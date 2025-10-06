Национална агенция за борба с престъпността на Великобритания дари техника на ГДБОП, посочи "Фокус".
Директорът на ГДБОП главен комисар Боян Раев изрази благодарност за направеното дарение и изрази увереност, че тесните партньорски отношения ще допринесат за постигането на по-добри резултати в общите усилия за борба с трансграничната организирана престъпност.
17:36 06.10.2025
17:36 06.10.2025
17:37 06.10.2025
17:39 06.10.2025