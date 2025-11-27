Бенчев: Държавата много трудно би управлявала голям комбинат като “Лукойл”

Многократно съм казвал, че за мен държавата много трудно би управлявала един такъв голям комбинат като “Лукойл”. Това каза в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.

По думите му това е комбинатът, който определя индустрията и икономиката на страната.

“Мисля си, че едно подобно решение, като това, което е записано в бюджета, ще бъде по-скоро резервен вариант, ако преговорите между собственика и потенциалните купувачи не вървят добре, ако евентуално нещо не се промени в чисто геополитическа обстановка”, смята Бенчев.

Той сподели, че се надява държавата да не тръгне да изземва рафинерията и да я национализира. “Има различни варианти - може да поиска да я купи от собственика, може да я национализира. Но това би имало допълнителни последствия, както за сектора, така и за държавата като цяло”, обясни експертът.

“Нашият сектор работи при свободна пазарна икономика. Ние не сме контролирани като цени от КЕВР, както е с природния газ и електричеството. Пазарът определя цената, пазарът определя как ще се случи. Не знам как би му се отразило и как ще се определя цената, ако собственик е държавата”, поясни Бенчев.

Според него държавата винаги има желание цената да бъде по-ниска. “Но как ще се гарантира това? Ще бъде ли за сметка на предприятието? Много въпроси се поставят”, смята той.

“Ако наистина не бъде намерено някакво разбирателство за нови купувачи и нещо не се случи на геополитическо ниво между САЩ и Русия, ние наистина можем да изпаднем в ситуацията, която виждаме в Сърбия”, коментира експертът.

“Трябва да има някаква гаранция, че ако държавата вземе рафинерията, ние след това няма да плащаме някакви много тежки, арбитражни санкции. Това са притесненията. Смятам, че рафинерията трябва да работи, а държавата ще вземе всички мерки това да се случи. Ние също”, обясни той.