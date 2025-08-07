ГДБОП разби клон на „Хелс Ейнджълс“ в България

ГДБОП разби клон на рокерската групировка „Хелс Ейнджълс“ у нас. Задържани са над 10 души в цялата страна, научи bTV от източници от МВР.

Акцията е била срещу цялата организация, не само по линия на наркоразпространението, а също така за насилие и рекет.

Има задържани на територията на област Велико Търново и страната.

Сред тях са едни от най-известните фигури на местния ъндърграунд – Емил Йорданов, по-известен като Емо Черния, смятан за лидер на рокерската групировка „Хелс Ейнджълс“ в региона, и Мирослав Пашов, познат като Миро Пашата.

Имало е и арест в Асеновград. Задържаният е с прякор Латвиеца. Бил е издирван с червен бюлетин на Интерпол.

От ГДБОП за момента не потвърждават за акцията.