максимално престъпните групи са довели и до поскъпване на услугата. „Колкото повече затрудняваме групите, толкова повече се повишава цената за трафик“, посочи експертът.

Каналджиите стават все по-изобретателни, за да избегнат проверките. „Започнаха все повече и повече да се използват специално изградени тайници в моторни превозни средства, като допреди това техният брой беше сравнително малък“, разкри комисар Горянов.

За първи път у нас е установена координация между няколко групи от различни държави в обща мрежа. При последната реализация на ГДБОП, ДАНС и Европол е станало ясно, че престъпната структура си взаимодейства с други групи, които продължават транспорта извън България.

В схемите често участват и български граждани. Тяхната роля обикновено е свързана с „кратки курсове“ - превоз от квартирите до мястото за товарене към границата, както и с настаняване и обгрижване на мигрантите. Самите чужденци - основно от Сирия, Ирак и Иран, пребивават у нас за кратко, като целта им е транзитно преминаване към Западна Европа.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зелен петел

    6 2 Отговор
    Дано да не напълнят България с емигранти от тия страни!

    14:46 26.11.2025

  • 2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    8 1 Отговор
    КАКВО СЕ ЗАНИМАВАТЕ С ТЕЗИ КАНАЛДЖИИ.
    ОСТАВЯЙТЕ ГИ ДА ПРЕМИНАВАТ СПОКОЙНО.
    НИКОЙ НЕ ИСКА ДА ОСТАВА ТУК.
    НЕКА ОТИВАТ ПРИ УРСУЛАТА

    14:47 26.11.2025

  • 3 Тоя

    10 2 Отговор
    гербавия нидал алгафарито сигурно е замесен с квартири за сирийци да се провери

    15:00 26.11.2025

  • 4 Ами,добре дошло!

    5 1 Отговор
    "Колкото повече затрудняваме групите, толкова повече се повишава цената за трафик“. Толкова по-големи комисионни за граничните.

    15:13 26.11.2025

  • 5 Каналджиите смениха маршрута

    3 1 Отговор
    демек пак през бг
    а вие продължавайте да ги ловите и регистрирате вместо да ги връщате обратно откъде са дошли
    регистрирани след като разберат че са се прекарали по дъблинското споразумение
    ще ни ги върнат от германия да се шлаят около духалите в софия и увеличават и размножават като хлебарки тук
    а при следващите поколения ще има шариа по зле от турско робство

    или акъл море патки пасе
    при тоз най измиращ и болнав народ в ес

    15:14 26.11.2025

  • 6 Таблоид

    5 1 Отговор
    Увеличете наказанията за трафикантите на 10 г. затвор и глоба и трафика ще намалее.

    Аз недоумявам как може западните политици да приемат некадърни, ненужни и радикализирани хора, кото с няколко

    закона забранят влизанетоо и даване на социалните издръжки. И Незабавно екстарадиране.

    15:15 26.11.2025

  • 7 В схемите често участват и българи

    5 1 Отговор
    иначе повечето са чужденци каналджии
    щото и кат ги фанат заптиета
    пак ще се разминат с условна
    и пак същата история
    докато в съседните страни им дават много години затвор

    смешен цирк с гоненици се разиграва на котки и мишки

    15:19 26.11.2025

  • 8 КолЮ

    0 1 Отговор
    Стига лъгахте бре!! Няма маршрути, няма граници, няма глупости. Пристигат си на летището, по въздушния шенген, като бели хора и започват да ползват права и облаги. Заради темерута Денков, който подписа това престъпно споразумение с Австрия, сега всички държави от ЕС си тварят боклука на чартърите и го разтварват в България. Говоря за сирийци и афганци, от които нищо не става, но разбира се и всичко що е престъпник. Точно така го е сключил споразумението академикът - темерут.

    15:53 26.11.2025

  • 9 Каналин от Шоуто на Сливата

    0 1 Отговор
    Какви ,,канали" бре!?!?!
    Запрете крана на входа...

    Що прави ,,Винкела" ?
    4 бона на линеен метър ограда прилапа преди...10 години...

    15:57 26.11.2025

