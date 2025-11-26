Румен Спецов смени ръководството на бензиностанциите „Лукойл“

Особеният търговски управител на „Лукойл“ Румен Спецов продължава с мащабните кадрови промени в структурата на петролната компания в България. След като пое контрола над рафинерията в Бургас, бившият директор на НАП предприе действия за смяна на ръководствата и на дъщерните търговски дружества.
Справка в Търговския регистър показва, че Спецов е подал документи за заличаването на управителите на „Лукойл България“, „Лукойл Ейвиейшън България“ и „Лукойл-България Бункер“. Заявленията са в процес на обработка от Агенцията по вписванията към днешна дата.
Александър Величков, който зае поста управител на „Лукойл България“ след оттеглянето на Валентин Златев, е освободен от длъжност. Дружеството управлява веригата бензиностанции на компанията в страната. Въпреки отстраняването му от оперативното ръководство на търговската част, към момента Величков запазва позицията си на председател на Надзорния съвет на рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“.
Промените засягат и други ключови звена. От постовете си са отстранени управителят на „Лукойл Ейвиейшън България“ (търговия с авиационно гориво) и „Лукойл-България Бункер“ (корабно гориво). Досега тези позиции се заемаха от руския гражданин Михаил Сизов.
С вписването на промените Румен Спецов ще стане едноличен управител и на трите търговски дружества. Действията му следват линията на поемане на пълен оперативен контрол върху активите на руската компания, която е под санкции.
Припомняме, че преди седмица Спецов освободи и Евгени Маняхин от поста председател на Управителния съвет на рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“, като му отне представителната власт. Маняхин остана само редови член на Управителния съвет.
Шефът на „Роснефт“ Игор Сечин най-накрая каза тихата част на глас: Русия е готова да се превърне в „ресурсна база“ за Китай, който той определи като „индустриална суперсила“.
Истината е, че тази динамика съществува от години. Русия вече функционира като суровинния придатък на Китай, доставяйки петрол, газ, въглища, дървен материал и други стоки, докато в замяна внася промишлени стоки. Изявлението на Сечин не обявява нова политика – то просто потвърждава това, което икономическите данни отдавна показват.
В опит да покаже лоялност към Пекин, Москва официално прие ролята си на младши партньор на Китай, зависим и заменим.
И въпреки всички приказки на Кремъл за „суверенитет“, нищо не разкрива асиметрията по-ясно от това да се наречеш нечия чужда ресурсна база.
- бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
- бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
- банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
- бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
- бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
редовия гербер е неосъзната копейка !!!
бойко, кРадев и пееевски са проблема за развитието на България, да стане една нормална европейска страна.
Не е далеч деня, в който пеевски, заедно с радев и борисов, ще завие рязко към москва и ще продължи да бъде техен бирник, както го е правил и досега за тях, заедно с банката на Путлер, Внешекономбанк - заедно ограбиха Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, контрабанда на цигари и наркотици .
До коментар #9 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":Прочетох го в руските сайтове.
Русия се предаде.
Всичко е по милостта на Китай.
Нещата в Русия са на доизживяване.
Със 120 млн. население ( останалите над 20млн. нямат нищо общо с руснаците, освен общ - административен език, за да се разбират някак си ) са отдавна извън играта.
До коментар #17 от "Чий":Надявам се, че българските кризисни мениджъри разбират добре чия собственост е това и няма да навредят на България.Бих призовал българите да бъдат гъвкави и търпеливи. Това би била правилната стратегия.Бих искал да отбележа, че през цялата българска история от 1878 г. насам, нетърпението винаги е водило до поражението на българския елит.
Американските власти разрешиха на унгарския концерн MOL да продължи да купува петрол от Лукойл до 21 ноември 2026 г. Отмяната е издадена от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ.
Според документа, на MOL е разрешено да извършва сделки с Лукойл и неговото търговско дъщерно дружество Litasco за закупуване на петрол, доставян по тръбопровода „Дружба“.
Преди всичко, те трябва да отслабят позицията на Тръмп в САЩ.
Например, в САЩ това е конфликт между републиканци и демократи. Освен това, те трябва да намерят крипто съюзници в САЩ, които могат да помогнат за обработката на плащанията. Нещо повече, лобирането е законно в САЩ.
За Роснефт и Лукойл най-важното е да демонстрират силна позиция: да отворят рафинерии и бензиностанции в освободените територии.
