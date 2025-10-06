Важните новини във ФАКТИ на 06.10.2025 г.

Бойко Борисов проговори за „Уолстрийт джърнъл“, Тръмп-младши и "Балкански поток" ВИДЕО

„Имаше желаещи от цяла България да отидат на тази среща. Поканиха ме, отидохме, видяхме се, спомнихме си добри времена и си отидох. Аз не съм участвал на форумите. Жълтении няма да говоря. Сега ако слушаме в Америка какво си говорят демократите и републиканците, най-малко са за пример в момента“. Това каза Бойко Борисов пред Николай Бареков за скандала със статия на „Уолстрийт джърнъл“, в която се твърди, че той е опитал да даде възможност на САЩ да използват „Турски поток“ (наричан още „Балкански поток“) и рафинерията „Нефтохим“, като в отговор те да свалят санкциите по закона „Магнитски“ срещу негови „близки съюзници“.

Румен Петков: Кабинетът се справи много добре с водната криза

„Правителството се справи много добре с водната криза, но плевенчани имат право да са гневни заради тези десет години бездействие.“

В София: Парче бетон падна върху кола с 2-годишно дете в нея (СНИМКИ)

Парче бетон от мост на бул. "Цариградско шосе" в София е паднало върху автомобил, движещ се по бул. "Брюксел". За инцидента съобщава близък на потърпевшите във фейсбук, цитиран от Bulgaria ON AIRr.

Доц. Петър Филков: В "Елените" безотговорността е била на инвеститора, защото е било ясно, че там има река

Потресаващо е в „Елените“, човешката алчност е причината. Не може да се строи в корито на река. Там очевидно нещата са били от една страна предизвестени, от друга страна някой сериозно е злоупотребил“.

Фаталното рали във Варна: Асфалтът в отсечката, където кола се вряза в публиката, не е имал добро сцепление

Автомобилното състезание край "Аладжа манастир" край Варна, което трябваше да бъде празник за феновете на моторните спортове, завърши трагично. Един човек загина, а осем други бяха ранени, след като състезателен автомобил излетя от трасето и се вряза в зрители, застанали в опасна зона на завой. Сред пострадалите е и жена в критично състояние.

Доц. Георги Костов: Строителството в дерета с големи водосбори, дори те да са сухи в момента, винаги крие рискове

"Елените“ и Царево показват, че не се учим от грешките си, не се учим от историята. Това каза бившият заместник-министър на земеделието и горите, лесовъд и университетски преподавател доц. Георги Костов в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.

Манол Пейков: Единствената стратегия на управляващите е да закрият ДАИ, за да може да скрият всичко, което се случва там

Корупционният скандал, който се случи покрай концерт на Роби Уилямс, е "щастливо“ стечение на обстоятелствата от гледна точка на справедливостта в България, защото просто ще им много трудно на управляващите да бъде заметен под килима – скандалът е от прекалено голям мащаб и получи отзвук и в европейските медии. Това каза в предаването "Метроном“ на Радио "Фокус“ народният представител от ПП-ДБ Манол Пейков.

В Добрич бе задействана системата BG-ALERT

Областният управител на Добрич задейства системата BG-ALERT, съобщават от БНТ.

Божанов: Един и същи прокурор по две сходни като сценарий дела: В моя случай - внася в съда, другият - прекратява

Отдавна съм обвиняем, а вече съм и подсъдим. Това, което твърди прокуратурата е, че съм дал някаква флашка на служител и на тази флашка е имало информация, която е била защитена като класифицирана информация. Това коментира в студиото на "Още от деня" заместник-председателят на ПГ на ПП-ДБ и съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов.

Слави Василев: Пропадането, на което ставаме свидетели, показва, че властта трепери

Наблюдаваме сблъсък на много гледни точки, а процесите се задълбочават. Личи си, че София никога не е управлявана толкова зле. Това заяви политическият анализатор Цветанка Андреева в предаването „Още от деня“ по БНТ, цитирана от novini.bg.

Проф. Янко Янев: „Топлофикация София“ е пред фалит

„Топлофикация София" е пред фалит от близо десет години насам. Това заяви енергийният експерт проф. Янко Янев в ефира на „Денят на живо“ по NOVA NEWS.. По думите му, макар че се обсъждат нови решения за енергийна независимост, включително изграждането на малки модулни ядрени реактори, тяхната ефективност и приложимост ще зависят от редица фактори.

Драгомир Стойнев: Може да се окаже, че нито една постройка от „Елените“ няма Акт 16

„Може да се окаже, че всички тези постройки там нямат Акт 16. Нито една от тези постройки няма Акт 16. И за това не е виновен министър Манол Генов“.

Димитър Петров: До средата на следващата седмица ще има работещо решение за боклука в София

Кризата със сметопочистването в столичните квартали "Люлин" и "Красно село" е напът да бъде разрешена, като се очаква до средата на следващата седмица да има работещо решение. Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS общинският съветник от "Продължаваме промяната - Демократична България" Димитър Петров.

Мирчев: Бойко Борисов е „приключен политически“, а Делян Пеевски ще стане премиер на България

„Антикорупционната комисия и нито една институция не е била наша под никаква форма. Нашата цел е да няма наша и ваша институция“, каза в предаването „Лице в лице“ съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

Kръвната проба на рали пилота Нейко Нейков показа: Няма алкохол или дрога

Излязоха резултатите от кръвната проба на рали пилота Нейко Нейков. Кръвната проба е отрицателна, както за алкохол, така и за наркотици.

