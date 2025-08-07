Новини
България »
ГДБОП разби клон на „Хелс Ейнджълс“ в България
  Тема: Войната на пътя

ГДБОП разби клон на „Хелс Ейнджълс“ в България

7 Август, 2025 19:24 1 887 28

  • гдбоп-
  • разби-
  • клон-
  • „хелс ейнджълс“-
  • българия-
  • рокери-
  • мотористи

Над 10 души са задържани

ГДБОП разби клон на „Хелс Ейнджълс“ в България - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ГДБОП разби клон на рокерската групировка „Хелс Ейнджълс“ у нас. Задържани са над 10 души в цялата страна, научи bTV от източници от МВР.

Акцията е била срещу цялата организация, не само по линия на наркоразпространението, а също така за насилие и рекет.

Има задържани на територията на област Велико Търново и страната.

Сред тях са едни от най-известните фигури на местния ъндърграунд – Емил Йорданов, по-известен като Емо Черния, смятан за лидер на рокерската групировка „Хелс Ейнджълс“ в региона, и Мирослав Пашов, познат като Миро Пашата.

Имало е и арест в Асеновград. Задържаният е с прякор Латвиеца. Бил е издирван с червен бюлетин на Интерпол.

От ГДБОП за момента не потвърждават за акцията.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 защо ли

    52 6 Отговор
    А тези мафиоти с прякори на тикви и свине ,управляват цяла държава и имат имунитет

    19:28 07.08.2025

  • 2 ТЕЯ

    20 28 Отговор
    СА ПАТРЕОТИ ПРАВОСЛАВНИ СЕМЕЙНИ РУСОФИЛИ С КРЪСТОВЕ ПО ПРАСЦИТЕ.ВИЖДА СЕ НА СНИМКАТА.КАНЕХА И БРАТЯ РУСНАЦИПСЕВДО РОКЕРИ И РАЗВЯВАХА СЪВЕТСКИ ЗНАМЕНА.И ДА ПИШЕТЕ МИНУСИ ТОВА СИ Е САМАТА ИСТИНА.ГЛЕДАХМЕ КАК ОСКВЕРНЯВАТ БЪЛГАРСКИТЕ ПЪТИЩА.

    19:31 07.08.2025

  • 3 Акция

    11 9 Отговор
    Оф , и аз ги видях миналия ден пред един бар в моя квартал, добре че не ме нападнаха.

    19:38 07.08.2025

  • 4 Тези на снимката

    18 10 Отговор
    Групово изпикаване имат? Много е хелско, даже ейнджълско!

    19:38 07.08.2025

  • 5 Хелс Ейнджълс

    23 5 Отговор
    кога изникнаха и тук
    да не си плащат франчайз на сащ Хелс Ейнджълс

    19:39 07.08.2025

  • 6 !!!!

    14 3 Отговор
    Сега ще ги млатим…..Ния сме ….🛵 веспите!!!

    19:41 07.08.2025

  • 7 Ами да

    12 1 Отговор
    10 1/2 заловени!

    19:41 07.08.2025

  • 8 боклук

    21 3 Отговор
    Понякога, когато коментирам трътлестата анатомия на 95 % от автентичните BG така наречени мъже, вие се съпротивлявате! Вижте ги - глъми, прости, тантурести, чупещи стойки и облечени по такъв начин, че да изглеждат още по тумбести, като тарлюовци звеноводи! Наблягат на масата, а не на стройна елегантна фигура! Фитнеса е саво гежести, което допълнително засилва ефекта от пехливанския източен ген !

    Коментиран от #12, #23

    19:59 07.08.2025

  • 9 Сила

    19 2 Отговор
    Тъпо е да се размотаваш насам натам с надпис "бандит" на гърба ....!!? Това не е "48 часа " с Ник Нокти и Еди Мърфи и БГ то не е Калифорния ....

    19:59 07.08.2025

  • 10 Механик

    15 4 Отговор
    Нищо добро не е дошло от запад. ХЕЛС ЕЙНДЖЪЛС са само едно малко перо.
    И погледнете там какви са! Единия ПАШАТА (нищо българско), другия ЛАТВИЕЦА ( и той от коалицията на жеЛАЕЩИТЕ). Ама не просто от жеЛАЕЩИТЕ, ами баш от най-ЛАЕЩИТЕ.
    Бас държа, че посолствоТО ще пратят мазни адвокати, които да измъкнат тия от клетката.
    Помнете ми думата, че дори "разследващите органи" ще им се извинят. Дано само не ни осъдят да платим на всеки от задържаните по 100000 евро.

    20:01 07.08.2025

  • 11 Мда-даааааа

    16 2 Отговор
    Пропуснали сте да напишете, че ОДМВР - В. Търново не е било уведомено за акцията. И правилно. Нали там са си плащали такса спокойствие.

    20:03 07.08.2025

  • 12 Механик

    17 2 Отговор

    До коментар #8 от "боклук":

    Ти виждал ли си как изглеждат оригиналите на Хелс Ейнджълс в САЩ?
    Там ако видиш някой елегантен, ще ти фана бела мечка и ша ти я докарам да ти играе "ганкиното" на центъра.
    п.п.
    Абе, ти въобще с главата дружиш ли бе? Знеш ли, че преди 89-та в едно училище имаше най-много 2-3 дебели деца и то поради някакво заболяване. Я се строй пред някое училище сега и гледай какви хипопотами излизат след часовете! Хипопотам след хипопотама!!!

    Коментиран от #17

    20:06 07.08.2025

  • 13 И защо

    12 0 Отговор
    са заловени и задържани ? Един бил издирван чрез Интерпол , а другите ?

    20:08 07.08.2025

  • 14 Фактите

    11 1 Отговор
    Арестувани са купувачите на гласове за Слави Трифонов и наркопласьори с присъди за рекет и грабежи! Вдясно Емил Кънчев Йорданов -Емо черния, вляво Мирослав Събев Пашов - миро пашата ,а най вляво Мимо Хамса отговарящ за пласирането и събирането на парите от изнудваните.

    Коментиран от #20

    20:10 07.08.2025

  • 15 Мъжлета

    3 4 Отговор
    Ама защо се ги снимали в гръб ? Моля ви покажете им лицата , да си избера някой за мъж. В тази държава вече не останах свободни мъже , ще остана стара мома.

    Коментиран от #21

    20:11 07.08.2025

  • 16 Ганя Путинофила

    4 5 Отговор
    Тези са наши ора - путинофили!

    20:13 07.08.2025

  • 17 боклук

    7 2 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    Преди 89 е било друга епоха, за която нямам силен спомен! Такива групировки не вярвам да е имало по онова време!

    20:14 07.08.2025

  • 18 Руските еничари в територията

    3 5 Отговор
    удължиха срока за пребиваване на руските шпиони в България!

    20:14 07.08.2025

  • 19 Тази

    6 1 Отговор
    организация забравена ли е в България , от кого и от кога ?

    20:15 07.08.2025

  • 20 Търновец

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Фактите":

    Това аз го бях публикувал преди близо 5 години тук и коментиращ с номер 48 ми е отговорил че са черния и пашата. И въпреки това след 7 месеца наивния народ гласува за чалга месията измамник. Вече разбра истината но е "малко" късно

    20:17 07.08.2025

  • 21 Такива са правилата

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Мъжлета":

    на Международния Хелзински комитет - прекален хуманизъм към престъпниците! НКВД също е действало в гръб!

    20:19 07.08.2025

  • 22 Опааа

    5 0 Отговор
    “Хелс Ейнджълс“ Мароооооо,мисиркооооо! Какво означава това на кирилица ма? Hells angels! Така се пише мисиркоооо!

    Коментиран от #24

    20:23 07.08.2025

  • 23 Майна

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "боклук":

    Човече имаш проблем с очите или с главата като цяло. Къде видя "дебели" само един на снимката е възпълничък а и изглежда на години. останалите са си напълно нормални - имам предвид чисто физически а не ментално... опазил ме оня да защитавам моторджии, но не си прав

    20:30 07.08.2025

  • 24 От Търново

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Опааа":

    На кирилица означава "Ангелите на ада",не ти е виновна журналистката. Тези бандити купувачи на гласове за Слави Трифонов,бяха наместници за наркотрафика за Северна България на Йордан Тонов -Данчо пръча. Осъждан преди на 10 години за наркотрафик,побои и рекет. В момента е областен координатор на партия - ДПС Ново начало за Врачански регион а съпругата му общински съветник от Новото начало и 2-ра в листата на партията на миналите избори от партията на Пеевски след Иво Цанев. Информацията е че РДВР -велико търново не са били информирани за акцията да не предупредят бандитите които им се отчитат. Само ми е странно Пеевски как е позволил или и той не е бил информиран. Дясната снимка са Данчо пръча и миро пашата заедно пред табелата на Италианското градче Корлеоне. Слави Трифонов е почетен председател на затеореното общество "Ангелите на ада"

    Коментиран от #27

    20:32 07.08.2025

  • 25 Добра новина

    0 0 Отговор
    Сега бой бой бой ...... глупаци с глупаците.

    20:42 07.08.2025

  • 26 Грозев е еничарин

    1 1 Отговор
    Хелс Ейнджълс са уникални п сихопати.Започват като рокерска група,а после се превръщат ва мафиотска групировка за н аркотици,убийства,п роституция,трафин на еми гранти и всякакви п рестъпления,за които се сетите.Разшириха се от САЩ и към Европа.Отдавна бръмчат и в Скандинавските държави,където си разпределят теритоии и воюват със Земунския клан.Преди имахме отношения и със Земун и с Хелс Ейнджълн,но ооо младост,спомени :)))

    20:45 07.08.2025

  • 27 Нямам думи

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "От Търново":

    В тази нашата държава освен диви селяндури, дори и с пагони, има ли нещо различно?

    20:45 07.08.2025

  • 28 Факт

    0 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    20:59 07.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове