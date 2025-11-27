Новини
Бенчев: Държавата много трудно би управлявала голям комбинат като “Лукойл”

27 Ноември, 2025 12:37 543 19

Той сподели, че се надява държавата да не тръгне да изземва рафинерията и да я национализира

Многократно съм казвал, че за мен държавата много трудно би управлявала един такъв голям комбинат като “Лукойл”. Това каза в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.

По думите му това е комбинатът, който определя индустрията и икономиката на страната.

“Мисля си, че едно подобно решение, като това, което е записано в бюджета, ще бъде по-скоро резервен вариант, ако преговорите между собственика и потенциалните купувачи не вървят добре, ако евентуално нещо не се промени в чисто геополитическа обстановка”, смята Бенчев.

Той сподели, че се надява държавата да не тръгне да изземва рафинерията и да я национализира. “Има различни варианти - може да поиска да я купи от собственика, може да я национализира. Но това би имало допълнителни последствия, както за сектора, така и за държавата като цяло”, обясни експертът.

“Нашият сектор работи при свободна пазарна икономика. Ние не сме контролирани като цени от КЕВР, както е с природния газ и електричеството. Пазарът определя цената, пазарът определя как ще се случи. Не знам как би му се отразило и как ще се определя цената, ако собственик е държавата”, поясни Бенчев.

Според него държавата винаги има желание цената да бъде по-ниска. “Но как ще се гарантира това? Ще бъде ли за сметка на предприятието? Много въпроси се поставят”, смята той.

“Ако наистина не бъде намерено някакво разбирателство за нови купувачи и нещо не се случи на геополитическо ниво между САЩ и Русия, ние наистина можем да изпаднем в ситуацията, която виждаме в Сърбия”, коментира експертът.

“Трябва да има някаква гаранция, че ако държавата вземе рафинерията, ние след това няма да плащаме някакви много тежки, арбитражни санкции. Това са притесненията. Смятам, че рафинерията трябва да работи, а държавата ще вземе всички мерки това да се случи. Ние също”, обясни той.


  • 1 Да да да

    9 0 Отговор
    Дюаси дойдем на думата. Тя няма намерение да управлява а да източва това голямо предприятие.

    12:43 27.11.2025

  • 2 нещастник

    11 0 Отговор
    и тотото немой да управлява и летището немой и бдж немой........ всичко иска нереза да заграби

    12:43 27.11.2025

  • 3 Само питам

    13 1 Отговор
    Бенчев, а Нефтохим Бургас кой го управляваше доста успешно преди да го продадете за жълти стотинки и да го преименуват на Лукойл? Марсианците ли? За един приятел питам.

    Коментиран от #8, #15

    12:44 27.11.2025

  • 4 Зевс

    5 0 Отговор
    Каква държава, тук е територия и само чакаме господарите да ни кажат какво да правим.

    12:45 27.11.2025

  • 5 Орел

    8 2 Отговор
    Абе "гений", преди като НХК беше държавен марсианци ли са управлявали? Нали сега сте по-умни от комунистите.

    12:47 27.11.2025

  • 6 Бендида

    7 0 Отговор
    Не може, защото ще ви секне супер печалбата.Обяснението е трепач: ,,Ние не сме контролирани като цени от КЕВР, както е с природния газ и електричеството ....Не знам как би му се отразило и как ще се определя цената, ако собственик е държавата”".

    12:47 27.11.2025

  • 7 тия некадърници

    1 0 Отговор
    с едно тото не могат да се оправят комбинати бълнуват?

    Коментиран от #9

    12:48 27.11.2025

  • 8 Орел

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Само питам":

    Една и съща мисъл ни е минала!

    12:49 27.11.2025

  • 9 Въпрос

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "тия некадърници":

    А какво могат и за какво са в управлението тогава?

    12:50 27.11.2025

  • 10 Абе

    6 0 Отговор
    Е па къ го управлява 50 годин преди оня мавър да го подари на русняците, па сеги не може.

    Коментиран от #19

    12:57 27.11.2025

  • 11 Айде бе!

    4 0 Отговор
    А как държавата управлява такива гиганти като "Saudi Aramco", който е третата по големина държавна петролна компания, или пък "Sinopec" и "China National Petroleum Corporation" (CNPC). Първата от тях е второто по големина дружество в света, а втората е на четвърто място в глобален мащаб.Как така тези държави не само МОГАТ, а успешно управляват такива гиганти, пред които нашенският "Лукойл" е само едно джудже, пък ние да не можем?

    12:57 27.11.2025

  • 12 Шопо

    2 0 Отговор
    Държавата го купува за да го продаде.
    Като Кремиковци, Стомана и др.

    12:59 27.11.2025

  • 13 С такива "експерти"

    0 0 Отговор
    И "капацитети" като по-горе цитирания наистина ще й е трудно!

    13:00 27.11.2025

  • 14 ШАЙКАТА

    0 0 Отговор
    ШИШИ И БОКО ЩЕ ГО ОПРАВЯТ БЪРЗО И ДО КОКАЛ. КАКТО БТК.ПОВЕРВАЙТЕ ИМ.

    13:03 27.11.2025

  • 15 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Само питам":

    И аз щях да питам същото

    13:08 27.11.2025

  • 16 Тоя ако питаш

    1 0 Отговор
    Държавата не може и АЕЦ да управлява,водата,златото....а бе само частника може и да си плаща данък печалба в Лихтенщайн или канада

    13:08 27.11.2025

  • 17 604

    0 0 Отговор
    Ми кът сте с по 2 леви ръце и то крадливи а мозъците изпилени кът летище за комари...ко ше управлявате...те хората дет са спецове и си бачкат там...то вие освен дъ ги разтурите друго няма да стане...щот сте крадливъ стган!

    13:12 27.11.2025

  • 18 Дедо Джо

    0 0 Отговор
    Как бай Тошо можеше да го управлява? Вие можете само да крадете. Оставка.

    13:14 27.11.2025

  • 19 Мурка

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Абе":

    СТРУВА МИ СЕ ЧЕ СИГАН И МАВЪР СА РАЗЛИЧНИ НЕЩА

    13:20 27.11.2025