Борислав Гуцанов: Този път трябва да се сложи край на безобразията с разрешителните за строеж

Най-сериозната тема в последните дни са наводненията по Южното Черноморие и кой, как е давал разрешителните за строеж. Когато се случи бедствие, започваме да коментираме тези въпроси, а през останалото време сякаш нарушенията продължават. Амбицирани сме този път да се сложи край на тези безобразия.Това каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в предаването „Пресечна точка”.

Национална агенция за борба с престъпността на Великобритания дари техника на ГДБОП

Национална агенция за борба с престъпността на Великобритания дари техника на ГДБОП, посочи "Фокус".

Корнелия Нинова: Леле, колко е жалък! Бойко Борисов дава интервю. Притеснен. Обяснява се. Хленчи.

Леле, колко е жалък! Бойко Борисов днес пред къщата си в Банкя. Дава интервю. Притеснен. Обяснява се. Хленчи. Уплашен. След разкритията на Уоул Стрийт Джърнал за тайната му среща с Тръмп-младши.

България иска помощ от фонд "Солидарност" на ЕС заради щетите от наводненията

С официално писмо заместник-министърът на МРРБ Юра Витанова инициира започването на процедура по Фонд "Солидарност“ на ЕС за Югоизточен регион.



"Ангажиментът на структурите на МВР ще бъде изготвяне на обобщена информация за първичните оценки на щетите и допустимите разходи". Това заяви вътрешният министър Даниел Митов по време на работна среща заедно с регионалния министър Иван Иванов във връзка с първите процедури по възстановяване на щетите от обилните валежи през последните дни.



"От вашата страна МРРБ ще осигури необходимата документация, с която страна няма да кандидатства за подпомагане на фонда. Фонд "Солидарност“ е основният инструмент на ЕС за подпомагане на възстановяването на природните бедствия и е израз на европейската солидарност. Освен това Съюзът предоставя ефективна подкрепа на държавите-членки или кандидатите на страните, за да им помогне да се справят с последиците от големи природни бедствия – наводнения, горски пожари, земетресения, бури или суши", обясни вътрешният министър.



По време на срещата е била обсъдена и координацията между "Пътна полиция“ и АПИ да въведе временна организация за движението заради ремонтите по магистралите и облекчаване на трафика в сключените участъци.

51 населени места остават без ток, от "Елените" са евакуирани 200 души

Абсолютно забранено е влизането на хора във вилно селище "Елените" поне до сряда. Това съобщи главен комисар Захари Васков, директор на Главна дирекция "Национална полиция".

Д-р Николай Брънзалов: Агресията срещу лекарите е недоволство против здравната ни система

Две национално представителни социологически изследвания, проведени от агенция "Тренд" по поръчка на Българския лекарски съюз (БЛС), показват тревожни данни за мащаба на насилието над медицински специалисти у нас.

Мика Зайкова: Отпуснатите 10,3 млн. лв. за водната криза в Плевен са осем депутатски заплати! Това са пари за семки!

Отпуснатите 10,3 млн. лв. за решаване на водната криза в Плевен са "пари за семки“. Тези средства са нищо – това са осем депутатски заплати за година. Необходими са много повече. Това каза за предаването "Нюзрум“ по Радио "Фокус“ икономистът Мика Зайкова.



По думите ѝ с разумни действия част от водната криза може да бъде разрешена.



"Хайде да прегледаме състоянието на язовирите – то е плачевно. Състоянието на ВиК инфраструктурата – също. Нищо не е направено по въпроса още от времето на бай Тошо. Но има едни частни малки водноелектрически централи, накачени като гроздове покрай язовирите, които произвеждат ток и го продават извън страната. От производител и снабдител на цяла Югоизточна Европа България стана вносител на ток. Второ – доколкото ми е известно, и водите на Марица са предварително продадени на Гърция. Така че тази ситуация е породена от грешни решения“, коментира Зайкова.



Според нея е необходимо да се предприемат спешни мерки.



"Проблемите на Бюджет 2025 са нищо в сравнение с това, което трябва да се решава през 2026“, убедена е Мика Зайкова.

Джартов: Обстановката в страната е сравнително спокойна, регистрирани са 30 произшествия

Към настоящият момент оперативната обстановка е сравнително спокойна. Имаме 30 произшествия, на които реагират екипите на ГДПЗН. От тях 8 са свързани с отстраняване на паднали дървета и отводняване на различни обекти. Няма усложняване на оперативната обстановка. Това заяви главен комисар Александър Джартов - директор на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" пред журналисти.

Ремонти налагат прекъсване на електрозахранването в Койнаре

Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЕРМ Запад, че на 9 октомври 2025 г. ще осъществи ремонтни дейности по електропровод 110 кV „Търнак“.

Председателят на ДАЗД за случая в Каблешково: При нас няма данни за сексуално насилие над детето

"През изминалата една година от кампанията "Бъди смел, бъди добър!" срещу насилието над и между деца можем да се похвалим с отлични резултати, защото благодарение на кампанията успяхме да привлечем голяма част от обществото". Това подчерта пред БНР Теодора Иванова, председател на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД):