Румен Спецов смени ръководството на бензиностанциите „Лукойл“

26 Ноември, 2025 15:43 1 689 33

Промените засягат и други ключови звена

Румен Спецов смени ръководството на бензиностанциите „Лукойл“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Особеният търговски управител на „Лукойл“ Румен Спецов продължава с мащабните кадрови промени в структурата на петролната компания в България. След като пое контрола над рафинерията в Бургас, бившият директор на НАП предприе действия за смяна на ръководствата и на дъщерните търговски дружества.

Справка в Търговския регистър показва, че Спецов е подал документи за заличаването на управителите на „Лукойл България“, „Лукойл Ейвиейшън България“ и „Лукойл-България Бункер“. Заявленията са в процес на обработка от Агенцията по вписванията към днешна дата.

Александър Величков, който зае поста управител на „Лукойл България“ след оттеглянето на Валентин Златев, е освободен от длъжност. Дружеството управлява веригата бензиностанции на компанията в страната. Въпреки отстраняването му от оперативното ръководство на търговската част, към момента Величков запазва позицията си на председател на Надзорния съвет на рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“.

Промените засягат и други ключови звена. От постовете си са отстранени управителят на „Лукойл Ейвиейшън България“ (търговия с авиационно гориво) и „Лукойл-България Бункер“ (корабно гориво). Досега тези позиции се заемаха от руския гражданин Михаил Сизов.

С вписването на промените Румен Спецов ще стане едноличен управител и на трите търговски дружества. Действията му следват линията на поемане на пълен оперативен контрол върху активите на руската компания, която е под санкции.

Припомняме, че преди седмица Спецов освободи и Евгени Маняхин от поста председател на Управителния съвет на рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“, като му отне представителната власт. Маняхин остана само редови член на Управителния съвет.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Щом

    24 1 Отговор
    са му наредили ?!

    15:45 26.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    28 6 Отговор
    Спецов ще прехвърли Нефтохим Бургас на Делян Пеевски за едно евро.

    Коментиран от #4, #24

    15:45 26.11.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    20 2 Отговор
    Още ли не е прехвърлил активите на Мис Бикини❗

    15:46 26.11.2025

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    15 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    😀ЛАФКАОИЛ 😉

    15:47 26.11.2025

  • 5 ДрайвингПлежър

    25 2 Отговор
    Нищо не налага тези смени - целта на "особения" управител беше парите да не стигат Русия, а не преструктуриране на предприятието, Тези рокади само показват, че Спецов е там да подготви почвата, Лукоил да бъде окраден от дебелия мръсник и гербавото му приятелче

    15:47 26.11.2025

  • 6 въпросче

    12 1 Отговор
    А няма ли да смени ръководството на то то то?! Да не го дават под наем на някой чичко-паричко.

    Коментиран от #10

    15:48 26.11.2025

  • 7 Опорка

    16 3 Отговор
    Свинятa започна превземането. Ликувайте овце, освободихте се от руското влияние.

    15:49 26.11.2025

  • 8 Някой

    7 3 Отговор
    По какво това се отлива от документна измама, за завзема на фирма от вътре? Това че някой там е руснак, няма никакво значение. По конституция права не се делят по етнос - това за расистите русофоби страдащи от психическо състояние необоснована фобия/страх.

    15:50 26.11.2025

  • 9 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    4 9 Отговор
    Вече е официално: Русия открито се обявява за „ресурсната база“ на Китай
    Шефът на „Роснефт“ Игор Сечин най-накрая каза тихата част на глас: Русия е готова да се превърне в „ресурсна база“ за Китай, който той определи като „индустриална суперсила“.
    Истината е, че тази динамика съществува от години. Русия вече функционира като суровинния придатък на Китай, доставяйки петрол, газ, въглища, дървен материал и други стоки, докато в замяна внася промишлени стоки. Изявлението на Сечин не обявява нова политика – то просто потвърждава това, което икономическите данни отдавна показват.
    В опит да покаже лоялност към Пекин, Москва официално прие ролята си на младши партньор на Китай, зависим и заменим.
    И въпреки всички приказки на Кремъл за „суверенитет“, нищо не разкрива асиметрията по-ясно от това да се наречеш нечия чужда ресурсна база.

    Коментиран от #18

    15:51 26.11.2025

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "въпросче":

    Ирен Кръстев: не барайте играчката на синчето❗

    15:51 26.11.2025

  • 11 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    8 4 Отговор
    Kyчka e!!!
    - бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
    - бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
    - банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
    - бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
    - бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
    редовия гербер е неосъзната копейка !!!
    бойко, кРадев и пееевски са проблема за развитието на България, да стане една нормална европейска страна.

    15:54 26.11.2025

  • 12 Гост

    12 0 Отговор
    румен спецов нищо не е сменил, едно от прасетата ги е сменил.

    15:54 26.11.2025

  • 13 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    6 1 Отговор
    В Грузия се извърши прехода към диктатура, по същия начин както го правят пеевски и борисов, по един и същи учебник, учебника на КГБ.
    Не е далеч деня, в който пеевски, заедно с радев и борисов, ще завие рязко към москва и ще продължи да бъде техен бирник, както го е правил и досега за тях, заедно с банката на Путлер, Внешекономбанк - заедно ограбиха Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, контрабанда на цигари и наркотици .

    15:56 26.11.2025

  • 14 !!!?

    9 5 Отговор
    Гуд бай ЛУКойл...слънцето и въздуха за всяка Копейка !!!?

