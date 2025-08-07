ГДБОП разби клон на „Хелс Ейнджълс“ в България

ГДБОП разби клон на рокерската групировка „Хелс Ейнджълс“ у нас. Задържани са над 10 души в цялата страна, научи bTV от източници от МВР.
Акцията е била срещу цялата организация, не само по линия на наркоразпространението, а също така за насилие и рекет.
Има задържани на територията на област Велико Търново и страната.
Сред тях са едни от най-известните фигури на местния ъндърграунд – Емил Йорданов, по-известен като Емо Черния, смятан за лидер на рокерската групировка „Хелс Ейнджълс“ в региона, и Мирослав Пашов, познат като Миро Пашата.
Имало е и арест в Асеновград. Задържаният е с прякор Латвиеца. Бил е издирван с червен бюлетин на Интерпол.
От ГДБОП за момента не потвърждават за акцията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 защо ли
19:28 07.08.2025
2 ТЕЯ
19:31 07.08.2025
3 Акция
19:38 07.08.2025
4 Тези на снимката
19:38 07.08.2025
5 Хелс Ейнджълс
да не си плащат франчайз на сащ Хелс Ейнджълс
19:39 07.08.2025
6 !!!!
19:41 07.08.2025
7 Ами да
19:41 07.08.2025
8 боклук
Коментиран от #12, #23
19:59 07.08.2025
9 Сила
19:59 07.08.2025
10 Механик
И погледнете там какви са! Единия ПАШАТА (нищо българско), другия ЛАТВИЕЦА ( и той от коалицията на жеЛАЕЩИТЕ). Ама не просто от жеЛАЕЩИТЕ, ами баш от най-ЛАЕЩИТЕ.
Бас държа, че посолствоТО ще пратят мазни адвокати, които да измъкнат тия от клетката.
Помнете ми думата, че дори "разследващите органи" ще им се извинят. Дано само не ни осъдят да платим на всеки от задържаните по 100000 евро.
20:01 07.08.2025
11 Мда-даааааа
20:03 07.08.2025
12 Механик
До коментар #8 от "боклук":Ти виждал ли си как изглеждат оригиналите на Хелс Ейнджълс в САЩ?
Там ако видиш някой елегантен, ще ти фана бела мечка и ша ти я докарам да ти играе "ганкиното" на центъра.
п.п.
Абе, ти въобще с главата дружиш ли бе? Знеш ли, че преди 89-та в едно училище имаше най-много 2-3 дебели деца и то поради някакво заболяване. Я се строй пред някое училище сега и гледай какви хипопотами излизат след часовете! Хипопотам след хипопотама!!!
Коментиран от #17
20:06 07.08.2025
13 И защо
20:08 07.08.2025
14 Фактите
Коментиран от #20
20:10 07.08.2025
15 Мъжлета
Коментиран от #21
20:11 07.08.2025
16 Ганя Путинофила
20:13 07.08.2025
17 боклук
До коментар #12 от "Механик":Преди 89 е било друга епоха, за която нямам силен спомен! Такива групировки не вярвам да е имало по онова време!
20:14 07.08.2025
18 Руските еничари в територията
20:14 07.08.2025
19 Тази
20:15 07.08.2025
20 Търновец
До коментар #14 от "Фактите":Това аз го бях публикувал преди близо 5 години тук и коментиращ с номер 48 ми е отговорил че са черния и пашата. И въпреки това след 7 месеца наивния народ гласува за чалга месията измамник. Вече разбра истината но е "малко" късно
20:17 07.08.2025
21 Такива са правилата
До коментар #15 от "Мъжлета":на Международния Хелзински комитет - прекален хуманизъм към престъпниците! НКВД също е действало в гръб!
20:19 07.08.2025
22 Опааа
Коментиран от #24
20:23 07.08.2025
23 Майна
До коментар #8 от "боклук":Човече имаш проблем с очите или с главата като цяло. Къде видя "дебели" само един на снимката е възпълничък а и изглежда на години. останалите са си напълно нормални - имам предвид чисто физически а не ментално... опазил ме оня да защитавам моторджии, но не си прав
20:30 07.08.2025
24 От Търново
До коментар #22 от "Опааа":На кирилица означава "Ангелите на ада",не ти е виновна журналистката. Тези бандити купувачи на гласове за Слави Трифонов,бяха наместници за наркотрафика за Северна България на Йордан Тонов -Данчо пръча. Осъждан преди на 10 години за наркотрафик,побои и рекет. В момента е областен координатор на партия - ДПС Ново начало за Врачански регион а съпругата му общински съветник от Новото начало и 2-ра в листата на партията на миналите избори от партията на Пеевски след Иво Цанев. Информацията е че РДВР -велико търново не са били информирани за акцията да не предупредят бандитите които им се отчитат. Само ми е странно Пеевски как е позволил или и той не е бил информиран. Дясната снимка са Данчо пръча и миро пашата заедно пред табелата на Италианското градче Корлеоне. Слави Трифонов е почетен председател на затеореното общество "Ангелите на ада"
Коментиран от #27
20:32 07.08.2025
25 Добра новина
20:42 07.08.2025
26 Грозев е еничарин
20:45 07.08.2025
27 Нямам думи
До коментар #24 от "От Търново":В тази нашата държава освен диви селяндури, дори и с пагони, има ли нещо различно?
20:45 07.08.2025
28 Факт
20:59 07.08.2025