Важните новини във ФАКТИ на 07.08.2025 г.

Как ще работи новата държавна верига „Магазини за хората“?

От есента на тази година ще заработи първият магазин от веригата „Магазин за хората“, реши правителството вчера.

Няма да се строи върху Античния амфитеатър Сердика в София

Няма да се строи върху Античния амфитеатър Сердика в София, увери министърът на културата Мариан Бачев. Повод за това се оказа гражданска петиция за запазване и реставрация на Амфитеатъра след като част от него попадна в списъка с над 4000 държавни имота с отпаднала необходимост и притеснението на граждани на столицата, че върху вековните останки ще започне строеж.

Жена се вряза в полицейски автомобил на възлово кръстовище в Русе

Жена се вряза в полицейски автомобил на възлово кръстовище в Русе тази вечер. Патрулката е била с включена звукова и светлинна сигнализация и е отивала на сигнал.

Нов пожар пламна в Хасковско, ситуацията в Сакар не е овладяна все още

17 екипа на пожарната остават в Сакар. Пожарът там все още не е овладян. Над село Йерусалимово все още горят отделни огнища и заради тях пожарът не може да бъде обявен за локализиран.

ГДБОП разби клон на „Хелс Ейнджълс“ в България

ГДБОП разби клон на рокерската групировка „Хелс Ейнджълс“ у нас. Задържани са над 10 души в цялата страна, научи bTV от източници от МВР.

Проверяват трите водохващания, подаващи вода за Кюстендил

Екип хидролози и лично кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов проверяват дебита и състоянието на трите водохващания, подаващи вода за града. При необходимите минимум 240 литра в секунда за града в пречиствателната станция при село Жиленци влизат не повече от 140 литра в секунда, казаха работещи в "Кюстендилска вода". От 10 дни три кюстендилски квартала - "Герена", "Белият камък" и "Изток", както и близките села Пиперков чифлик и Слокощица, са на воден режим, който не е отпаднал и при валежите преди два дни, съобщи БНР.

Бизнесът изпрати на властта възраженията си срещу законопроекта за веригата на доставки на храни

Бизнесът изпрати до властта възраженията си срещу законопроекта за веригата на доставки на хранителни продукти, чиято редакция поставя допълнителни рестрикции. Текстовете предизвикаха реакции с ограничаването на промоциите до 10% и своеобразните квоти за 50% родно производство и 80% български млечни продукти в магазините.

Весела Караиванова: 5,2 милиона лева месечно и пада таванът на пенсиите

На този етап не е необходимо по-рязко нарастване на пенсионната възраст, особено за хората, работещи при условията на трета категория труд. Това заяви в интервю за БТА новият управител на Националния осигурителен институт Весела Караиванова.

Мария Филипова е номинирана за заместник-омбудсман

Българската асоциация за активни потребители предложи председателя на Комисията за защита на потребителите Мария Филипова за заместник-омбудсман на България. Номинирани са още Марина Кисьова де Хеус и Деница Димитрова, съобщи bTV Новините.

Мъж пострада, след като е бил блъснат от собствената си кола

Нелеп инцидент в късните часове на 6 август едва не завърши фатално за 47-годишен мъж от село Джигурово, след като собствената му кола го прегази в град Сандански.

Георги Ганев: Законът за еврото ще причини ценови шок

Промените в Закона за еврото са изключително вредни и ще причинят ценови шок върху българската икономика, заяви икономистът Георги Ганев в интервю за БНР. Бившият депутат от "Демократична България" предупреди, че заради законодателните промени цените ще са по-високи, отколкото биха били без тях.

Ивайло Мирчев: Пеевски затваря кръга на завладяната държава, а ГЕРБ и Борисов гледат безпомощно отвън

„С Кочани в сърцето – първа копка на подпорна стена на гробищен парк и курбан за здраве“, похвали се областният председател на Смолян в социалните мрежи. И пусна снимки на багер със знаме на новото начало. И не пропусна да благодари: „Проектът се реализира със съдействието на Делян Пеевски – председател на ДПС и ПГ на ДПС „Ново начало“, който откликна на нуждите на жителите и осигури необходимата подкрепа“. Този багер, окачен със знамето на „Ново начало“ е еманация на завладяната от Пеевски държава. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев.

Психолог: Българите ги е страх от еврото заради спомена за премахването на нулите

Въвеждането на еврото в България буди силни емоции, съмнения и страхове сред хората, а техните корени не са толкова икономически, колкото психологически.

Ограничават имотните измами с промени в Правилника за вписванията

Преустановява се издаването на незаверени преписи и препис-извлечения от вписани в имотния регистър актове на неограничен кръг лица. Това предлага Министерството на правосъдието с проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за вписванията, одобрен с ПМС № 1486 от 1951 г. Днес проектът бе публикуван за обществено обсъждане, съобщиха от пресцентъра на МП.

Васил Терзиев: Първата същинска стъпка за възстановяване на Симеоновския лифт е реализирана

Първата същинска стъпка за възстановяване на Симеоновския лифт е реализирана!

Людмила Елкова: „Магазин за хората” ще повтори съдбата на Държавната петролна компания

Новата държавна инициатива за създаване на „Магазин за хората“ с минимални надценки предизвика разнопосочни реакции. Финансисти и представители на производителите влязоха в остър дебат в ефира на NOVA NEWS.

ДБ: Недопустимо е МС да бяга от отговорността за разпореждане с държавни имоти и да прехвърля топката на НС

През последните два месеца, непосредствено след първоначалното публикуване на списъка с над 4400 държавни имоти с отпаднала необходимост, представителите на „Да, България“ в Народното събрание, местната власт и наши активисти предприеха редица действия за публично и задълбочено обсъждане на предложените за продажба имоти.

Николай Вълканов: Поставени между чука и наковалнята, търговците може да започнат да окапват

Виждам изключително коректно превалутиране на цените, заяви пред БНР изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов.

Керемедчиев: Русия протакаше започването на сериозни преговори, за да спечели повече на бойното поле

Американският президент Доналд Тръмп планира да се срещне лично с руския президент Владимир Путин още следващата седмица. Такава информация съобщи „Ню Йорк Таймс“, като се позова на свои източници от Белия дом. Възможна ли е среща на лидерско ниво?

Съдят полицаи, взели подкуп

Полицейски служители са предадени на съд по дело за подкуп на Окръжна прокуратура - Благоевград

Мотоциклетист е с опасност за живота след катастрофа във Варна

74-годишен мотоциклетист е с опасност за живота след катастрофа във Варна, съобщиха от полицията.