    15:59 26.11.2025

  • 15 Мутата

    7 2 Отговор
    Скоро ще има скокове от някой отворен прозорец.

    16:00 26.11.2025

  • 16 Гориил

    6 1 Отговор
    България рискува да предизвика бензинов геноцид. Не би ли било по-добре да изчакаме подписването на мирен договор между Русия и САЩ и след това да отменим санкциите?Американците възнамеряват да приемат поканата на Москва и да инвестират активно в неизчерпаемите ресурси на Русия. Дмитриев им обеща това от името на руския президент. Именно това е целта на прибързаното сключване на мирния договор между САЩ и Русия.Завръщането на европейските компании в Русия ще бъде мъчиьелно и не толкова бързо.

    Коментиран от #17

    16:02 26.11.2025

  • 17 Чий

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Гориил":

    Лукойл?

    Коментиран от #19

    16:06 26.11.2025

  • 18 Приключиха!

    5 5 Отговор

    До коментар #9 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":

    Прочетох го в руските сайтове.
    Русия се предаде.
    Всичко е по милостта на Китай.
    Нещата в Русия са на доизживяване.
    Със 120 млн. население ( останалите над 20млн. нямат нищо общо с руснаците, освен общ - административен език, за да се разбират някак си ) са отдавна извън играта.

    16:11 26.11.2025

  • 19 Гориил

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Чий":

    Надявам се, че българските кризисни мениджъри разбират добре чия собственост е това и няма да навредят на България.Бих призовал българите да бъдат гъвкави и търпеливи. Това би била правилната стратегия.Бих искал да отбележа, че през цялата българска история от 1878 г. насам, нетърпението винаги е водило до поражението на българския елит.

    16:12 26.11.2025

  • 20 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Спецове ще продава вода вместо бензин на бензиностанциите за да свали цената на активите на Лукойл.

    Коментиран от #23

    16:17 26.11.2025

  • 21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    3 5 Отговор
    Но, ако де продаде Лукойл на западен инвеститор ще спре хранилката на задунайските русороби, за това е тоя вой от пасьола❗❗

    16:19 26.11.2025

  • 22 Още новини от Украйна

    1 0 Отговор
    САЩ предоставиха на унгарската компания MOL разрешение за отмяна на санкции срещу Лукойл.

    Американските власти разрешиха на унгарския концерн MOL да продължи да купува петрол от Лукойл до 21 ноември 2026 г. Отмяната е издадена от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ.

    Според документа, на MOL е разрешено да извършва сделки с Лукойл и неговото търговско дъщерно дружество Litasco за закупуване на петрол, доставян по тръбопровода „Дружба“.

    16:20 26.11.2025

  • 23 Гоорил

    2 6 Отговор

    До коментар #20 от "Сатана Z":

    В блатата така мешат бензита за да е по евтин, а уж беше световната бензиностанция, до къде се догара бункерното!

    16:20 26.11.2025

  • 24 Сатана Z

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Пак е по добре от колкото да плащат на копейките да разрушават Бэлгария!

    Коментиран от #27

    16:22 26.11.2025

  • 25 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Но най важното е грузя 200 да не спира да върви с пълни вагони към блатат, трябва гориво за крематорките , топлофикацията в блатата е вързана за тях, а там си е сериозна зима!

    16:23 26.11.2025

  • 26 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Субективно, Лукойл и Роснефт трябва да експлоатират противоречивите си интереси.
    Преди всичко, те трябва да отслабят позицията на Тръмп в САЩ.
    Например, в САЩ това е конфликт между републиканци и демократи. Освен това, те трябва да намерят крипто съюзници в САЩ, които могат да помогнат за обработката на плащанията. Нещо повече, лобирането е законно в САЩ.
    За Роснефт и Лукойл най-важното е да демонстрират силна позиция: да отворят рафинерии и бензиностанции в освободените територии.

    16:25 26.11.2025

  • 27 Сатана Z

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Сатана Z":

    Ме пиши от мое име ма, жено пропаднала!Излагаш ме.

    16:26 26.11.2025

  • 28 Сатана Z

    1 3 Отговор
    Копейките за това са изкарани от заран да реват на умрело, спират взятките!

    16:29 26.11.2025

  • 29 Горски

    2 1 Отговор
    Какво сега, нашите милиардери нямат пари? Ще го купи държавата, а печалбата ще върви за частни джобове, а загубата за нас! Ктб, тв7, лавка, булгартапак сега лукойл. Пак с държавни пари, но ще се управлява като частна фирма. Спецов ще прехвърли Нефтохим Бургас на Шиши за едно евро. Купува го Пеевски, останалите слуги само гласуват безропотно. В замяна получават беззаконие. Това са нишият, простоват еталон от герп, итънъ, бъ съ пъ.

    16:31 26.11.2025

  • 30 Спецов е кукла на конци или казано марио

    3 0 Отговор
    Марионетка на шиши! Тези ще оглозгат лукойл та след тях ще има синдик! Вълк да пази кошара с овце!

    16:38 26.11.2025

  • 31 604

    1 0 Отговор
    Айдеее шуринащинътъ я усвоихте и развихте най добре от комунягите!

    17:00 26.11.2025

  • 32 кллкл

    0 0 Отговор
    в БГ сме първи в кражби на чужд бизнес.

    17:03 26.11.2025

  • 33 604

    1 0 Отговор
    Ще дойде някъв тъпак от 6000км и ще се разпориждъ с неща дет наще родители съ подтроили....спете и яще банани дъ ви гу турът анадолите...то и туй щя стани люмпини не до клатени!

    17:03 26.11.2025

